Con el Magic Keyboard (MT5 Manager), puede transformar su teclado en una poderosa herramienta de trading. Esta innovadora función le permite comprar, vender y cerrar operaciones fácilmente y mover su stop loss al punto de equilibrio simplemente pulsando teclas específicas de su teclado. Además, la herramienta añade automáticamente los niveles de Stop Loss y Take Profit a las órdenes de compra y venta, agilizando su proceso de trading sin esfuerzo.

Características principales:

Transforma tu teclado en una poderosa herramienta de trading;

Compra instantánea: pulsando la tecla "flecha arriba" del teclado.

Venta instantánea: pulsando la tecla "Flecha abajo" del teclado.

Punto de equilibrio instantáneo: pulsando la tecla "Flecha derecha" del teclado.

Cierre instantáneo de todas las operaciones: pulsando la tecla "Flecha izquierda" del teclado.

También puede ajustar estas teclas modificando el código de tecla.

Stop Loss automático.

Take Profit automático.

Break-even automático (opción verdadero/falso).

Trailing Stop automático (opción verdadero/falso).









Ajustes de entrada:





------ Gestión de operaciones ------

- Take Profit: El valor de Take Profit en pips.

- Stop Loss: Valor del Stop Loss en pips.







------ Ajustes de Punto de Equilibrio ------

- Auto Break-even: Si es "true", el Stop Loss se moverá automáticamente al punto de equilibrio.

- Pips en Beneficio: Si la operación se mueve a su favor por esta cantidad de pips, el Stop se moverá al punto de equilibrio.

- Desplazamiento de pips: La distancia entre el stop loss y los puntos de entrada después de alcanzar el punto de equilibrio.







------ Configuración del Trailing Stop ------

- Auto Trailing Stop: Si es "true", el Stop Loss se moverá automáticamente (Trailing).

- Stop : La distancia del stop debe mantenerse mientras la operación esté ganando o perdiendo.

- Paso: La distancia adicional que debe recorrer el precio antes de que se modifique el stop.

- Inicio: Indica que la operación debe alcanzar una determinada ganancia antes de que el stop pueda ser modificado.



------ Configuración del Teclado Mágico ------

Comprar - Clave: 38 es el código de la tecla "Flecha arriba".

Tecla Vender: 40 es el código de la "Flecha hacia abajo".

Punto de equilibrio - Tecla: 39 es el código de la "Flecha derecha".

Cerrar todo - Tecla: 37 es el código de la "Flecha izquierda". También puedes ajustar esas teclas modificando el código de tecla: Busca en google "key codes keyboard"





------ Número Mágico ------

- Número Mágico: manténgalo en 0 para operaciones manuales. (Si quieres que este gestor colabore con un EA, simplemente sustituye el 0 por el número mágico de tu EA.





