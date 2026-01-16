Recovery Zone Scalper

SMART RECOVERY EA - Edición GRATUITA (MT5)

SMART RECOVERY EA es un Asesor Experto GRATUITO para MetaTrader 5, desarrollado por Automation FX, creado con fines educativos y de prueba.
Este EA ayuda a los traders a entender la lógica de trading basada en la recuperación tanto con control manual como con soporte automatizado básico.

Características principales (Versión GRATUITA)

  • Manual de Compra / Venta / Cerrar todos los botones

  • Panel de información limpia con datos de comercio en vivo

  • Recuperación básica y la lógica de seguimiento de comercio

  • Modo automático simple basado en estocásticos

  • Adecuado para el aprendizaje de comportamiento EA y pruebas de estrategia

🔒 Versión PRO (no incluida)

La versión FREE es limitada.
La versión PRO incluye:

  • Recuperación inteligente avanzada & sistema de cobertura

  • Dimensionamiento dinámico de lotes y gestión de riesgos

  • Múltiples filtros de confirmación

  • Control de sesiones y noticias

  • Rendimiento y actualizaciones optimizados

⚠️ Descargo de responsabilidad

Operar en Forex, Índices, Cripto o Materias Primas implica un alto riesgo.
Este EA no garantiza beneficios y no es un servicio de señales.
Pruébelo siempre en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.
El desarrollador no se hace responsable de cualquier pérdida financiera.

📌 S ólo para uso educativo


Otros productos de este autor
Trendline Expert MT5
Menaka Sachin Thorat
4 (1)
Asesores Expertos
Trendline EA - Sistema de trading semiautomático y totalmente automático Trendline EA es un Asesor Experto profesional diseñado para operar líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia, rupturas y retests con automatización completa o control del trader. El EA soporta los modos Semi-Automático y Totalmente Automático : Semi-Automático: Dibuja manualmente las líneas de tendencia - EA ejecuta las operaciones automáticamente. Totalmente automático: El EA traza automáticamente las líneas
UT Alart Bot
Menaka Sachin Thorat
5 (3)
Indicadores
Para acceder a la versión MT4, haga clic en https://www.mql5.com/en/market/product/130055&nbsp; - Esta es la conversión exacta de TradingView: "Ut Alart Bot Indicador". - Usted puede mensaje en el chat privado para otros cambios que necesita. Aquí está el código fuente de un simple Asesor Experto que opera sobre la base de señales de Ut Bot Indicador . #property copyright "This EA is only education purpose only use it ur own risk" #property link " https://sites.google.com/view/automationfx/home
FREE
Breakout Master EA
Menaka Sachin Thorat
5 (3)
Asesores Expertos
"El Breakout Master EA es un asesor experto semiautomático. En el modo semiautomático, sólo tiene que dibujar líneas de soporte y resistencia o líneas de tendencia, y luego el EA se encarga de las operaciones. Puede utilizar este EA para cualquier mercado y marco temporal. Sin embargo, el backtesting no está disponible en modo semiautomático. El EA tiene una opción para especificar cuántas operaciones abrir cuando se produce una ruptura. Abre todas las operaciones con órdenes stop loss y target
FREE
Ut Bot Indicator
Menaka Sachin Thorat
Indicadores
Evolucione su trading con el indicador UT Alert Bot para MQL4 El UT Alert Bot Indicator es su mejor compañero de trading, meticulosamente diseñado para darle una ventaja en el vertiginoso mundo de los mercados financieros. Impulsado por el renombrado sistema UT, esta herramienta de vanguardia combina análisis avanzados, alertas en tiempo real y funciones personalizables para garantizar que nunca pierda una oportunidad rentable. Tanto si opera con divisas, acciones, índices o materias primas, UT
FREE
Engulfing Finder
Menaka Sachin Thorat
Indicadores
Indicador de niveles envolventes - Zonas de entrada inteligentes para operaciones de alta probabilidad Resumen: El Indicador de Niveles Envolventes está diseñado para ayudar a los operadores a identificar niveles de precios clave donde pueden producirse potenciales retrocesos o continuaciones de tendencia. Esta poderosa herramienta combina patrones de velas envolventes , niveles basados en porcentajes (25%, 50%, 75%) y análisis de sesgo diario para crear zonas de negociación de alta proba
FREE
Supertrend With CCI
Menaka Sachin Thorat
Indicadores
Indicador Supertrend con CCI para MQL5 - Descripción breve El indicador Supertrend con CCI es una potente herramienta de seguimiento de tendencias que combina Supertrend para la dirección de la tendencia y CCI para la confirmación del impulso. Esta combinación ayuda a reducir las señales falsas y mejora la precisión del comercio. Supertrend identifica las tendencias alcistas y bajistas basándose en la volatilidad. El filtro CCI garantiza que las señales coincidan con el impulso del mercado.
FREE
Time Range breakout AFX
Menaka Sachin Thorat
Asesores Expertos
Time Range Breakout EA AFX - Operaciones de precisión con la estrategia ORB . ¡Captura fuertes tendencias de mercado con breakouts de alta precisión usando la probada estrategia Opening Range Breakout (ORB) ! Time Range Breakout EA AFX es un Asesor Experto totalmente automatizado que identifica los niveles de ruptura dentro de una ventana de negociación definida por el usuario y ejecuta operaciones con precisión y seguridad. Sin martingala, sin rejilla, sólo una gestión del riesgo controla
Candlestick pattern EA
Menaka Sachin Thorat
Asesores Expertos
Por supuesto. Un EA de patrones de velas es un Asesor Experto que automatiza el proceso de identificar patrones de velas específicos en un gráfico de precios y tomar decisiones de trading basadas en esos patrones. Los patrones de velas están formados por una o más velas en un gráfico y son utilizados por los operadores para analizar los movimientos de precios y tomar decisiones de trading. Es probable que el EA analice el gráfico de precios en busca de patrones de velas predefinidos, como el Ma
FREE
Master Breakout EA
Menaka Sachin Thorat
Asesores Expertos
Descripción de Master Breakout EA El Master Breakout EA es un Asesor Experto completamente automático que opera basado en estrategias de ruptura que involucran líneas de soporte y resistencia o líneas de tendencia. El EA gestiona las operaciones automáticamente después de identificar y responder a los escenarios de ruptura. Características: Gestión de operaciones: El EA ofrece la flexibilidad de especificar el número de operaciones a abrir tras una ruptura. Cada operación se configura con opcio
Time Range Brekout EA AFX
Menaka Sachin Thorat
Asesores Expertos
Estrategia Time Range Breakout La estrategia Time Range Breakout está diseñada para identificar y capitalizar la volatilidad del mercado durante intervalos de tiempo específicos. Esta estrategia se centra en definir un rango temporal, calcular el máximo y el mínimo dentro de ese rango y ejecutar operaciones cuando el precio rompe los límites definidos. Es especialmente eficaz en mercados con gran liquidez y fuertes movimientos direccionales. Características principales : Rango de tiempo persona
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario