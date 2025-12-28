Trendline Expert MT5
- Experten
- Menaka Sachin Thorat
- Version: 1.20
- Aktualisiert: 28 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
🔷 Trendline EA - Halb- und vollautomatisches Handelssystem
Trendline EA ist ein professioneller Expert Advisor, der für den Handel mit Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Ausbrüchen und Retests mit vollständiger Automatisierung oder Kontrolle durch den Händler entwickelt wurde.
Der EA unterstützt halbautomatische und vollautomatische Modi:
-
Semi-Auto: Manuelles Zeichnen von Trendlinien - EA führt die Trades automatisch aus
-
Vollautomatisch: EA zeichnet automatisch Trendlinien und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus ein und handelt diese
-
💎 Zeitlich begrenztes Angebot
🎯 Einführungs-Rabattpreis: $30
💰 Originalpreis: $199
🚀 Hauptmerkmale
-
✅ Halbautomatische & vollautomatische Handelsmodi
-
✅ Auto-Trendlinie & Auto-Unterstützung/Widerstand-Erkennung
-
✅ Einstiegsmodi
-
Trendlinienberührung
-
Kerzenschluss-Bestätigung
-
Ausbruch + Wiederholungsprüfung
-
-
✅ Max Buy & Max Sell Handelslimits
📊 Erweiterte Filter (optional)
-
Gleitender Durchschnitt (MA)
-
MACD
-
RSI
Verbessern Sie die Genauigkeit und reduzieren Sie falsche Signale.
💰 Risiko- und Handelsmanagement
-
Festes Lot / Risiko % / Aktienbasiertes Lot
-
Stop Loss & Gewinnmitnahme
-
Breakeven & Trailing Stop
-
Option zur Umkehrung des Handels
-
Handelszeiten-Filter
✅ Warum Trendline EA?
✔ Funktioniert auf jedem Symbol & Zeitrahmen
✔ Semi-Auto & Full-Auto Flexibilität
✔ Ideal für Trendline & Breakout Trader
✔ Sauberer, optimierter & stabiler MQL5 Code
⚠ Risikohinweis: Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.