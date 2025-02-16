The Super Manager MT5

El Super Manager (MT5 Manager) es una herramienta de trading que mejora las órdenes de compra y venta, incluidas las pendientes, añadiendo Stop Loss y Take Profit con un riesgo calculado. También ofrece un punto de equilibrio para facilitar la configuración. Con su interfaz fácil de usar, Fast Manager simplifica sus actividades de trading. ¡ No se complique!

Características principales:

Botones claros de compra y venta

Botón para mover el stop loss al punto de equilibrio con un clic.

Botón para cerrar todas las operaciones con un solo clic.

Botón para eliminar todas las órdenes pendientes con un solo clic.

El gestor calcula automáticamente el tamaño del lote.

Stop Loss automático (riesgo fijo por operación)

Take Profit automático (1/1, 1/2, 1/3 ...)

Punto de equilibrio automático (opción verdadero/falso)









Ajustes de entrada:





------ Gestión del dinero ------

- Riesgo por operación ($): Representa la cantidad de dinero que está dispuesto a arriesgar en cada operación.

- Take Profit (% de SL): Take profit (como porcentaje del Stop Loss), 200% significa que el beneficio potencial es el doble del riesgo asumido. (1/2)





------ Ajustes de punto de equilibrio ------

- Auto Break-even: Si se establece en "true", el Stop Loss se ajustará automáticamente al punto de equilibrio; si se establece en "false", puede utilizar el botón Breakeven en el gráfico para mover manualmente el stop al punto de equilibrio en cualquier momento.

- Punto de equilibrio (% del SL): 100 significa que si la operación se mueve a su favor la misma distancia que el stop loss, se activará el punto de equilibrio. En otras palabras, si la operación alcanza una relación de 1:1, se activará el punto de equilibrio.





------ Número Mágico ------

- Número mágico: Para separar las operaciones del gestor de otras operaciones.









Cómo utilizar este Gestor:

En primer lugar, ajuste los parámetros:

- Riesgo por operación ($): La cantidad de dinero que está dispuesto a arriesgar por cada operación. (por ejemplo, $10, $15, $1000, etc.).

- Take Profit (% de SL): 50 es 1/0.5, 100 es 1/1, 200 es 1/2, 300 es 1/3 ...

Para Comprar y Vender: haga clic en el botón [SL] y posicione la línea roja donde desee fijar su stop loss. A continuación, haga clic en el botón Comprar o Vender. El gestor calculará automáticamente el tamaño del lote. El stop loss se fijará cada vez en la misma cantidad que el riesgo por operación.

Para órdenes pendientes: haga clic en el botón [LÍMITE/STOP]. Sitúe la línea roja donde desee fijar su stop loss y la línea azul donde desee colocar la orden pendiente. A continuación, haga clic en el botón [COMPRA ] para establecer un límite de compra o un stop de compra, O haga clic en el botón [VENTA] para establecer un límite de venta o un stop de venta.

Para borrar las líneas rojas y azules: haga clic en el botón [Limpiar] .

haga clic en el botón . Para borrar todas las órdenes pendientes: haga clic en el botón [Borrar O.P.] .

haga clic en el botón . Para cerrar todas las operaciones: haga clic en el botón [Cerrar TODAS] .

haga clic en el botón . Para mover el Stop Loss al punto de equilibrio: haga clic en el botón [Punto de equilibrio].





