Mit dem Magic Keyboard (MT4 Manager) können Sie Ihre Tastatur in ein leistungsstarkes Handelsinstrument verwandeln. Mit dieser innovativen Funktion können Sie durch einfaches Drücken bestimmter Tasten auf Ihrer Tastatur ganz einfach Trades kaufen, verkaufen und schließen und Ihren Stop-Loss auf Break-Even verschieben. Darüber hinaus fügt das Tool automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Levels zu Kauf- und Verkaufsaufträgen hinzu und rationalisiert so mühelos Ihren Handelsprozess.

Hauptmerkmale:

Verwandeln Sie Ihre Tastatur in ein leistungsstarkes Trading-Tool;

Sofortiger Kauf: durch Drücken der "Pfeil-nach-oben"-Taste auf der Tastatur.

Sofortiger Verkauf: durch Drücken der "Pfeil nach unten"-Taste auf der Tastatur.

Sofortiger Breakeven: durch Drücken der "Pfeil nach rechts"-Taste auf der Tastatur.

Sofortige Schließung aller Geschäfte: durch Drücken der Taste "Pfeil nach links" auf der Tastatur.

Sie können diese Tasten auch durch Ändern des Tastencodes anpassen.

Automatischer Stop Loss.

Automatischer Take Profit.

Automatischer Break-even (Option wahr/falsch).

Automatischer Trailing Stop (Option wahr/falsch).





Eingabe-Einstellungen:





------ Handelsmanagement ------

- Gewinnmitnahme: Der Wert des Take Profit in Pips.

- Stop Loss: Der Wert des Stop Loss in Pips.





------ Break-even-Einstellungen ------

- Auto Break-even: Wenn "true", wird der Stop Loss automatisch zum Break-even bewegt.

- Pips im Gewinn: Wenn sich der Handel um diese Anzahl von Pips zu Ihren Gunsten entwickelt, wird der Stop auf Break-even verschoben.

- Pips-Abstand: Der Abstand zwischen dem Stop Loss und dem Einstiegspunkt nach Erreichen der Gewinnschwelle.





------ Trailing-Stop-Einstellungen ------

- Auto Trailing Stop: Wenn "true", wird der Stop Loss automatisch nachgezogen (Trailing).

- Stop: Der Abstand des Stops soll beibehalten werden, während der Handel entweder im Gewinn oder im Verlust ist.

- Schritt: Die zusätzliche Strecke, die der Kurs zurücklegen muss, bevor der Stop geändert wird.

- Start: Bedeutet, dass der Handel erst einen bestimmten Gewinn erreichen muss, bevor der Stop geändert werden kann.



------ Magic Keyboard Einstellungen ------

Kaufen - Taste: 38 ist der Tastencode für den "Pfeil nach oben".

Verkaufen - Taste: 40 ist der Tastencode für den "Abwärtspfeil".

Break-even - Taste: 39 ist der Tastencode für den "Pfeil nach rechts".

Alle schließen - Taste: 37 ist der Tastencode für den "Pfeil nach links".

Sie können diese Tasten auch durch Ändern des Tastencodes anpassen: Suchen Sie bei Google nach "key codes keyboard".





------ Magische Zahl ------

- Magische Zahl: Behalten Sie die 0 für den manuellen Handel bei. (Wenn Sie möchten, dass dieser Manager mit einem EA zusammenarbeitet, ersetzen Sie einfach die 0 durch die magische Zahl Ihres EAs.



