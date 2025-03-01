Magic Keyboard MT5

Con el Magic Keyboard (MT5 Manager), puede transformar su teclado en una poderosa herramienta de trading. Esta innovadora función le permite comprar, vender y cerrar operaciones fácilmente y mover su stop loss al punto de equilibrio simplemente pulsando teclas específicas de su teclado. Además, la herramienta añade automáticamente los niveles de Stop Loss y Take Profit a las órdenes de compra y venta, agilizando su proceso de trading sin esfuerzo.
Características principales:
  • Transforma tu teclado en una poderosa herramienta de trading;
  • Compra instantánea: pulsando la tecla "flecha arriba" del teclado.
  • Venta instantánea: pulsando la tecla "Flecha abajo" del teclado.
  • Punto de equilibrio instantáneo: pulsando la tecla "Flecha derecha" del teclado.
  • Cierre instantáneo de todas las operaciones: pulsando la tecla "Flecha izquierda" del teclado.
  • También puede ajustar estas teclas modificando el código de tecla.
  • Stop Loss automático.
  • Take Profit automático.
  • Break-even automático (opción verdadero/falso).
  • Trailing Stop automático (opción verdadero/falso).

Ajustes de entrada:

------ Gestión de operaciones ------
- Take Profit: El valor de Take Profit en pips.
- Stop Loss: Valor del Stop Loss en pips.



------ Ajustes de Punto de Equilibrio ------
- Auto Break-even: Si es "true", el Stop Loss se moverá automáticamente al punto de equilibrio.
- Pips en Beneficio: Si la operación se mueve a su favor por esta cantidad de pips, el Stop se moverá al punto de equilibrio.
- Desplazamiento de pips: La distancia entre el stop loss y los puntos de entrada después de alcanzar el punto de equilibrio.



------ Configuración del Trailing Stop ------
- Auto Trailing Stop: Si es "true", el Stop Loss se moverá automáticamente (Trailing).
- Stop : La distancia del stop debe mantenerse mientras la operación esté ganando o perdiendo.
- Paso: La distancia adicional que debe recorrer el precio antes de que se modifique el stop.

- Inicio: Indica que la operación debe alcanzar una determinada ganancia antes de que el stop pueda ser modificado.


------ Configuración del Teclado Mágico ------
Comprar - Clave: 38 es el código de la tecla "Flecha arriba".
Tecla Vender: 40 es el código de la "Flecha hacia abajo".
Punto de equilibrio - Tecla: 39 es el código de la "Flecha derecha".

Cerrar todo - Tecla: 37 es el código de la "Flecha izquierda".

También puedes ajustar esas teclas modificando el código de tecla: Busca en google "key codes keyboard"


------ Número Mágico ------

- Número Mágico: manténgalo en 0 para operaciones manuales. (Si quieres que este gestor colabore con un EA, simplemente sustituye el 0 por el número mágico de tu EA.



Productos recomendados
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilidades
Expert TP SL v04 - Asistente de Trading Profesional con Sistema de Motivación AI Herramienta avanzada de trading manual con gestión automática del riesgo, protección contra el overtrading y apoyo psicológico inteligente para un trading disciplinado. VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO Expert TP SL v04 es un completo asistente de trading diseñado para traders manuales que desean mantener la disciplina emocional a la vez que automatizan los cálculos de riesgo. No se trata de una herramienta más de colocac
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilidades
Utilidad de negociación sólo para pares de divisas, no para oro Funciones Cálculo automático del lote en función del riesgo Auto Stoploss Auto TakeProfit Punto de equilibrio Auto Close Half % Cierre en porcentaje con respecto a los PIPs Órdenes Pendientes BuyLimit Sell Limit con distancias BuyStop Sell Stop con distancias Información de negociación Riesgo en porcentaje Para operaciones múltiples Combinar Takeprofit y Combinar Stoplosses
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Asesores Expertos
One Click Trading - Auto TP SL Desarrollador TraderLinkz Versión 1.00 Categoría Utilidad Qué hace Añade los TP y SL que faltan a sus operaciones manuales y órdenes pendientes Los establece una vez por entrada Le permite mover los TP y SL después Funciona en cuentas de cobertura y de compensación Escanea cada tick y reacciona a los eventos de la operación Por qué lo quiere Realiza entradas más rápidas Consigue objetivos de riesgo y salida coherentes Reduce los errores de dedo gordo Mantiene un co
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilidades
GRATIS GRATIS GRATIS Trade Assistant MT5 - Panel Profesional de Trading y Gestión de Riesgos Trade Assistant MT 5 es un panel de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a ejecutar órdenes de forma más rápida, segura y profesional . Simplifica la operativa manual combinando la gestión inteligente de órdenes , el control preciso del riesgo y la ejecución con un solo clic , por lo que es ideal tanto para principiantes como para traders avanzados. Esta herramienta no opera automáticament
FREE
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Utilidades
King Chart - Panel de trading manual para MetaTrader 5 Visión general King Chart es un sencillo pero potente panel de trading manual creado para operadores que buscan velocidad, precisión y claridad. Permite una rápida ejecución de órdenes, un claro control de lotes y la monitorización de la cuenta en tiempo real, todo directamente en su gráfico MT5. Características principales Ejecución de Operaciones Multi-Lote 3 botones de compra y 3 de venta para una ejecución instantánea Cada botón está v
RiskCopilot
Carlos Adrian Feged Zapata
Utilidades
ESPAÑOL RiskCopilot Utility - Tu Asistente Inteligente de Trading "Ve Tu Riesgo. Domina Tu Operativa." RiskCopilot Utility es la solución definitiva para gestión de riesgos y dimensionamiento de posiciones en MetaTrader 5. Este asistente integral de trading proporciona cálculos en tiempo real, herramientas avanzadas de evaluación de riesgo y análisis profesional sin controlar tus decisiones de trading. Perfecto tanto para traders novatos como profesionales que buscan gestión precisa de ries
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilidades
Utilidad BreakEvan Es una simple herramienta en un panel con estas utilidades: Esta utilidad dibujará una Línea Dorada en el gráfico aplicado mostrando el precio de equilibrio, considerando todas las posiciones abiertas para ese símbolo específico. Además el panel de información muestra: Saldo Precio de equilibrio para ese gráfico Forzar Breakeven (para ese símbolo) como ON/OFF Force Breakeven Global (tiene en cuenta todas las operaciones abiertas) como ON/OFF Total de lotes abiertos para el sí
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
Utilidades
Propósito: Abre automáticamente gráficos de todos los símbolos del Market Watch usando la plantilla default.tpl en el timeframe actual (TF) , cerrando todos los demás gráficos (excepto el activo). Ideal para analizar múltiples instrumentos sin esfuerzo manual! Características: Automatización: Abre decenas de gráficos con un clic. Seguridad: Cierra gráficos innecesarios, manteniendo el actual activo. Flexibilidad: Usa tu plantilla default.tpl (¡configúrala previamente!). Timeframe
FREE
Total Trade Manager SL BE TP
Izzet Deniz Erpolat
3 (2)
Utilidades
Total Trade Manager le permite gestionar sus operaciones para maximizar sus beneficios y minimizar sus pérdidas. Esto es esencial para los operadores que buscan la coherencia en sus operaciones. Características: Stop Loss parcial: Esta función le permite cerrar un porcentaje parcial de su operación una vez que entra en negativo. Así que si su stop loss es de 20 pips, puede cerrar el 75% de su operación a 10 pips y dejar que el resto de la posición siga funcionando. Auto Stop Loss: Esto significa
TP SL Bot MT5
Ruslan Brezovskiy
Utilidades
TP SL Bot - una utilidad que establece automáticamente el Stop Loss y Take Profit para las nuevas órdenes abiertas de varias maneras según sus indicaciones. También cuenta con una función de cálculo del volumen necesario para abrir un trade con el fin de alcanzar la cantidad deseada con el tamaño de Stop Loss/Take Profit especificado.   Hay varias formas de calcular el tamaño y establecer los parámetros: 1. Ajustes basados en la cantidad especificada por el usuario en porcentaje del saldo actua
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Utilidades
EA de gestión de capital - Gestión inteligente del riesgo y optimización de beneficios para MT5 Toma el control de tu capital de trading con estrategias inteligentes y automatizadas - totalmente optimizadas para MetaTrader 5 (MT5). Buscando proteger su capital y maximizar los beneficios a través de estrategias automatizadas de gestión de dinero ? Capital Management EA es el Asesor Experto todo en uno para MetaTrader 5 (MT5) que le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. C
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilidades
Este es un panel de comercio visual que lo ayuda a colocar y administrar operaciones fácilmente, evitando errores humanos y mejorando su actividad comercial. Combina una interfaz visual fácil de usar con un enfoque sólido de gestión de riesgos y posiciones. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de usar. Opere fácilmente desde el gráfico Opere con una gestión de riesgos precisa, sin problemas La preservación del c
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
Utilidades
Candlestick Pattern Scanner es un sistema de alerta y panel de control multi-símbolo y multi-marco de tiempo que comprueba todos los marcos de tiempo y pares de divisas en busca de diferentes patrones de velas que se forman en ellos. El escáner está integrado con zonas de soporte y resistencia para que pueda comprobar los patrones de velas en las zonas más importantes del gráfico para encontrar patrones de ruptura y reversión en el gráfico de precios. Descargue la versión demo ( funciona en M4,M
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilidades
Imagínese pilotar un avión de verdad sin pisar nunca un simulador de vuelo. Así es el trading. Tiene que simular su estrategia antes de llevarla a un mercado real. Es bueno que pueda simular las cosas rápidamente antes incluso de pisar un mercado real, o antes de idear un sistema automatizado. La gente no tiene todo el día para mirar un gráfico de tiempo superior hasta que la señal de entrada finalmente llega. Es por eso que he construido esto para que pueda simular su estrategia con la velocida
FREE
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilidades
Esta herramienta realizará la gestión de Trailing stop loss y Break even para las órdenes. Le ayuda a limitar o reducir el tiempo que pasa mirando las órdenes en la pantalla, especialmente cuando necesita irse a dormir. Sólo tiene que añadir este EA a 1 gráfico, puede gestionar todos los pares. Puede filtrar órdenes por comentario, número mágico, símbolo y número de ticket de orden. Cuando Breakeven puede agregar pips shift/offset (para cubrir la comisión...). Puede probar en probador de estra
Quick deals EA
Aleksandr Slavskii
Utilidades
Teclas de acceso rápido más clic con el botón izquierdo del ratón en el gráfico. El Asesor Experto abre operaciones, establece órdenes límite y stop, elimina órdenes y cierra posiciones, también invierte posiciones abiertas, establece stop loss y take profit prescritos en los ajustes. (inversión sólo en cuentas de compensación). Al iniciar el Asesor Experto, puede ver una pista de cómo funciona el Asesor Experto pulsando la tecla + clic en el gráfico. A la derecha de la última barra, por debajo
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilidades
Presentamos NAS100 Auto SL y TP Maker para MT5: No se pierda nunca más la configuración de StopLoss y TakeProfit con nuestro NAS100 Auto SL y TP Maker, un asistente indispensable para los traders que navegan por el mercado Nasdaq 100 en MetaTrader 5. Esta herramienta está diseñada para aquellos que buscan una solución perfecta para automatizar la gestión de los niveles StopLoss y TakeProfit. Características principales: Automatización sin esfuerzo: Supervisa automáticamente las operaciones del
FREE
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
Utilidades
TradePad es una herramienta para el trading tanto manual como algorítmico. Le presentamos una solución sencilla para operaciones comerciales rápidas y control de posiciones en varios instrumentos comerciales. ¡Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias! Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo y una descripción de todas las herramientas La interfaz de la aplicación está adaptada para monitores de alta resolución, es sencilla e intuitiva. Para un trabajo cómo
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Utilidades
Función principal Gestión inteligente de las operaciones Operación de apertura y cierre con un solo clic, que admite lotes definidos por el usuario para establecer múltiples modos de cierre: todos los cierres, cierre por dirección y cierre por estado de pérdidas y ganancias. Control de riesgos profesional, supervisión de riesgos en tiempo real y control de spreads para evitar un entorno de negociación con costes elevados. El panel de control visual tiene una interfaz gráfica intuitiva, y todas l
FREE
Manual Assistant MT5
Igor Kotlyarov
4.67 (3)
Utilidades
Bonificación al comprar un indicador o un asesor de mi lista. Escríbeme en mensajes privados para recibir un bono. Manual Assistant MT5 es una herramienta profesional de trading manual que hará su trading rápido y cómodo. Está equipada con todas las funciones necesarias que le permitirán abrir, mantener y cerrar órdenes y posiciones con un solo clic. Tiene una interfaz sencilla e intuitiva y es adecuada tanto para profesionales como para principiantes. El panel le permite colocar órdenes de co
FREE
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
Indicadores
Puede cambiar el periodo de tiempo del gráfico con sólo pulsar un botón. También puede cambiar múltiples gráficos con sólo pulsar un botón. También puede cambiar varios gráficos con sólo pulsar un botón , ahorrándote la molestia de cambiar los periodos de tiempo. Estamos retransmitiendo en directo el funcionamiento real del sistema. Compruebe usted mismo si se puede utilizar. Compruébelo usted mismo. https://www.youtube.com/@ganesha_forex No garantizamos los resultados de su inversión. Las in
Quick Close Panel
Boaz Nyagaka Moses
5 (1)
Utilidades
El 'Panel de Cierre Rápido' es una interfaz fácil de usar para la gestión de órdenes. Tiene un botón para cerrar todas las operaciones ganadoras en el gráfico actual, un botón para cerrar todas las operaciones perdedoras y otro botón para cerrar todas las operaciones en curso (perdedoras y ganadoras) en el gráfico actual. Es muy sensible y rápido para ejecutar las operaciones debido a la complejidad de tiempo efectivo del algoritmo utilizado en el programa. Visite este enlace para descargar la d
VR Color Levels MT5
Vladimir Pastushak
Utilidades
VR Color Levels es una herramienta útil para quienes aplican análisis técnico utilizando elementos como línea de tendencia, rectángulo y texto. Es posible agregar texto directamente al gráfico y tomar capturas de pantalla. Las configuraciones, archivos de configuración, versiones de demostración, instrucciones y resolución de problemas se pueden obtener en [Blog] Puedes leer o escribir reseñas en [enlace] Versión para [MetaTrader 4] El trabajo con el indicador se realiza con un clic . Para hac
FREE
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicadores
Libro de órdenes, también conocido como Libro de Mercado, profundidad de mercado, Nivel 2, - es una tabla actualizada dinámicamente con los volúmenes actuales de órdenes de compra y venta de un instrumento financiero específico a niveles de precios cercanos al Bid y Ask. MetaTrader 5 proporciona los medios para recibir el libro de mercado de su corredor, pero sólo en tiempo real, sin acceso a su historia. El indicador OrderBook Cumulative Indicator acumula los datos del libro de mercado en línea
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Turtle BTC Trend H4 Pro
Xin Yue
Asesores Expertos
OFERTA DE LANZAMIENTO: $99 (El precio subirá a $199 después de las primeras 10 ventas) Turtle Six Pattern Pro: La Evolución del Trend Following para Bitcoin Este Asesor Experto (EA) no es una simple copia de las reglas de las Tortugas. Es una reestructuración completa del sistema legendario, modernizada específicamente para la alta volatilidad de Bitcoin (BTCUSD) . Combinamos la clásica Ruptura del Canal Donchian con un Filtro de Estructura de Mercado de Seis Patrones exclusivo, diseñado para
Lot by Risk MT5
Sergey Vasilev
4.93 (14)
Utilidades
El panel de negociación Lot by Risk está diseñado para operar manualmente. Es un medio alternativo para enviar órdenes. La primera característica del panel es la colocación conveniente de órdenes con la ayuda de líneas de control. La segunda característica es el cálculo del volumen de la transacción según el riesgo dado en presencia de la línea stop loss. Las líneas de control se configuran con teclas de acceso rápido: take profit-por defecto la tecla T; price-por defecto la tecla P; stop los
FREE
Profit or Loss Pad
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
Utilidades
Cerrar posiciones en MetaTrader 5 al alcanzar la ganancia / pérdida total con la función de seguimiento de ganancias.   CloseIfProfitorLoss con seguimiento Puede habilitar las   paradas virtuales (orden separada)   , cálculo y cierre para   posiciones de COMPRA y VENTA por separado (COMPRA VENTA separada)   , cerrar y calcular   todos los símbolos o solo el símbolo actual (Todos los símbolos)   , habilitar trailing con fines de lucro (   Trailing   Profit) Las posiciones se cierran en función d
Grid Builder 5
Oleg Remizov
5 (1)
Utilidades
La utilidad Grid Builder MT5 está diseñada para colocar una rejilla de órdenes pendientes de cualquier complejidad y será una excelente herramienta en manos de un trader que opere con estrategias de trading de rejilla. La herramienta tiene numerosos ajustes que le permiten construir rápida y fácilmente una cuadrícula de órdenes con los parámetros especificados. Se admiten todos los tipos de órdenes pendientes: Buy Stop; Límite de Compra; Stop de Venta; Límite de venta. El script también permite
Forex Calculator MT5
Sergey Batudayev
Utilidades
Forex Calculator es un programa imprescindible para todo trader. Este script le permite calcular el porcentaje de riesgo de un depósito en función del Stop Loss establecido en pips. Con una calculadora de Forex, puede calcular fácilmente el riesgo antes de abrir un trato, la información se mostrará como una ventana emergente que indica el lote requerido para abrir un trato. Esto le permite ahorrar tiempo en los cálculos y, al abrir un trato final, estar seguro del resultado de su apertura. P
Los compradores de este producto también adquieren
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilidades
Presento a su atención una potente utilidad para predecir el movimiento futuro de un activo basada en la ley de vibración de W.D. Ganna. Esta utilidad analiza el modelo de mercado seleccionado y proporciona códigos para los posibles patrones futuros de movimiento del mercado. Si introduce el código seleccionado en la casilla correspondiente, recibirá una previsión del posible movimiento del mercado. La utilidad tiene la capacidad de mostrar varios modelos de previsión potenciales. El pronóstico
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Utilidades
Esta Utilidad está diseñada para estrategias de acción de precios, banderas de trading y retests, como Guerrilla Trading y estrategias similares Permite colocar órdenes pendientes para retests (en la línea de Retest o a x PIPs de la línea de retest) colocar órdenes para formaciones de banderas calcular el tamaño de los lotes en función del tamaño de la cuenta, el par de divisas y el porcentaje de riesgo Divida las operaciones y coloque múltiples operaciones si el tamaño del lote excede el tamaño
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Utilidades
Una línea de productos de la serie FiboPlusWave Sistema de comercio basado en ondas de Elliott y niveles de Fibonacci . Una solución simple y asequible. Visualización de marcación de ondas de Elliott (principal o alternativa) en el gráfico. Formación de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canal. Superposición de los niveles de Fibonacci en las ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (en pantalla, correo electrónico, notificaciones push).    Peculiaridades : sin profundizarse en la
Mt5BridgeBinary
Leandro Sanchez Marino
Utilidades
Automaticé sus estrategias comerciales para uso de binarias en MT5 y con nuestro Mt5BridgeBinary envié las órdenes a su cuenta de Binary y listo, ¡comience a operar así de fácil! Los asesores expertos son fáciles de configurar, optimizar y realizar pruebas de robustez; además en el test podemos proyectar su rentabilidad a largo plazo, por eso hemos creado Mt5BridgeBinary para conectar sus mejores estrategias a Binary. Características: -Puede utilizar tantas estrategias como desee. (Expert Adv
Xrade EA
Yao Maxime Kayi
Utilidades
Xrade EA es un asesor experto como indicador técnico. Para el comercio a corto plazo es el mejor para las próximas previsiones de la tendencia del mercado. +--------------------------------------------------------------------------------------- Muy Importante Nuestro robot (data anylizer) no toma un procedimiento de comercio. Si utiliza sólo nuestro robot debe tomar posiciones por yoursels +--------------------------------------------------------------------------------------- El indicador
Nasdaq Piploader NY Open
Tawanda Tinarwo
Utilidades
¡PROMOCIÓN! 499 $ hasta el 1 de marzo. Después, el EA costará $1,050 Desarrollado y probado durante más de 3 años, este es uno de los EAs más seguros del planeta para operar en el New York Open. Operar nunca podría ser más fácil. Opere en NASDAQ US30 (Promedio Industrial Dow Jones) S&P 500 ¿Qué hace el EA? El EA abrirá una Orden Stop de Compra y una Orden Stop de Venta (con SL y TP) a cada lado del mercado unos segundos antes de la apertura de NY. Tan pronto como 1 de las 2 operaciones se activ
Market book saver
Aliaksandr Hryshyn
Utilidades
Guardar datos del libro de órdenes. Utilidad de reproducción de datos : https://www.mql5.com/en/market/product/71640 Biblioteca para uso en el comprobador de estrategias : h ttps:// www.mql5.com/en/market/product/81409 Quizás, entonces aparezca una librería para usar los datos guardados en el probador de estrategias, dependiendo del interés en este desarrollo. Ahora hay desarrollos de este tipo que utilizan memoria compartida, cuando sólo una copia de los datos está en la RAM. Esto no sólo res
Hedge Ninja
Robert Mathias Bernt Larsson
3 (2)
Utilidades
Asegúrate de unirte a nuestra comunidad Discord en www.Robertsfx.com , también puedes comprar el EA en robertsfx.com GANE SIN IMPORTAR EN QUÉ DIRECCIÓN SE MUEVA EL PRECIO Este robot gana sin importar en qué dirección se mueva el precio al seguir la dirección cambiante dependiendo de en qué dirección se mueva el precio. Esta es la forma más libre de operar hasta la fecha. Por lo tanto, gana sin importar en qué dirección se mueva (cuando el precio se mueve a cualquiera de las líneas rojas como se
Gold instrument scanner MT5
Mei Lan Tang
Utilidades
El escáner de instrumentos de oro es el escáner de patrones de gráficos para detectar el patrón de triángulo, el patrón de cuña descendente, el patrón de cuña ascendente, el patrón de canal, etc. Gold Instrument Scanner utiliza un algoritmo de detección de patrones muy sofisticado. Sin embargo, lo hemos diseñado de una manera fácil de usar e intuitiva. Advanced Price Pattern Scanner le mostrará todos los patrones de su gráfico en el formato más eficiente para sus operaciones. Ya no tendrá que r
Gold Wire Trader MT5
Yu You Zhang
Utilidades
Gold Wire Trader MT5 opera con el indicador RSI. Ofrece muchos escenarios de negociación RSI personalizables y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables, un modo de martingala y martingala inversa. El EA implementa las siguientes estrategias de entrada, que pueden activarse o desactivarse a voluntad: Operar cuando el indicador RSI está sobrevendido o sobrecomprado. Operar cuando el RSI vuelve de una condici
Gold trend scanner MT5
Li Yun Zhang
Utilidades
Gold trend scanner MT5 un tablero de mandos multi símbolo multi timeframe que monitoriza y analiza el valor del indicador Average True Range en hasta 28 símbolos y 9 timeframes en 3 modos: Muestra el valor del indicador ATR en todos los pares y plazos y señala cuando el valor ATR alcanza un máximo o un mínimo en una duración determinada. Relación ATR a corto plazo/ATR a largo plazo: Muestra el ratio de 2 ATR con diferentes periodos. Es útil para detectar volatilidad a corto plazo y movimientos
Carousel Triple gold MT5
Hong En Wang
Utilidades
Atención: este es un EA multidivisa, que opera con varios pares desde un solo gráfico. Por lo tanto, para evitar operaciones duplicadas, es necesario adjuntar el EA sólo a un gráfico, ---> ¡todas las operaciones en todos los pares se realizan sólo desde un gráfico! podemos operar simultáneamente en tres pares diferentes, como por defecto (EURUSD + GBPUSD + AUDUSD), que tienen en cuenta la correlación al entrar en el mercado para los tres; podemos operar sólo EURUSD (o cualquier par de divisas) y
Gold Triangular Arbitrage MT5
Jin Feng Liu
Utilidades
Una estrategia de arbitraje triangular explota las ineficiencias entre tres pares de divisas relacionados, colocando operaciones compensatorias que se anulan entre sí para obtener un beneficio neto cuando se resuelve la ineficiencia. Una operación implica tres transacciones, cambiando la divisa inicial por una segunda, la segunda divisa por una tercera y la tercera divisa por la inicial. Con la tercera operación, el arbitrajista obtiene un beneficio sin riesgo de la discrepancia que existe cuand
Golden Route home MT5
Gao Sun Liu
Utilidades
Golden Route home MT5 calcula los precios medios de las posiciones abiertas de COMPRA (LARGA) y VENTA (CORTA), teniendo en cuenta el tamaño de las posiciones abiertas, las comisiones y los swaps. El indicador construye la línea media de posiciones abiertas LARGAS, después de cruzar la cual, de abajo hacia arriba, el beneficio total de todas las posiciones LARGAS para el instrumento actual se hace mayor que 0. El indicador construye la línea media de posiciones abiertas CORTAS, tras cruzar la
Gold looks at several MT5
Yi Shan Hou
Utilidades
¿Quieres un EA con stoploss pequeño? ¿Quieres un EA que sólo entre y salga del mercado? Gold mira varios MT5 SOLO compra cuando el mercado abre y con una ventana de 10 minutos o menos. Utiliza el precio de pre-mercado, así que asegúrese de que su corredor tiene eso. ¡Estas estrategias (sí, son 2 estrategias diferentes que se pueden utilizar con 3 gráficos diferentes) tienen stoplosses apretados y un takeprofit que a menudo se alcanzará en cuestión de segundos! Las estrategias están bien pro
Bionic Forex
Pablo Maruk Jaguanharo Carvalho Pinheiro
Utilidades
Bionic Forex - Humanos y Robots para obtener beneficios. La paciencia es la clave. Las estrategias se basan en: - Tendencia - Momentum + Alta Volatilidad - Dawn Scalper + Soporte Resistencia. Una vez más, la paciencia es la clave. Ningún bot es impecable, a veces funcionará a la perfección, a veces simplemente no lo hará. De ti depende gestionar su riesgo y convertirlo en un gran amigo para operar automáticamente con fantásticas estrategias. Un saludo, Buena suerte, Pablo Maruk.
GoodtradeGoodX Tradercropy A
Shan Chen Mei
Utilidades
Basado en el modelo/estrategia/sistema de trading de Arbitraje de Cobertura de Doble Posición de Oro lanzado por Goodtrade/GoodX Brokerage, los problemas encontrados en la operativa diaria: 1: La cuenta B sigue a la cuenta A para colocar una orden al instante. 2：Cuenta A Después de colocar una orden, la cuenta B escribe automáticamente el stop loss y take profit. 3: La cuenta A cierra la posición La cuenta B al mismo tiempo cierra la posición. 4: La cuenta B cerró la posición La cuenta A también
FTMO Sniper 7
Vyacheslav Izvarin
Utilidades
Dedicado a FTMO y otras Empresas de Objeto Retos 2020-2024 Comercie sólo con EMPRESAS DE APOYO BUENAS y verificadas Parámetros por defecto para el Desafío $100,000 Mejores resultados en ORO y US100 Utilice cualquier marco temporal Cierre todas las operaciones y Auto-trading antes de US HIGH NEWS, reapertura 2 minutos después Cierre todas las operaciones y Auto-trading antes de fin de semana a las 12:00 GMT + 3 Viernes Horario recomendado para operar 09:00-21:00 GMT+3 Para Prop Firms DEBE utili
TEAB Trading EA Builder
Suresh Kumar
Utilidades
Presentamos TEAB Builder - ¡El Asesor Experto MT5 definitivo para un Trading Profundamente Rentable y Personalizable ! ¿Está listo para llevar sus operaciones al siguiente nivel? Conozca TEAB Builder, un Asesor Experto avanzado para MT5 diseñado para proporcionar una flexibilidad sin precedentes, un alto potencial de ganancias y una serie de potentes funciones para mejorar su experiencia de trading. Con TEAB Builder, puede operar sin esfuerzo con cualquier señal de indicador, lo que le permite
Chart Walker Analysis Engine
Dushshantha Rajkumar Jayaraman
Utilidades
Motor Chart Walker X | Instintos guiados por la máquina Potente motor de análisis de gráficos MT5 equipado con un sofisticado algoritmo de red neuronal. Esta tecnología de vanguardia permite a los operadores realizar análisis gráficos exhaustivos sin esfuerzo en cualquier gráfico financiero. Gracias a sus avanzadas funciones, Chart Walker agiliza el proceso de negociación proporcionando entradas de operaciones muy precisas basadas en los conocimientos de la red neuronal. Sus cálculos de alta vel
The Wall Street Player master
Lancine Stanislas Traore
Utilidades
El Jugador de Wall Street (versión Master). Este EA adaptado como una herramienta de Disciplina, Dinero y Gestión de Riesgos es una poderosa utilidad de Estación de Comercio diseñada para Forex, Criptomonedas, Materias Primas, Acciones, Pares Derivados sintéticos y cualquier Mercado de CFDs. Está diseñado para adaptarse a su estrategia como un ganador, y tomar su Edge del mercado a la NEXT-NIVEL. Lo único que hay que hacer es conseguirlo en su gráfico y apreciar las posibilidades y habilidades d
Trade Panel by Profectus AI
New Capital B.V.
Utilidades
Cheers, traders! In today's video, dive into the world of advanced trading with our exclusive Trade Panel. This Cyber Monday, we're offering a special deal – get access for only $27 instead of the usual $60! In this tutorial, we explore a semi-automated trading system that empowers manual traders to seize opportunities effectively. Watch as we demonstrate using real market scenarios, showing you how to set up trades, manage risk, and maximize profits. Key Features of the Trade Pan
The Wall Street Player ultimatum
Lancine Stanislas Traore
Utilidades
El jugador de Wall Street (versión Ultimatum). Este EA hecho a medida como una herramienta de Disciplina, Dinero y Gestión de Riesgo es una potente utilidad de Estación de Comercio diseñada para Forex, Criptomonedas, Materias Primas, Acciones, Pares sintéticos Derivados y cualquier Mercado de CFDs. Está diseñado para adaptarse a su estrategia como un ganador, y tomar su Edge del mercado a la NEXT-NIVEL. Lo único que hay que hacer es conseguirlo en su gráfico y apreciar las posibilidades y habili
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Utilidades
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Nuestro 1er EA creado usando tecnología ChatGPT Comercia sólo con BUENAS Y COMPROBADAS FIRMAS PROP Parámetros por defecto para Challenge $100,000 Probado en EURUSD y GBPUSD solamente Utilice 15MIN Time Frame Cierre todas las operaciones y Auto-trading antes de fin de semana a las 12:00 GMT + 3 Viernes Para Prop Firms DEBE utilizar Protector especial https://www.mql5.com/en/market/product/94362 ------------------------
Sabira Reactive
Gounteni Dambe Tchimbiandja
Utilidades
NOTA IMPORTANTE ESTE EA NO ES TOTALMENTE AUTOMATIZADO, SOLO TOMA POSICIONES EN ZONAS QUE USTED DEFINE LE ASISTE. POR LO QUE ES NECESARIO OBSERVAR EL GRÁFICO DE CERCA EL PUNTO PRINCIPAL DE ESTE EA ES FORZAR AL TRADER A RESPETAR LAS REGLAS DE ENTRADA <<LA CONFIRMACIÓN ES LA CLAVE>>. ASI QUE EL TRADER SOLO BUSCARA ZONAS EL EA BUSCARA VELAS DE CONFIRMACION Y ENTRARA SI ENCUENTRA UNA CONFIRMACION POR EJEMPLO: Si el precio está en una zona alcista. Regla, busca compras. Si el patrón de vela alcista o
Modify TP SL in batches MT5
Xin You Lin
Utilidades
La función principal de este EA: lote rápida modificación stop profit stop loss a la posición de precio especificado. ¡Por ejemplo: usted tiene cinco órdenes de compra XAUUSD, el precio de apertura es 2510, 2508, 2506, 2504, 2495puede a través de esta EA, lote unificado cambiar el beneficio es 2530, stop loss es 2480.Good suerte con su trato! Wechat：FX-AIEA QQ：2813871972 Email：lxy284628@163.com Cuenta pública de Wechat: Xinyou Jinke FXAIEA.com Bienvenido a su atención ( Xinyou Jinke FXAIEA.com)
News Trapper EA MT5
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
Utilidades
Hola a todos. News trapper EA Es un experto para el comercio de noticias experto muy seguro Trading automatizado en las noticias del calendario económico. Muestra comercio estable durante los últimos 10 años. EA no utiliza tecnologías peligrosas como martingala, rejilla. El Experto es muy simple de usar. como instalarlo y configurar archivos leer el blog despues de la compra contactame para agregarte al canal VIP El programa contiene ajustes flexibles para el comercio en las noticias del calenda
Centage
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Utilidades
Centage: Su bot de trading inteligente para la gestión del riesgo. A diferencia de los típicos bots de trading, Centage prioriza la gestión del riesgo incorporando una característica esencial: cierra todas las operaciones abiertas cuando el saldo de su cuenta alcanza un umbral predefinido. Esta característica hace que Centage sea ideal para los traders que quieren mantener un enfoque disciplinado y evitar la toma de decisiones emocionales. Deje que Centage sea su socio de confianza en el mundo d
Algorithmic Trading Panel
Harifidy Razafindranaivo
Utilidades
A - Génesis: La redefinición de la eficiencia y la precisión en las operaciones Génesis es un panel de negociación de última generación diseñado para ofrecer a los operadores una precisión y versatilidad inigualables. Con dos modos gráficos : El gráfico de la ventana principal ofrece una visión completa de la dinámica del mercado, mientras que el gráfico de la ventana secundaria ofrece un análisis centrado en indicadores y patrones específicos. Este modo de visualización dual permite a los opera
Otros productos de este autor
Visual Position Sizer Risk Calculator
Nabil Oukhouma
Indicadores
Deje de calcular manualmente el tamaño de los lotes. Deje de adivinar su relación Riesgo/Recompensa. La Herramienta Riesgo/Recompensa lleva el estilo de trading intuitivo y visual de TradingView directamente a sus gráficos de MetaTrader 5. Está diseñada para operadores que valoran la velocidad, la precisión y la claridad visual. Tanto si opera en Forex, Índices (DAX, US30), o Materias Primas (Oro, Petróleo), esta herramienta maneja los cálculos por usted. Simplemente haga clic en "Largo" o "Cor
Auto Stop Loss MT5
Nabil Oukhouma
5 (1)
Utilidades
Auto Stop Loss (MT5 Manager) es una utilidad robusta diseñada para eliminar el estrés de la gestión de operaciones. Tanto si es un scalper como un swing trader, este EA aplica automáticamente niveles de Stop Loss y Take Profit a sus operaciones, asegura los beneficios con el Break-Even y maximiza las ganancias con un Trailing Stop inteligente. Este gestor funciona con todos los instrumentos de negociación y le permite gestionar símbolos específicos o múltiples pares desde un único gráfico . Ca
Visual Position Sizer Risk Calculator MT4
Nabil Oukhouma
Indicadores
Deje de calcular manualmente el tamaño de los lotes. Deje de adivinar su relación Riesgo/Recompensa. La Herramienta de Recompensa por Riesgo aporta el estilo de negociación intuitivo y visual de TradingView directamente a sus gráficos de MetaTrader 5. Está diseñada para operadores que valoran la velocidad, la precisión y la claridad visual. Tanto si opera en Forex, Índices (DAX, US30), o Materias Primas (Oro, Petróleo), esta herramienta maneja los cálculos por usted. Simplemente haga clic en "La
FREE
Price Alert Line Indicator MT4
Nabil Oukhouma
Indicadores
No vuelva a perderse una ruptura de precios con el indicador de línea de alerta de precios . Esta herramienta está diseñada para operadores que necesitan rapidez y sencillez. En lugar de navegar por complejos menús para configurar las alertas de precios, el indicador de línea de alerta de precios coloca un botón directamente en su gráfico. Con un solo clic, puede desplegar una línea horizontal que monitoriza la acción del precio y le alerta inmediatamente cuando el precio la cruza. Característ
FREE
Magic Keyboard
Nabil Oukhouma
Utilidades
Con el Magic Keyboard (MT4 Manager), puede transformar su teclado en una poderosa herramienta de trading. Esta innovadora función le permite comprar, vender y cerrar operaciones fácilmente y mover su stop loss al punto de equilibrio simplemente pulsando teclas específicas de su teclado. Además, la herramienta añade automáticamente los niveles de Stop Loss y Take Profit a las órdenes de compra y venta, agilizando su proceso de trading sin esfuerzo. Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/pro
FREE
Fast Manager
Nabil Oukhouma
Utilidades
Fast Manager (MT4 Manager) es una utilidad de alta velocidad diseñada para operadores que necesitan una ejecución rápida y una gestión automatizada de las operaciones. Construido para agilizar el trading manual, este EA proporciona botones en el gráfico para la ejecución instantánea de Compra/Venta y funciones de "Cerrar Todo", mientras maneja automáticamente la gestión de riesgos entre bastidores. Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/132502?source=Site+Profile+Seller Caracterís
FREE
Auto Stop Loss
Nabil Oukhouma
5 (1)
Utilidades
Auto Stop Loss (MT4 Manager) es una utilidad robusta diseñada para eliminar el estrés de la gestión de operaciones. Tanto si es un scalper como un swing trader, este EA aplica automáticamente niveles de Stop Loss y Take Profit a sus operaciones, asegura los beneficios con el Break-Even y maximiza las ganancias con un Trailing Stop inteligente. Este gestor funciona con todos los instrumentos de negociación y le permite gestionar símbolos específicos o múltiples pares desde un único gráfico . Ca
FREE
The Super Manager
Nabil Oukhouma
Utilidades
El Super Manager (MT4 Manager) es una herramienta de trading que mejora las órdenes de compra y venta, incluidas las pendientes, añadiendo Stop Loss y Take Profit con un riesgo calculado. También ofrece un punto de equilibrio para facilitar la configuración. Con su interfaz fácil de usar, Fast Manager simplifica sus actividades de trading. ¡ No se complique! MT5 Versión: https://www.mql5.com/en/market/product/132503?source=Site+Profile+Seller Características principales : Botones claros de com
FREE
Close Partial MT4
Nabil Oukhouma
Utilidades
Cerrar Parcial (MT4 Manager) añade automáticamente dos botones al gráfico: - Botón Cerrar Parcial: Este botón le permite cerrar una posición parcial. Por defecto, está configurado para cerrar el 50% de la posición, pero puede ajustarlo al porcentaje que prefiera (por ejemplo, 10%, 20%, 60%, etc.). - Botón Cerrar todo: Este botón le permite cerrar todas las operaciones abiertas a la vez para el par de divisas específico al que está asignado el gestor. Características principales: Cerrar Parcia
FREE
Fast Manager MT5
Nabil Oukhouma
Utilidades
Fast Manager (MT5 Manager) es una utilidad de alta velocidad diseñada para operadores que necesitan una ejecución rápida y una gestión automatizada de las operaciones. Creado para agilizar la operativa manual, este EA ofrece botones en el gráfico para la ejecución instantánea de compra/venta y funciones de "Cerrar todo", al tiempo que gestiona automáticamente el riesgo entre bastidores. Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/132477?source=Site+Profile+Seller Características princi
The Super Manager MT5
Nabil Oukhouma
Utilidades
El Super Manager (MT5 Manager) es una herramienta de trading que mejora las órdenes de compra y venta, incluidas las pendientes, añadiendo Stop Loss y Take Profit con un riesgo calculado. También ofrece un punto de equilibrio para facilitar la configuración. Con su interfaz fácil de usar, Fast Manager simplifica sus actividades de trading. ¡ No se complique! Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/132495?source=Site+Profile+Seller Características principales : Botones claros de com
Close Partial MT5
Nabil Oukhouma
Utilidades
Cerrar Parcial (MT5 Manager) añade automáticamente dos botones al gráfico : - Botón Cerrar Parcial: Este botón le permite cerrar una posición parcial. Por defecto, está configurado para cerrar el 50% de la posición, pero puede ajustarlo al porcentaje que prefiera (por ejemplo, 10%, 20%, 60%, etc.). - Botón Cerrar todo: Este botón le permite cerrar todas las operaciones abiertas a la vez para el par de divisas específico al que está asignado el gestor. Características principales: Cerrar Parci
Price Alert Line Indicator
Nabil Oukhouma
Indicadores
No vuelva a perderse una ruptura de precios con el indicador de línea de alerta de precios . Esta herramienta está diseñada para operadores que necesitan rapidez y sencillez. En lugar de navegar por complejos menús para configurar las alertas de precios, el indicador de línea de alerta de precios coloca un botón directamente en su gráfico. Con un solo clic, puede desplegar una línea horizontal que monitoriza la acción del precio y le alerta inmediatamente cuando el precio la cruza. Característi
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario