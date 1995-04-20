Price Alert Line Indicator MT4

No vuelva a perderse una ruptura de precios con elindicador de línea de alerta de precios.

Esta herramienta está diseñada para operadores que necesitan rapidez y sencillez. En lugar de navegar por complejos menús para configurar las alertas de precios, elindicador de línea de alerta de precios coloca un botón directamente en su gráfico. Con un solo clic, puede desplegar una línea horizontal que monitoriza la acción del precio y le alerta inmediatamente cuando el precio la cruza.





Características principales:

- Despliegue con un solo clic: Un cómodo botón le permite dibujar o borrar instantáneamente la línea de alerta.

- Colocación inteligente: Al hacer clic en "Dibujar línea", el indicador coloca automáticamente la línea en el precio de apertura de la vela de 5 minutos actual.

- Alertas sonoras instantáneas: Escuchará una alerta sonora inmediatamente cuando el precio de Oferta cruce la línea (Arriba o Abajo).

- Capacidad de Línea Doble: ¿Necesita horquillar el precio? Puede activar una Segunda Línea de Alerta en los ajustes para monitorizar dos niveles simultáneamente.

- Personalización visual: Estilo de línea, anchura y color totalmente personalizables para adaptarse a su plantilla de gráfico.

- Personalización de la interfaz de usuario: Puede cambiar el texto de los botones, el color y la posición de la pantalla para mantener limpio su espacio de trabajo .





Cómo funciona:

1. Dibujar: Haga clic en el botón "Dibujar línea". Aparecerá una línea horizontal en el precio de apertura M5 actual.

2. Monitor: El indicador monitoriza el precio de Oferta en cada tick.

3. Alerta: Si el precio cruza por encima o por debajo de la línea, se emite un sonido al instante.

4. Restablecer: Pulse de nuevo el botón (ahora denominado "Eliminar línea") para eliminar la línea y restablecer la herramienta.





MT5 Versión: https://www.mql5.com/en/market/product/158195?source=Site+Profile+Seller





Parámetros de entrada:





Parámetros de Alerta:

- Archivo de sonido de alerta: El nombre del archivo de sonido .wav que se reproducirá (por ejemplo, "alerta2.wav").





Configuración de la línea 2:

- Color de la línea de alerta: Color de la línea de alerta horizontal.

- Estilo de línea: Estilo de la línea (Sólido, Raya, etc.).

- Ancho de línea: Grosor de la línea.





Configuración de la línea 2 (opcional):

- ¿Mostrar segundo botón? Establecer en "true" para habilitar una segunda línea de alerta independiente.

- Color de la línea 2: Color de la segunda línea de alerta.





Configuración de botones:

- Texto del botón (Dibujar): Texto a mostrar cuando esté listo para dibujar (Por defecto: "Dibujar línea").

- Texto del botón (Borrar): texto que se mostrará cuando esté listo para borrar (por defecto: "Borrar línea").

- Color de fondo del botón: Color de fondo del botón.

- Color del texto del botón: Color del texto del botón.

- Botón X / Botón Y: Distancia desde la esquina inferior derecha para posicionar el botón.





¿Por qué utilizar esta herramienta?

La negociación manual requiere concentración. Las alertas estándar tardan demasiados clics en configurarse. El indicador de línea de alerta de precio resuelve este problema proporcionándole un nivel visual físico que puede activar y desactivar en una fracción de segundo.