Visual Position Sizer Risk Calculator

Deje de calcular manualmente el tamaño de los lotes. Deje de adivinar su relación Riesgo/Recompensa.

La Herramienta Riesgo/Recompensa lleva el estilo de trading intuitivo y visual de TradingView directamente a sus gráficos de MetaTrader 5. Está diseñada para operadores que valoran la velocidad, la precisión y la claridad visual.

Tanto si opera en Forex, Índices (DAX, US30), o Materias Primas (Oro, Petróleo), esta herramienta maneja los cálculos por usted. Simplemente haga clic en "Largo" o "Corto", arrastre las líneas a sus niveles y la herramienta le dirá al instante exactamente cuántos lotes debe negociar para mantenerse dentro de su límite de riesgo.





Características principales

Visuales estilo TradingView: Arrastre y suelte líneas interactivas para Entrada, Objetivo y Stop Loss. El gráfico crea claras zonas verdes (beneficios) y rojas (pérdidas).

Calculadora automática del tamaño del lote: Olvídese de las hojas de Excel. Introduzca su riesgo (por ejemplo, 100 $) y la herramienta le mostrará el tamaño de lote exacto que necesita para esa configuración específica en tiempo real.

Detección Inteligente de Pips y Puntos:

Datos en Tiempo Real: Muestra la Relación Riesgo/Recompensa, la Distancia (Pips/Puntos), y el Valor Monetario ($ Ganancia / $ Pérdida) directamente en el gráfico.

Limpio y Personalizable: Botones para "Largo", "Corto" y "Borrar". Todos los colores, tamaños de letra y cantidades de riesgo por defecto son totalmente personalizables.

Como Usar

Añadir al gráfico: Arrastre el indicador a cualquier gráfico. Establecer Riesgo: En los ajustes, defina su Cantidad de Riesgo ($) (por ejemplo, 50.0 para un riesgo de $50). Dibujar: Haga clic en Largo (Botón) o Corto (Botón) en la pantalla. Ajustar:

Arrastre la Línea Central para fijar su Entrada.

Arrastre las Líneas Exteriores para fijar su TP y SL.

Lea la etiqueta"Lotes" para conocer el tamaño de su posición al instante.

Calcula automáticamente pares de 5 dígitos como Pips (por ejemplo, 10,5 pips).Trata automáticamente instrumentos de 2 dígitos como Puntos (por ejemplo, 25,50 pts), perfecto para DAX, NASDAQ o XAUUSD.









Parámetros de Entrada

Cantidad de Riesgo ($): La cantidad de dinero que está dispuesto a arriesgar en la operación (se utiliza para calcular el Tamaño del Lote).

Color de Ganancias / Color de Pérdidas: Personalice los colores de las zonas visuales.

Color de Texto / Tamaño de Fuente: Ajuste el estilo del texto para que se adapte al fondo de su gráfico.



