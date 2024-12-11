Zur Feier des neuen Updates ist der Preis für zwei Wochen um 50 % reduziert.



GoldMatic EA für MetaTrader 5

Der GoldMatic EA ist ein automatisiertes Tool, das speziell für den Handel mit XAU/USD (Gold) auf der MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor vereinfacht die Handelsvorgänge, indem er Analyse und Ausführung automatisiert, und bietet damit eine zugängliche Lösung für Trader, die einen „Hands-off“-Ansatz beim Goldhandel suchen.Funktionen

Automatischer Betrieb

Der EA verwaltet alle Handelsvorgänge eigenständig, einschließlich Marktanalyse und Auftragsausführung, ohne dass manuelle Eingaben des Nutzers erforderlich sind.

Dynamische Marktanalyse

Ausgestattet mit Echtzeit-Marküberwachung passt sich der EA wechselnden Marktbedingungen an, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Innovatives Positionsmanagement

Der Algorithmus arbeitet ohne traditionelle Stop-Loss- oder Take-Profit-Level und nutzt eine interne Logik zur Bestimmung des optimalen Zeitpunkts zum Schließen von Positionen.

Anpassungsfähigkeit

Der EA passt seine Handelsaktivitäten basierend auf Kontostand und aktuellen Marktdynamiken an, um einen ausgewogenen Handelsansatz zu unterstützen.

Zugängliches Design

Die einfache Einrichtung macht den EA für Trader aller Erfahrungsstufen geeignet – von Anfängern bis hin zu Fortgeschrittenen.

Verwendung

Befestigen Sie den EA an einem XAU/USD-Chart auf der MetaTrader 5 Plattform und verwenden Sie den empfohlenen Zeitrahmen. Lassen Sie den EA alle Aspekte der Marktanalyse und Ausführung automatisch übernehmen.

Empfehlungen

Testen: Es wird empfohlen, den EA vor dem Live-Einsatz auf einem Demokonto zu testen, um die Kompatibilität mit der Handelsumgebung Ihres Brokers sicherzustellen.

Zeitrahmen: Verwenden Sie den EA im empfohlenen Zeitrahmen für optimale Leistung.

Optimierung: Der EA ist für die Nutzung auf den Zeitrahmen H1 und H2 optimiert und unterstützt die Orderausführungsmodi IOC (Immediate or Cancel), FOK (Fill or Kill) und Return.

Dieser EA bietet eine strukturierte und flexible Möglichkeit, automatisiert mit Gold zu handeln. Befolgen Sie die Empfehlungen, um eine nahtlose Integration in Ihre Handelsstrategie zu gewährleisten und die Funktionen bestmöglich zu nutzen.

Optionen für fortgeschrittene Trader

Feste Lot-Größe: Nutzer können jetzt eine feste Lot-Größe einstellen, um eine konsistente Ausführung ohne dynamische Anpassungen zu gewährleisten.

Mindestgewinn: Diese Option erlaubt es, eine Mindestgewinnschwelle vor dem Schließen von Trades festzulegen, um Renditen zu optimieren.

Kommentar-Funktion: Nutzer können individuelle Kommentare zu Trades hinzufügen, um das Tracking und die Analyse zu verbessern.

Maximaler Spread: Ermöglicht die Festlegung eines maximalen Spread-Limits, um den Handel bei ungünstigen Marktbedingungen zu vermeiden.

Trailing Stop Loss: Ein dynamischer Stop Loss, der sich anpasst, wenn der Trade in den Gewinn läuft, um Gewinne zu sichern und Risiken zu minimieren.

Multi-Währungsunterstützung: Der EA unterstützt jetzt mehrere Währungen, einschließlich des russischen Rubels, für mehr Flexibilität.

Warten auf besseren Gewinn: Diese Funktion erlaubt es dem EA, Trades länger zu halten, in Erwartung eines günstigeren Marktverlaufs, um höhere Gewinne statt der sofortigen Zielerreichung zu erzielen.

Warnung: Diese Option kann zwar die Gewinne erhöhen, bringt jedoch auch ein höheres Risiko mit sich. Längere Trades erhöhen die Exposition gegenüber Marktschwankungen und möglichen Rückschlägen. Trader sollten ihre Risikotoleranz und Marktbedingungen sorgfältig abwägen, bevor sie diese Funktion aktivieren.

Trade Direct Modus: Diese neue Option ermöglicht die Kontrolle über die Art der ausgeführten Trades. Sie können wählen zwischen: Nur Kaufen – Öffnet ausschließlich Long-Positionen. Nur Verkaufen – Öffnet ausschließlich Short-Positionen. Beide – Handel in beide Richtungen.

Maximale offene Trades: Diese Einstellung begrenzt die Anzahl der gleichzeitig offenen Trades, um Risiko und Exposition effektiv zu steuern.

Individuelle Handelszeiten: Für jeden Wochentag von Montag bis Freitag können die Handelszeiten individuell eingestellt werden.

Hard Stop Prozent Option: Dieses neue Risikomanagement-Feature ermöglicht es, einen Prozentsatz des Kontostands festzulegen, der erreicht werden darf, ohne Positionen zu schließen. Wird dieser Schwellenwert überschritten, werden alle Positionen geschlossen und es werden für den Rest des Tages keine neuen Trades eröffnet.

Freitag-Stoppzeit Option: Nutzer können eine genaue Zeit am Freitag festlegen, nach der keine neuen Positionen mehr geöffnet werden. Bestehende Trades bleiben aktiv, um das Risiko über das Wochenende zu steuern.

Magic Number Option: Die neue Magic Number Option sorgt für eine konsistentere und zuverlässigere Identifikation und Verwaltung von Trades, indem sie eine Standard-Magic-Nummer für alle Trades verwendet.

Maximale Handelsverzögerung: Fügt eine zufällige Verzögerung in Sekunden vor der Eröffnung eines Trades hinzu. Die maximale Verzögerung kann festgelegt werden und bestimmt die Obergrenze der zufälligen Wartezeit.

Hard Stop in Kontowährung: Definiert ein maximales Verlustlimit für EA-Trades, ausgedrückt in der Kontowährung. Sobald der aktuelle Nettoverlust diesen Wert erreicht, stoppt der EA die Eröffnung neuer Trades und schließt bestehende Positionen. Vorteil: Präzise und strenge Risikokontrolle unabhängig von Anzahl oder Art der aktiven Trades.

Zeitverzögerung zwischen Trades (nur für neue Trades): Verhindert das Öffnen neuer Trades innerhalb der von Ihnen festgelegten Minuten.

Trailing SL in Punkten: Aktiviert nur bei Gewinn, sichert einen kleinen Gewinn und erlaubt das Fortsetzen des Trades, bis der Stop Loss getroffen wird.

Minimale Distanz zwischen Recovery Trades in Punkten: Passt die automatischen Einstellungen für den Abstand zwischen Recovery Trades an, gemessen in Punkten.

Option, den Swap beim Schließen von Trades einzuschließen oder auszuschließen



Anzeige des Gesamtprofits und der Anzahl der Trades auf jedem Chart, auf dem GoldMatic läuft

Verbesserte Strategie, aktualisiert mit dem neuesten Verhalten des Goldmarktes

