Trendline Expert MT5
- Asesores Expertos
- Menaka Sachin Thorat
- Versión: 1.20
- Actualizado: 28 diciembre 2025
- Activaciones: 10
🔷 Trendline EA - Sistema de trading semiautomático y totalmente automático
Trendline EA es un Asesor Experto profesional diseñado para operar líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia, rupturas y retests con automatización completa o control del trader.
El EA soporta los modos Semi-Automático y Totalmente Automático:
-
Semi-Automático: Dibuja manualmente las líneas de tendencia - EA ejecuta las operaciones automáticamente.
-
Totalmente automático: El EA traza automáticamente las líneas de tendencia y los niveles de soporte/resistencia y los negocia.
-
Oferta por tiempo limitado
🎯 Precio de descuento de lanzamiento: $30
💰 Precio original: $199
🚀 Características principales
-
✅ Modos de comercio semiautomático y totalmente automático
-
✅ Auto Trendline y Auto Support/Resistance Detection
-
Modos de entrada
-
Toque de Línea de Tendencia
-
Confirmación de cierre de vela
-
Breakout + Retest
-
-
Límites máximos de compra y venta
Filtros Avanzados (Opcional)
-
Media Móvil (MA)
-
MACD
-
RSI
Mejorar la precisión y reducir las señales falsas.
💰 Gestión de riesgos y operaciones
-
Lote fijo / % de riesgo / Lote basado en la equidad
-
Stop Loss y Take Profit
-
Breakeven & Trailing Stop
-
Opción de inversión
-
Filtro de horas de negociación
✅ ¿Por qué Trendline EA?
✔ Funciona en cualquier símbolo & timeframe
✔ Semi-Auto & Full-Auto flexibilidad
✔ Ideal para Trendline & Breakout comerciantes
✔ Limpio, optimizado & estable MQL5 código
⚠ Riesgo Descargo de responsabilidad: Siempre prueba en una cuenta demo antes de operar en vivo.