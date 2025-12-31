FimaBot Pro
- Experten
- Wildemar Da Silva Barbosa
- Version: 1.29
- Aktualisiert: 31 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Fimabot Pro - Automatischer Kanal-Bot mit dynamischem Stop
Fimabot Pro ist ein Expert Advisor, der auf der bekannten Strategie des Kanalhandels und der Unterstützungs-/Widerstandszonen basiert.
Roboter-Strategie: Fimathe
Empfohlene Paare: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD & XAUUSD
Empfohlene Timeframes: M1/M15/H1/H4
Hauptmerkmale:
-
Automatische Erkennung von Unterstützungs- und Widerstandszonen
-
Take-Profit-Operationen auf Basis von Kanalebenen (bis zu X Kanäle)
-
Dynamischer Stop-Loss, angepasst an die Preisbewegung
-
Konfigurierbare anfängliche Losgröße und manuelle Progression
-
Benutzerfreundliches Interface ohne Requotes
Anpassbare Parameter:
-
Losgröße der Order
-
Kanalebenen für Take Profit
-
Abstand zwischen Eingängen
-
Absicherungsstrategie (gleitender SL, Trailing Stop oder Break Even)
Ideal für Händler, die automatisierte Operationen mit Kontrolle und Transparenz suchen.
Voraussetzungen:
-
Hedge-Konto (MT4/MT5)
Hinweis: Die empfohlenen Paare waren die, die wir getestet haben. Wenn Sie die Technik jedoch bereits manuell auf ein Paar anwenden, wird sie auch für dieses funktionieren.