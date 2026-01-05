COMO OPERADOR Y CODER QUE TIENE MUCHAS EXPERIENCIAS BUENAS, MALAS Y FEAS EN EL PASADO, NUESTRO EA está construido con las siguientes CARACTERÍSTICAS útiles para ayudar a los operadores a evitar pérdidas Y MAXIMIZAR LAS GANANCIAS BASÁNDOSE en el movimiento de la acción del precio, patrones de máximos más altos y mínimos más bajos: USOS TP_Mode IS Individual OR BASKET CLOSE,risk management,TP,SL ,Trailing,Num_Trades,Magic,Comments,Slippage,Timeframe to analyse, and options for moving average PERIOD,Este es un completo Asesor Experto (EA) para MetaTrader 4 llamado "HHLL Professional" que implementa una estrategia de trading de ruptura con una gestión avanzada del riesgo y funciona en cualquier par de divisas del mercado,metales,cfd,o cripto porque HHLL es la estructura en la que todos los mercados funciona con, sin la cual no habrá acción de los precios por lo que este EA se ha construido con el objetivo de ayudar a todos los comerciantes, independientemente del símbolo que el comercio de este EA será de gran ayuda, todo lo que necesita es probar la ejecución de demostración y hacer los ajustes en lo que respecta a su símbolo y el capital a continuación, supervisar cómo este EA ofrece con ganancias consistentes más que las pérdidas.





## VISIÓN GENERAL

Este EA utiliza patrones de ruptura **Higher High/Lower Low (HH/LL)** combinados con filtrado de tendencia para señales de comercio. Está diseñado con características de gestión de riesgo de nivel profesional.









## FUNCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO





### **1. Tamaño de la posición:**

- Cálculo automático del lote:** Basado en el capital de la cuenta y el porcentaje de riesgo.

- **Lote fijo:** Alternativa al cálculo automático

- Límites de riesgo:** Restricciones de tamaño de lote mín./máx.





### **2. Stop Loss & Take Profit:**

- **Pips fijos:** SL/TP definidos por el usuario

- Basado en ATR:** Stops dinámicos usando ATR

- Validación de Stop:** Se ajusta a los mínimos del broker





### **3. Mecanismos avanzados de salida:**

- **Trailing Stop:** Se activa después del beneficio especificado

- Protección del punto de equilibrio:** Bloquea los beneficios

- Gestión de la cesta:** TP/SL a nivel de cartera





### **4. Límites de operación:**

- Límites diarios:** Objetivos de beneficios/pérdidas

- **Límites de número de operaciones:** Máximo de operaciones por día

- **Filtro de spread:** Evita condiciones de spread alto





## PUNTOS FUERTES





### **1. Sólida gestión del riesgo:**

- Protección multicapa (niveles de posición, diario, cesta)

- Filtrado de volatilidad basado en ATR

- Supervisión de diferenciales





### **2. Funciones profesionales:**

- Gestión de la cesta/cartera total

- Filtrado exhaustivo de operaciones

- Gestión profesional de errores





### **3. Fácil de usar:**

- Panel informativo

- Registro detallado

- Alertas configurables





### **4. Funciones de seguridad:**

- Mecanismo de reintento de pedidos

- Validación de parámetros

- Gestión de restricciones del corredor









## **RECOMENDACIONES DE USO**





### **1. Configuración inicial:**

- Comience con pruebas de demostración

- Utilice un riesgo conservador (0,5-1%)

- Habilite todos los filtros inicialmente

- Supervise cuidadosamente la gestión de la cesta





### **2. Condiciones de mercado:**

- Funciona mejor en mercados con tendencia

- Evite periodos de alta volatilidad

- Adecuado para múltiples marcos temporales





### **3. Monitorización:**

- Vigilar el comportamiento de los diferenciales

- Supervisar la exposición de la cesta

- Seguimiento del rendimiento diario





### **4. Personalización:**

- Ajustar el periodo HH/LL para diferentes mercados

- Modificar la sensibilidad del filtro de tendencias

- Personalizar los parámetros de salida





## **CONCLUSION**





Este es un ** EA profesional bien estructurado ** con excelentes fundamentos de gestión de riesgos. La estrategia de ruptura combinada con el filtro de tendencia es sólida.

**Factores clave del éxito:**

1. Optimización de parámetros adecuada para pares específicos o cualquier mercado de su elección

2. Ajustes de riesgo conservadores

3. Supervisión y ajuste periódicos

4. Comprensión de la mecánica de la estrategia de ruptura





La fuerza del EA radica en su amplio marco de gestión de riesgos, por lo que es adecuado para los operadores que desean una protección sistemática junto con las señales de negociación de ruptura.



