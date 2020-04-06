Conoce a Voidly

Esta es una fase de precios limitada. Consíguelo a 198 mientras esté bajo 10 ventas. Una vez que se alcance ese límite, el nuevo precio será 249. Actualmente vendido: 9 copias.





Canal MQl5 : https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy Instrucciones: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451 Contacta para obtener la configuración correcta de backtest — Te enviaré todo lo necesario.





Diseñado para traders que valoran la simplicidad, estabilidad y control estricto, Voidly es tu asistente de trading de un gráfico, diseñado específicamente para manejar las reglas de las empresas de prop y la gestión de cuentas privadas por igual.





Bonus de lealtad — mándame un mensaje después de comprar para obtener un EA de regalo y un enlace al canal de Telegram . Envía un mensaje para recibir una prueba de cuenta demo build.

Cómo funciona el EA Monitorea zonas de precios dinámicas construidas a partir de medias móviles adaptativas y niveles ponderados por volumen. Las señales de entrada se validan solo cuando el precio interactúa con estas zonas durante ventanas de liquidez máxima, asegurando precisión y seguridad.

Gestión de Riesgos Inteligente Calcula automáticamente el tamaño del lote basado en el tamaño de la cuenta y límites de drawdown

Nunca expone tu cuenta a niveles de riesgo inseguros

Construido para Desafíos de Empresas de Prop Comportamiento de drawdown bajo y consistente para curvas de equidad estables (si tienes problemas contáctame)

Fácil de usar