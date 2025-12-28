Trendline Expert MT5

🔷 Trendline EA - Halb- und vollautomatisches Handelssystem

Trendline EA ist ein professioneller Expert Advisor, der für den Handel mit Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Ausbrüchen und Retests mit vollständiger Automatisierung oder Kontrolle durch den Händler entwickelt wurde.

Der EA unterstützt halbautomatische und vollautomatische Modi:

  • Semi-Auto: Manuelles Zeichnen von Trendlinien - EA führt die Trades automatisch aus

  • Vollautomatisch: EA zeichnet automatisch Trendlinien und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus ein und handelt diese

  • 💎 Zeitlich begrenztes Angebot

    🎯 Einführungs-Rabattpreis: $30
    💰 Originalpreis: $199

🚀 Hauptmerkmale

  • ✅ Halbautomatische & vollautomatische Handelsmodi

  • Auto-Trendlinie & Auto-Unterstützung/Widerstand-Erkennung

  • Einstiegsmodi

    • Trendlinienberührung

    • Kerzenschluss-Bestätigung

    • Ausbruch + Wiederholungsprüfung

  • Max Buy & Max Sell Handelslimits

📊 Erweiterte Filter (optional)

  • Gleitender Durchschnitt (MA)

  • MACD

  • RSI

Verbessern Sie die Genauigkeit und reduzieren Sie falsche Signale.

💰 Risiko- und Handelsmanagement

  • Festes Lot / Risiko % / Aktienbasiertes Lot

  • Stop Loss & Gewinnmitnahme

  • Breakeven & Trailing Stop

  • Option zur Umkehrung des Handels

  • Handelszeiten-Filter

✅ Warum Trendline EA?

✔ Funktioniert auf jedem Symbol & Zeitrahmen
✔ Semi-Auto & Full-Auto Flexibilität
✔ Ideal für Trendline & Breakout Trader
✔ Sauberer, optimierter & stabiler MQL5 Code

Risikohinweis: Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.


