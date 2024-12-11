Para celebrar la nueva actualización, el precio se reduce un 50% durante dos semanas.



GoldMatic EA para MetaTrader 5

GoldMatic EA es una herramienta automatizada desarrollada específicamente para operar XAU/USD (oro) en la plataforma MetaTrader 5. Este Asesor Experto (EA) simplifica las operaciones de trading al automatizar el análisis y la ejecución, ofreciendo una solución accesible para los traders que buscan una forma de operar sin intervención manual.

Características

Operación automatizada

El EA gestiona de forma independiente todas las operaciones de trading, incluyendo el análisis del mercado y la ejecución de órdenes, sin necesidad de intervención manual del usuario.

Análisis dinámico del mercado

Equipado con monitoreo en tiempo real, el EA se adapta a las condiciones cambiantes del mercado para tomar decisiones informadas.

Gestión innovadora de posiciones

El algoritmo está diseñado para operar sin niveles tradicionales de Stop Loss o Take Profit, utilizando una lógica interna para determinar el momento óptimo de cierre.

Alta adaptabilidad

Ajusta las acciones de trading en función del saldo de la cuenta y las condiciones actuales del mercado, promoviendo un enfoque equilibrado.

Diseño accesible

Su configuración sencilla lo hace adecuado para traders de todos los niveles, desde principiantes hasta usuarios avanzados.

Cómo utilizarlo

Adjunta el EA a un gráfico de XAU/USD en la plataforma MetaTrader 5, utilizando el marco temporal recomendado. Permite que el EA maneje automáticamente todos los aspectos del análisis de mercado y la ejecución de operaciones.

Recomendaciones

Pruebas : Se recomienda probar el EA en una cuenta demo antes de usarlo en una cuenta real, para confirmar su compatibilidad con el entorno de tu bróker.

Marco temporal : Utiliza el EA dentro del marco temporal recomendado para un rendimiento óptimo.

Optimización: El EA está optimizado para operar en los marcos H1 y H2, y es compatible con los modos de ejecución de órdenes IOC (Inmediato o Cancelar), FOK (Todo o Nada) y Return (Retornar).

Este EA ofrece una forma estructurada y flexible de operar en el mercado del oro de forma automatizada. Sigue las recomendaciones indicadas para asegurar una integración fluida en tu estrategia de trading y aprovechar al máximo sus capacidades.

Opciones para traders avanzados

Tamaño de lote fijo : Los usuarios ahora pueden establecer un tamaño de lote fijo para asegurar una ejecución constante sin ajustes dinámicos.

Beneficio mínimo : Esta opción permite definir un umbral de beneficio mínimo antes de cerrar una operación, optimizando los rendimientos.

Función de comentarios : Los usuarios pueden añadir comentarios personalizados a las operaciones para facilitar su seguimiento y análisis.

Opción de spread máximo : Permite establecer un límite máximo de spread para evitar operar en condiciones desfavorables del mercado.

Trailing Stop Loss : Un stop loss dinámico que se ajusta a medida que la operación entra en beneficios, ayudando a asegurar ganancias y minimizar riesgos.

Soporte multimoneda : El EA ahora admite múltiples divisas, incluyendo el rublo ruso, proporcionando mayor flexibilidad.

Esperar un mayor beneficio : Esta función permite mantener abiertas las operaciones por más tiempo, esperando un movimiento más favorable del mercado para lograr mayores beneficios.

Advertencia : Aunque esta opción puede aumentar los beneficios, también conlleva un mayor riesgo. Mantener operaciones abiertas durante más tiempo aumenta la exposición a las fluctuaciones del mercado y posibles pérdidas. Los traders deben considerar cuidadosamente su tolerancia al riesgo antes de activar esta función.

Modo de operación directa : Solo compras – Solo abre posiciones largas. Solo ventas – Solo abre posiciones cortas. Ambas – Opera en ambas direcciones.

Máximo de operaciones abiertas : Esta configuración permite limitar la cantidad máxima de operaciones abiertas al mismo tiempo, ayudando a gestionar el riesgo de forma efectiva.

Horario de operaciones individual : Configuración específica de horarios para cada día, de lunes a viernes.

Opción de parada dura por porcentaje : Esta nueva función de gestión de riesgos permite establecer un porcentaje del saldo como límite. Si se alcanza, se cerrarán todas las operaciones y no se abrirán nuevas durante el resto del día.

Hora de parada del viernes : Permite especificar una hora exacta los viernes después de la cual no se abrirán nuevas operaciones. Las operaciones existentes seguirán funcionando normalmente, ayudando a gestionar el riesgo de fin de semana.

Opción de número mágico : Introduce una forma más confiable y consistente de identificar y gestionar las operaciones. El EA ahora usará un número mágico predeterminado para todas las operaciones, facilitando su control y seguimiento.

Retraso máximo de operación : Esta opción añade un retraso aleatorio (en segundos) antes de abrir una operación. Puedes definir el tiempo máximo de espera aleatoria antes de ejecutar una orden.

Parada dura en moneda de la cuenta : Define un límite de pérdida máximo en la moneda de la cuenta. Al alcanzar este valor, el EA dejará de abrir operaciones nuevas y cerrará las existentes.

Ventaja : Proporciona un control de riesgo preciso y estricto, sin importar la cantidad o tipo de operaciones activas.

Retraso entre operaciones (solo para nuevas operaciones) : Evita que se abran operaciones nuevas en menos tiempo del especificado (en minutos).

Trailing SL en puntos : Se activa solo cuando la operación está en beneficios, asegurando una pequeña ganancia mientras permite que la operación continúe hasta alcanzar el stop loss.

Distancia mínima entre operaciones de recuperación (en puntos) : Ajusta la distancia mínima automática entre operaciones de recuperación, medida en puntos.

Opción para incluir o excluir el swap al cerrar operaciones

Visualización del beneficio total y número de operaciones en cada gráfico donde se ejecuta GoldMatic

Estrategia mejorada actualizada con el comportamiento más reciente del mercado del oro



