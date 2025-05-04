EasyTrade MT4

Easy Trade – Gestión de operaciones inteligente, simple y poderosa

Easy Trade es la solución integral de gestión de operaciones para usuarios de MetaTrader que desean mantener el riesgo bajo control y una ejecución ultra fluida.

Diseñado desde cero con los comentarios de los traders en mente, Easy Trade facilita ejecutar, supervisar y gestionar operaciones en múltiples símbolos, sin complicar tu flujo de trabajo.
Ya sea que hagas scalping manual o administres una pequeña cartera de configuraciones, Easy Trade mantiene tu enfoque donde debe estar: en decisiones inteligentes y resultados sólidos.


¿Por qué usar Easy Trade?
  • Gestión de riesgos precisa: opera con volumen fijo o define tu riesgo por operación como porcentaje. Información de riesgo y beneficio en tiempo real al alcance de tu mano.
  • Trailing basado en cesta: supervisa las ganancias de múltiples operaciones. Asegura beneficios parciales al alcanzar objetivos, ideal para posiciones agrupadas.
  • Registro de operaciones: cada operación puede capturarse como una captura de pantalla, ideal para diarios, seguimiento y análisis de rendimiento.
  • Cierres programados: configura una fecha y hora específica para cerrar automáticamente las posiciones abiertas. Perfecto para salidas al final del día o antes del fin de semana.
  • Interfaz personalizable: ordena y dimensiona los botones, ajusta los estilos de línea y adapta el diseño del panel a tu pantalla y preferencias.


Funciones clave (Versión 1.0)
  • Número mágico y etiquetas de estrategia: separa fácilmente las operaciones por estrategia usando comentarios personalizados para análisis y seguimiento.
  • Opciones de tamaño de lote: usa volumen fijo o dimensionamiento basado en riesgo según tu SL y porcentaje de capital.
  • Trailing stop por cesta: asegura ganancias una vez alcanzado un objetivo personalizable (por ejemplo, bloquear $5 cuando se alcancen $10).
  • Objetivo de beneficio por cesta: cierra todas las operaciones al alcanzar un beneficio predefinido (por ejemplo, cierre automático al llegar a $20).
  • Cierre automático programado: cierra todas las operaciones automáticamente en una fecha y hora establecida – útil antes del fin de semana o eventos importantes.
  • Confirmación en el panel: evita cierres accidentales con avisos de confirmación para cada acción de cierre.
  • Botón de captura de pantalla integrado: captura y guarda tu gráfico al instante – perfecto para diarios.
  • Vista previa interactiva de riesgo: consulta la distancia de tu SL, valor por pip y exposición potencial antes de abrir una operación.
  • Panel de estado claro: conoce tu riesgo total, beneficio/pérdida en vivo, activador de trailing y objetivo de beneficios en tiempo real.


Actualizaciones futuras (próximamente)
  • Soporte para órdenes pendientes
  • Trailing stop por operación
  • Integración con calendario de noticias automatizado
  • Alertas personalizables

Estamos desarrollando Easy Trade activamente según las necesidades reales de los traders. ¿Tienes una idea o sugerencia? Escríbenos – te escuchamos.


Diseñado para traders que…
  • Quieren un flujo de trabajo de gestión de operaciones rápido y ordenado
  • Prefieren gestionar operaciones manualmente con herramientas más inteligentes
  • Valoran el aprendizaje mediante diario y desean guardar capturas de operaciones automáticamente
  • Necesitan seguimiento de riesgo en vivo en múltiples símbolos
  • Operan configuraciones de corto plazo y necesitan ejecución + seguimiento rápido


Comienza a operar con más inteligencia hoy
Easy Trade simplifica tus decisiones, rastrea tu riesgo y mejora tu confianza al operar.

Disponible ahora para MT4 y MT5 en el Mercado MQL5.

Creado por Stein Investments – Herramientas de calidad para traders serios.
Comentarios
lampaal
239
lampaal 2025.05.13 18:15 
 

I rented this tool and it is recommended to all traders, especially with the new features to come. I am a prop trader as others on the group and would like to see the following features added in future: 1. daily and maximum draw-down limits, if reached all trades to be closed. @ Stein: Thank you for your excellent products as well as your sustained involvement, greetings, Paul

EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilidades
Easy Trade – Gestión de operaciones inteligente, simple y poderosa Easy Trade es la solución integral de gestión de operaciones para usuarios de MetaTrader que desean mantener el riesgo bajo control y una ejecución ultra fluida. Diseñado desde cero con los comentarios de los traders en mente, Easy Trade facilita ejecutar, supervisar y gestionar operaciones en múltiples símbolos, sin complicar tu flujo de trabajo. Ya sea que hagas scalping manual o administres una pequeña cartera de configuraci
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
EasyInsight MT5
Alain Verleyen
5 (7)
Utilidades
EASY Insight – El trading inteligente empieza aquí Resumen ¿Y si pudieras analizar todo el mercado — Forex, Oro, Criptomonedas, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente? EASY Insight es tu herramienta de exportación lista para IA que convierte los datos de los indicadores en información accionable para el trading. Diseñada para traders que ya no quieren perder tiempo con suposiciones y sobrecarga visual, te ofrece una visión completa del mercado en u
MT4 History Loader
Alain Verleyen
5 (5)
Utilidades
Esta utilidad EA está destinada a descargar todos los datos históricos de su broker a la vez. Una vez soltado en un gráfico (puede ser cualquier gráfico), usted elegirá los símbolos y plazos para procesar en las entradas. Entonces todo está automatizado. Puede tomar algún tiempo y lo que se hace se mostrará en el registro de Expertos. Por supuesto, sólo puede descargar los datos realmente disponibles en el servidor del broker. El proceso depende de los ajustes de MT4 "Charts" "Max bars in Histor
FREE
MT5 Monitoring Heartbeat
Alain Verleyen
5 (1)
Utilidades
La mayoría de nosotros utilizamos un VPS para ejecutar nuestros EAs 24/7, pero ¿cómo controlar si estos terminales están en funcionamiento? ¿Qué pasa si se bloquean, o se apagan debido a una actualización? ¿Cómo puedo recibir una notificación al respecto? Aquí es donde entra en juego nuestra Monitorización del Latido del Corazón. Le proporciona una monitorización 24/7 para todos sus terminales y VPS. ¿Qué necesitamos para ello? 1. Un usuario gratuito . Un usuario gratuito cuenta en Cronito
Heatmap 104
Alain Verleyen
Indicadores
El indicador de mapa de calor Este indicador de mapa de calor le permite mostrar un "mapa de calor" de todos los símbolos seleccionados en Market Watch. En esta versión, muestra el & nbsp; porcentaje & nbsp; de cambio de precio en relación con el último cierre diario , lo que puede ofrecer una descripción general rápida del mercado. Esta es una herramienta para ayudar a los operadores a identificar qué tan fuerte es una moneda en relación con todos los demás pares. Esta es una herramienta visual
MT4 Monitoring Heartbeat
Alain Verleyen
Utilidades
La mayoría de nosotros utilizamos un VPS para ejecutar nuestros EAs 24/7, pero ¿cómo controlar si estos terminales están en funcionamiento? ¿Qué pasa si se bloquean, o se apagan debido a una actualización? ¿Cómo puedo recibir una notificación al respecto? Aquí es donde entra en juego nuestra Monitorización del Latido del Corazón. Le proporciona una monitorización 24/7 para todos sus terminales y VPS. ¿Qué necesitamos para ello? 1. Un usuario gratuito . Un usuario gratuito cuenta en Cronito
EasyInsight MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilidades
EASY Insight – El trading inteligente empieza aquí Resumen ¿Y si pudieras analizar todo el mercado — Forex, Oro, Criptomonedas, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente? EASY Insight es tu herramienta de exportación lista para IA que convierte los datos de los indicadores en información accionable para el trading. Diseñada para traders que ya no quieren perder tiempo con suposiciones y sobrecarga visual, te ofrece una visión completa del mercado en u
Heatmap 105
Alain Verleyen
5 (2)
Indicadores
El indicador de mapa de calor Este indicador de mapa de calor le permite mostrar un "mapa de calor" de todos los símbolos seleccionados en Market Watch. En esta versión, muestra el & nbsp; porcentaje & nbsp; de cambio de precio en relación con el último cierre diario , lo que puede ofrecer una descripción general rápida del mercado. Esta es una herramienta para ayudar a los operadores a identificar qué tan fuerte es una moneda en relación con todos los demás pares. Esta es una herramienta visual
