Daily Loss and DD Protector

Descripción del producto:

  • Nombre: Protector Diario de Pérdidas y DD
  • Funciones:
    • Monitorea el P/L diario para el par que se adjunta al gráfico (actualmente sólo ese par)
    • Rastrea la pérdida diaria (cerrada + flotante)
    • Bloquea nuevas operaciones en el umbral de advertencia
    • Envía alertas vía MT4 Alert, Push, o Email
    • Cierra automáticamente las operaciones si se alcanza la pérdida máxima diaria y evita que se abran nuevas operaciones.
  • Entradas: Enumere claramente todos los parámetros en la descripción:
    • MaxDailyLossPercent - límite en % de reducción diaria
    • WarningPercent - umbral de advertencia
    • CloseTradesAtLimit - si cerrar operaciones automáticamente
    • SendPushAlert, SendEmailAlert - opciones de notificación
    • Slippage - para cerrar operaciones de forma fiable

Perfecto para empresas y cuentas personales.

Nota: Por favor, compruebe el correcto funcionamiento en una cuenta demo antes de aplicar el EA en una cuenta real.

Nota: Este EA (utilidad) no garantiza ningún beneficio y no constituye asesoramiento financiero. Operar con instrumentos financieros implica un riesgo significativo de pérdida. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Utilice este EA bajo su propia responsabilidad. El desarrollador no se hace responsable de las pérdidas sufridas durante el uso de este EA.


