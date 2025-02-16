Fast Manager (MT5 Manager) es una utilidad de alta velocidad diseñada para operadores que necesitan una ejecución rápida y una gestión automatizada de las operaciones. Creado para agilizar la operativa manual, este EA ofrece botones en el gráfico para la ejecución instantánea de compra/venta y funciones de "Cerrar todo", al tiempo que gestiona automáticamente el riesgo entre bastidores.
Características principales:
-
Panel de operaciones con un solo clic: ejecute operaciones al instante utilizando los botones de compra, venta, equilibrio y cierre directamente desde el gráfico.
-
Gestión automática del riesgo: Aplica instantáneamente niveles de Stop Loss y Take Profit a cada nueva operación.
-
Punto de equilibrio automático: Asegura automáticamente su beneficio moviendo el Stop Loss al precio de entrada (más una compensación definida) una vez que la operación se mueve a su favor.
-
Trailing StopAvanzado: Maximice sus ganancias con un Trailing Stop que incluye un parámetro de "Inicio", activándose sólo después de que la operación se haya movido una distancia específica.
Ajustes de entrada:
------ Gestión del dinero ------
- Tamaño del Lote: para botones de compra y venta.
------ Gestión de Operaciones ------
- Take Profit: El valor de Take Profit en pips.
- Stop Loss: El valor de Stop loss en pips.
------ Ajustes de punto de equilibrio ------
- Auto Break-even: Si se establece en "true", el Stop Loss se ajustará automáticamente al punto de equilibrio; si se establece en "false", puede utilizar el botón Breakeven en el gráfico para mover manualmente el stop al punto de equilibrio en cualquier momento.
- Pips en Beneficio: Si la operación se mueve a su favor por esta cantidad de pips, el stop se moverá para alcanzar el punto de equilibrio.
- Desplazamiento de pips: La distancia entre el stop de pérdidas y los puntos de entrada después de alcanzar el punto de equilibrio.
------ Configuración del Trailing Stop ------
- Auto Trailing Stop: Si es "true", el Stop Loss se moverá automáticamente (Trailing).
- Stop : La distancia del stop debe mantenerse mientras la operación esté ganando o perdiendo.
- Paso: La distancia adicional que debe recorrer el precio antes de que se modifique el stop.
- Inicio: Indica que la operación debe alcanzar un determinado beneficio antes de que el stop pueda ser modificado.
------ Número Mágico ------
- Número Mágico: manténgalo en 0 para operaciones manuales. (Si desea que este gestor colabore con un EA, simplemente sustituya 0 por el número mágico de su EA).