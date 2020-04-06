Trendline Expert MT5

🔷 Trendline EA - Sistema de trading semiautomático y totalmente automático

Trendline EA es un Asesor Experto profesional diseñado para operar líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia, rupturas y retests con automatización completa o control del trader.

El EA soporta los modos Semi-Automático y Totalmente Automático:

  • Semi-Automático: Dibuja manualmente las líneas de tendencia - EA ejecuta las operaciones automáticamente.

  • Totalmente automático: El EA traza automáticamente las líneas de tendencia y los niveles de soporte/resistencia y los negocia.

  • Oferta por tiempo limitado

    🎯 Precio de descuento de lanzamiento: $30
    💰 Precio original: $199

🚀 Características principales

  • ✅ Modos de comercio semiautomático y totalmente automático

  • Auto Trendline y Auto Support/Resistance Detection

  • Modos de entrada

    • Toque de Línea de Tendencia

    • Confirmación de cierre de vela

    • Breakout + Retest

  • Límites máximos de compra y venta

Filtros Avanzados (Opcional)

  • Media Móvil (MA)

  • MACD

  • RSI

Mejorar la precisión y reducir las señales falsas.

💰 Gestión de riesgos y operaciones

  • Lote fijo / % de riesgo / Lote basado en la equidad

  • Stop Loss y Take Profit

  • Breakeven & Trailing Stop

  • Opción de inversión

  • Filtro de horas de negociación

✅ ¿Por qué Trendline EA?

✔ Funciona en cualquier símbolo & timeframe
✔ Semi-Auto & Full-Auto flexibilidad
✔ Ideal para Trendline & Breakout comerciantes
✔ Limpio, optimizado & estable MQL5 código

Riesgo Descargo de responsabilidad: Siempre prueba en una cuenta demo antes de operar en vivo.


