EasyTrade MT4
- Utilidades
- Alain Verleyen
- Versión: 1.29
- Actualizado: 27 noviembre 2025
- Activaciones: 10
Easy Trade – Gestión de operaciones inteligente, simple y poderosa
Easy Trade es la solución integral de gestión de operaciones para usuarios de MetaTrader que desean mantener el riesgo bajo control y una ejecución ultra fluida.
Diseñado desde cero con los comentarios de los traders en mente, Easy Trade facilita ejecutar, supervisar y gestionar operaciones en múltiples símbolos, sin complicar tu flujo de trabajo.
Ya sea que hagas scalping manual o administres una pequeña cartera de configuraciones, Easy Trade mantiene tu enfoque donde debe estar: en decisiones inteligentes y resultados sólidos.
⸻
¿Por qué usar Easy Trade?
- Gestión de riesgos precisa: opera con volumen fijo o define tu riesgo por operación como porcentaje. Información de riesgo y beneficio en tiempo real al alcance de tu mano.
- Trailing basado en cesta: supervisa las ganancias de múltiples operaciones. Asegura beneficios parciales al alcanzar objetivos, ideal para posiciones agrupadas.
- Registro de operaciones: cada operación puede capturarse como una captura de pantalla, ideal para diarios, seguimiento y análisis de rendimiento.
- Cierres programados: configura una fecha y hora específica para cerrar automáticamente las posiciones abiertas. Perfecto para salidas al final del día o antes del fin de semana.
- Interfaz personalizable: ordena y dimensiona los botones, ajusta los estilos de línea y adapta el diseño del panel a tu pantalla y preferencias.
⸻
Funciones clave (Versión 1.0)
- Número mágico y etiquetas de estrategia: separa fácilmente las operaciones por estrategia usando comentarios personalizados para análisis y seguimiento.
- Opciones de tamaño de lote: usa volumen fijo o dimensionamiento basado en riesgo según tu SL y porcentaje de capital.
- Trailing stop por cesta: asegura ganancias una vez alcanzado un objetivo personalizable (por ejemplo, bloquear $5 cuando se alcancen $10).
- Objetivo de beneficio por cesta: cierra todas las operaciones al alcanzar un beneficio predefinido (por ejemplo, cierre automático al llegar a $20).
- Cierre automático programado: cierra todas las operaciones automáticamente en una fecha y hora establecida – útil antes del fin de semana o eventos importantes.
- Confirmación en el panel: evita cierres accidentales con avisos de confirmación para cada acción de cierre.
- Botón de captura de pantalla integrado: captura y guarda tu gráfico al instante – perfecto para diarios.
- Vista previa interactiva de riesgo: consulta la distancia de tu SL, valor por pip y exposición potencial antes de abrir una operación.
- Panel de estado claro: conoce tu riesgo total, beneficio/pérdida en vivo, activador de trailing y objetivo de beneficios en tiempo real.
⸻
Actualizaciones futuras (próximamente)
- Soporte para órdenes pendientes
- Trailing stop por operación
- Integración con calendario de noticias automatizado
- Alertas personalizables
Estamos desarrollando Easy Trade activamente según las necesidades reales de los traders. ¿Tienes una idea o sugerencia? Escríbenos – te escuchamos.
⸻
Diseñado para traders que…
- Quieren un flujo de trabajo de gestión de operaciones rápido y ordenado
- Prefieren gestionar operaciones manualmente con herramientas más inteligentes
- Valoran el aprendizaje mediante diario y desean guardar capturas de operaciones automáticamente
- Necesitan seguimiento de riesgo en vivo en múltiples símbolos
- Operan configuraciones de corto plazo y necesitan ejecución + seguimiento rápido
⸻
Comienza a operar con más inteligencia hoy
Easy Trade simplifica tus decisiones, rastrea tu riesgo y mejora tu confianza al operar.
Disponible ahora para MT4 y MT5 en el Mercado MQL5.
Creado por Stein Investments – Herramientas de calidad para traders serios.
I rented this tool and it is recommended to all traders, especially with the new features to come. I am a prop trader as others on the group and would like to see the following features added in future: 1. daily and maximum draw-down limits, if reached all trades to be closed. @ Stein: Thank you for your excellent products as well as your sustained involvement, greetings, Paul