Fast Manager MT5

Fast Manager (MT5 Manager) es una utilidad de alta velocidad diseñada para operadores que necesitan una ejecución rápida y una gestión automatizada de las operaciones. Creado para agilizar la operativa manual, este EA ofrece botones en el gráfico para la ejecución instantánea de compra/venta y funciones de "Cerrar todo", al tiempo que gestiona automáticamente el riesgo entre bastidores.

Características principales:

  • Panel de operaciones con un solo clic: ejecute operaciones al instante utilizando los botones de compra, venta, equilibrio y cierre directamente desde el gráfico.

  • Gestión automática del riesgo: Aplica instantáneamente niveles de Stop Loss y Take Profit a cada nueva operación.

  • Punto de equilibrio automático: Asegura automáticamente su beneficio moviendo el Stop Loss al precio de entrada (más una compensación definida) una vez que la operación se mueve a su favor.

  • Trailing StopAvanzado: Maximice sus ganancias con un Trailing Stop que incluye un parámetro de "Inicio", activándose sólo después de que la operación se haya movido una distancia específica.




    Ajustes de entrada:

    ------ Gestión del dinero ------
    - Tamaño del Lote: para botones de compra y venta.

    ------ Gestión de Operaciones ------
    - Take Profit: El valor de Take Profit en pips.
    - Stop Loss: El valor de Stop loss en pips.

    ------ Ajustes de punto de equilibrio ------
    - Auto Break-even: Si se establece en "true", el Stop Loss se ajustará automáticamente al punto de equilibrio; si se establece en "false", puede utilizar el botón Breakeven en el gráfico para mover manualmente el stop al punto de equilibrio en cualquier momento.
    - Pips en Beneficio: Si la operación se mueve a su favor por esta cantidad de pips, el stop se moverá para alcanzar el punto de equilibrio.
    - Desplazamiento de pips: La distancia entre el stop de pérdidas y los puntos de entrada después de alcanzar el punto de equilibrio.

    ------ Configuración del Trailing Stop ------
    - Auto Trailing Stop: Si es "true", el Stop Loss se moverá automáticamente (Trailing).
    - Stop : La distancia del stop debe mantenerse mientras la operación esté ganando o perdiendo.
    - Paso: La distancia adicional que debe recorrer el precio antes de que se modifique el stop.
    - Inicio: Indica que la operación debe alcanzar un determinado beneficio antes de que el stop pueda ser modificado.

    ------ Número Mágico ------

    - Número Mágico: manténgalo en 0 para operaciones manuales. (Si desea que este gestor colabore con un EA, simplemente sustituya 0 por el número mágico de su EA).



    Productos recomendados
    Los compradores de este producto también adquieren
    Otros productos de este autor
    Filtro:
