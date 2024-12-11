Para celebrar a nova atualização, o preço está reduzido em 50% por duas semanas.



GoldMatic EA para MetaTrader 5

O GoldMatic EA é uma ferramenta automatizada desenvolvida especificamente para operar XAU/USD (ouro) na plataforma MetaTrader 5. Este Expert Advisor simplifica as operações de trading ao automatizar a análise e a execução, tornando-se uma solução acessível para traders que buscam uma abordagem prática e sem intervenção manual no trading de ouro.

Características

Operação Automatizada

O EA gerencia de forma independente todas as operações de trading, incluindo análise de mercado e execução de ordens, sem necessidade de intervenção manual do usuário.

Análise Dinâmica do Mercado

Equipado com monitoramento em tempo real, o EA se adapta às condições de mercado para tomar decisões de trading informadas.

Gestão Inovadora de Posições

O algoritmo foi projetado para operar sem níveis tradicionais de Stop Loss ou Take Profit, usando lógica interna para determinar o fechamento ideal das posições.

Adaptabilidade

Ajusta as ações de trading com base no saldo da conta e nas dinâmicas atuais do mercado, apoiando uma abordagem equilibrada.

Design Acessível

Configuração simples torna o EA adequado para traders de todos os níveis, desde iniciantes até usuários avançados.

Como Usar

Anexe o EA a um gráfico XAU/USD na plataforma MetaTrader 5, usando o período de tempo recomendado. Permita que o EA gerencie automaticamente todos os aspectos da análise de mercado e execução das operações.

Recomendações

Testes: Recomenda-se testar o EA em uma conta demo antes de usar em conta real, para confirmar a compatibilidade com o ambiente do seu corretor.

Período de Tempo: Use o EA dentro do período recomendado para obter desempenho ideal.

Otimização: O EA está otimizado para uso nos períodos H1 e H2, e suporta modos de execução de ordens IOC (Imediato ou Cancelado), FOK (Tudo ou Nada) e Return.

Este EA oferece uma maneira estruturada e flexível para operar automaticamente o ouro. Siga as recomendações para garantir uma integração tranquila em sua estratégia de trading e aproveite ao máximo suas capacidades.

Opções para Traders Avançados

Tamanho Fixo de Lote: Usuários agora podem definir um tamanho fixo de lote, garantindo execução consistente sem ajustes dinâmicos.

Lucro Mínimo: Permite definir um limite mínimo de lucro antes de fechar operações, otimizando os retornos.

Funcionalidade de Comentários: Usuários podem adicionar comentários personalizados às operações para melhor acompanhamento e análise.

Opção de Spread Máximo: Permite definir um limite máximo de spread para evitar operar em condições desfavoráveis.

Trailing Stop Loss: Stop loss dinâmico que ajusta conforme a operação entra em lucro, ajudando a proteger ganhos e minimizar riscos.

Suporte Multimoeda: O EA agora suporta múltiplas moedas, incluindo o Rublo Russo, oferecendo mais flexibilidade.

Esperar por Melhor Lucro: Essa função permite que o EA mantenha operações abertas por mais tempo, esperando um movimento de mercado mais favorável para maiores lucros.

Aviso: Embora possa aumentar os lucros, também aumenta o risco. Manter posições abertas por mais tempo expõe a operação a mais flutuações e possíveis perdas. Avalie sua tolerância a risco antes de usar esta função.

Modo de Operação Direta: Apenas Compra – Abre somente posições longas. Apenas Venda – Abre somente posições curtas. Ambos – Opera em ambas as direções.

Máximo de Operações Abertas: Permite limitar o número máximo de operações abertas simultaneamente, ajudando a controlar risco e exposição.

Horário Individual de Operações: Configuração de horários de operação para cada dia, de segunda a sexta.

Opção de Hard Stop Percentual: Permite definir uma porcentagem do saldo como limite. Quando alcançado, todas as operações são fechadas e não são abertas novas naquele dia.

Opção de Hora de Parada na Sexta: Define uma hora específica na sexta-feira após a qual não serão abertas novas operações. As operações existentes continuam normalmente, ajudando a gerenciar exposição de fim de semana.

Opção Número Mágico: Introduz uma forma mais consistente e confiável para identificar e gerenciar operações. O EA usará um número mágico padrão para todas as operações, facilitando o controle e acompanhamento.

Atraso Máximo na Abertura: Adiciona um atraso aleatório, em segundos, antes de abrir uma operação. Pode definir o limite máximo desse tempo de espera.

Hard Stop em Moeda da Conta: Define um limite máximo de perda expresso na moeda da conta. Ao atingir este valor, o EA para de abrir novas operações e fecha as existentes.

Benefício: Proporciona controle de risco rigoroso e preciso, independentemente da quantidade ou tipo de operações abertas.

Intervalo de Tempo entre Operações (apenas para novas): Evita que operações sejam abertas em intervalo inferior ao definido (em minutos).

Trailing SL em pontos: Ativado somente quando a operação está em lucro, garantindo um pequeno ganho enquanto permite que continue até o stop loss ser atingido.

Distância Mínima Entre Trades de Recuperação (em pontos): Ajusta a distância automática entre operações de recuperação, medida em pontos.

Opção para incluir ou excluir o swap no fechamento das operações



Exibição do lucro total e do número de operações em cada gráfico onde o GoldMatic está em execução

Estratégia aprimorada atualizada com o comportamento mais recente do mercado do ouro



Se tiver qualquer outra dúvida, fique à vontade para me contatar.



