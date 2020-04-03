Trendline Expert MT5

🔷 Trendline EA – Semi & Fully Automatic Trading System

Trendline EA is a professional Expert Advisor designed for trading trendlines, support & resistance levels, breakouts, and retests with complete automation or trader control.

The EA supports Semi-Automatic and Fully Automatic modes:

  • Semi-Auto: Manually draw trendlines — EA executes trades automatically

  • Full-Auto: EA automatically draws trendlines and support/resistance levels and trades them

  • 💎 Limited-Time Offer

    🎯 Launch Discount Price: $30
    💰 Original Price: $199

🚀 Key Features

  • Semi-Auto & Fully Auto Trading Modes

  • Auto Trendline & Auto Support/Resistance Detection

  • Entry Modes

    • Trendline Touch

    • Candle Close Confirmation

    • Breakout + Retest

  • Max Buy & Max Sell Trade Limits

📊 Advanced Filters (Optional)

  • Moving Average (MA)

  • MACD

  • RSI

Improve accuracy and reduce false signals.

💰 Risk & Trade Management

  • Fixed Lot / Risk % / Equity Based Lot

  • Stop Loss & Take Profit

  • Breakeven & Trailing Stop

  • Reverse Trade Option

  • Trading Hours Filter

✅ Why Trendline EA?

✔ Works on any symbol & timeframe
✔ Semi-Auto & Full-Auto flexibility
✔ Ideal for Trendline & Breakout traders
✔ Clean, optimized & stable MQL5 code

Risk Disclaimer: Always test on a demo account before live trading.


Produtos recomendados
Gold Beast Monster AI EA
Vyom Tekriwal
Experts
Gold XAUUSD Monster AI EA MT5 - New Year Offer- Hurry Up- Limited Copies available at this price!  (Prop-Firm Compatible) - BACKTEST VIDEO UPLOADED-MUST CHECK- All future updates free BEST Profitable GOLD AI ROBOT FOR MT5 LAUNCHED TODAY! MUST TRY- 1st 10 Copies being offered at Lowest Price of Just $288. Price will be hiked to $499 after Sale of 1st 20 Copies. Set File attached for Version V2.2 in Comment - You Can use on Everytick mode & 1 Mint OHLC & for Live & Demo Account Trading   Gold Mons
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.5 (4)
Experts
O AutoFib EA é um consultor especializado de ponta, projetado para aproveitar o poder dos níveis de retração e extensão de Fibonacci para negociação automatizada. Seja você um trader novato ou experiente, o AutoFib EA fortalece sua estratégia de negociação com precisão e eficiência. Test   The EA Before Risking Real Money.  Ajuste a configuração com base nos   resultados dos testes. Dúvidas? Fique à vontade para   perguntar. Principais características: Negociação automatizada:   abra ordens de
FREE
Gold Trend Master MT5
Sahib Ul Ahsan
Experts
Turn Market Trends into Profit Automatically – Trade Gold & Forex Like a Pro! Stop guessing and start trading with precision. The XAUUSD & Forex Smart Trend EA detects strong trends, waits for optimal pullbacks, and executes trades with advanced risk management—so you can maximize profits while protecting your capital. Why Traders Choose This EA: Entry after confirmed trend with smart pullback detection (EMA or Fibonacci). Trailing and ATR-based stop loss for dynamic risk control. Take Profit op
GRV Grid MT5
Roman Gergert
Experts
GRV Grid expert Advisor is a regular grid trader trading in both directions. The peculiarity of this grid is that subsequent orders in the grid are opened not only upon reaching the set step but also on the basis of the signal, which allows not to accumulate a lot of orders that can very quickly drain the entire Deposit. The EA makes a decision based on the signals from THE mA indicator and the trend filter. The EA trades almost non-stop, i.e. there are almost always open orders, so for stable
Ozymandias EA
Jaime Furlan De Paula
Experts
Algotrading O EA é baseado na lógica de tendência e formação de preço utilizando médias lineares ponderadas LWMA. O cálculo é influenciado pelos preços mais recentes, que detêm maior peso no cálculo da média. Essa média é calculada tomando cada um dos preços de fechamento em um determinado período de tempo e multiplicando-os por um coeficiente de peso predeterminado. Uma vez considerada a posição dos períodos de tempo, eles são somados e divididos pela soma do número de períodos de tempo. Sina
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experts
“Dois Expert Advisors, Um Preço: Impulsionando o Seu Sucesso!” Brent Oil Scalping Expert + Brent Oil Swingy Expert em um Expert Advisor   Live signal Este preço é temporário durante a promoção e será aumentado em breve Preço final: 5.000 $ Restam apenas algumas cópias com o preço atual, o próximo preço é -->> 1120 $ Bem-vindo ao Petróleo Brent O consultor especialista da Brent Oil é uma potência, projetada para dominar os voláteis mercados de energia com precisão e agilidade. O petróleo Bren
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experts
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
The Latvian Green Fairy
Joy Dupute Moyo
Experts
TRADE ENTRY LOGIC The strategy is Based on Contraction Zone Breakouts caused by Master candlestick formations. If the zone breaks bullish, whereby price closes above the zone within a specific breakout distance, a buy trade is executed. Similarly, if the zone breaks bearish, whereby price closes below the zone within a specific breakout distance, a sell trade is executed. TRADE MANAGEMENT The strategy has a take profit level and a stop loss level. If price breaks Bullish, the stop loss is set at
Supply and Demand Price Action MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experts
The Supply and Demand Price Action MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It identifies supply and demand zones based on price consolidation patterns and trades on zone retests (taps). This EA generates trades when price returns to valid zones after an initial breakout, with configurable risk management. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1, but you can test and optimize on any other instrument or timeframe. The system detects zones through conso
FREE
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
O Investopedia FIVE EA é baseado neste artigo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO - Procure negociação de pares de moedas abaixo da EMA do período X e MACD em território negativo. - Aguarde que o preço ultrapasse a EMA do período X e, em seguida, certifique-se de que o MACD esteja no processo de passagem de negativo para positivo ou tenha cruzado em território positivo dentro de cinco barras. - Faça compras em X pips acima da EMA do
Gold Quant AI
Hizbullah Mangal
5 (6)
Experts
Gold Quant AI – Precision Gold Trading with Institutional Logic and AI Filtering Overview Gold Quant AI is a professional automated trading system developed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5 . The Expert Advisor is designed for traders who value precision, discipline, and controlled risk , rather than continuous or aggressive market exposure. Gold Quant AI trades selectively , executing positions only when its predefined internal conditions are met. The system is built on a real inst
AV BuyLow SellHigh EA Full
Anja Vivia Vogel
Experts
"AV BuyLow SellHigh EA Full" is an Expert Advisor for MetaTrader 5, which was created from the simple "AV Preview". The original idea was to buy lower and sell higher from the last entry price. On request, I have developed it further and tried to remove its trend weakness. This EA has more settings than the free Minlot version. Strategy: The size of a displayed rectangle is used to decide whether range trading is to be carried out (sell above, buy below) or trend trading (buy on rising, cont
Aequitas Arbitrage AI
Filippo Morleo
Experts
Aequitas AI - Institutional Triangular Arbitrage Real-Tick Optimized Arbitrage: Engineered to survive and profit where theoretical EAs fail. Launch Promotion   LIMITED OFFER: The current low price is valid ONLY for the first 5 licenses. After the first 5 copies are sold, the price will increase. Subsequently, the price will continue to rise after every 10 sales. Secure your license now before the price adjustment. IMPORTANT: BACKTESTING GUIDE & DATA ANALYSIS Transparency is one of our core va
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experts
Defina TP e SL por Preço – Modificador Automático de Ordens para MT5 Define automaticamente níveis precisos de TP e SL em qualquer operação ️ Funciona com todos os pares e EAs, podendo filtrar por símbolo ou número mágico Este Expert Advisor permite-lhe definir e aplicar níveis exactos de Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) às suas operações, usando valores de preço directo (ex.: 1.12345 no EURUSD). Sem pontos, sem pips. Apenas gestão limpa e precisa das suas ordens, globalmente ou filtradas
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
O Fractal Trend Master é um dos Expert Advisors mais poderosos e sofisticados disponíveis no mercado, desenvolvido para proteger o capital dos traders enquanto maximiza as oportunidades de lucro. Baseado na renomada metodologia de Bill Williams , o EA utiliza três ferramentas essenciais de análise técnica: o indicador Alligator, os fractais, e o Gator Oscillator, criando uma estrutura robusta e precisa para a identificação e seguimento de tendências de mercado. Esse EA foi projetado com foco em
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
Experts
Este Expert Advisor (EA) foi desenvolvido para operar o índice DE40 (frequentemente rotulado como DAX, GER40, etc., dependendo do corretor). O EA identifica automaticamente oportunidades de negociação e gerencia posições com uma abordagem orientada ao risco, oferecendo dois modos de operação : Conservador – Uma abordagem mais lenta e estável. Agressivo – Uma estratégia mais rápida projetada para aproveitar grandes movimentos do mercado (com maior risco). Esta estratégia seleciona suas posições e
MoneyPrinter
Can Pei Pu
Experts
This EA places trades since opening of NewYork Stock Exchange (NYSE). It is based on a day reversal patterns which use the tendency of FX prices to move toward their average value during the NYSE session. The EA does not use indicators, martingale, arbitrage. The trading system is suitable for both experienced traders and beginners.  Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/835592 Timeframe is the M5 Minimum account balance is $500 Default parameters are for EURUSD M5.   But GBPUSD, GBPJPY
BTC Reversal Flip Master EA
Shivanshu Singh
Experts
BTC Reversal Flip Master EA — Motor modular para entradas inteligentes em BTC Sistema de negociação para MetaTrader 5 com foco em preservação de capital, consistência e rastreabilidade. Ideal para traders que valorizam segurança e controle. Filtros de risco modulares Balanço virtual para gestão isolada Dimensionamento dinâmico de lotes Fechamento programado antes do fim de semana Modos de otimização: Seguro, Lucrativo, Equilibrado Recomendado para BTCUSD nos períodos M15/M30
GoldPulseTrader V1 1
Khalid Tibtani
Experts
**GoldPulseTrader V1.1 - Simple & Safe Trend-Following EA** Discover the ease of automated trading with **GoldPulseTrader V1.1**, a user-friendly Expert Advisor designed for traders of all levels. This EA leverages a straightforward trend-following strategy based on Moving Average (MA) and Relative Strength Index (RSI) indicators, ensuring clear buy and sell signals without complexity. Simply attach it to your preferred chart ( XAUUSD), set your fixed lot size (defaults to 0.01 if set to 0), a
EA builder master
Davi Silva Campos
Experts
PARTCIPE DO NOSSO CANAL NO DISCORD! Junte-se ao nosso grupo e nos ajude a construir um melhor EA e descobrir setups lucrativos. https://discord.gg/ebPS82eM EA Builder Master: Domine o Mercado com Automação Inteligente e Controle Total  A ferramenta definitiva para traders que desejam construir, testar e automatizar suas próprias estratégias no MetaTrader 5, sem precisar escrever uma única linha de código. Você já se sentiu frustrado por perder oportunidades por não estar em frente ao gráfico?
FREE
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Experts
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - for the successful created training bases I will provide an advisor for temporary use free of charge. - training bases will be laid out as training progresses. - training requires approximately 20 epochs. It is possible to use one of two strategies - either trading in 2 directions, or - using SL. When using SL, the trading results will be identical to the learning outcomes. Since during training, only 1 order is used at a ti
FREE
Bezdrev HFT expert advisor
Barteld Bosma
Experts
Provides automated (HFT) trading, manual trading, and alerts, with a manager panel. Utilises bollinger bands, moving averages, Parabolic SAR, pivots and pending orders with range breakout. Allows linking takeprofit, stoploss, Sound & push-notifications, buy & sell triggers, to customizable indicators; 8  moving averages, 3 Bollinger bands, PSAR, and daily pivots. A grasp of the configurability: Active market hours requirement for all majors. set timer intervals per timeframe trade trigger. M
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Experts
Extensiver is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Extension Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51242 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Experts
NeoPips Engine EA – Chegou a revolução definitiva no trading! O verdadeiro poder do trading está em ver o que os outros deixam passar. O NeoPips Engine não segue o mercado — domina-o. Sobre o NeoPips Engine EA: O seu aliado de negociação inteligente O NeoPips Engine EA não é um robô de trading comum. É um consultor especialista multidimensional e otimizado por IA, criado para traders que exigem precisão, adaptabilidade e desempenho a longo prazo. Ao contrário dos bots desatualizados c
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  é um consultor especializado exclusivo que pode negociar os sinais de  MT5 do indicador de seta Matrix  com um painel de negociação no gráfico, manualmente ou 100% automaticamente. O  Matrix Arrow Indicator MT5  determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX), Índice de canal de commodities (CCI), Velas clássicas de Heiken Ashi, Média Móvel, Divergência de
Magma Venom
Natoya N Barnes
Experts
MAGMA VENOM EA – The Ultimate Precision Trading Weapon Unleash Market-Melting Accuracy on XAUUSD, EURUSD & All Major Pairs Magma Venom is not just another trading bot — it’s a next-generation price-action engine, forged from a hybrid algorithm that reacts to the market like living lava. Built for traders who demand power, consistency, and real trading precision, Magma Venom combines institutional smart-money concepts with volatility intelligence to strike only when the market is vulnerable.
Nexus Scalper
Thang Chu
Experts
Nexus Scalper Live Signal:  Signal  ( 2.5% Account Balance Risk) Nexus EA mql5 public channel:   Nexus Community Public Chat This EA is part of   Nexus Portfolio  - a combination of the b est long term EAs I created for my personal trading as well as private fund management. Looking for a fully diversified portfolio solution across multiple assets and timeframes ? Check out Nexus Portfolio for the best long term diversified portfolio. This portfolio runs 90+ strategies across 20+ assets and 7+
Algotrading EA
Ravshan Chuliev
Experts
Configurable Settings – Developed with user flexibility in mind. Allows adjusting lot size, risk parameters, and trading settings to match individual trading strategies. Risk Management Approach – Implements an algorithmic method to manage trading risks. Attempts to optimize lot size based on account balance, but users should understand that no risk management is foolproof. Spread Monitoring – Designed to track market conditions and potentially pause trading during unfavorable spread conditions
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experts
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.3 (20)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. Golden Hen EA não usa grade (grid), martingale ou técnicas de preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.6 (5)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiênc
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 399$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Mais do autor
UT Alart Bot
Menaka Sachin Thorat
5 (3)
Indicadores
To get access to MT4 version please click  https://www.mql5.com/en/market/product/130055&nbsp ; - This is the exact conversion from TradingView: "Ut Alart Bot Indicator". - You can message in private chat for further changes you need. Here is the source code of a simple Expert Advisor operating based on signals from Ut Bot Indicator . #property copyright "This EA is only education purpose only use it ur own risk" #property link " https://sites.google.com/view/automationfx/home " #property versio
FREE
Breakout Master EA
Menaka Sachin Thorat
5 (3)
Experts
"The Breakout Master EA is a semi-automatic expert advisor. In semi-automatic mode, you only need to draw support and resistance lines or trendlines, and then the EA handles the trading. You can use this EA for every market and timeframe. However, backtesting is not available in semi-automatic mode. The EA has an option to specify how many trades to open when a breakout occurs. It opens all trades with stop loss and target orders. There is also an optional input for a breakeven function, which
FREE
Ut Bot Indicator
Menaka Sachin Thorat
Indicadores
Evolutionize Your Trading with the UT Alert Bot Indicator for MQL4 The UT Alert Bot Indicator is your ultimate trading companion, meticulously designed to give you an edge in the fast-paced world of financial markets. Powered by the renowned UT system, this cutting-edge tool combines advanced analytics, real-time alerts, and customizable features to ensure you never miss a profitable opportunity. Whether you’re trading forex, stocks, indices, or commodities, the UT Alert Bot Indicator is your k
FREE
Engulfing Finder
Menaka Sachin Thorat
Indicadores
Engulfing Levels Indicator – Smart Entry Zones for High-Probability Trades Overview: The Engulfing Levels Indicator is designed to help traders identify key price levels where potential reversals or trend continuations can occur. This powerful tool combines Engulfing Candle Patterns , Percentage-Based Levels (25%, 50%, 75%) , and Daily Bias Analysis to create high-probability trading zones . Key Features: Engulfing Pattern Detection – Automatically identifies Bullish and Bearish Engulf
FREE
Supertrend With CCI
Menaka Sachin Thorat
Indicadores
Supertrend with CCI Indicator for MQL5 – Short Description The Supertrend with CCI Indicator is a powerful trend-following tool that combines Supertrend for trend direction and CCI for momentum confirmation. This combination helps reduce false signals and improves trade accuracy. Supertrend identifies uptrends and downtrends based on volatility. CCI Filter ensures signals align with market momentum. Customizable Settings for ATR, CCI period, and alert options. Alerts & Notifications via
FREE
Time Range breakout AFX
Menaka Sachin Thorat
Experts
Time Range Breakout EA AFX – Precision Trading with ORB Strategy Capture strong market trends with high-precision breakouts using the proven Opening Range Breakout (ORB) strategy! Time Range Breakout EA AFX is a fully automated Expert Advisor that identifies breakout levels within a user-defined trading window and executes trades with precision and safety. No martingale, no grid—just controlled, professional risk management. Why Choose Time Range Breakout EA AFX? Proven ORB Strategy
Candlestick pattern EA
Menaka Sachin Thorat
Experts
Certainly! A candlestick pattern EA is an Expert Advisor that automates the process of identifying specific candlestick patterns on a price chart and making trading decisions based on those patterns. Candlestick patterns are formed by one or more candles on a chart and are used by traders to analyze price movements and make trading decisions.  EA likely scans the price chart for predefined candlestick patterns such as the Hammer, Inverted Hammer, Three White Soldiers, and Evening Star. When it
FREE
Master Breakout EA
Menaka Sachin Thorat
Experts
Master Breakout EA Description The Master Breakout EA is a fully automatic Expert Advisor that operates based on breakout strategies involving support and resistance lines or trendlines. The EA manages trades automatically after identifying and responding to breakout scenarios. Features: Trade Management: The EA offers the flexibility to specify the number of trades to open upon a breakout. Each trade is configured with stop loss and target options. An optional breakeven function helps secure p
Time Range Brekout EA AFX
Menaka Sachin Thorat
Experts
Time Range Breakout Strategy The Time Range Breakout strategy is designed to identify and capitalize on market volatility during specific time intervals. This strategy focuses on defining a time range, calculating the high and low within that range, and executing trades when price breaks out of the defined boundaries. It is particularly effective in markets with high liquidity and strong directional movement. Key Features : Customizable Time Range : Users can specify a start time and end time t
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário