Magic Keyboard

Con el Magic Keyboard (MT4 Manager), puede transformar su teclado en una poderosa herramienta de trading. Esta innovadora función le permite comprar, vender y cerrar operaciones fácilmente y mover su stop loss al punto de equilibrio simplemente pulsando teclas específicas de su teclado. Además, la herramienta añade automáticamente los niveles de Stop Loss y Take Profit a las órdenes de compra y venta, agilizando su proceso de trading sin esfuerzo.
Características principales:
  • Transforme su teclado en una poderosa herramienta de trading;
  • Compra instantánea: pulsando la tecla "flecha arriba" del teclado.
  • Venta instantánea: pulsando la tecla "Flecha abajo" del teclado.
  • Punto de equilibrio instantáneo: pulsando la tecla "Flecha derecha" del teclado.
  • Cierre instantáneo de todas las operaciones: pulsando la tecla "Flecha izquierda" del teclado.
  • También puede ajustar estas teclas modificando el código de tecla.
  • Stop Loss automático.
  • Take Profit automático.
  • Break-even automático (opción verdadero/falso).
  • Trailing Stop automático (opción verdadero/falso).
Ajustes de entrada:

------ Gestión de operaciones ------
- Take Profit: El valor de Take Profit en pips.
- Stop Loss: Valor del Stop Loss en pips.

------ Ajustes de Punto de Equilibrio ------
- Auto Break-even: Si es "true", el Stop Loss se moverá automáticamente al punto de equilibrio.
- Pips en Beneficio: Si la operación se mueve a su favor por esta cantidad de pips, el Stop se moverá al punto de equilibrio.
- Desplazamiento de pips: La distancia entre el stop loss y los puntos de entrada después de alcanzar el punto de equilibrio.

------ Configuración del Trailing Stop ------
- Auto Trailing Stop: Si es "true", el Stop Loss se moverá automáticamente (Trailing).
- Stop : La distancia del stop debe mantenerse mientras la operación esté ganando o perdiendo.
- Paso: La distancia adicional que debe recorrer el precio antes de que se modifique el stop.

- Inicio: Indica que la operación debe alcanzar una determinada ganancia antes de que el stop pueda ser modificado.


------ Configuración del Teclado Mágico ------
Comprar - Clave: 38 es el código de la tecla "Flecha arriba".
Tecla Vender: 40 es el código de la "Flecha hacia abajo".
Punto de equilibrio - Tecla: 39 es el código de la "Flecha derecha".

Cerrar todo - Tecla: 37 es el código de la "Flecha izquierda".

También puedes ajustar esas teclas modificando el código de tecla: Busca en google "key codes keyboard"


------ Número Mágico ------

- Número Mágico: manténgalo en 0 para operaciones manuales. (Si quieres que este gestor colabore con un EA, simplemente sustituye el 0 por el número mágico de tu EA.


