FimaBot Pro

Fimabot Pro - Automatischer Kanal-Bot mit dynamischem Stop

Fimabot Pro ist ein Expert Advisor, der auf der bekannten Strategie des Kanalhandels und der Unterstützungs-/Widerstandszonen basiert.

Roboter-Strategie: Fimathe

Empfohlene Paare: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD & XAUUSD

Empfohlene Timeframes: M1/M15/H1/H4

Hauptmerkmale:

  • Automatische Erkennung von Unterstützungs- und Widerstandszonen

  • Take-Profit-Operationen auf Basis von Kanalebenen (bis zu X Kanäle)

  • Dynamischer Stop-Loss, angepasst an die Preisbewegung

  • Konfigurierbare anfängliche Losgröße und manuelle Progression

  • Benutzerfreundliches Interface ohne Requotes

Anpassbare Parameter:

  • Losgröße der Order

  • Kanalebenen für Take Profit

  • Abstand zwischen Eingängen

  • Absicherungsstrategie (gleitender SL, Trailing Stop oder Break Even)

Ideal für Händler, die automatisierte Operationen mit Kontrolle und Transparenz suchen.

Voraussetzungen:

  • Hedge-Konto (MT4/MT5)


Hinweis: Die empfohlenen Paare waren die, die wir getestet haben. Wenn Sie die Technik jedoch bereits manuell auf ein Paar anwenden, wird sie auch für dieses funktionieren.

