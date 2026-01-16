Recovery Zone Scalper
- Asesores Expertos
- Menaka Sachin Thorat
- Versión: 2.0
SMART RECOVERY EA - Edición GRATUITA (MT5)
SMART RECOVERY EA es un Asesor Experto GRATUITO para MetaTrader 5, desarrollado por Automation FX, creado con fines educativos y de prueba.
Este EA ayuda a los traders a entender la lógica de trading basada en la recuperación tanto con control manual como con soporte automatizado básico.
Características principales (Versión GRATUITA)
-
Manual de Compra / Venta / Cerrar todos los botones
-
Panel de información limpia con datos de comercio en vivo
-
Recuperación básica y la lógica de seguimiento de comercio
-
Modo automático simple basado en estocásticos
-
Adecuado para el aprendizaje de comportamiento EA y pruebas de estrategia
🔒 Versión PRO (no incluida)
La versión FREE es limitada.
La versión PRO incluye:
-
Recuperación inteligente avanzada & sistema de cobertura
-
Dimensionamiento dinámico de lotes y gestión de riesgos
-
Múltiples filtros de confirmación
-
Control de sesiones y noticias
-
Rendimiento y actualizaciones optimizados
⚠️ Descargo de responsabilidad
Operar en Forex, Índices, Cripto o Materias Primas implica un alto riesgo.
Este EA no garantiza beneficios y no es un servicio de señales.
Pruébelo siempre en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.
El desarrollador no se hace responsable de cualquier pérdida financiera.
📌 S ólo para uso educativo