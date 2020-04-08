ZigZag Buy Level
- Indicadores
- Mehdi Masoudi
- Versión: 1.1
- Activaciones: 10
El Nivel de Compra ZigZag es una herramienta especializada para operadores que utilizan la estructura del mercado y los patrones ZigZag clásicos para definir puntos clave de soporte y entrada. Identifica automáticamente los "máximos principales" (máximos significativos confirmados por la acción del precio posterior) y, a continuación, calcula un "nivel de compra" de alta probabilidad basado en un porcentaje específico de retroceso desde ese máximo principal hasta el último mínimo correctivo. Este indicador le ayuda a anticipar entradas de retrocesos profundos, marcándolos claramente en el gráfico con etiquetas para los últimos niveles .
- Características principales:
- Identifica los máximos principales: Utiliza criterios estrictos (basados en los puntos circundantes) para encontrar sólo los máximos de oscilación más importantes.
- Calcula el Retroceso Profundo: Determina automáticamente un nivel de compra personalizado (por ejemplo, el 90% de la profundidad de oscilación) para entradas de retroceso de alto riesgo/recompensa.
- Estructura Visual: Dibuja líneas horizontales para los dos últimos máximos principales y sus correspondientes niveles de compra.
- Etiquetas de últimos niveles: Etiqueta claramente el máximo principal más reciente y el nivel de compra calculado en el gráfico.