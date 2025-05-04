EasyTrade MT4

Easy Trade – Gestión de operaciones inteligente, simple y poderosa

Easy Trade es la solución integral de gestión de operaciones para usuarios de MetaTrader que desean mantener el riesgo bajo control y una ejecución ultra fluida.





Diseñado desde cero con los comentarios de los traders en mente, Easy Trade facilita ejecutar, supervisar y gestionar operaciones en múltiples símbolos, sin complicar tu flujo de trabajo.

Ya sea que hagas scalping manual o administres una pequeña cartera de configuraciones, Easy Trade mantiene tu enfoque donde debe estar: en decisiones inteligentes y resultados sólidos.





⸻





¿Por qué usar Easy Trade?

Gestión de riesgos precisa: opera con volumen fijo o define tu riesgo por operación como porcentaje. Información de riesgo y beneficio en tiempo real al alcance de tu mano.

Trailing basado en cesta: supervisa las ganancias de múltiples operaciones. Asegura beneficios parciales al alcanzar objetivos, ideal para posiciones agrupadas.

Registro de operaciones: cada operación puede capturarse como una captura de pantalla, ideal para diarios, seguimiento y análisis de rendimiento.

Cierres programados: configura una fecha y hora específica para cerrar automáticamente las posiciones abiertas. Perfecto para salidas al final del día o antes del fin de semana.

Interfaz personalizable: ordena y dimensiona los botones, ajusta los estilos de línea y adapta el diseño del panel a tu pantalla y preferencias.





⸻





Funciones clave (Versión 1.0)

Número mágico y etiquetas de estrategia: separa fácilmente las operaciones por estrategia usando comentarios personalizados para análisis y seguimiento.

separa fácilmente las operaciones por estrategia usando comentarios personalizados para análisis y seguimiento. Opciones de tamaño de lote: usa volumen fijo o dimensionamiento basado en riesgo según tu SL y porcentaje de capital.

usa volumen fijo o dimensionamiento basado en riesgo según tu SL y porcentaje de capital. Trailing stop por cesta: asegura ganancias una vez alcanzado un objetivo personalizable (por ejemplo, bloquear $5 cuando se alcancen $10).

asegura ganancias una vez alcanzado un objetivo personalizable (por ejemplo, bloquear $5 cuando se alcancen $10). Objetivo de beneficio por cesta: cierra todas las operaciones al alcanzar un beneficio predefinido (por ejemplo, cierre automático al llegar a $20).

cierra todas las operaciones al alcanzar un beneficio predefinido (por ejemplo, cierre automático al llegar a $20). Cierre automático programado: cierra todas las operaciones automáticamente en una fecha y hora establecida – útil antes del fin de semana o eventos importantes.

cierra todas las operaciones automáticamente en una fecha y hora establecida – útil antes del fin de semana o eventos importantes. Confirmación en el panel: evita cierres accidentales con avisos de confirmación para cada acción de cierre.

evita cierres accidentales con avisos de confirmación para cada acción de cierre. Botón de captura de pantalla integrado: captura y guarda tu gráfico al instante – perfecto para diarios.

captura y guarda tu gráfico al instante – perfecto para diarios. Vista previa interactiva de riesgo: consulta la distancia de tu SL, valor por pip y exposición potencial antes de abrir una operación.

consulta la distancia de tu SL, valor por pip y exposición potencial antes de abrir una operación. Panel de estado claro: conoce tu riesgo total, beneficio/pérdida en vivo, activador de trailing y objetivo de beneficios en tiempo real.





⸻





Actualizaciones futuras (próximamente)

Soporte para órdenes pendientes

Trailing stop por operación

Integración con calendario de noticias automatizado

Alertas personalizables





Estamos desarrollando Easy Trade activamente según las necesidades reales de los traders. ¿Tienes una idea o sugerencia? Escríbenos – te escuchamos.





⸻





Diseñado para traders que…

Quieren un flujo de trabajo de gestión de operaciones rápido y ordenado

Prefieren gestionar operaciones manualmente con herramientas más inteligentes

Valoran el aprendizaje mediante diario y desean guardar capturas de operaciones automáticamente

Necesitan seguimiento de riesgo en vivo en múltiples símbolos

Operan configuraciones de corto plazo y necesitan ejecución + seguimiento rápido





⸻





Comienza a operar con más inteligencia hoy

Easy Trade simplifica tus decisiones, rastrea tu riesgo y mejora tu confianza al operar.





Disponible ahora para MT4 y MT5 en el Mercado MQL5.





Creado por Stein Investments – Herramientas de calidad para traders serios.