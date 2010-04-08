Visual Position Sizer Risk Calculator MT4

Deje de calcular manualmente el tamaño de los lotes. Deje de adivinar su relación Riesgo/Recompensa.

La Herramienta de Recompensa por Riesgo aporta el estilo de negociación intuitivo y visual de

TradingView directamente a sus gráficos de MetaTrader 5. Está diseñada para operadores que valoran la velocidad, la precisión y la claridad visual.

Tanto si opera en Forex, Índices (DAX, US30), o Materias Primas (Oro, Petróleo), esta herramienta maneja los cálculos por usted. Simplemente haga clic en "Largo" o "Corto", arrastre las líneas a sus niveles y la herramienta le dirá al instante exactamente cuántos lotes debe negociar para mantenerse dentro de su límite de riesgo.


Características principales

  • Visuales estilo TradingView: Arrastre y suelte líneas interactivas para Entrada, Objetivo y Stop Loss. El gráfico crea claras zonas verdes (beneficios) y rojas (pérdidas).

  • Calculadora automática del tamaño del lote: Olvídese de las hojas de Excel. Introduzca su riesgo (por ejemplo, 100 $) y la herramienta le mostrará el tamaño deloteexacto que necesita para esa configuración específica en tiempo real.

  • Detección Inteligente de Pips y Puntos:

- Forex:Calcula automáticamente pares de 5 dígitos como Pips (por ejemplo, 10,5 pips).
- Índices/Oro:Trata automáticamente instrumentos de 2 dígitos como Puntos (por ejemplo, 25,50 pts), perfecto para DAX, NASDAQ o XAUUSD.

  • Datos en Tiempo Real: Muestra la Relación Riesgo/Recompensa, la Distancia (Pips/Puntos), y el Valor Monetario ($ Ganancia / $ Pérdida) directamente en el gráfico.

  • Limpio y Personalizable: Botones para "Largo", "Corto", y "Borrar". Todos los colores, tamaños de letra y cantidades de riesgo por defecto son totalmente personalizables.

Como Usar

  1. Añadir al gráfico: Arrastre el indicador a cualquier gráfico.

  2. Establecer Riesgo: En los ajustes, defina su Cantidad de Riesgo ($) (por ejemplo, 50.0 para un riesgo de $50).

  3. Dibujar: Haga clic en Largo ( Botón) oCorto ( Botón) en la pantalla.

  4. Ajustar:

  • Arrastre laLínea Central para fijar su Entrada.

  • Arrastre lasLíneas Exteriores para fijar su TP y SL.

  • Lea la etiqueta "Lotes"para conocer el tamaño de su posición al instante.


MT5 Versión: https://www.mql5.com/en/market/product/159487?source=Site+Market+Product+Page#

    Parámetros de Entrada

    • Cantidad de Riesgo ($): La cantidad de dinero que está dispuesto a arriesgar en la operación (utilizado para calcular el Tamaño de Lote).

    • Color de Ganancia / Color de Pérdida: Personalice los colores de las zonas visuales.

    • Color del Texto / Tamaño de la Fuente: Ajuste el estilo del texto para que se adapte al fondo de su gráfico.




    Productos recomendados
    Auto TP Sl Panding Orders
    Sarfraz Ali -
    Utilidades
    Auto TP SL Manul Open Panding Orders Resumen: AUto TP SL Manul Open Panding Orders es una innovadora plataforma de negociación diseñada para mejorar la eficiencia y la eficacia en la gestión de las inversiones financieras. Características principales: Gestión automatizada : Gestione sin problemas las órdenes take-profit (TP) y stop-loss (SL) con nuestras avanzadas herramientas de automatización. Ajustes manuales : Mantenga el control con las opciones manuales, que permiten a los operadores ajus
    FREE
    The Solution A Universal Language Called Sekanas
    Aydin Sarihan
    Indicadores
    Spread Sekanas: El verdadero coste de su operación Deje de adivinar con pips y puntos. Empiece a ver el coste real y proporcional del spread con el indicador Spread Sekanas . El spread tradicional, medido en pips, es engañoso. Un spread de 2 pips en EUR/USD es completamente diferente de un spread de 2 pips en GBP/JPY o de un spread de 2$ en Oro. Esto hace que sea imposible comparar de forma consistente sus costes reales de negociación entre diferentes instrumentos. El indicador Spread Sekanas re
    FREE
    ATR Bands MT4
    Mykola Khandus
    Indicadores
    Bandas ATR con zonas Take-Profit para MT4 El indicador de bandas ATR para MT4 está diseñado para ayudar a los operadores a gestionar el riesgo y navegar por la volatilidad del mercado. Mediante el uso del Average True Range (ATR), ayuda a identificar los niveles de precios clave y establecer realistas stop-loss y take-profit zonas. Características principales: Bandas basadas en ATR : El indicador calcula bandas dinámicas superiores e inferiores utilizando el ATR. Estas bandas se ajustan en funci
    FREE
    High Low Open Close MT4
    Alexandre Borela
    4.81 (21)
    Indicadores
    Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
    FREE
    Simple QM Pattern
    Suvashish Halder
    4.5 (2)
    Indicadores
    Simple QM Pattern es un indicador de trading potente e intuitivo diseñado para simplificar la identificación del patrón de trading Quasimodo (QM). El patrón QM es ampliamente reconocido entre los operadores por señalar eficazmente posibles retrocesos al resaltar las estructuras clave del mercado y las formaciones de la acción del precio. Este indicador ayuda a los operadores a visualizar fácilmente el patrón QM directamente en sus gráficos, por lo que es sencillo incluso para aquellos que son nu
    FREE
    Colored Candle Time
    Saeed Hatam Mahmoudi
    Indicadores
    Tiempo de Vela (MT4) El indicador Tiempo de Vela muestra el tiempo restante para la vela actual en el marco de tiempo del gráfico activo. Se adapta automáticamente al periodo del gráfico y se actualiza en cada tick. Esta es una utilidad de gráficos; no proporciona señales de trading y no garantiza ningún beneficio. Funciones principales Muestra el tiempo restante de la vela actual en cualquier marco temporal (M1 a MN). Estado codificado por colores: verde cuando el precio está por encima de la
    FREE
    PZ Penta O MT4
    PZ TRADING SLU
    2.33 (3)
    Indicadores
    El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
    FREE
    Extremum Reverse Bar
    Yurij Izyumov
    2.8 (5)
    Indicadores
    Este indicador ha sido creado para encontrar los probables puntos de reversión del precio del símbolo. En su funcionamiento se utiliza un patrón de inversión de velas pequeñas junto con un filtro de extremos. El indicador no se redibuja. Si el filtro de extremos está desactivado, el indicador muestra todos los puntos que tienen un patrón. Si el filtro de extremos está activado, la condición funciona - si el historial de velas de barras anteriores 1 contiene velas más altas y están más lejos que
    FREE
    ADR Bands
    Navdeep Singh
    4.5 (2)
    Indicadores
    Rango medio diario, Niveles de proyección, Multi time-frame Las bandas ADR muestran niveles basados en el marco temporal seleccionado. Los niveles se pueden utilizar como proyecciones para objetivos potenciales, rupturas o retrocesos dependiendo del contexto en el que se utilice la herramienta. Características Múltiples marcos temporales (por defecto = diario) Dos modos de coloreado (basado en tendencia o basado en zona) Transparencia de color
    FREE
    SL and TP Setter
    Giacomo Barone
    4 (1)
    Utilidades
    Puede abrir una operación manualmente (un clic), y este EA se encargará de establecer el SL y el TP. SL y TP se establecen en función del número de pips que especifique en la pantalla de entrada. También puede elegir SL y TP monetarios. SL y TP se determinan en base al precio medio ponderado (WAP), por lo que si abre una nueva operación, SL y TP se actualizarán según el nuevo WAP. El WAP no es único, sino que se diferencia entre operaciones de compra y de venta (esto es útil sólo si abre operac
    FREE
    Fibomathe for MT4
    Almaquio Ferreira De Souza Junior
    Indicadores
    Indicador Fibomathe: Herramienta de soporte y resistencia para MT4 El indicador Fibomathe es una herramienta de análisis técnico diseñada para MetaTrader 4 (MT4) que ayuda a los operadores a identificar niveles de soporte y resistencia, zonas de toma de beneficios y áreas adicionales de proyección de precios. Es adecuado para los operadores que utilizan enfoques estructurados para analizar la acción del precio y gestionar las operaciones. Características principales Niveles de soporte y resisten
    FREE
    Change Timeframe for All
    Mohamed Amine Talbi
    5 (1)
    Utilidades
    El script cambia el marco temporal de todos los gráficos abiertos en la plataforma MetaTrader con un simple clic sin tener que hacerlo manualmente pasando por todos los gráficos abiertos y cambiándolos uno a uno, es práctico cuando hay muchos gráficos abiertos. El script le permite elegir el marco temporal que desea aplicar a los gráficos abiertos. Los marcos temporales disponibles en el menú desplegable son los que ya están disponibles en la plataforma MetaTrader : M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1,
    FREE
    Custom Mapping Tool Shredderline
    Raxkon Bin Kunang
    4.75 (4)
    Indicadores
    Esta Herramienta de Mapeo Personalizado es un innovador indicador MT4 que simplifica el proceso de marcar y mapear gráficos. Con esta herramienta, ya no tendrá que perder tiempo reescribiendo palabras repetitivas, rectángulos y colores de líneas de tendencia cada vez. Nueva función V5.60: Dibujar trayectoria - Igual que el modo de dibujo TV Path, muy útil para el operador de gráficos al desnudo. Puede dibujar en zigzag, dibujar sus patrones manualmente. Cambiar el estilo en la configuración del
    FREE
    Abiroid GMA Scalper Arrow
    Abir Pathak
    Indicadores
    Características: 1- Obtiene los Niveles OB/OS de los Niveles MA Dorados 2- Espera el Cruce del Nivel Inicial de Compra/Venta 3- Opcional: Si el precio cruza Nivel Medio en barras anteriores 4- Opcional: Cruce de barras de Volumen Alto/Medio 5- Opcional: MA Stacked para comprobar tendencia alcista/bajista para TF actual 6- Opcional: NRTR plazos superiores alineados Comprobación Explicación detallada en el blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758457 Niveles con Buffers disponibles aquí: Ind
    FREE
    Free automatic fibonacci
    Tonny Obare
    4.67 (49)
    Indicadores
    Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
    FREE
    OA SnR Power MT4
    Duc Hoan Nguyen
    Indicadores
    Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Descripción general OA SnR Power es una herramienta poderosa diseñada para ayudar a los traders a identificar y evaluar la fortaleza de los niveles de soporte y resistencia. Al incorporar factores clave como el volumen de operaciones, la frecuencia de rebote y el recuento de pruebas, es
    FREE
    Tracing Spreads
    Rustam Zaytsev
    Utilidades
    Real-time spread tracking and monitoring software Displays spread values in form of histograms on current timeframe of chart Convenient for analyzing spread changes, as well as for comparing trading conditions of different brokers By placing on desired chart, the spread changes at different trading times are displayed Additionally Fully customizable Works on any instrument Works with any broker
    FREE
    Triple RSI
    Pablo Leonardo Spata
    1 (1)
    Indicadores
    MIRA LA SIGUIENTE ESTRATEGIA CON ESTE INDICADOR. Triple RSI es una herramienta que utiliza el clásico RSI, pero en varios períodos de tiempo para encontrar reversiones del mercado.    1.  ️ Idea detrás del indicador y su estrategia: En el trading, ya sea Forex o cualquier otro activo, lo ideal es mantenerlo simple, cuanto más simple, mejor . La estrategia triple RSI es una de las estrategias simples que buscan retornos de mercado. En nuestra experiencia, donde siempre hay más dinero p
    FREE
    MaSonic MT4
    Tadanori Tsugaya
    Indicadores
    Busque rápidamente medias móviles (MA) coincidentes en cualquier punto del gráfico en el que haga clic. Al mostrar instantáneamente las MAs que pasan por cualquier punto seleccionado, es excelente para identificar picos de tendencia y apoyar mejores decisiones de trading. Características: Funcionamiento sencillo: Haga clic en cualquier punto donde desee encontrar la MA. Resultados instantáneos: Muestra las MAs coincidentes si las encuentra. Función de reposo: Oculta los botones cuando no están e
    FREE
    IceFX TickInfo
    Norbert Mereg
    4 (1)
    Indicadores
    Este es un indicador gráfico de ticks único para la plataforma MetaTrader 4. El software es capaz de mostrar gráficamente los últimos 100 ticks y además muestra el spread actual, bid / ask y los valores de tiempo en un elegante panel de estilo IceFX. El indicador es una herramienta eficaz para los operadores que utilizan M5 o incluso M1 marco de tiempo. Parámetros del indicador: Corner - esquina del panel CornerXOffset - desplazamiento horizontal desde la esquina CornerYOffset - desplazamiento
    FREE
    Zigzag Extremum points
    Oleg Popov
    4.81 (32)
    Asesores Expertos
    Ya está disponible la nueva versión 8.00. En esta versión, he intentado tener en cuenta los deseos de los usuarios. Cada uno de ustedes también puede participar en la mejora de este asesor. En la configuración por defecto, el asesor abre operaciones cuando el punto extremo se rompe indicador estándar Zigzag . Cuando se rompe el punto superior del extremo en zigzag, abre una operación de compra, y cuando se rompe el punto inferior del extremo en zigzag, abre una operación de venta. Además del in
    FREE
    Session High Low
    Jerome Asiusin
    Indicadores
    Este indicador ayuda a marcar el máximo y mínimo de la sesión de Asia, Londres, Nueva York, con la hora de ajuste personalizado Este indicador está configurado para contar a partir de velas minuto por lo que se moverá con el mercado actual y se detendrá en la hora designada y crear una línea precisa para el día. a continuación es la personalización que se puede ajustar : Descripciones de entrada EnableAsian Habilita o deshabilita la visualización de los niveles máximos y mínimos de la ses
    FREE
    OTRX Fimathe Backtest
    Fabio Rocha
    Utilidades
    OTRX Fimathe Backtest es una herramienta para el Trader o Entusiasta que utiliza la técnica Fimathe creada por el Trader Marcelo Ferreira para realizar su entrenamiento y validar si puede obtener rentabilidad. En esta herramienta usted podrá: 1. Definir si busca una entrada de compra o de venta. (Tendencia). 2. 2. Definir haciendo clic dos veces en las líneas horizontales donde estará su Zona de Referencia y su Zona Neutral. 3. Controle la entrada, el subciclo y la salida de la operación.
    FREE
    Head and Shoulders Pattern
    Biswarup Banerjee
    Indicadores
    Indicador de Patrón de Cabeza y Hombros - Su Clave para Reconocer los Cambios de Tendencia Libere el poder del reconocimiento de patrones con el "Indicador de Patrón de Cabeza y Hombros". Esta herramienta de vanguardia, diseñada para MetaTrader, es su aliado de confianza para identificar uno de los patrones gráficos más poderosos del análisis técnico. Tanto si es un principiante como un trader experimentado, este indicador simplifica el proceso de detectar el patrón Cabeza y Hombros, permitiéndo
    FREE
    Show Pips
    Roman Podpora
    4.26 (58)
    Indicadores
    Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. VERSIÓN MT5 -   Indicadores más útiles Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina
    FREE
    TPX Connect All
    TPX
    Indicadores
    Tras adquirir el indicador de Oferta y Demanda de Tpx Dash, debe descargarlo. Este indicador vinculará y alimentará con datos de mercado al indicador. Además, le proporcionará todas las señales de precio de Oferta y Demanda, Stop ATR, VAH y VAL, valores de tendencia con el ADX, y precios y ubicaciones de POC en el mercado. ¡Descárguelo y Dash localizará el indicador para obtener la información!
    FREE
    PZ Fibonacci
    PZ TRADING SLU
    4.8 (10)
    Indicadores
    ¿Está cansado de trazar retrocesos o extensiones de fibonacci manualmente? Este indicador muestra automáticamente los retrocesos o extensiones de fibonacci, calculados a partir de dos puntos de precio diferentes, sin intervención humana ni anclaje manual de objetos. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | Preguntas frecuentes | Todos los productos ] Fácil de usar No necesita anclaje manual Perfecto para estudios de confluencia de precios El indicador evalúa si se
    FREE
    Footmarks Pro
    Lee Teik Hong
    Indicadores
    Huellas Pro Footmarks Pro es un Indicador Esencial de MetaTrader 4 que crea números redondos o puntos dulces en el gráfico con un "Botón". Parámetros Nombre del Indicador - Footmarks Pro Selección de Par - 250 puntos / 500 puntos / 1000 puntos Sweetspot Configuración Color de la línea del punto dulce Estilo de línea de punto dulce Grosor de la línea de punto dulce Ajuste del botón de punto dulce Botón Eje-X Botón Eje-Y Gracias...
    FREE
    Follow The Line
    Oliver Gideon Amofa Appiah
    3.94 (16)
    Indicadores
    SIGA LA LÍNEA OBTENGA LA VERSIÓN COMPLETA AQUÍ: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y marcos temporales. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obte
    FREE
    ScalpingOne for MT4free
    Xian Er Sha Ao
    3 (1)
    Utilidades
    Scalping Day Trading Utilidad de apoyo Scalping One MT4 gratis Una posición se muestra con un botón. Visualiza P & L, Lote y Punto en tiempo real. Es posible cambiar la visualización de posiciones de sólo divisas del gráfico y de todos los pares de divisas. (La versión gratuita sólo tiene 3 posiciones) Soporta identificación automática en japonés e inglés La notación de divisas de la cuenta corresponde al dólar, euro, libra, yen (identificación automática) La función de dibujo de la línea de ti
    FREE
    Los compradores de este producto también adquieren
    Gann Made Easy
    Oleg Rodin
    4.83 (150)
    Indicadores
    Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
    Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
    Bernhard Schweigert
    4.79 (101)
    Indicadores
    ¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
    Scalper Inside PRO
    Alexey Minkov
    4.74 (69)
    Indicadores
    Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
    Game Changer Indicator
    Vasiliy Strukov
    4.67 (9)
    Indicadores
    Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
    M1 Sniper
    Oleg Rodin
    4.89 (18)
    Indicadores
    M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
    Apollo SR Master
    Oleg Rodin
    5 (1)
    Indicadores
    Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
    Smc Blast Signal
    Mohit Dhariwal
    5 (2)
    Indicadores
    OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
    FX Power MT4 NG
    Daniel Stein
    4.95 (20)
    Indicadores
    FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
    Currency Strength Exotics
    Bernhard Schweigert
    4.88 (33)
    Indicadores
    ¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
    Currency Strength Wizard
    Oleg Rodin
    4.84 (55)
    Indicadores
    Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
    Trend indicator AI
    Ramil Minniakhmetov
    4.95 (76)
    Indicadores
    Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
    SMC Easy Signal
    Mohamed Hassan
    4.73 (15)
    Indicadores
    Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
    Dynamic Forex28 Navigator
    Bernhard Schweigert
    4.43 (7)
    Indicadores
    Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
    Supply and Demand Dashboard PRO
    Bernhard Schweigert
    4.8 (20)
    Indicadores
    ¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
    Market Structure Patterns MT4
    Samuel Manoel De Souza
    5 (17)
    Indicadores
    Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
    Advanced Supply Demand
    Bernhard Schweigert
    4.91 (296)
    Indicadores
    ¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
    M1 Arrow
    Oleg Rodin
    5 (19)
    Indicadores
    Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
    Trending Volatility System
    Vitalyi Belyh
    5 (3)
    Indicadores
    Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
    RFI levels PRO
    Roman Podpora
    Indicadores
    Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
    Meravith
    Ivan Stefanov
    5 (1)
    Indicadores
    El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
    FX Volume
    Daniel Stein
    4.62 (37)
    Indicadores
    FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
    Smart Trend Trading System
    Issam Kassas
    Indicadores
    Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
    Day Trader Master
    Oleg Rodin
    5 (15)
    Indicadores
    Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
    Scalper Vault
    Oleg Rodin
    5 (34)
    Indicadores
    Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
    PZ Lopez Trend MT4
    PZ TRADING SLU
    Indicadores
    Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
    Index Statistics and Session Level Analysis
    LEE SAMSON
    Indicadores
    Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
    PRO Renko System
    Oleg Rodin
    5 (29)
    Indicadores
    El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
    Trend Screener
    STE S.S.COMPANY
    4.79 (95)
    Indicadores
    Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
    Market Structure Break Out
    Ashkan Hazegh Nikrou
    5 (8)
    Indicadores
    Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
    WaveTheoryFully automatic calculation
    Kaijun Wang
    5 (3)
    Indicadores
    ¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
    Otros productos de este autor
    Auto Stop Loss MT5
    Nabil Oukhouma
    5 (1)
    Utilidades
    Auto Stop Loss (MT5 Manager) es una utilidad robusta diseñada para eliminar el estrés de la gestión de operaciones. Tanto si es un scalper como un swing trader, este EA aplica automáticamente niveles de Stop Loss y Take Profit a sus operaciones, asegura los beneficios con el Break-Even y maximiza las ganancias con un Trailing Stop inteligente. Este gestor funciona con todos los instrumentos de negociación y le permite gestionar símbolos específicos o múltiples pares desde un único gráfico . Ca
    Auto Stop Loss
    Nabil Oukhouma
    Utilidades
    Auto Stop Loss (MT4 Manager) es una utilidad robusta diseñada para eliminar el estrés de la gestión de operaciones. Tanto si es un scalper como un swing trader, este EA aplica automáticamente niveles de Stop Loss y Take Profit a sus operaciones, asegura los beneficios con el Break-Even y maximiza las ganancias con un Trailing Stop inteligente. Este gestor funciona con todos los instrumentos de negociación y le permite gestionar símbolos específicos o múltiples pares desde un único gráfico . Ca
    Fast Manager
    Nabil Oukhouma
    Utilidades
    Fast Manager (MT4 Manager) es una utilidad de alta velocidad diseñada para operadores que necesitan una ejecución rápida y una gestión automatizada de las operaciones. Construido para agilizar el trading manual, este EA proporciona botones en el gráfico para la ejecución instantánea de Compra/Venta y funciones de "Cerrar Todo", mientras maneja automáticamente la gestión de riesgos entre bastidores. Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/132502?source=Site+Profile+Seller Caracterís
    The Super Manager
    Nabil Oukhouma
    Utilidades
    El Super Manager (MT4 Manager) es una herramienta de trading que mejora las órdenes de compra y venta, incluidas las pendientes, añadiendo Stop Loss y Take Profit con un riesgo calculado. También ofrece un punto de equilibrio para facilitar la configuración. Con su interfaz fácil de usar, Fast Manager simplifica sus actividades de trading. ¡ No se complique! MT5 Versión: https://www.mql5.com/en/market/product/132503?source=Site+Profile+Seller Características principales : Botones claros de com
    Magic Keyboard
    Nabil Oukhouma
    Utilidades
    Con el Magic Keyboard (MT4 Manager), puede transformar su teclado en una poderosa herramienta de trading. Esta innovadora función le permite comprar, vender y cerrar operaciones fácilmente y mover su stop loss al punto de equilibrio simplemente pulsando teclas específicas de su teclado. Además, la herramienta añade automáticamente los niveles de Stop Loss y Take Profit a las órdenes de compra y venta, agilizando su proceso de trading sin esfuerzo. Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/pro
    Close Partial MT4
    Nabil Oukhouma
    Utilidades
    Cerrar Parcial (MT4 Manager) añade automáticamente dos botones al gráfico: - Botón Cerrar Parcial: Este botón le permite cerrar una posición parcial. Por defecto, está configurado para cerrar el 50% de la posición, pero puede ajustarlo al porcentaje que prefiera (por ejemplo, 10%, 20%, 60%, etc.). - Botón Cerrar todo: Este botón le permite cerrar todas las operaciones abiertas a la vez para el par de divisas específico al que está asignado el gestor. Características principales: Cerrar Parcia
    Price Alert Line Indicator MT4
    Nabil Oukhouma
    Indicadores
    No vuelva a perderse una ruptura de precios con el indicador de línea de alerta de precios . Esta herramienta está diseñada para operadores que necesitan rapidez y sencillez. En lugar de navegar por complejos menús para configurar las alertas de precios, el indicador de línea de alerta de precios coloca un botón directamente en su gráfico. Con un solo clic, puede desplegar una línea horizontal que monitoriza la acción del precio y le alerta inmediatamente cuando el precio la cruza. Característ
    Fast Manager MT5
    Nabil Oukhouma
    Utilidades
    Fast Manager (MT5 Manager) es una utilidad de alta velocidad diseñada para operadores que necesitan una ejecución rápida y una gestión automatizada de las operaciones. Creado para agilizar la operativa manual, este EA ofrece botones en el gráfico para la ejecución instantánea de compra/venta y funciones de "Cerrar todo", al tiempo que gestiona automáticamente el riesgo entre bastidores. Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/132477?source=Site+Profile+Seller Características princi
    The Super Manager MT5
    Nabil Oukhouma
    Utilidades
    El Super Manager (MT5 Manager) es una herramienta de trading que mejora las órdenes de compra y venta, incluidas las pendientes, añadiendo Stop Loss y Take Profit con un riesgo calculado. También ofrece un punto de equilibrio para facilitar la configuración. Con su interfaz fácil de usar, Fast Manager simplifica sus actividades de trading. ¡ No se complique! Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/132495?source=Site+Profile+Seller Características principales : Botones claros de com
    Magic Keyboard MT5
    Nabil Oukhouma
    Utilidades
    Con el Magic Keyboard (MT5 Manager), puede transformar su teclado en una poderosa herramienta de trading. Esta innovadora función le permite comprar, vender y cerrar operaciones fácilmente y mover su stop loss al punto de equilibrio simplemente pulsando teclas específicas de su teclado. Además, la herramienta añade automáticamente los niveles de Stop Loss y Take Profit a las órdenes de compra y venta, agilizando su proceso de trading sin esfuerzo. Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/pro
    Close Partial MT5
    Nabil Oukhouma
    Utilidades
    Cerrar Parcial (MT5 Manager) añade automáticamente dos botones al gráfico : - Botón Cerrar Parcial: Este botón le permite cerrar una posición parcial. Por defecto, está configurado para cerrar el 50% de la posición, pero puede ajustarlo al porcentaje que prefiera (por ejemplo, 10%, 20%, 60%, etc.). - Botón Cerrar todo: Este botón le permite cerrar todas las operaciones abiertas a la vez para el par de divisas específico al que está asignado el gestor. Características principales: Cerrar Parci
    Price Alert Line Indicator
    Nabil Oukhouma
    Indicadores
    No vuelva a perderse una ruptura de precios con el indicador de línea de alerta de precios . Esta herramienta está diseñada para operadores que necesitan rapidez y sencillez. En lugar de navegar por complejos menús para configurar las alertas de precios, el indicador de línea de alerta de precios coloca un botón directamente en su gráfico. Con un solo clic, puede desplegar una línea horizontal que monitoriza la acción del precio y le alerta inmediatamente cuando el precio la cruza. Característi
    Visual Position Sizer Risk Calculator
    Nabil Oukhouma
    Indicadores
    Deje de calcular manualmente el tamaño de los lotes. Deje de adivinar su relación Riesgo/Recompensa. La Herramienta Riesgo/Recompensa lleva el estilo de trading intuitivo y visual de TradingView directamente a sus gráficos de MetaTrader 5. Está diseñada para operadores que valoran la velocidad, la precisión y la claridad visual. Tanto si opera en Forex, Índices (DAX, US30), o Materias Primas (Oro, Petróleo), esta herramienta maneja los cálculos por usted. Simplemente haga clic en "Largo" o "Cor
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario