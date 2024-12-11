GoldMatic EA

4.17

Yeni güncellemeyi kutlamak için fiyat iki hafta boyunca %50 indirimlidir.

MetaTrader 5 için GoldMatic EA

GoldMatic EA, MetaTrader 5 platformunda XAU/USD (altın) ticareti için özel olarak geliştirilmiş otomatik bir araçtır. Bu Expert Advisor, analiz ve işlemleri otomatikleştirerek ticaret operasyonlarını basitleştirir ve altın ticaretinde manuel müdahale istemeyen yatırımcılar için erişilebilir bir çözüm sunar.

Özellikler

  • Otomatik İşlem
    EA, piyasa analizi ve işlem yürütme dahil olmak üzere tüm ticaret işlemlerini bağımsız olarak yönetir, kullanıcıdan manuel müdahale gerektirmez.

  • Dinamik Piyasa Analizi
    Gerçek zamanlı piyasa takibi ile donatılmıştır, değişen piyasa koşullarına uyum sağlar ve bilinçli işlem kararları alır.

  • Yenilikçi Pozisyon Yönetimi
    Algoritma, geleneksel Stop Loss veya Take Profit seviyeleri olmadan çalışacak şekilde tasarlanmıştır; pozisyon kapatma kararını dahili mantıkla belirler.

  • Uyarlanabilirlik
    Hesap bakiyesi ve güncel piyasa dinamiklerine göre işlem hareketlerini ayarlayarak dengeli bir ticaret yaklaşımını destekler.

  • Kullanıcı Dostu Tasarım
    Basit kurulum sayesinde, EA her deneyim seviyesindeki yatırımcılar için uygundur; yeni başlayanlardan ileri seviyeye kadar.

Nasıl Kullanılır

  1. MetaTrader 5 platformunda önerilen zaman dilimini kullanarak EA’yı XAU/USD grafiğine ekleyin.

  2. EA’nın piyasa analizini ve işlem yürütmeyi otomatik olarak yönetmesine izin verin.

Öneriler

  • Test: Canlı kullanıma geçmeden önce, EA’yı brokerınızın işlem ortamıyla uyumluluğunu doğrulamak için demo hesapta test etmeniz önerilir.

  • Zaman Dilimi: Optimal performans için EA’yı önerilen zaman dilimlerinde kullanın.

  • Optimizasyon: EA, H1 ve H2 zaman dilimlerinde kullanılmak üzere optimize edilmiştir ve IOC (Immediate or Cancel), FOK (Fill or Kill) ve Return emir yürütme modlarını destekler.

Bu EA, otomatik altın ticaretine yapısal ve esnek bir şekilde katılmanızı sağlar. Ticaret stratejinize sorunsuz entegrasyon için belirtilen önerileri takip edin ve yeteneklerinden tam olarak faydalanın.

İleri Seviye Yatırımcılar İçin Seçenekler

  • Sabit Lot Büyüklüğü: Artık kullanıcılar sabit lot büyüklüğü ayarlayabilir, böylece dinamik ayarlamalar olmadan tutarlı işlem yürütme sağlanır.

  • Minimum Kar: Bu seçenek, işlemleri kapamadan önce minimum kar eşiği belirlemenize olanak tanır, getiriyi optimize eder.

  • Yorum Özelliği: Kullanıcılar, işlemlere özel yorum ekleyerek daha iyi takip ve analiz yapabilir.

  • Maksimum Spread Seçeneği: Kullanıcıların, olumsuz piyasa koşullarında işlem yapmamak için maksimum spread limiti belirlemesini sağlar.

  • Trailing Stop Loss: İşlem kar ettiğinde ayarlanan dinamik stop loss, kazançları korurken riski minimize eder.

  • Çoklu Para Birimi Desteği: EA artık Rus Rublesi dahil olmak üzere birden fazla para birimini destekler, yatırımcılara daha fazla esneklik sağlar.

  • Daha İyi Kar Bekleme: EA’nın, daha avantajlı piyasa hareketi beklentisiyle işlemleri daha uzun tutmasını sağlar; ilk kar hedefinde kapatmak yerine daha yüksek getiriler hedefler.
    Uyarı: Bu seçenek karı artırabilir ancak risk de yükselir. İşlemleri uzun süre açık tutmak piyasa dalgalanmalarına ve potansiyel zarar riskine maruz kalmayı artırır. Bu özelliği etkinleştirmeden önce risk toleransınızı ve piyasa koşullarını dikkatlice değerlendirin.

  • Direkt İşlem Modu: Bu yeni seçenek, EA’nın hangi tür işlemleri yapacağını kontrol etmenizi sağlar. Seçenekler:

    • Sadece Alış – sadece uzun pozisyon açar.

    • Sadece Satış – sadece kısa pozisyon açar.

    • Her İkisi – her iki yönde işlem yapar.

  • Maksimum Açık İşlem Sayısı: Aynı anda açık olabilecek maksimum işlem sayısını sınırlar; risk ve maruziyeti etkin şekilde yönetmeye yardımcı olur.

  • Günlük Bireysel İşlem Saatleri: Pazartesiden cumaya her gün için ayrı ayarlar.

  • Sert Durdurma Yüzdesi Seçeneği: Bu risk yönetimi özelliği, pozisyonlar kapatılmadan ulaşılabilecek bakiye yüzdesini belirlemenizi sağlar. Bu eşik aşılırsa, tüm pozisyonlar kapatılır ve günün geri kalanında yeni işlem açılmaz.

  • Cuma Kapanış Saati Seçeneği: Kullanıcılar, cuma günleri sonrasında yeni pozisyon açılmayacak kesin bir zaman belirleyebilir. Mevcut işlemler normal şekilde devam eder, böylece hafta sonu riski yönetilir.

  • Magic Number Seçeneği: Yeni Magic Number seçeneği, işlemleri tanımlamak ve yönetmek için daha tutarlı ve güvenilir bir yol sunar. EA artık tüm işlemler için varsayılan bir magic number kullanacak, bu da açık emirlerin daha iyi takibini sağlar.

  • Maksimum İşlem Gecikmesi: İşlem açmadan önce rastgele bir gecikme (saniye cinsinden) ekler. Maksimum gecikme süresi belirlenebilir, bu süre rastgele bekleme süresinin üst sınırını belirler.

  • Hesap Para Biriminde Sert Durdurma: Bu seçenek, EA işlemlerinin maksimum zarar limitini hesap para biriminde belirler. Mevcut net zarar bu değere ulaştığında, EA yeni işlem açmayı durdurur ve mevcut pozisyonları kapatır. Avantajı: Aktif işlem sayısına veya türüne bakılmaksızın kesin ve sıkı risk kontrolü sağlar.

  • İşlemler Arası Zaman Gecikmesi (sadece yeni işlemler için): Yeni işlemlerin belirlediğiniz dakikadan daha kısa sürede açılmasını engeller.

  • Puan Bazında Trailing SL: İşlem kar ettiğinde aktif olur, küçük bir karı güvence altına alır ve stop loss’a çarpana kadar işlemin devam etmesine izin verir.

  • Puan Bazında Kurtarma İşlemleri Arasındaki Minimum Mesafe: Otomatik kurtarma işlemleri arasındaki mesafeyi puan olarak ayarlar.

  • İşlemleri kapatırken swap’ı dahil etme veya hariç tutma seçeneği

  • GoldMatic’in çalıştığı her grafikte toplam kâr ve işlem sayısının görüntülenmesi

  • Altın piyasasının en son davranışlarına göre güncellenmiş geliştirilmiş strateji

Başka sorularınız olursa, lütfen çekinmeden bana ulaşın.


İncelemeler 19
Vladislav Kuznetsov
230
Vladislav Kuznetsov 2025.08.19 12:31 
 

At the moment in my opinion one of the best advisors on the platform, use it almost 6 months on several accounts. All the problems are mostly related to the small balance of accounts. From the developer of this advisor always fast feedback. Quickly solves questions. Listening to constructive advice and recommendations.

p_s
137
p_s 2025.05.21 01:44 
 

I use GoldMatic in a unique way, and I’m very satisfied with it.

Fungie D
56
Fungie D 2025.04.29 06:32 
 

I have rented this EA, and running it on Live account on different time frames and settings(HARD STOP and minimum PROFIT). Works great on 15 min and H2 time frames for me, H2 makes lot of trades and its very profitable! So far very good results and the back test are Great too. Any chance to add in the settings an option for TIME DELAY (PAUSE) between trades ?

