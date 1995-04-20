Price Alert Line Indicator MT4

No vuelva a perderse una ruptura de precios con elindicador de línea de alerta de precios.

Esta herramienta está diseñada para operadores que necesitan rapidez y sencillez. En lugar de navegar por complejos menús para configurar las alertas de precios, elindicador de línea de alerta de precios coloca un botón directamente en su gráfico. Con un solo clic, puede desplegar una línea horizontal que monitoriza la acción del precio y le alerta inmediatamente cuando el precio la cruza.


Características principales:

- Despliegue con un solo clic: Un cómodo botón le permite dibujar o borrar instantáneamente la línea de alerta.

- Colocación inteligente: Al hacer clic en "Dibujar línea", el indicador coloca automáticamente la línea en el precio de apertura de la vela de 5 minutos actual.

- Alertas sonoras instantáneas: Escuchará una alerta sonora inmediatamente cuando el precio de Oferta cruce la línea (Arriba o Abajo).

- Capacidad de Línea Doble: ¿Necesita horquillar el precio? Puede activar una Segunda Línea de Alerta en los ajustes para monitorizar dos niveles simultáneamente.

- Personalización visual: Estilo de línea, anchura y color totalmente personalizables para adaptarse a su plantilla de gráfico.

- Personalización de la interfaz de usuario: Puede cambiar el texto de los botones, el color y la posición de la pantalla para mantener limpio su espacio de trabajo.


Cómo funciona:

1. Dibujar: Haga clic en el botón "Dibujar línea". Aparecerá una línea horizontal en el precio de apertura M5 actual.

2. Monitor: El indicador monitoriza el precio de Oferta en cada tick.

3. Alerta: Si el precio cruza por encima o por debajo de la línea, se emite un sonido al instante.

4. Restablecer: Pulse de nuevo el botón (ahora denominado "Eliminar línea") para eliminar la línea y restablecer la herramienta.


MT5 Versión: https://www.mql5.com/en/market/product/158195?source=Site+Profile+Seller


Parámetros de entrada:


Parámetros de Alerta:

- Archivo de sonido de alerta: El nombre del archivo de sonido .wav que se reproducirá (por ejemplo, "alerta2.wav").


Configuración de la línea 2:

- Color de la línea de alerta: Color de la línea de alerta horizontal.

- Estilo de línea: Estilo de la línea (Sólido, Raya, etc.).

- Ancho de línea: Grosor de la línea.


Configuración de la línea 2 (opcional):

- ¿Mostrar segundo botón? Establecer en "true" para habilitar una segunda línea de alerta independiente.

- Color de la línea 2: Color de la segunda línea de alerta.


Configuración de botones:

- Texto del botón (Dibujar): Texto a mostrar cuando esté listo para dibujar (Por defecto: "Dibujar línea").

- Texto del botón (Borrar): texto que se mostrará cuando esté listo para borrar (por defecto: "Borrar línea").

- Color de fondo del botón: Color de fondo del botón.

- Color del texto del botón: Color del texto del botón.

- Botón X / Botón Y: Distancia desde la esquina inferior derecha para posicionar el botón.


¿Por qué utilizar esta herramienta?

La negociación manual requiere concentración. Las alertas estándar tardan demasiados clics en configurarse. El indicador de línea de alerta de precio resuelve este problema proporcionándole un nivel visual físico que puede activar y desactivar en una fracción de segundo.


Otros productos de este autor
Auto Stop Loss MT5
Nabil Oukhouma
5 (1)
Utilidades
Auto Stop Loss (MT5 Manager) es una utilidad robusta diseñada para eliminar el estrés de la gestión de operaciones. Tanto si es un scalper como un swing trader, este EA aplica automáticamente niveles de Stop Loss y Take Profit a sus operaciones, asegura los beneficios con el Break-Even y maximiza las ganancias con un Trailing Stop inteligente. Este gestor funciona con todos los instrumentos de negociación y le permite gestionar símbolos específicos o múltiples pares desde un único gráfico . Ca
Auto Stop Loss
Nabil Oukhouma
Utilidades
Auto Stop Loss (MT4 Manager) es una utilidad robusta diseñada para eliminar el estrés de la gestión de operaciones. Tanto si es un scalper como un swing trader, este EA aplica automáticamente niveles de Stop Loss y Take Profit a sus operaciones, asegura los beneficios con el Break-Even y maximiza las ganancias con un Trailing Stop inteligente. Este gestor funciona con todos los instrumentos de negociación y le permite gestionar símbolos específicos o múltiples pares desde un único gráfico . Ca
Fast Manager
Nabil Oukhouma
Utilidades
Fast Manager (MT4 Manager) es una utilidad de alta velocidad diseñada para operadores que necesitan una ejecución rápida y una gestión automatizada de las operaciones. Construido para agilizar el trading manual, este EA proporciona botones en el gráfico para la ejecución instantánea de Compra/Venta y funciones de "Cerrar Todo", mientras maneja automáticamente la gestión de riesgos entre bastidores. Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/132502?source=Site+Profile+Seller Caracterís
The Super Manager
Nabil Oukhouma
Utilidades
El Super Manager (MT4 Manager) es una herramienta de trading que mejora las órdenes de compra y venta, incluidas las pendientes, añadiendo Stop Loss y Take Profit con un riesgo calculado. También ofrece un punto de equilibrio para facilitar la configuración. Con su interfaz fácil de usar, Fast Manager simplifica sus actividades de trading. ¡ No se complique! MT5 Versión: https://www.mql5.com/en/market/product/132503?source=Site+Profile+Seller Características principales : Botones claros de com
Magic Keyboard
Nabil Oukhouma
Utilidades
Con el Magic Keyboard (MT4 Manager), puede transformar su teclado en una poderosa herramienta de trading. Esta innovadora función le permite comprar, vender y cerrar operaciones fácilmente y mover su stop loss al punto de equilibrio simplemente pulsando teclas específicas de su teclado. Además, la herramienta añade automáticamente los niveles de Stop Loss y Take Profit a las órdenes de compra y venta, agilizando su proceso de trading sin esfuerzo. Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/pro
Close Partial MT4
Nabil Oukhouma
Utilidades
Cerrar Parcial (MT4 Manager) añade automáticamente dos botones al gráfico: - Botón Cerrar Parcial: Este botón le permite cerrar una posición parcial. Por defecto, está configurado para cerrar el 50% de la posición, pero puede ajustarlo al porcentaje que prefiera (por ejemplo, 10%, 20%, 60%, etc.). - Botón Cerrar todo: Este botón le permite cerrar todas las operaciones abiertas a la vez para el par de divisas específico al que está asignado el gestor. Características principales: Cerrar Parcia
Visual Position Sizer Risk Calculator MT4
Nabil Oukhouma
Indicadores
Deje de calcular manualmente el tamaño de los lotes. Deje de adivinar su relación Riesgo/Recompensa. La Herramienta de Recompensa por Riesgo aporta el estilo de negociación intuitivo y visual de TradingView directamente a sus gráficos de MetaTrader 5. Está diseñada para operadores que valoran la velocidad, la precisión y la claridad visual. Tanto si opera en Forex, Índices (DAX, US30), o Materias Primas (Oro, Petróleo), esta herramienta maneja los cálculos por usted. Simplemente haga clic en "La
Fast Manager MT5
Nabil Oukhouma
Utilidades
Fast Manager (MT5 Manager) es una utilidad de alta velocidad diseñada para operadores que necesitan una ejecución rápida y una gestión automatizada de las operaciones. Creado para agilizar la operativa manual, este EA ofrece botones en el gráfico para la ejecución instantánea de compra/venta y funciones de "Cerrar todo", al tiempo que gestiona automáticamente el riesgo entre bastidores. Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/132477?source=Site+Profile+Seller Características princi
The Super Manager MT5
Nabil Oukhouma
Utilidades
El Super Manager (MT5 Manager) es una herramienta de trading que mejora las órdenes de compra y venta, incluidas las pendientes, añadiendo Stop Loss y Take Profit con un riesgo calculado. También ofrece un punto de equilibrio para facilitar la configuración. Con su interfaz fácil de usar, Fast Manager simplifica sus actividades de trading. ¡ No se complique! Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/132495?source=Site+Profile+Seller Características principales : Botones claros de com
Magic Keyboard MT5
Nabil Oukhouma
Utilidades
Con el Magic Keyboard (MT5 Manager), puede transformar su teclado en una poderosa herramienta de trading. Esta innovadora función le permite comprar, vender y cerrar operaciones fácilmente y mover su stop loss al punto de equilibrio simplemente pulsando teclas específicas de su teclado. Además, la herramienta añade automáticamente los niveles de Stop Loss y Take Profit a las órdenes de compra y venta, agilizando su proceso de trading sin esfuerzo. Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/pro
Close Partial MT5
Nabil Oukhouma
Utilidades
Cerrar Parcial (MT5 Manager) añade automáticamente dos botones al gráfico : - Botón Cerrar Parcial: Este botón le permite cerrar una posición parcial. Por defecto, está configurado para cerrar el 50% de la posición, pero puede ajustarlo al porcentaje que prefiera (por ejemplo, 10%, 20%, 60%, etc.). - Botón Cerrar todo: Este botón le permite cerrar todas las operaciones abiertas a la vez para el par de divisas específico al que está asignado el gestor. Características principales: Cerrar Parci
Price Alert Line Indicator
Nabil Oukhouma
Indicadores
No vuelva a perderse una ruptura de precios con el indicador de línea de alerta de precios . Esta herramienta está diseñada para operadores que necesitan rapidez y sencillez. En lugar de navegar por complejos menús para configurar las alertas de precios, el indicador de línea de alerta de precios coloca un botón directamente en su gráfico. Con un solo clic, puede desplegar una línea horizontal que monitoriza la acción del precio y le alerta inmediatamente cuando el precio la cruza. Característi
Visual Position Sizer Risk Calculator
Nabil Oukhouma
Indicadores
Deje de calcular manualmente el tamaño de los lotes. Deje de adivinar su relación Riesgo/Recompensa. La Herramienta Riesgo/Recompensa lleva el estilo de trading intuitivo y visual de TradingView directamente a sus gráficos de MetaTrader 5. Está diseñada para operadores que valoran la velocidad, la precisión y la claridad visual. Tanto si opera en Forex, Índices (DAX, US30), o Materias Primas (Oro, Petróleo), esta herramienta maneja los cálculos por usted. Simplemente haga clic en "Largo" o "Cor
