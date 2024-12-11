GoldMatic EA
GoldMatic EA para MetaTrader 5
O GoldMatic EA é uma ferramenta automatizada desenvolvida especificamente para operar XAU/USD (ouro) na plataforma MetaTrader 5. Este Expert Advisor simplifica as operações de trading ao automatizar a análise e a execução, tornando-se uma solução acessível para traders que buscam uma abordagem prática e sem intervenção manual no trading de ouro.
Características
-
Operação Automatizada
O EA gerencia de forma independente todas as operações de trading, incluindo análise de mercado e execução de ordens, sem necessidade de intervenção manual do usuário.
-
Análise Dinâmica do Mercado
Equipado com monitoramento em tempo real, o EA se adapta às condições de mercado para tomar decisões de trading informadas.
-
Gestão Inovadora de Posições
O algoritmo foi projetado para operar sem níveis tradicionais de Stop Loss ou Take Profit, usando lógica interna para determinar o fechamento ideal das posições.
-
Adaptabilidade
Ajusta as ações de trading com base no saldo da conta e nas dinâmicas atuais do mercado, apoiando uma abordagem equilibrada.
-
Design Acessível
Configuração simples torna o EA adequado para traders de todos os níveis, desde iniciantes até usuários avançados.
Como Usar
-
Anexe o EA a um gráfico XAU/USD na plataforma MetaTrader 5, usando o período de tempo recomendado.
-
Permita que o EA gerencie automaticamente todos os aspectos da análise de mercado e execução das operações.
Recomendações
-
Testes: Recomenda-se testar o EA em uma conta demo antes de usar em conta real, para confirmar a compatibilidade com o ambiente do seu corretor.
-
Período de Tempo: Use o EA dentro do período recomendado para obter desempenho ideal.
-
Otimização: O EA está otimizado para uso nos períodos H1 e H2, e suporta modos de execução de ordens IOC (Imediato ou Cancelado), FOK (Tudo ou Nada) e Return.
Este EA oferece uma maneira estruturada e flexível para operar automaticamente o ouro. Siga as recomendações para garantir uma integração tranquila em sua estratégia de trading e aproveite ao máximo suas capacidades.
Opções para Traders Avançados
-
Tamanho Fixo de Lote: Usuários agora podem definir um tamanho fixo de lote, garantindo execução consistente sem ajustes dinâmicos.
-
Lucro Mínimo: Permite definir um limite mínimo de lucro antes de fechar operações, otimizando os retornos.
-
Funcionalidade de Comentários: Usuários podem adicionar comentários personalizados às operações para melhor acompanhamento e análise.
-
Opção de Spread Máximo: Permite definir um limite máximo de spread para evitar operar em condições desfavoráveis.
-
Trailing Stop Loss: Stop loss dinâmico que ajusta conforme a operação entra em lucro, ajudando a proteger ganhos e minimizar riscos.
-
Suporte Multimoeda: O EA agora suporta múltiplas moedas, incluindo o Rublo Russo, oferecendo mais flexibilidade.
-
Esperar por Melhor Lucro: Essa função permite que o EA mantenha operações abertas por mais tempo, esperando um movimento de mercado mais favorável para maiores lucros.
Aviso: Embora possa aumentar os lucros, também aumenta o risco. Manter posições abertas por mais tempo expõe a operação a mais flutuações e possíveis perdas. Avalie sua tolerância a risco antes de usar esta função.
-
Modo de Operação Direta:
-
Apenas Compra – Abre somente posições longas.
-
Apenas Venda – Abre somente posições curtas.
-
Ambos – Opera em ambas as direções.
-
-
Máximo de Operações Abertas: Permite limitar o número máximo de operações abertas simultaneamente, ajudando a controlar risco e exposição.
-
Horário Individual de Operações: Configuração de horários de operação para cada dia, de segunda a sexta.
-
Opção de Hard Stop Percentual: Permite definir uma porcentagem do saldo como limite. Quando alcançado, todas as operações são fechadas e não são abertas novas naquele dia.
-
Opção de Hora de Parada na Sexta: Define uma hora específica na sexta-feira após a qual não serão abertas novas operações. As operações existentes continuam normalmente, ajudando a gerenciar exposição de fim de semana.
-
Opção Número Mágico: Introduz uma forma mais consistente e confiável para identificar e gerenciar operações. O EA usará um número mágico padrão para todas as operações, facilitando o controle e acompanhamento.
-
Atraso Máximo na Abertura: Adiciona um atraso aleatório, em segundos, antes de abrir uma operação. Pode definir o limite máximo desse tempo de espera.
-
Hard Stop em Moeda da Conta: Define um limite máximo de perda expresso na moeda da conta. Ao atingir este valor, o EA para de abrir novas operações e fecha as existentes.
Benefício: Proporciona controle de risco rigoroso e preciso, independentemente da quantidade ou tipo de operações abertas.
-
Intervalo de Tempo entre Operações (apenas para novas): Evita que operações sejam abertas em intervalo inferior ao definido (em minutos).
-
Trailing SL em pontos: Ativado somente quando a operação está em lucro, garantindo um pequeno ganho enquanto permite que continue até o stop loss ser atingido.
-
Distância Mínima Entre Trades de Recuperação (em pontos): Ajusta a distância automática entre operações de recuperação, medida em pontos.
-
Opção para incluir ou excluir o swap no fechamento das operações
-
Exibição do lucro total e do número de operações em cada gráfico onde o GoldMatic está em execução
-
Estratégia aprimorada atualizada com o comportamento mais recente do mercado do ouro
I initially purchased this EA in July 2025 and at that point after testing it I wasn't massively blown away; however, the developer has now released several updates and the EA is now great. Its such a hidden gem and for the cost of the EA its an absolute bargain. The risk management is highly customisable so even in the current volatile markets the settings can be amended to match the risk profile your happy with. I would definitely recommend this EA and want to praise the developer for the EAs continual improvement and profitability. BTW the Edgar Elsner reviews also looks to be complete BS because it just looks like he's trying to flog his own EA.