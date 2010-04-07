Ultimate Drawdown Recovery MT4

¡Lo último en recuperación y protección de operaciones para MT4!


Sus operaciones merecen una segunda oportunidad. Dales este Soldado. ¿Luchando con pérdidas flotantes o detracciones repentinas que amenazan su cuenta? Deje de ver como sus operaciones se ahogan en números rojos y deje que el EA de Recuperación de Reducción Definitiva (UDR) recupere, proteja y potencie su estrategia de trading automáticamente.

¿Qué es UDR? UDR es un Asesor Experto MT4 ultra-inteligente, rápido como el rayo, diseñado para recuperar drawdowns, asegurar salidas de punto de equilibrio, gestionar operaciones con precisión, y ahora abrir operaciones de recuperación tanto en la misma dirección como en la dirección opuesta basándose en condiciones personalizables. Si usted es un scalper, swing trader, o desarrollador de algo, UDR amplifica su ventaja con la automatización inteligente.

Características clave que hacen que UDR cambie las reglas del juego

Motor inteligente de recuperación de Drawdown

La activación automática activa las operaciones de recuperación cuando las pérdidas alcanzan el umbral definido, como 500 pips, totalmente personalizable. El TP dinámico ajusta el Take Profit al precio de mercado, convirtiendo las pérdidas en ganancias potenciales sin intervención manual. El control de recuperación independiente le permite aplicar la recuperación a todas las posiciones abiertas en todos los símbolos o limitarla al símbolo del gráfico con ApplyRecoveryToAllOpenPositions.

Operaciones de recuperación flexibles en la misma dirección y en direcciones opuestas

Las opciones de recuperación dual incluyen la recuperación en la misma dirección para abrir operaciones en la misma dirección que la posición original, como comprar por comprar, para aprovechar tendencias, y la recuperación en dirección opuesta para abrir operaciones en la dirección opuesta, como vender por comprar, para cubrir retrocesos.

Las Condiciones de Activación Inteligente comienzan con el Umbral de Pérdida para activar la recuperación en una pérdida de pips especificada, como 500 pips. SMA vs. Bandas de Bollinger abre compra, igual o contraria, cuando SMA está por encima de la Banda de Bollinger media o vende cuando está por debajo, con marco de tiempo, periodo y desviación personalizables. Niveles RSI abre compra, igual o al contrario, cuando RSI < 25 o vende cuando RSI > 75, con marco temporal y periodo personalizables, además de registro detallado para mayor transparencia. Condiciones Combinadas soporta RecoveryStartPips + SMA_BB o RecoveryStartPips + RSI para entradas precisas.

La lógica de dirección inteligente da prioridad a las señales del indicador de RSI o SMA_BB cuando ambos tipos de recuperación están activados; para las activaciones basadas en pérdidas, tiene prioridad la recuperación en la misma dirección. Una recuperación por símbolo limita a una operación de recuperación por símbolo para evitar el exceso de operaciones.

Los tamaños de lote personalizables ofrecen multiplicadores fijos, como el mismo, el doble o el triple del lote original, o tamaños basados en la renta variable, como el 50% del riesgo de renta variable. Recuperación Stop-Loss proporciona opcional stop-loss para las operaciones de recuperación, como 500 pips, para limitar el riesgo en los mercados volátiles.

Las opciones avanzadas de cierre le permiten cerrar todas las posiciones, sólo las de recuperación, sólo las iniciales, tanto las iniciales como las de recuperación, o un porcentaje del volumen de recuperación, como el 50%, cuando se alcanzan los objetivos de beneficios. El seguimiento preciso de posiciones sigue las relaciones entre las operaciones iniciales y de recuperación para un cierre exacto, como CloseInitialAndRecovery.

Modo de recuperación multisímbolo

La aplicación para toda la cartera o para un símbolo específico cubre la recuperación, el TP de arrastre o el punto de equilibrio para todas las posiciones abiertas o se centra en el símbolo del gráfico actual, controlado de forma independiente. La gestión integral gestiona divisas, oro, BTC, índices y mucho más con cálculos de pips a medida para una mayor precisión.

Protección de punto de equilibrio incorporada

El Punto de Equilibrio Automático fija el TP para alcanzar el punto de equilibrio en un umbral de pérdida especificado, como 100 pips, evitando pérdidas totales. Aplicación flexible se aplica a todas las posiciones o al símbolo del gráfico con BreakEvenAllOpenPositions. Prioridad de arrastre desactiva el punto de equilibrio si el TP de arrastre está activo, garantizando un bloqueo óptimo de los beneficios.

Ajuste dinámico del TP dinámico

El Movimiento Inteligente de TP activa el TP de arrastre en un umbral de pérdida, como 500 pips, y lo ajusta sólo cuando es beneficioso. El Control Independiente se aplica a todas las posiciones o al símbolo del gráfico con ApplyTrailingTPToAllOpenPositions. Profit Locking asegura las ganancias durante la recuperación mientras minimiza el riesgo.

Configuración ultraflexible

Habilite o deshabilite funciones independientemente para trailing TP, punto de equilibrio, recuperación en la misma dirección, recuperación en dirección opuesta y stop-loss de recuperación. Los umbrales de pips personalizados configuran los disparadores de pérdidas, ganancias y stop-loss para ajustarse a su perfil de riesgo. Marcos temporales de indicadores configure SMA_BB o RSI en cualquier marco temporal con periodos y desviaciones personalizables.

Opciones de cierre elija cerrar todas las posiciones, sólo recuperación, sólo inicial, ambas o volumen de recuperación parcial. La flexibilidad del tamaño del lote utiliza multiplicadores fijos o un tamaño basado en la equidad para las operaciones de recuperación. El registro detallado supervisa las condiciones del RSI, los desencadenantes de las operaciones y el seguimiento de las posiciones para una transparencia total.

Ejecución rapidísima

Optimizado para MT4, se ejecuta a la perfección en cada tick sin retrasos ni desorden. Compatibilidad Universal funciona con cualquier broker, incluyendo cuentas de prop firm, y se adapta a todos los tipos de mercado.

Novedades en v2.7 (2025 Edición Final)

Limitador de Pérdida Diaria - detiene automáticamente el EA si la pérdida diaria alcanza el % establecido (por defecto 10%)

TP de arrastre independiente SÓLO para operaciones iniciales: las operaciones de recuperación ya no se ven afectadas.

Break-Even independiente para operaciones iniciales y de recuperación - control total

Trailing Stop clásico en operaciones de recuperación (lado de las ganancias) - bloquea las ganancias como un profesional

Opciones completas de cierre "Cuando alcance el SL de recuperación" - cierre inicial + recuperación, parcial, etc.

GetPip() universal a prueba de balas - ahora funciona perfectamente en XAUUSD, BTCUSD, índices, pares JPY en cada broker en 2025+.

Valores por defecto recomendados como entradas

¿Para quién es?

Operadores manuales añaden un seguro contra pérdidas con recuperación y protección automatizadas. Los usuarios de Grid y Martingale mejoran las estrategias con operaciones inteligentes de recuperación en la misma dirección o en dirección opuesta. Los operadores de bots integran un sistema a prueba de fallos para proteger cada operación. Todos los Serious Traders se centran en la rentabilidad a largo plazo y la preservación del capital.

¿Por qué UDR? Una sola mala operación puede borrar meses de progreso. UDR le ofrece control, protección y recuperación incluso en mercados de alta volatilidad. Convierta sus mayores pérdidas en salidas de equilibrio, pérdidas menores o ganancias con operaciones inteligentes de recuperación en la misma dirección o en dirección opuesta. Eso no es sólo estrategia, es sostenibilidad.

Rendimiento en el que puede confiar

100+ Optimizaciones lo construyen para MT4 con un manejo preciso de pips para EURUSD, XAUUSD, BTCUSD, y más. Ejecución fiable se adapta a la estructura de pips de cada símbolo para una máxima precisión.

Configuración única. Beneficios de por vida. Instale UDR, configure sus preferencias y deje que funcione como su gestor de riesgos 24/7, guardián de sus operaciones y potenciador de beneficios. Configúrelo una vez y disfrute de protección de por vida.

Notas Importantes

Sólo Gestión de Operaciones significa que UDR no abre operaciones iniciales; gestiona y recupera las existentes. Compatibilidad Universal funciona en cualquier marco temporal y con cualquier broker. Pruebas Demo Recomendado para probar en una cuenta demo y afinar los parámetros de su estrategia.

