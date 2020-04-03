Trendline Expert MT5

🔷 Trendline EA – Semi & Fully Automatic Trading System

Trendline EA is a professional Expert Advisor designed for trading trendlines, support & resistance levels, breakouts, and retests with complete automation or trader control.

The EA supports Semi-Automatic and Fully Automatic modes:

  • Semi-Auto: Manually draw trendlines — EA executes trades automatically

  • Full-Auto: EA automatically draws trendlines and support/resistance levels and trades them

  • 💎 Limited-Time Offer

    🎯 Launch Discount Price: $30
    💰 Original Price: $199

🚀 Key Features

  • Semi-Auto & Fully Auto Trading Modes

  • Auto Trendline & Auto Support/Resistance Detection

  • Entry Modes

    • Trendline Touch

    • Candle Close Confirmation

    • Breakout + Retest

  • Max Buy & Max Sell Trade Limits

📊 Advanced Filters (Optional)

  • Moving Average (MA)

  • MACD

  • RSI

Improve accuracy and reduce false signals.

💰 Risk & Trade Management

  • Fixed Lot / Risk % / Equity Based Lot

  • Stop Loss & Take Profit

  • Breakeven & Trailing Stop

  • Reverse Trade Option

  • Trading Hours Filter

✅ Why Trendline EA?

✔ Works on any symbol & timeframe
✔ Semi-Auto & Full-Auto flexibility
✔ Ideal for Trendline & Breakout traders
✔ Clean, optimized & stable MQL5 code

Risk Disclaimer: Always test on a demo account before live trading.


Рекомендуем также
Gold Beast Monster AI EA
Vyom Tekriwal
Эксперты
Gold XAUUSD Monster AI EA MT5 - New Year Offer- Hurry Up- Limited Copies available at this price!  (Prop-Firm Compatible) - BACKTEST VIDEO UPLOADED-MUST CHECK- All future updates free BEST Profitable GOLD AI ROBOT FOR MT5 LAUNCHED TODAY! MUST TRY- 1st 10 Copies being offered at Lowest Price of Just $288. Price will be hiked to $499 after Sale of 1st 20 Copies. Set File attached for Version V2.2 in Comment - You Can use on Everytick mode & 1 Mint OHLC & for Live & Demo Account Trading   Gold Mons
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.5 (4)
Эксперты
AutoFib EA — это современный экспертный советник, разработанный для использования возможностей уровней коррекции и расширения Фибоначчи для автоматической торговли. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером, советник AutoFib сделает вашу торговую стратегию точной и эффективной. Test   The EA Before Risking Real Money.  Отрегулируйте настройки на основе   результатов тестирования. Есть вопросы? Не стесняйтесь   задавать. Основные характеристики: Автоматизированная торгов
FREE
Gold Trend Master MT5
Sahib Ul Ahsan
Эксперты
Turn Market Trends into Profit Automatically – Trade Gold & Forex Like a Pro! Stop guessing and start trading with precision. The XAUUSD & Forex Smart Trend EA detects strong trends, waits for optimal pullbacks, and executes trades with advanced risk management—so you can maximize profits while protecting your capital. Why Traders Choose This EA: Entry after confirmed trend with smart pullback detection (EMA or Fibonacci). Trailing and ATR-based stop loss for dynamic risk control. Take Profit op
GRV Grid MT5
Roman Gergert
Эксперты
Советник GRV Grid - это обычный сеточник торгующий в обе стороны. Особенностью данного сеточника является то что последующие ордера в сетке открываются не только по достижению выставленного шага но и на основе сигнала, что позволяет не накапливать множество ордеров которые могут очень быстро слить весь депозит. Принимает решение советник на основе сигналов от индикатора MA и трендового фильтра. Советник торгует практически нон-стоп, т.е. практически всегда есть открытые ордера, поэтому для стаби
Ozymandias EA
Jaime Furlan De Paula
Эксперты
Алготрейдинг Эксперт-советник основан на логике тренда и формировании цен с использованием взвешенных линейных средних LWMA. Расчет оказывается влияние на самые последние цены, которые имеют больший вес в расчете среднего. Это среднее вычисляется путем взятия каждой из цен закрытия в определенный период времени и умножения их на предопределенный коэффициент веса. Как только учитывается положение периодов времени, они суммируются и делятся на сумму количества периодов времени. Сигналы Он состоит
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Эксперты
“Два эксперта по одной цене: залог Вашего успеха!” Brent Oil Scalping Expert + Brent Oil Swingy Expert в одном EA.   Live signal Текущая цена является временной, пока действует акция, вскоре цена будет повышена. Окончательная цена: 5000$ По текущей цене осталось всего несколько экземпляров, следующая цена -->> 1120 $ Добро пожаловать на рынок нефти марки Brent Советник Brent Oil разработан для точной и гибкой работы на волатильных энергетических рынках. Brent Oil - это не просто система, это
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Эксперты
Babel assistant 1          MT5 netting советник ”Babel_assistant_1” по индикатору ZigZag формирует уровни Фибонвччи на периодах графиков M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1, вычисляет вероятность трендов на покупку и продажу. Робот открывает позицию при превышении заданного уровня тренда  4.925 . Затем он  выставляет отложенные ордера на некоторых  уровнях Фибоначчи, формирует линии Stop Loss и Take Profit.  На экране отображаются текущие результаты работы по позиции, сделкам, трендам.           Ручное
FREE
The Latvian Green Fairy
Joy Dupute Moyo
Эксперты
TRADE ENTRY LOGIC The strategy is Based on Contraction Zone Breakouts caused by Master candlestick formations. If the zone breaks bullish, whereby price closes above the zone within a specific breakout distance, a buy trade is executed. Similarly, if the zone breaks bearish, whereby price closes below the zone within a specific breakout distance, a sell trade is executed. TRADE MANAGEMENT The strategy has a take profit level and a stop loss level. If price breaks Bullish, the stop loss is set at
Supply and Demand Price Action MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Эксперты
The Supply and Demand Price Action MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It identifies supply and demand zones based on price consolidation patterns and trades on zone retests (taps). This EA generates trades when price returns to valid zones after an initial breakout, with configurable risk management. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1, but you can test and optimize on any other instrument or timeframe. The system detects zones through conso
FREE
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Эксперты
Советник Investopedia FIVE EA основан на этой статье: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ - Ищите валютную пару, торгующуюся ниже EMA X-периода, а MACD находится на отрицательной территории. - Подождите, пока цена пересечет EMA X-периода, затем убедитесь, что MACD либо находится в процессе перехода от отрицательного к положительному, либо перешел на положительную территорию в течение пяти баров. - Открывайте длинные позиции на X пунктов выше
Gold Quant AI
Hizbullah Mangal
5 (6)
Эксперты
Gold Quant AI – Precision Gold Trading with Institutional Logic and AI Filtering Overview Gold Quant AI is a professional automated trading system developed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5 . The Expert Advisor is designed for traders who value precision, discipline, and controlled risk , rather than continuous or aggressive market exposure. Gold Quant AI trades selectively , executing positions only when its predefined internal conditions are met. The system is built on a real inst
AV BuyLow SellHigh EA Full
Anja Vivia Vogel
Эксперты
"AV BuyLow SellHigh EA Full" is an Expert Advisor for MetaTrader 5, which was created from the simple "AV Preview". The original idea was to buy lower and sell higher from the last entry price. On request, I have developed it further and tried to remove its trend weakness. This EA has more settings than the free Minlot version. Strategy: The size of a displayed rectangle is used to decide whether range trading is to be carried out (sell above, buy below) or trend trading (buy on rising, cont
Aequitas Arbitrage AI
Filippo Morleo
Эксперты
Aequitas AI - Institutional Triangular Arbitrage Real-Tick Optimized Arbitrage: Engineered to survive and profit where theoretical EAs fail. Launch Promotion   LIMITED OFFER: The current low price is valid ONLY for the first 5 licenses. After the first 5 copies are sold, the price will increase. Subsequently, the price will continue to rise after every 10 sales. Secure your license now before the price adjustment. IMPORTANT: BACKTESTING GUIDE & DATA ANALYSIS Transparency is one of our core va
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Эксперты
Устанавливайте TP и SL по Цене – Автоматический модификатор ордеров для MT5 Автоматически устанавливает точные уровни TP и SL по цене сделки ️ Работает со всеми парами и советниками, фильтрация по символу или Magic Number Этот советник позволяет задавать точные уровни Take Profit (TP) и Stop Loss (SL) по ценовым значениям (например, 1.12345 на EURUSD). Без пунктов, без пипсов. Только точное и чистое управление сделками для всех ордеров или по выбранному символу или Magic Number. Основны
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Эксперты
Fractal Trend Master — один из самых мощных и сложных советников на рынке, разработанный для защиты капитала трейдеров при максимизации возможностей для получения прибыли. Базирующийся на знаменитой методологии Билла Вильямса , этот EA использует три важнейших инструмента технического анализа: индикатор Alligator , фракталы и Gator Oscillator , создавая прочную и точную структуру для идентификации и следования рыночным трендам. Этот EA был разработан с акцентом на управление рисками и сохранени
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
Эксперты
Этот экспертный советник (EA) предназначен для торговли индексом DE40 (в зависимости от брокера может обозначаться как DAX, GER40 и т.д.). EA автоматически определяет торговые возможности и управляет позициями с учетом рисков, предоставляя вам два режима торговли : Консервативный – более медленный и стабильный подход. Агрессивный – более динамичная стратегия, предназначенная для использования крупных движений рынка (с повышенным риском). Эта стратегия выбирает позиции и направления торговли в со
MoneyPrinter
Can Pei Pu
Эксперты
This EA places trades since opening of NewYork Stock Exchange (NYSE). It is based on a day reversal patterns which use the tendency of FX prices to move toward their average value during the NYSE session. The EA does not use indicators, martingale, arbitrage. The trading system is suitable for both experienced traders and beginners.  Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/835592 Timeframe is the M5 Minimum account balance is $500 Default parameters are for EURUSD M5.   But GBPUSD, GBPJPY
BTC Reversal Flip Master EA
Shivanshu Singh
Эксперты
BTC Reversal Flip Master EA — Модульный движок для умных входов в BTC Торговая система для MetaTrader 5, ориентированная на стабильность, сохранение капитала и прозрачность. Идеально подходит для трейдеров, предпочитающих контролируемый риск и надежную автоматизацию. Модульные фильтры риска Виртуальный баланс для изолированного управления рисками Динамический расчет лота Плановое закрытие позиций перед выходными Режимы оптимизации: Безопасный, Прибыльный, Сбалансированный Подходит для BTCUSD на
GoldPulseTrader V1 1
Khalid Tibtani
Эксперты
**GoldPulseTrader V1.1 - Simple & Safe Trend-Following EA** Discover the ease of automated trading with **GoldPulseTrader V1.1**, a user-friendly Expert Advisor designed for traders of all levels. This EA leverages a straightforward trend-following strategy based on Moving Average (MA) and Relative Strength Index (RSI) indicators, ensuring clear buy and sell signals without complexity. Simply attach it to your preferred chart ( XAUUSD), set your fixed lot size (defaults to 0.01 if set to 0), a
EA builder master
Davi Silva Campos
Эксперты
Join our group and help us build a better EA and discover profitable setups. https://discord.gg/ebPS82eM EA Builder Master: Master the Market with Intelligent Automation and Total Control The ultimate tool for traders who want to build, test, and automate their own strategies in MetaTrader 5, without writing a single line of code. Have you ever felt frustrated by missing opportunities because you weren't in front of the chart? Have you struggled with indiscipline and emotional decisions that sa
FREE
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Эксперты
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - за успешные созданные базы обучения предоставлю советник во временное пользование бесплатно. - базы обучения будут выкладываться по мере обучения. - обучение требует примерно 20 эпох.  Возможно применять одну из двух стратегий - либо торговля в 2-х направлениях, либо - использовать СЛ. При использовании СЛ результаты торговли будут идентичны результатам обучения. Так как при обучении используется только 1 ордер одновременно.
FREE
Bezdrev HFT expert advisor
Barteld Bosma
Эксперты
Provides automated (HFT) trading, manual trading, and alerts, with a manager panel. Utilises bollinger bands, moving averages, Parabolic SAR, pivots and pending orders with range breakout. Allows linking takeprofit, stoploss, Sound & push-notifications, buy & sell triggers, to customizable indicators; 8  moving averages, 3 Bollinger bands, PSAR, and daily pivots. A grasp of the configurability: Active market hours requirement for all majors. set timer intervals per timeframe trade trigger. M
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Эксперты
Extensiver is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Extension Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51242 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Эксперты
NeoPips Engine EA — настоящая торговая революция уже наступила! «Настоящая сила торговли заключается в том, чтобы видеть то, что упускают другие. NeoPips Engine не следует за рынком — он им управляет». О NeoPips Engine EA: ваш интеллектуальный торговый союзник NeoPips Engine EA — это не обычный торговый робот. Это многомерный, оптимизированный для ИИ экспертный советник, созданный для трейдеров, которым нужна точность, адаптивность и долгосрочная эффективность. В отличие от устаревших
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Эксперты
Matrix Arrow EA MT5  - уникальный советник, который может торговать по сигналам  MT5 индикатора Matrix Arrow  с помощью торговой панели на графике, вручную или на 100% автоматически.  Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX), Индекс товарного канала (CCI), Классические свечи Heiken Ashi, Скользящая средняя, Дивергенция схождения скользящих
Magma Venom
Natoya N Barnes
Эксперты
MAGMA VENOM EA – The Ultimate Precision Trading Weapon Unleash Market-Melting Accuracy on XAUUSD, EURUSD & All Major Pairs Magma Venom is not just another trading bot — it’s a next-generation price-action engine, forged from a hybrid algorithm that reacts to the market like living lava. Built for traders who demand power, consistency, and real trading precision, Magma Venom combines institutional smart-money concepts with volatility intelligence to strike only when the market is vulnerable.
Nexus Scalper
Thang Chu
Эксперты
Nexus Scalper Live Signal:  Signal  ( 2.5% Account Balance Risk) Nexus EA mql5 public channel:   Nexus Community Public Chat This EA is part of   Nexus Portfolio  - a combination of the b est long term EAs I created for my personal trading as well as private fund management. Looking for a fully diversified portfolio solution across multiple assets and timeframes ? Check out Nexus Portfolio for the best long term diversified portfolio. This portfolio runs 90+ strategies across 20+ assets and 7+
Algotrading EA
Ravshan Chuliev
Эксперты
Настраиваемые Параметры – Разработаны с учетом потребностей пользователя. Позволяют настраивать размер лота, параметры риска и торговые настройки в соответствии с индивидуальной торговой стратегией. Подход к Управлению Рисками – Реализует алгоритмический метод управления торговыми рисками. Пытается оптимизировать размер лота на основе баланса счета, но пользователи должны понимать, что никакое управление рисками не является абсолютно надежным. Мониторинг Спреда – Предназначен для отслеживания р
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Эксперты
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 10 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Совет
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.3 (20)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, объединяя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых активируется различными рыночными условиями и таймфреймами (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник предназначен для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика EA сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку, мартингейл или усреднение . Все сделки, открываемые советником, имеют заранее опре
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.6 (5)
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Эксперты
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (8)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активов с помощью одного консультанта! Никаких обещаний,
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Эксперты
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Другие продукты этого автора
UT Alart Bot
Menaka Sachin Thorat
5 (3)
Индикаторы
To get access to MT4 version please click  https://www.mql5.com/en/market/product/130055&nbsp ; - This is the exact conversion from TradingView: "Ut Alart Bot Indicator". - You can message in private chat for further changes you need. Here is the source code of a simple Expert Advisor operating based on signals from Ut Bot Indicator . #property copyright "This EA is only education purpose only use it ur own risk" #property link " https://sites.google.com/view/automationfx/home " #property versio
FREE
Breakout Master EA
Menaka Sachin Thorat
5 (3)
Эксперты
"The Breakout Master EA is a semi-automatic expert advisor. In semi-automatic mode, you only need to draw support and resistance lines or trendlines, and then the EA handles the trading. You can use this EA for every market and timeframe. However, backtesting is not available in semi-automatic mode. The EA has an option to specify how many trades to open when a breakout occurs. It opens all trades with stop loss and target orders. There is also an optional input for a breakeven function, which
FREE
Ut Bot Indicator
Menaka Sachin Thorat
Индикаторы
Evolutionize Your Trading with the UT Alert Bot Indicator for MQL4 The UT Alert Bot Indicator is your ultimate trading companion, meticulously designed to give you an edge in the fast-paced world of financial markets. Powered by the renowned UT system, this cutting-edge tool combines advanced analytics, real-time alerts, and customizable features to ensure you never miss a profitable opportunity. Whether you’re trading forex, stocks, indices, or commodities, the UT Alert Bot Indicator is your k
FREE
Engulfing Finder
Menaka Sachin Thorat
Индикаторы
Engulfing Levels Indicator – Smart Entry Zones for High-Probability Trades Overview: The Engulfing Levels Indicator is designed to help traders identify key price levels where potential reversals or trend continuations can occur. This powerful tool combines Engulfing Candle Patterns , Percentage-Based Levels (25%, 50%, 75%) , and Daily Bias Analysis to create high-probability trading zones . Key Features: Engulfing Pattern Detection – Automatically identifies Bullish and Bearish Engulf
FREE
Supertrend With CCI
Menaka Sachin Thorat
Индикаторы
Supertrend with CCI Indicator for MQL5 – Short Description The Supertrend with CCI Indicator is a powerful trend-following tool that combines Supertrend for trend direction and CCI for momentum confirmation. This combination helps reduce false signals and improves trade accuracy. Supertrend identifies uptrends and downtrends based on volatility. CCI Filter ensures signals align with market momentum. Customizable Settings for ATR, CCI period, and alert options. Alerts & Notifications via
FREE
Time Range breakout AFX
Menaka Sachin Thorat
Эксперты
Time Range Breakout EA AFX – Precision Trading with ORB Strategy Capture strong market trends with high-precision breakouts using the proven Opening Range Breakout (ORB) strategy! Time Range Breakout EA AFX is a fully automated Expert Advisor that identifies breakout levels within a user-defined trading window and executes trades with precision and safety. No martingale, no grid—just controlled, professional risk management. Why Choose Time Range Breakout EA AFX? Proven ORB Strategy
Candlestick pattern EA
Menaka Sachin Thorat
Эксперты
Certainly! A candlestick pattern EA is an Expert Advisor that automates the process of identifying specific candlestick patterns on a price chart and making trading decisions based on those patterns. Candlestick patterns are formed by one or more candles on a chart and are used by traders to analyze price movements and make trading decisions.  EA likely scans the price chart for predefined candlestick patterns such as the Hammer, Inverted Hammer, Three White Soldiers, and Evening Star. When it
FREE
Master Breakout EA
Menaka Sachin Thorat
Эксперты
Master Breakout EA Description The Master Breakout EA is a fully automatic Expert Advisor that operates based on breakout strategies involving support and resistance lines or trendlines. The EA manages trades automatically after identifying and responding to breakout scenarios. Features: Trade Management: The EA offers the flexibility to specify the number of trades to open upon a breakout. Each trade is configured with stop loss and target options. An optional breakeven function helps secure p
Time Range Brekout EA AFX
Menaka Sachin Thorat
Эксперты
Time Range Breakout Strategy The Time Range Breakout strategy is designed to identify and capitalize on market volatility during specific time intervals. This strategy focuses on defining a time range, calculating the high and low within that range, and executing trades when price breaks out of the defined boundaries. It is particularly effective in markets with high liquidity and strong directional movement. Key Features : Customizable Time Range : Users can specify a start time and end time t
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв