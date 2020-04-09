Chart Replay PRO

Chart Replay Pro permite realizar operaciones manualmente en el Probador de Estrategias. Establezca su saldo inicial, elija el tamaño del lote y opere con gráficos históricos exactamente como si estuvieran en vivo. Salte a través de la acción del precio, tome operaciones simuladas, y afine sus entradas y salidas dentro del Probador de Estrategias con riesgo cero. Rápido, intuitivo y diseñado para los operadores que quieren práctica real en lugar de ilusiones.

TilsonT3
Jonathan Pereira
5 (1)
Indicadores
La media móvil T3 de Tillson se introdujo al mundo del análisis técnico en el artículo '' A Better Moving Average '', publicado en la revista estadounidense Technical Analysis of Stock Commodities. Desarrollada por Tim Tillson, los analistas y operadores de los mercados de futuros pronto quedaron fascinados con esta técnica que suaviza las series de precios al tiempo que disminuye el retraso (lag) típico de los sistemas de seguimiento de tendencias.
FREE
Upper and Lower Trendline mt5
David Muriithi
Indicadores
Este indicador utiliza un enfoque diferente de la versión anterior para obtener sus líneas de tendencia. Este método se deriva de Orchard Forex, y el proceso de hacer que el indicador se muestra en el video https://www.youtube.com/watch?v=mEaiurw56wY&amp ;t=1425s. La idea básica detrás de este indicador es que dibuja una línea tangente en los niveles más altos y los niveles más bajos de las barras utilizadas para el cálculo, garantizando al mismo tiempo que las líneas no se cruzan con las barra
FREE
Candle Amplitude Oscillator
Daniel Naranjo Morales
Indicadores
Oscilador de Amplitud de Vela (Candle Amplitude Oscillator) Obtenga una perspectiva clara de la volatilidad del mercado con el Oscilador de Amplitud de Vela. Esta herramienta ligera y eficiente va más allá del simple análisis de precios para mostrarle la verdadera energía dentro de cada vela, ayudándole a tomar decisiones de trading más informadas. En lugar de adivinar si un mercado está activo o tranquilo, este indicador le ofrece una medida precisa y estandarizada de la volatilidad que funcion
FREE
Color Trend
Bruno Goncalves Mascarenhas
Indicadores
Combinando lo mejor de la Acción del Precio , el Movimiento Direccional y el análisis de Divergencia / Convergencia, el Candle Color Trend es la forma fácil y fiable de identificar la dirección de la tendencia. El indicador pinta automáticamente las velas según la premisa de que la tendencia alcista está definida por precios que forman una serie de máximos y mínimos ascendentes. Por otro lado, la tendencia bajista se define por precios que forman una serie de máximos y mínimos descendentes. C
FREE
Nyse Usdxy
Mitchell Dean Ede
5 (1)
Indicadores
Muestra un gráfico del USD DXY en una ventana separada debajo del gráfico principal. SU BROKER DEBE TENER ESTOS SÍMBOLOS PARA QUE EL INDICADOR FUNCIONE Basado en EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF y USD/SEK Todos estos pares deben ser añadidos a Market Watch para que el indicador funcione correctamente. Como se calcula utilizando una fórmula basada en los 6 pares, sólo funcionará cuando el mercado esté abierto. SU BROKER DEBE TENER ESTOS SÍMBOLOS PARA QUE EL INDICADOR FUNCIONE Muestra
FREE
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
Asesores Expertos
Session Pivots EA – LITE (Versión gratuita) Session Pivots EA – LITE es un Asesor Experto (Expert Advisor) que demuestra una estrategia de trading de rupturas basada en sesiones de mercado , utilizando horarios de negociación predefinidos. El EA calcula los niveles máximo y mínimo de la sesión durante horas específicas de trading y abre una operación automáticamente cuando el precio rompe estos niveles después de que la sesión ha finalizado . Características principales Cálculo del máximo y mín
FREE
Nexus Breakout line
Mohammed Kaddour
5 (1)
Indicadores
INTRODUCCIÓN : El medidor de fuerza de ruptura es una herramienta de negociación que se utiliza para identificar qué divisas son las más fuertes para romper, y qué divisas son las más débiles para romper. Los ajustes para el indicador son fáciles, y si usted no puede encontrar la configuración, por favor deje un comentario Las herramientas son de uso totalmente gratuito Por favor, si te gusta el indicador, por favor deje un comentario y evaluar el indicador con el fin de desarrollarlo
FREE
Colored Adaptive Moving Average AMA
Flavio Javier Jarabeck
4.88 (8)
Indicadores
Si le gusta utilizar las Medias Móviles tradicionales (como las SMAs y las EMAs) para proporcionar a sus operaciones niveles dinámicos de Soporte y Resistencia, le encantará la Media Móvil Adaptativa (AMA). Creada en 1995 por Perry Kaufman y presentada al mundo en su libro "Smarter Trading : Improving Performance in Changing Markets ", la Media Móvil Adaptativa (también conocida como KAMA - Kaufman Adaptive Moving Average) tiene como objetivo ser la compañera perfecta para seguir una tendencia s
FREE
SMC Structure Markup
Seyed Mohammad Hosseini Hejazi
4.67 (15)
Indicadores
Visión general El indicador Smart Money Structure Markup para MetaTrader 5 es una potente herramienta diseñada para ayudar a los operadores a identificar estructuras de mercado clave basadas en las populares estrategias Smart Money Concepts (SMC). Este indicador detecta micro-estructuras de mercado, proporcionando información sobre los movimientos de precios y los posibles cambios de tendencia. Destaca elementos importantes como la ruptura válida de la estructura (BOS), el cambio de carácter (CH
FREE
Painel de Topos e Fundos Historicos
Valter Cezar Costa
Utilidades
PANEL DE TOPOS Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS Este es un panel que no abre ordenes solo maneja todos los Simbolos y calcula los topos y fondos y presenta el calculo en relacion al tope y fondo en 5 Años, 2 Meses y 1 Semana. Es ideal para filtrar los pares que están en las buenas regiones para operar. Puede filtrar el rango y elegir si desea considerar el cuerpo o la sombra de la vela en el mensual. Buena suerte...
FREE
Multi TF Trend Dashboard
Watcharapon Sangkaew
Indicadores
Tablero de tendencias Multi-TF Breve descripción / eslogan: ¡Vea toda la tendencia del mercado de un solo vistazo! Un cuadro de mandos sencillo, limpio y potente para todos los operadores. Descripción completa: (1. Para distribución gratuita) Hola Comunidad MQL5, Estoy encantado de compartir el Multi-TF Trend Dashboard , una herramienta que he desarrollado para simplificar el análisis de tendencias. Este indicador se ofrece completamente gratis como contribución a esta increíble comunidad. (2.
FREE
Trend Strength Analyzer
Andrey Sorokin
4.8 (5)
Indicadores
El indicador técnico Trend Strength Analyzer mide la desviación del precio de un instrumento respecto a los valores medios durante un periodo de tiempo determinado. El indicador se basa en un análisis comparativo de la fuerza relativa de alcistas y bajistas. Si prevalecen los toros, una tendencia alcista. Si los osos son más fuertes, una tendencia bajista. Ajustes: Energía de Golpe (2 líneas sólidas) = 14. Poder de influencia (2 líneas de puntos) = 50. El oscilador TSA es eficaz en un mercado a
FREE
Rule Plotter Scanner
Francisco Gomes Da Silva
5 (1)
Indicadores
¿Alguna vez has pensado en tener un escáner que analice todas las estrategias y muestre los puntos de compra y venta en todos los marcos temporales de ese activo, todo al mismo tiempo? Eso es exactamente lo que hace este escáner. Este escáner fue diseñado para mostrar las señales de compra y venta que creaste en el Rule Plotter: creador de estrategias sin necesidad de programación y ejecutarlas dentro de este escáner en diversos activos y marcos temporales diferentes. La estrategia predeterminad
FREE
Daily HiLo
Nicanor Jr Cagape Layco
Indicadores
Indicador DailyHiLo Domine el rango diario como un profesional. Este indicador traza automáticamente los niveles máximos y mínimos del día anterior -un elemento central en el enfoque de negociación (Beat The Market Maker)- directamente en su gráfico. Estos niveles actúan como límites naturales para la acción del precio intradía, ayudando a los operadores a identificar posibles zonas de inversión, puntos de ruptura y objetivos de liquidez. Características principales Trazado preciso del máximo y
FREE
FingerprintCaptureScript
Filip Dockal
Utilidades
Script de Captura de Huellas Digitales (CSV) Este script crea un patrón "huella digital" CSV desde la ventana del gráfico exportando los valores OHLC de las velas entre dos líneas verticales . Qué hace Lee exactamente dos objetos de línea vertical (VLINE) en el gráfico actual Los utiliza como marcadores de inicio/fin del rango de velas Exporta las velas seleccionadas a un archivo CSV separado por punto y coma en: Terminal → Común → Archivos Modo de empleo Abra cualquier gráfico y marco temporal
FREE
SecScaleMultiSymbol Viewer
Kazutaka Okuno
Indicadores
El panel de control multiactivo definitivo: Supervise divisas, criptomonedas e índices en una única línea de tiempo sincronizada. No se limite a observar las velas: vea el latido del mercado con datos precisos de segundo nivel. Compare la volatilidad del Bitcoin frente a la estabilidad del EURUSD en tiempo real en una escala unificada de 0-100. Características principales 1️⃣ El motor de "segundos" (CSecondsEngine) Tecnología de precisión: Mantiene un historial independiente basado en segundo
FREE
Breakout Session Box
Claus Dietrich
4 (2)
Indicadores
BREAKOUT-SESSION-BOX LONDRES EU US ASIA Open vigile la expectativa de un movimiento volátil por encima o por debajo del rango de apertura Tomamos el máximo del rango como Entrada para una operación larga y el SL será el mínimo del rango y viceversa, el mínimo del rango como entrada para una operación corta y el máximo para el SL. El tamaño del rango es la distancia al TP (Take Profit) El rango de las horas de apertura no debe ser mayor que aproximadamente 1/3 del rango medio diario 4 ejemplos
FREE
Market Momentum
Flavio Javier Jarabeck
4.33 (6)
Indicadores
El indicador Market Momentum se basa en el Oscilador de Zona de Volumen (VZO), presentado por Waleed Aly Khalil en la edición de 2009 de la revista de la Federación Internacional de Analistas Técnicos , y presenta una nueva visión de este valioso dato del mercado que a menudo se malinterpreta y descuida: EL VOLUMEN. Con este nuevo enfoque de "ver" los datos de Volumen, los operadores pueden inferir más adecuadamente el comportamiento del mercado y aumentar sus probabilidades en una operación gan
FREE
DataFeeder
Joao Paulo Euko
Utilidades
Hola a ti, ¡necesito tu ayuda! Sé mi mecenas, ¡hagámoslo posible! https://www.patreon.com/joaopeuko https://github.com/Joaopeuko/Mql5-Python-Integration Este Asesor Experto copia los datos ("symbol,last,bid,ask") de los activos que se han colocado en la lista y sólo funciona mientras el mercado está abierto. Este EA no es un enlace DDE o RTD, la información no se pasa en tiempo real a excel. El EA tiene un retraso de 30 segundos y Excel tiene un retraso de 1 minuto. La ventaja de este EA es
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Indicadores
Cybertrade Canales Keltner - MT5 Creado por Chester Keltner, es un indicador de volatilidad utilizado por el análisis técnico. Permite seguir la tendencia de los precios de los activos financieros y generar patrones de soporte y resistencia. Además, las envolventes son una forma de seguir la volatilidad para identificar oportunidades de compra y venta de estos activos. Funciona en periodos más largos que el periodo visible en el gráfico. Todos los valores están disponibles en forma de buffers
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicadores
Buscador de Patrones ABCD con RSI: Estrategia Técnica 1. Cómo Funciona el Indicador Combina el RSI clásico con detección automática de patrones armónicos ABCD . Componentes Clave RSI estándar (período ajustable) Marcadores de picos y valles (flechas) Patrones ABCD (líneas verdes/rojas) Filtros de sobrecompra (70) y sobreventa (30) 2. Configuración en MT5 period = 14 ; // Período del RSI size = 4 ; // Tamaño máximo del patrón OverBought = 70 ; // Nivel de sobrecompra OverSold = 30 ; // Nivel de s
FREE
FT ADX Color Candles
FELIPE MISAEL MORAES KRUGER
5 (7)
Indicadores
Hacer trading puede ser bastante agotador cuando necesita mirar varias cosas al mismo tiempo. Formato de velas, soportes, resistencias, horarios, novedades e indicadores. Esta herramienta tiene como objetivo facilitar el análisis del indicador ADX. Colorea las velas según los niveles del indicador y las líneas DI. El período, el límite del indicador y los colores de las velas son personalizables. También puede colocar una ayuda visual en la parte inferior derecha del gráfico para ver los val
FREE
Echelon EA
Daniel Suk
5 (1)
Asesores Expertos
Echelon EA - Trace su propia constelación de trading Al igual que las guías celestiales que guían a los exploradores a través del vasto universo, Echelon EA le permite crear y optimizar sus propias estrategias de trading. Este versátil sistema combina técnicas avanzadas de cuadrícula y martingala con indicadores de vanguardia, ofreciéndole una paleta infinita para diseñar una estrategia que sea verdaderamente suya. Cree su estrategia personal: Posibilidades infinitas - Personalice cada paráme
FREE
Graphic Alignment Context
Ricardo Alexandre Laurentino
Indicadores
El Indicador Técnico de Contexto de Alineación Gráfica (GAC) mide la diferencia vertical del precio medio simple de un instrumento financiero en el contexto de tres marcos temporales diferentes determinados por un número definido de barras o velas (periodos) para determinar la fuerza de la tendencia de compra o venta. venta. Los precios medios ascendentes indican fuerza de Compra (1), los precios medios descendentes indican fuerza de Venta (-1) y cualquier escenario distinto de las dos condicio
FREE
Economic Markers
Flavio Javier Jarabeck
4.79 (14)
Indicadores
Obtenga fácilmente todos los acontecimientos económicos relevantes del día actual directamente en su gráfico, como marcadores. Filtre qué tipo de marcadores desea: por país (seleccionado individualmente) y por Importancia (Alta relevancia, Media, Baja o cualquier combinación de ellas). Configure los indicadores visuales a su gusto. Si hay más de un evento fijado a la misma hora, sus nombres se apilarán y verás los mensajes fusionados con el signo más (+) en el marcador. Obviamente, los eventos l
FREE
Rejection Zones
Paulo Henrique Faquineli Garcia
Indicadores
¡Este potente indicador analiza el gráfico y muestra las Zonas de Rechazo del Precio! Es decir, ¡lugares donde el precio ha estado, pero no ha sido aceptado por el mercado! La visualización de estas zonas de rechazo facilita a los operadores la comprensión de dónde y cómo operar. El indicador se compone de 4 líneas, clasificadas en 2 grupos: Líneas Roja y Amarilla: ¡Denotan los extremos donde el precio logró llegar, pero no fue aceptado! Líneas Naranja y Azul: A partir de aquí, denotan el inici
FREE
Decision Point
Zoltan Nemet
5 (1)
Indicadores
Con este indicador el usuario puede determinar no sólo pivote como puntos de inflexión. El usuario puede detectar los límites de los rangos de negociación y los niveles de soporte-resistencia. En una fuerte tendencia de las señales inversas también nos da excelentes puntos de entrada. Configuración recomendada para el usuario: En el volumen de Attis: mirar hacia atrás período : 1 o (3) MA_Lenght 99. ( por supuesto se puede jugar con la configuración y obtener señales a medida ... como usted nece
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indicadores
El canal de Donchian Los canales se encuentran entre las herramientas más populares del análisis técnico, ya que transmiten visualmente al analista los límites dentro de los cuales tiende a producirse la mayor parte del movimiento de los precios. Los usuarios de canales saben que se puede obtener información valiosa en cualquier momento, tanto si los precios se encuentran en la región central de una banda como si están cerca de una de las líneas fronterizas. Una de las técnicas más conocidas p
FREE
Stop Loss With Ptofit Free
JOSE LUIS MOLINA RAJA
Utilidades
Stop Loss with Profit Free Versión Gratuita*. Versión completa aquí. Esta utilidad/experto para MetaTrader 5 modifica el stop loss de todas tus operaciones de forma dinámica y automática para asegurar los beneficios mínimos que quieres, y poder operar con o sin Take Profit. Maximiza tus beneficios, al poder operar con Take Profit Ilimitado. Asegurarás el número de puntos mínimos que quieras ganar en cada operación y el stop loss se irá ajustándose siempre que el beneficio de la operación crez
FREE
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (119)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (17)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (109)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica de trading profesional para MT5 *****esta es la versión HTML local de Ultimate Extractor. Echa un vistazo a Ultimate Extractor Cloud en mql5 para la versión Cloud****** Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información procesable con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 en todos los Asesores Expertos y genera i
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4 (2)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilidades
¡HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la gestión de entradas y posiciones! ¡Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! descripción completa Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Transferencia al punto de equilibrio y arrastre de stop loss y take profit - Niveles de desactivación - Interfaz
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilidades
Copie las señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente a su MT5.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario al ofrecer muchas características que necesita para gestionar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Discord Si desea p
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilidades
Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilidades
Presentamos el   OrderManager : Una herramienta revolucionaria para MT5 Gestiona tus operaciones como un profesional con la nueva utilidad Order Manager para MetaTrader 5. Diseñado con la simplicidad y la facilidad de uso en mente, Order Manager te permite definir y visualizar fácilmente el riesgo asociado con cada operación, permitiéndote tomar decisiones informadas y optimizar tu estrategia de trading. Para más información sobre OrderManager, por favor consulta el manual. [ Manual ] [ Versión
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilidades
Todo para el gráfico Indicador de análisis técnico MT5 en una herramienta Dibuja tu zona de oferta y demanda con el rectángulo y la resistencia de apoyo con la línea de tendencia y recibir alertas al teléfono móvil o correo electrónico de alerta - Indicador de riesgo mt5 Video tutoriales, manuales, DEMO descargar aquí . Encontrar contactos en mi perfil . 1. Rectángulos extendidos y líneas de tendencia El objeto se extenderá hasta el borde derecho del gráfico cuando el precio dibuje nuevas velas
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilidades
Cerberus the Equity Watcher es una herramienta de gestión de riesgos que monitorea constantemente   el valor de tu cuenta y evita drawdowns importantes, que sean ellos causados por EA defectuosos o por las emociones si eres un trader discrecional. Es extremadamente útil para los traders sistemáticos que confían en EA que pueden contener errores o que pueden no funcionar bien en condiciones de mercado inesperadas. Cerberus   permite establecer un valor mínimo de tu cuenta y (opcionalmente) un va
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
Red Wolf PRO
Stephen Gathumbi Ndiba
Asesores Expertos
Red Wolf PRO no está hecho para perseguir el ruido. Espera. Guiado por un agudo instinto para la estructura, combina soporte y resistencia con reversión a la media y respeto por las condiciones de baja volatilidad . El resultado es un Asesor Experto que se mueve deliberadamente a través del mercado, evitando el caos, acechando las oportunidades con moderación. Se trata de un sistema diseñado para operar en la sombra. No corre detrás de cada parpadeo del precio. Observa, se adapta y entra sólo cu
