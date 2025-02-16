The Super Manager

El Super Manager (MT4 Manager) es una herramienta de trading que mejora las órdenes de compra y venta, incluidas las pendientes, añadiendo Stop Loss y Take Profit con un riesgo calculado. También ofrece un punto de equilibrio para facilitar la configuración. Con su interfaz fácil de usar, Fast Manager simplifica sus actividades de trading. ¡ No se complique!
Características principales:
  • Botones claros de compra y venta
  • Botón para mover el stop loss al punto de equilibrio con un clic.
  • Botón para cerrar todas las operaciones con un solo clic.
  • Botón para eliminar todas las órdenes pendientes con un solo clic.
  • El gestor calcula automáticamente el tamaño del lote.
  • Stop Loss automático (riesgo fijo por operación)
  • Take Profit automático (1/1, 1/2, 1/3 ...)
  • Break-even automático (opción verdadero/falso)
  • Puede hacer su backtest en MT4 comprando, vendiendo, moviendo el stop a break even, o cerrando operaciones directamente en el Probador de Estrategias.

Ajustes de entrada:

------ Gestión del dinero ------
- Riesgo por Operación ($): Representa la cantidad de dinero que está dispuesto a arriesgar en cada operación.
- Take Profit (% de SL): Take profit (como porcentaje del Stop Loss), 200% significa que el beneficio potencial es el doble del riesgo asumido. (1/2)

------ Ajustes de punto de equilibrio ------
- Auto Break-even: Si se establece en "true", el Stop Loss se ajustará automáticamente al punto de equilibrio; si se establece en "false", puede utilizar el botón Breakeven en el gráfico para mover manualmente el stop al punto de equilibrio en cualquier momento.
- Punto de equilibrio (% del SL): 100 significa que si la operación se mueve a su favor la misma distancia que el stop loss, se activará el punto de equilibrio. En otras palabras, si la operación alcanza una relación de 1:1, se activará el punto de equilibrio.

------ Número Mágico ------
- Número mágico: Para separar las operaciones del gestor de otras operaciones.


Cómo utilizar este Gestor:
  • En primer lugar, ajuste los parámetros.
- Riesgo por operación ($): La cantidad de dinero que está dispuesto a arriesgar por cada operación. (por ejemplo, $10, $15, $1000, etc.).
- Take Profit (% de SL): 50 es 1/0.5, 100 es 1/1, 200 es 1/2, 300 es 1/3 ...
  • Para Comprar y Vender: haga clic en el botón [SL] y coloque la línea roja donde desee fijar su stop loss. A continuación, haga clic en el botón Comprar o Vender. El gestor calculará automáticamente el tamaño del lote. El stop loss se fijará cada vez en la misma cantidad que el riesgo por operación.

  • Para órdenes pendientes: haga clic en el botón [LÍMITE/STOP]. Sitúe la línea roja donde desee fijar su stop loss y la línea azul donde desee colocar la orden pendiente. A continuación, haga clic en el botón [COMPRA ] para establecer un límite de compra o un stop de compra, O haga clic en el botón [VENTA] para establecer un límite de venta o un stop de venta.

  • Para borrar las líneas rojas y azules: haga clic en el botón [Limpiar].
  • Para borrar todas las órdenes pendientes: haga clic en el botón [Borrar O.P.] .
  • Para cerrar todas las operaciones: haga clic en el botón [Cerrar TODAS].
  • Para mover el Stop Loss al punto de equilibrio: haga clic en el botón [Punto de equilibrio].




Productos recomendados
Los compradores de este producto también adquieren
Otros productos de este autor
Filtro:
