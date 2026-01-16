Recovery Zone Scalper

SMART RECOVERY EA - Edición GRATUITA (MT5)

SMART RECOVERY EA es un Asesor Experto GRATUITO para MetaTrader 5, desarrollado por Automation FX, creado con fines educativos y de prueba.

Este EA ayuda a los traders a entender la lógica de trading basada en la recuperación tanto con control manual como con soporte automatizado básico.

Características principales (Versión GRATUITA)

Manual de Compra / Venta / Cerrar todos los botones

Panel de información limpia con datos de comercio en vivo

Recuperación básica y la lógica de seguimiento de comercio

Modo automático simple basado en estocásticos

Adecuado para el aprendizaje de comportamiento EA y pruebas de estrategia

🔒 Versión PRO (no incluida)

La versión FREE es limitada.

La versión PRO incluye:

Recuperación inteligente avanzada & sistema de cobertura

Dimensionamiento dinámico de lotes y gestión de riesgos

Múltiples filtros de confirmación

Control de sesiones y noticias

Rendimiento y actualizaciones optimizados

⚠️ Descargo de responsabilidad

Operar en Forex, Índices, Cripto o Materias Primas implica un alto riesgo.

Este EA no garantiza beneficios y no es un servicio de señales.

Pruébelo siempre en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.

El desarrollador no se hace responsable de cualquier pérdida financiera.

📌 S ólo para uso educativo