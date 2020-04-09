Chart Replay PRO
- Utilidades
- Stephen Gathumbi Ndiba
- Versión: 2.10
Chart Replay Pro permite realizar operaciones manualmente en el Probador de Estrategias. Establezca su saldo inicial, elija el tamaño del lote y opere con gráficos históricos exactamente como si estuvieran en vivo. Salte a través de la acción del precio, tome operaciones simuladas, y afine sus entradas y salidas dentro del Probador de Estrategias con riesgo cero. Rápido, intuitivo y diseñado para los operadores que quieren práctica real en lugar de ilusiones.