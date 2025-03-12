Fast Manager (MT5 Manager) ist ein Hochgeschwindigkeitsprogramm für Händler, die eine schnelle Ausführung und ein automatisiertes Handelsmanagement benötigen. Dieser EA wurde entwickelt, um den manuellen Handel zu rationalisieren. Er bietet Schaltflächen auf dem Chart für die sofortige Ausführung von Käufen und Verkäufen und "Alle schließen"-Funktionen, während er im Hintergrund automatisch das Risikomanagement übernimmt.

Hauptmerkmale:

Ein-Klick-Handels-Panel: Führen Sie Trades sofort aus, indem Sie die On-Chart-Buttons Buy, Sell, Break-even und Close All direkt in Ihrem Chart verwenden.

Automatisches Risikomanagement: Sofortige Anwendung von Stop-Loss- und Take-Profit-Levels für jeden neuen Handel.

Automatischer Break-Even: Sichert automatisch Ihren Gewinn, indem der Stop-Loss auf den Einstiegskurs (plus einen definierten Offset) verschoben wird, sobald sich der Handel zu Ihren Gunsten entwickelt.

Erweiterter Trailing-Stop: Maximieren Sie Ihre Gewinne mit einem Trailing-Stop, der einen "Start"-Parameter enthält und erst dann aktiviert wird, wenn der Handel eine bestimmte Strecke zurückgelegt hat.













Eingabe-Einstellungen:





------ Geldmanagement ------

- Lotgröße: für Kauf- und Verkaufsschaltflächen.





------ Handelsverwaltung ------

- Gewinnmitnahme: Der Wert des Take Profit in Pips.

- Stop Loss: Der Wert des Stop Loss in Pips.





------ Break-even-Einstellungen ------

- Auto Break-even: Wenn diese Option auf "true" gesetzt ist, wird der Stop Loss automatisch auf Break-even eingestellt; wenn diese Option auf "false" gesetzt ist, können Sie die Schaltfläche Breakeven auf dem Chart verwenden, um den Stop jederzeit manuell auf Break-even zu setzen.

- Pips im Gewinn: Wenn sich der Handel um diese Anzahl von Pips zu Ihren Gunsten entwickelt, wird der Stop auf Break-Even verschoben.

- Pips-Abstand: Der Abstand zwischen dem Stop-Loss und dem Einstiegspunkt nach Erreichen der Gewinnschwelle.





------ Trailing-Stop-Einstellungen ------

- Auto Trailing Stop: Wenn "true", wird der Stop Loss automatisch nachgezogen (Trailing).

- Stop: Der Abstand des Stops soll beibehalten werden, während der Handel entweder im Gewinn oder im Verlust ist.

- Schritt: Die zusätzliche Strecke, die der Kurs zurücklegen muss, bevor der Stop geändert wird.

- Start: Bedeutet, dass der Handel erst einen bestimmten Gewinn erreichen muss, bevor der Stop geändert werden kann.





------ Magische Zahl ------

- Magische Zahl: Behalten Sie den Wert 0 für den manuellen Handel bei. (Wenn Sie möchten, dass dieser Manager mit einem EA zusammenarbeitet, ersetzen Sie die 0 einfach durch die magische Zahl Ihres EAs).





