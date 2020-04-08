Visual Position Sizer Risk Calculator

Deje de calcular manualmente el tamaño de los lotes. Deje de adivinar su relación Riesgo/Recompensa.

La Herramienta Riesgo/Recompensa lleva el estilo de trading intuitivo y visual de TradingView directamente a sus gráficos de MetaTrader 5. Está diseñada para operadores que valoran la velocidad, la precisión y la claridad visual.

Tanto si opera en Forex, Índices (DAX, US30), o Materias Primas (Oro, Petróleo), esta herramienta maneja los cálculos por usted. Simplemente haga clic en "Largo" o "Corto", arrastre las líneas a sus niveles y la herramienta le dirá al instante exactamente cuántos lotes debe negociar para mantenerse dentro de su límite de riesgo.


Características principales

  • Visuales estilo TradingView: Arrastre y suelte líneas interactivas para Entrada, Objetivo y Stop Loss. El gráfico crea claras zonas verdes (beneficios) y rojas (pérdidas).

  • Calculadora automática del tamaño del lote: Olvídese de las hojas de Excel. Introduzca su riesgo (por ejemplo, 100 $) y la herramienta le mostrará el tamaño de lote exacto que necesita para esa configuración específica en tiempo real.

  • Detección Inteligente de Pips y Puntos:

- Forex: Calcula automáticamente pares de 5 dígitos como Pips (por ejemplo, 10,5 pips).
- Índices/Oro: Trata automáticamente instrumentos de 2 dígitos como Puntos (por ejemplo, 25,50 pts), perfecto para DAX, NASDAQ o XAUUSD.

  • Datos en Tiempo Real: Muestra la Relación Riesgo/Recompensa, la Distancia (Pips/Puntos), y el Valor Monetario ($ Ganancia / $ Pérdida) directamente en el gráfico.

  • Limpio y Personalizable: Botones para "Largo", "Corto" y "Borrar". Todos los colores, tamaños de letra y cantidades de riesgo por defecto son totalmente personalizables.

Como Usar

  1. Añadir al gráfico: Arrastre el indicador a cualquier gráfico.

  2. Establecer Riesgo: En los ajustes, defina su Cantidad de Riesgo ($) (por ejemplo, 50.0 para un riesgo de $50).

  3. Dibujar: Haga clic en Largo (Botón) o Corto (Botón) en la pantalla.

  4. Ajustar:

  • Arrastre la Línea Central para fijar su Entrada.

  • Arrastre las Líneas Exteriores para fijar su TP y SL.

  • Lea la etiqueta"Lotes" para conocer el tamaño de su posición al instante.


MT4 Versión: https://www.mql5.com/en/market/product/159500?source=Site+Market+Product+Page#



Parámetros de Entrada

  • Cantidad de Riesgo ($): La cantidad de dinero que está dispuesto a arriesgar en la operación (se utiliza para calcular el Tamaño del Lote).

  • Color de Ganancias / Color de Pérdidas: Personalice los colores de las zonas visuales.

  • Color de Texto / Tamaño de Fuente: Ajuste el estilo del texto para que se adapte al fondo de su gráfico.




