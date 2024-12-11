GoldMatic EA

4.35

Zur Feier des neuen Updates ist der Preis für zwei Wochen um 50 % reduziert.

GoldMatic EA für MetaTrader 5

Der GoldMatic EA ist ein automatisiertes Tool, das speziell für den Handel mit XAU/USD (Gold) auf der MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor vereinfacht die Handelsvorgänge, indem er Analyse und Ausführung automatisiert, und bietet damit eine zugängliche Lösung für Trader, die einen „Hands-off“-Ansatz beim Goldhandel suchen.Funktionen

  • Automatischer Betrieb
    Der EA verwaltet alle Handelsvorgänge eigenständig, einschließlich Marktanalyse und Auftragsausführung, ohne dass manuelle Eingaben des Nutzers erforderlich sind.

  • Dynamische Marktanalyse
    Ausgestattet mit Echtzeit-Marküberwachung passt sich der EA wechselnden Marktbedingungen an, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • Innovatives Positionsmanagement
    Der Algorithmus arbeitet ohne traditionelle Stop-Loss- oder Take-Profit-Level und nutzt eine interne Logik zur Bestimmung des optimalen Zeitpunkts zum Schließen von Positionen.

  • Anpassungsfähigkeit
    Der EA passt seine Handelsaktivitäten basierend auf Kontostand und aktuellen Marktdynamiken an, um einen ausgewogenen Handelsansatz zu unterstützen.

  • Zugängliches Design
    Die einfache Einrichtung macht den EA für Trader aller Erfahrungsstufen geeignet – von Anfängern bis hin zu Fortgeschrittenen.

Verwendung

  1. Befestigen Sie den EA an einem XAU/USD-Chart auf der MetaTrader 5 Plattform und verwenden Sie den empfohlenen Zeitrahmen.

  2. Lassen Sie den EA alle Aspekte der Marktanalyse und Ausführung automatisch übernehmen.

Empfehlungen

  • Testen: Es wird empfohlen, den EA vor dem Live-Einsatz auf einem Demokonto zu testen, um die Kompatibilität mit der Handelsumgebung Ihres Brokers sicherzustellen.

  • Zeitrahmen: Verwenden Sie den EA im empfohlenen Zeitrahmen für optimale Leistung.

  • Optimierung: Der EA ist für die Nutzung auf den Zeitrahmen H1 und H2 optimiert und unterstützt die Orderausführungsmodi IOC (Immediate or Cancel), FOK (Fill or Kill) und Return.

Dieser EA bietet eine strukturierte und flexible Möglichkeit, automatisiert mit Gold zu handeln. Befolgen Sie die Empfehlungen, um eine nahtlose Integration in Ihre Handelsstrategie zu gewährleisten und die Funktionen bestmöglich zu nutzen.

Optionen für fortgeschrittene Trader

  • Feste Lot-Größe: Nutzer können jetzt eine feste Lot-Größe einstellen, um eine konsistente Ausführung ohne dynamische Anpassungen zu gewährleisten.

  • Mindestgewinn: Diese Option erlaubt es, eine Mindestgewinnschwelle vor dem Schließen von Trades festzulegen, um Renditen zu optimieren.

  • Kommentar-Funktion: Nutzer können individuelle Kommentare zu Trades hinzufügen, um das Tracking und die Analyse zu verbessern.

  • Maximaler Spread: Ermöglicht die Festlegung eines maximalen Spread-Limits, um den Handel bei ungünstigen Marktbedingungen zu vermeiden.

  • Trailing Stop Loss: Ein dynamischer Stop Loss, der sich anpasst, wenn der Trade in den Gewinn läuft, um Gewinne zu sichern und Risiken zu minimieren.

  • Multi-Währungsunterstützung: Der EA unterstützt jetzt mehrere Währungen, einschließlich des russischen Rubels, für mehr Flexibilität.

  • Warten auf besseren Gewinn: Diese Funktion erlaubt es dem EA, Trades länger zu halten, in Erwartung eines günstigeren Marktverlaufs, um höhere Gewinne statt der sofortigen Zielerreichung zu erzielen.
    Warnung: Diese Option kann zwar die Gewinne erhöhen, bringt jedoch auch ein höheres Risiko mit sich. Längere Trades erhöhen die Exposition gegenüber Marktschwankungen und möglichen Rückschlägen. Trader sollten ihre Risikotoleranz und Marktbedingungen sorgfältig abwägen, bevor sie diese Funktion aktivieren.

  • Trade Direct Modus: Diese neue Option ermöglicht die Kontrolle über die Art der ausgeführten Trades. Sie können wählen zwischen:

    • Nur Kaufen – Öffnet ausschließlich Long-Positionen.

    • Nur Verkaufen – Öffnet ausschließlich Short-Positionen.

    • Beide – Handel in beide Richtungen.

  • Maximale offene Trades: Diese Einstellung begrenzt die Anzahl der gleichzeitig offenen Trades, um Risiko und Exposition effektiv zu steuern.

  • Individuelle Handelszeiten: Für jeden Wochentag von Montag bis Freitag können die Handelszeiten individuell eingestellt werden.

  • Hard Stop Prozent Option: Dieses neue Risikomanagement-Feature ermöglicht es, einen Prozentsatz des Kontostands festzulegen, der erreicht werden darf, ohne Positionen zu schließen. Wird dieser Schwellenwert überschritten, werden alle Positionen geschlossen und es werden für den Rest des Tages keine neuen Trades eröffnet.

  • Freitag-Stoppzeit Option: Nutzer können eine genaue Zeit am Freitag festlegen, nach der keine neuen Positionen mehr geöffnet werden. Bestehende Trades bleiben aktiv, um das Risiko über das Wochenende zu steuern.

  • Magic Number Option: Die neue Magic Number Option sorgt für eine konsistentere und zuverlässigere Identifikation und Verwaltung von Trades, indem sie eine Standard-Magic-Nummer für alle Trades verwendet.

  • Maximale Handelsverzögerung: Fügt eine zufällige Verzögerung in Sekunden vor der Eröffnung eines Trades hinzu. Die maximale Verzögerung kann festgelegt werden und bestimmt die Obergrenze der zufälligen Wartezeit.

  • Hard Stop in Kontowährung: Definiert ein maximales Verlustlimit für EA-Trades, ausgedrückt in der Kontowährung. Sobald der aktuelle Nettoverlust diesen Wert erreicht, stoppt der EA die Eröffnung neuer Trades und schließt bestehende Positionen. Vorteil: Präzise und strenge Risikokontrolle unabhängig von Anzahl oder Art der aktiven Trades.

  • Zeitverzögerung zwischen Trades (nur für neue Trades): Verhindert das Öffnen neuer Trades innerhalb der von Ihnen festgelegten Minuten.

  • Trailing SL in Punkten: Aktiviert nur bei Gewinn, sichert einen kleinen Gewinn und erlaubt das Fortsetzen des Trades, bis der Stop Loss getroffen wird.

  • Minimale Distanz zwischen Recovery Trades in Punkten: Passt die automatischen Einstellungen für den Abstand zwischen Recovery Trades an, gemessen in Punkten.

  • Option, den Swap beim Schließen von Trades einzuschließen oder auszuschließen

  • Anzeige des Gesamtprofits und der Anzahl der Trades auf jedem Chart, auf dem GoldMatic läuft

  • Verbesserte Strategie, aktualisiert mit dem neuesten Verhalten des Goldmarktes

Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.


Bewertungen 18
robinsmithesq
127
robinsmithesq 2025.11.03 14:51 
 

I initially purchased this EA in July 2025 and at that point after testing it I wasn't massively blown away; however, the developer has now released several updates and the EA is now great. Its such a hidden gem and for the cost of the EA its an absolute bargain. The risk management is highly customisable so even in the current volatile markets the settings can be amended to match the risk profile your happy with. I would definitely recommend this EA and want to praise the developer for the EAs continual improvement and profitability. BTW the Edgar Elsner reviews also looks to be complete BS because it just looks like he's trying to flog his own EA.

Vladislav Kuznetsov
261
Vladislav Kuznetsov 2025.08.19 12:31 
 

At the moment in my opinion one of the best advisors on the platform, use it almost 6 months on several accounts. All the problems are mostly related to the small balance of accounts. From the developer of this advisor always fast feedback. Quickly solves questions. Listening to constructive advice and recommendations.

p_s
153
p_s 2025.05.21 01:44 
 

I use GoldMatic in a unique way, and I’m very satisfied with it.

