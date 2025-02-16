Fast Manager

Fast Manager (MT4 Manager) es una utilidad de alta velocidad diseñada para operadores que necesitan una ejecución rápida y una gestión automatizada de las operaciones. Construido para agilizar el trading manual, este EA proporciona botones en el gráfico para la ejecución instantánea de Compra/Venta y funciones de "Cerrar Todo", mientras maneja automáticamente la gestión de riesgos entre bastidores.

Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/132502?source=Site+Profile+Seller


Características principales:

  • Panel de operaciones con un solo clic: ejecute operaciones al instante utilizando los botones de compra, venta, equilibrio y cierre directamente desde el gráfico.

  • Gestión Automática del Riesgo: Aplica instantáneamente niveles de Stop Loss y Take Profit a cada nueva operación.

  • Auto Break-Even: Asegura automáticamente su beneficio moviendo el Stop Loss al precio de entrada (más una compensación definida) una vez que la operación se mueve a su favor.

  • Trailing StopAvanzado: Maximice sus ganancias con un Trailing Stop que incluye un parámetro de "Inicio", activándose sólo después de que la operación se haya movido una distancia específica.



Ajustes de entrada:

------ Gestión del dinero ------
- Tamaño del Lote : para botones de compra y venta.

------ Gestión de Operaciones ------
- Take Profit: El valor de Take Profit en pips.
- Stop Loss: El valor de Stop loss en pips.

------ Ajustes de punto de equilibrio ------
- Auto Break-even: Si se establece en "true", el Stop Loss se ajustará automáticamente al punto de equilibrio; si se establece en "false", puede utilizar el botón Breakeven en el gráfico para mover manualmente el stop al punto de equilibrio en cualquier momento.
- Pips en Beneficio: Si la operación se mueve a su favor por esta cantidad de pips, el stop se moverá para alcanzar el punto de equilibrio.
- Desplazamiento de pips: La distancia entre el stop de pérdidas y los puntos de entrada después de alcanzar el punto de equilibrio.

------ Configuración del Trailing Stop ------
- Auto Trailing Stop: Si es "true", el Stop Loss se moverá automáticamente (Trailing).
- Stop : La distancia del stop debe mantenerse mientras la operación esté ganando o perdiendo.
- Paso: La distancia adicional que debe recorrer el precio antes de que se modifique el stop.

- Inicio: Indica que la operación debe alcanzar un determinado beneficio antes de que el stop pueda ser modificado.


------ Número Mágico ------

- Número Mágico: manténgalo en 0 para operaciones manuales. (Si desea que este gestor colabore con un EA, simplemente sustituya 0 por el número mágico de su EA).


