Hydra Multi Trend Dashboard MT5

El Hydra Multi Trend Dashboard es una poderosa herramienta de escaneo de mercado diseñada para MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Monitoriza hasta 25 pares de divisas o activos simultáneamente en los 9 marcos temporales estándar (de M1 a Mensual).

Utilizando una Fórmula de Tendencia Especial patentada, el panel filtra el ruido del mercado y proporciona señales alcistas o bajistas claras y visuales, permitiendo a los operadores identificar alineaciones de tendencia de un vistazo sin cambiar de gráfico.

Versión Metatrader 4 : Ver aquí

Oferta anticipada de vacaciones : Obtenga acceso por sólo $65 - el próximo aumento de precio será de $95.

Esta oferta por tiempo limitado está disponible sólo durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.


1. Características principales
  • Monitorización Multisímbolo: Escanea hasta 25 símbolos de su Market Watch o de una lista personalizada.
  • Análisis Multi-Tiempo: Muestra la tendencia para M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 y MN.
  • Lógica propia: Utiliza un algoritmo interno especializado para determinar la dirección de la tendencia.
  • Interfaz de usuario interactiva: Haga clic en el nombre de cualquier símbolo para cambiar instantáneamente el gráfico actual a ese símbolo.
  • Diseño personalizable: Incluye temas claros y oscuros, además de tres opciones de tamaño (pequeño, estándar y grande) para adaptarse a cualquier resolución de pantalla.
  • Alertas inteligentes: Reciba notificaciones emergentes o push móviles cuando un marco temporal específico cambie de tendencia.

2. Interfaz visual y señales
El panel de control se muestra como una cuadrícula en su gráfico. He aquí cómo leerlo:
  • Celda verde con flecha hacia arriba: Representa una tendencia alcista (de compra).
  • Celda roja con flecha hacia abajo: Representa una tendencia bajista (venta).
  • Raya (-): Representa un estado Neutral/Sin señal (el mercado está oscilando o no se cumplen las condiciones).

Controles del panel
  • Botón Minimizar (+ / _) - Situado en la parte superior derecha del panel. Pulse este botón para contraer el panel y ahorrar espacio en el gráfico.
  • Botón Cerrar (X) - Pulse este botón para eliminar el indicador del gráfico.
  • Haga clic en el símbolo - Al hacer clic en cualquier nombre de símbolo (por ejemplo, "EURUSD") en la columna de la izquierda actualizará su gráfico actual a ese símbolo.

3. Configuración y parámetros de entrada

Cuando adjunta el indicador a un gráfico, puede configurar los siguientes ajustes:

Ajustes del Cuadro de Mando
  • Tamaño del panel: Seleccione entre Pequeño, Estándar o Grande. Esto ajusta el tamaño del texto y de los botones a la resolución de su pantalla (por ejemplo, utilice Grande para pantallas 4K, Pequeño para portátiles).
  • Posición X / Posición Y: Ajusta la distancia (en píxeles) desde la esquina seleccionada para colocar el panel de control exactamente donde quieras.
  • Esquina: Seleccione a qué esquina del gráfico debe anclarse el panel (superior izquierda, superior derecha, etc.).
  • Selección de tema: Elija entre Tema oscuro (mejor para fondos oscuros) o Tema claro (mejor para fondos blancos).

Configuración del color

Además de los temas generales Oscuro y Claro, usted tiene control total sobre los colores específicos utilizados para las señales de tendencia. Esto le permite adaptar el panel a sus plantillas de gráficos personales o preferencias visuales.
  • Señal alcista (Bg): Seleccione el color de fondo para las celdas que muestran una tendencia alcista (Predeterminado: Verde).
  • Señal bajista (Bg): Seleccione el color de fondo para las celdas que muestran una tendencia bajista (Predeterminado: Rojo).
  • Flecha alcista / flecha bajista: Personaliza el color de las flechas direccionales dentro de las celdas de señal (Por defecto: Blanco).

Fuente de símbolos

+ Fuente de símbolos:
- Observación del Mercado: Obtiene automáticamente los primeros 25 símbolos de su ventana de Observación del Mercado MT4/MT5.
- Manual: Utiliza la lista de símbolos que escriba en la siguiente entrada.
+ Símbolos Manuales: Si selecciona "Manual", escriba aquí los símbolos que desee, separados por comas (por ejemplo, EURUSD,GBPUSD,GOLD,US30).

Configuración de Alertas
  • Activar Alertas: Establecer en true para recibir alertas emergentes en MetaTrader.
  • Activar Notificaciones Push: Establecer en true para recibir alertas en su aplicación móvil MetaTrader.
  • Plazo de Alerta: Seleccione el marco de tiempo específico que desea supervisar para las alertas (por ejemplo, H1). Sólo recibirá alertas para las tendencias detectadas en este marco de tiempo específico.
  • Tipo de Señal de Alerta: Elija si desea recibir alertas sólo para alcistas , sólo para bajistas o ambas.
  • Intervalo de alerta: Para evitar el spam, elija la frecuencia con la que se reinicia la alerta (por ejemplo, 60 minutos). Una vez que se activa una alerta para un símbolo, no volverá a activarse para ese símbolo hasta que haya transcurrido este tiempo.

4. Limitaciones de uso

Para garantizar un rendimiento óptimo y evitar ralentizaciones de la plataforma, el indicador incluye las siguientes salvaguardas integradas:
  • Instancias máximas: Puede ejecutar el indicador en un máximo de 2 gráficos simultáneamente.
  • Uno por gráfico: No puede adjuntar más de un cuadro de mandos a la misma ventana de gráfico.
  • Límite de símbolos: El cuadro de mandos muestra un máximo de 25 símbolos.

5. Solución de problemas
  • Alerta de límite alcanzado: Si ve este mensaje, es que ha intentado añadir el cuadro de mandos a un tercer gráfico. Por favor, elimínelo de un gráfico existente antes de añadirlo a uno nuevo.
  • Logotipo en blanco: Si falta el logotipo de cabecera, asegúrese de que los archivos de imagen .bmp necesarios están colocados correctamente en su carpeta MQL4/Images o MQL5/Images.
  • Los símbolos no se cargan: Si utiliza el modo "Market Watch", asegúrese de que su ventana Market Watch está llena. Si utiliza el modo "Manual", asegúrese de que los nombres de los símbolos coinciden exactamente con la convención de nomenclatura de su broker (por ejemplo, EURUSD.pro frente a EURUSD).
6. Preguntas más frecuentes (FAQ)

P: ¿Cuál es la mejor manera de interpretar las señales para operar?

R: Si bien el tablero muestra plazos individuales, las configuraciones más fuertes suelen ocurrir cuando hay "Alineación de Plazos". Por ejemplo, si usted es un operador intradía, busque símbolos en los que las columnas M15, H1 y H4 muestren todas el mismo color (por ejemplo, todas las flechas verdes hacia arriba). Esto indica que el impulso a corto plazo está de acuerdo con la tendencia a largo plazo.

P: ¿Por qué algunas filas de símbolos están en blanco o muestran pares incorrectos?

R : Esto suele suceder si la Fuente de Símbolos está configurada como Manual, pero los nombres no coinciden exactamente con los requisitos de su corredor. Por ejemplo, si su corredor utiliza sufijos como EURUSD.pro o GBPUSDm, debe escribir el nombre completo en el campo de entrada Símbolos manuales. Si está utilizando el modo de Vigilancia del Mercado, asegúrese de que su ventana de Vigilancia del Mercado en MetaTrader está abierta y tiene símbolos añadidos.

P: ¿Puedo ajustar la sensibilidad de las señales de tendencia?

R : No. El panel utiliza una "Fórmula de tendencia especial" precalibrada, diseñada para filtrar automáticamente el ruido del mercado y las señales falsas. No hay entradas externas para la lógica de tendencia porque está optimizada para funcionar en varios pares y condiciones de mercado sin requerir ajustes manuales

7. Importante: Comportamiento del Backtesting y del Probador de Estrategias

Tenga en cuenta que cuando se ejecuta el Hydra Multi Trend Dashboard en el Probador de Estrategias de MetaTrader (Modo Visual), el indicador se comporta de manera diferente a como lo hace en un gráfico en vivo. Esto se debe a las limitaciones técnicas de la plataforma MetaTrader en relación con el acceso a datos multidivisa y multihorario durante las pruebas retrospectivas.

En el Modo Backtesting, el tablero funciona de la siguiente manera:
  1. Visualización de un solo símbolo: El panel ignorará sus listas de símbolos "Market Watch" o "Manual". Sólo mostrará el símbolo específico que se esté probando en ese momento (por ejemplo, si está realizando un backtest del EURUSD, sólo aparecerá el EURUSD en el panel).
  2. Señal de un solo marco temporal: El panel de control sólo calculará y mostrará señales para el marco de tiempo específico seleccionado en la configuración del Probador de Estrategias.
    Ejemplo: Si ejecuta un backtest en el marco temporal H1, las señales sólo aparecerán en la columna H1. Todas las demás columnas de plazos (M1, M5, H4, etc.) mostrarán un guión () porque el Probador de Estrategias no puede generar datos precisos para otros plazos en tiempo real.
  3. Confirmación visual: Una etiqueta de texto roja con la leyenda "MODO BACKTESTING" aparecerá sobre el tablero para indicar que la funcionalidad restringida está activa.

Note: This limitation applies only to the Strategy Tester. Once applied to a live or demo chart, the dashboard will automatically unlock and function normally, monitoring all 25 symbols and all timeframes simultaneously.

8. Asistencia y actualizaciones:

  • Para obtener asistencia, envíenos un mensaje directo en MQL5.
  • Siga nuestro nuevo canal para obtener actualizaciones e información sobre el mercado.
  • Si tiene algún problema técnico con el indicador, póngase en contacto con nosotros directamente en MQL5.

Lea atentamente la descripción del producto antes de comprarlo.

Descargo de responsabilidad:

  • Debido a restricciones regulatorias, nuestro servicio no está disponible en ciertos países como India, Pakistán y Bangladesh.
  • Nuestros productos sólo están disponibles en mql5.com.
  • Nunca contactamos con nadie ni vendemos nuestros productos de forma privada.
  • No proporcionamos ningún tipo de asesoramiento comercial personal.
  • No vendemos ninguno de los productos de Intraquotes en Telegram ni en ninguna otra plataforma o sitio web.
Divulgación de riesgos: Operar en los mercados financieros implica riesgos. Esta herramienta proporciona análisis de mercado basados en datos históricos y no garantiza rendimientos futuros.

Palabras clave relacionadas: análisis de tendencias, indicador de tendencias, tablero de tendencias

Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
CRT Liquidity Pro
Juan Pablo Castro Forero
5 (1)
Indicadores
¿Preocupado por tu próxima operación? ¿Cansado de no saber si tu estrategia realmente funciona? Con CRT Liquidity Pro, operas con estadísticas reales, no con emociones. Conoce tus probabilidades, sigue tu rendimiento y opera con confianza, basado en el Poder de 3, detección inteligente de liquidez y confirmaciones CRT. ¿Te gustaría ver la realidad de la estrategia CRT Liquidity? Después de tu compra, contáctanos y te proporcionaremos uno de nuestros otros productos gratis. Revisa nuestros otro
