GoldMatic EA

4.17

Pour célébrer la nouvelle mise à jour, le prix est réduit de 50 % pendant deux semaines.

GoldMatic EA pour MetaTrader 5

Le GoldMatic EA est un outil automatisé spécialement développé pour trader le XAU/USD (or) sur la plateforme MetaTrader 5. Cet Expert Advisor simplifie les opérations de trading en automatisant l’analyse et l’exécution, offrant une solution accessible aux traders souhaitant une approche mains libres pour le trading de l’or.

Fonctionnalités

  • Fonctionnement Automatique
    L’EA gère de manière autonome toutes les opérations de trading, y compris l’analyse du marché et l’exécution des ordres, sans nécessiter d’intervention manuelle de l’utilisateur.

  • Analyse Dynamique du Marché
    Équipé d’une surveillance du marché en temps réel, l’EA s’adapte aux conditions changeantes pour prendre des décisions de trading éclairées.

  • Gestion Innovante des Positions
    L’algorithme fonctionne sans niveaux traditionnels de Stop Loss ou Take Profit, utilisant une logique interne pour déterminer la fermeture optimale des positions.

  • Adaptabilité
    Ajuste les actions de trading en fonction du solde du compte et de la dynamique actuelle du marché pour favoriser une approche équilibrée.

  • Conception Accessible
    Une configuration simple rend l’EA adapté aux traders de tous niveaux, des débutants aux utilisateurs avancés.

Mode d’emploi

  1. Attachez l’EA à un graphique XAU/USD sur la plateforme MetaTrader 5, en utilisant la période recommandée.

  2. Laissez l’EA gérer automatiquement tous les aspects de l’analyse du marché et de l’exécution des ordres.

Recommandations

  • Tests : Il est conseillé de tester l’EA sur un compte démo avant de l’utiliser en réel afin de vérifier sa compatibilité avec l’environnement de trading de votre courtier.

  • Période : Utilisez l’EA dans la période recommandée pour une performance optimale.

  • Optimisation : L’EA est optimisé pour une utilisation sur les périodes H1 et H2 et supporte les modes d’exécution IOC (Immediate or Cancel), FOK (Fill or Kill) et Return.

Cet EA offre une manière structurée et flexible de pratiquer le trading automatisé de l’or. Suivez les recommandations pour assurer une intégration fluide dans votre stratégie de trading et exploiter pleinement ses capacités.

Options pour traders avancés

  • Taille de lot fixe : Les utilisateurs peuvent désormais définir une taille de lot fixe, assurant une exécution constante des ordres sans ajustements dynamiques.

  • Profit minimum : Cette option permet aux traders de définir un seuil minimum de profit avant de clôturer les positions, optimisant ainsi les gains.

  • Fonction commentaire : Les utilisateurs peuvent ajouter des commentaires personnalisés aux trades pour un meilleur suivi et une analyse facilitée.

  • Option de spread maximum : Permet de fixer une limite maximale de spread afin d’éviter de trader dans des conditions de marché défavorables.

  • Trailing Stop Loss : Un stop loss dynamique qui s’ajuste au fur et à mesure que la position devient profitable, aidant à sécuriser les gains tout en minimisant les risques.

  • Support multi-devises : L’EA supporte maintenant plusieurs devises, y compris le Rouble russe, offrant plus de flexibilité aux traders.

  • Attente pour un meilleur profit : Cette fonction permet à l’EA de maintenir les positions plus longtemps en espérant un mouvement de marché plus favorable, visant des gains plus élevés plutôt que de clôturer à la cible initiale.
    Avertissement : Cette option peut augmenter les profits mais aussi les risques. Garder les positions ouvertes plus longtemps expose davantage aux fluctuations du marché et aux potentielles pertes. Les traders doivent évaluer soigneusement leur tolérance au risque et les conditions du marché avant d’activer cette fonction.

  • Mode Trade Direct : Cette nouvelle option vous permet de contrôler le type de trades que l’EA exécutera. Vous pouvez choisir entre :

    • Achat uniquement – ouvre uniquement des positions longues.

    • Vente uniquement – ouvre uniquement des positions courtes.

    • Les deux – trade dans les deux sens.

  • Nombre maximum de trades ouverts : Cette option vous permet de limiter le nombre maximal de positions ouvertes en même temps, aidant à gérer efficacement le risque et l’exposition.

  • Entrées horaires individuelles : Pour chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi.

  • Option Hard Stop en pourcentage : Cette nouvelle fonctionnalité de gestion des risques permet de définir un pourcentage du solde à ne pas dépasser sans fermer les positions. Si ce seuil est atteint, toutes les positions sont fermées et aucun nouveau trade n’est ouvert pour le reste de la journée.

  • Option d’heure d’arrêt le vendredi : Permet de spécifier une heure précise le vendredi après laquelle aucune nouvelle position ne sera ouverte, les trades existants fonctionnant normalement, afin de gérer l’exposition durant le week-end.

  • Option Magic Number : Introduit un moyen plus fiable et cohérent d’identifier et de gérer les trades. L’EA utilisera un numéro magique par défaut pour toutes les transactions, assurant une meilleure gestion et suivi.

  • Délai maximal d’ouverture de trade : Ajoute un délai aléatoire (en secondes) avant l’ouverture d’un trade. Vous pouvez spécifier le délai maximal, qui détermine la limite supérieure du temps d’attente aléatoire avant ouverture.

  • Hard Stop en devise du compte : Définit une limite maximale de perte exprimée dans la devise du compte. Lorsque la perte nette actuelle atteint cette valeur, l’EA arrête d’ouvrir de nouvelles positions et ferme les positions existantes. Cela permet un contrôle précis et strict du risque, quel que soit le nombre ou le type de trades actifs.

  • Délai entre trades (nouveaux trades uniquement) : Empêche l’ouverture de nouveaux trades avant un nombre de minutes défini.

  • Trailing SL en points : Activé uniquement lorsque la position est en profit, il sécurise un petit gain tout en laissant la position ouverte jusqu’à ce que le stop loss soit touché.

  • Distance minimale entre trades de récupération (en points) : Ajuste automatiquement la distance entre trades de récupération, mesurée en points.

  • Option d’inclure ou d’exclure le swap lors de la clôture des transactions

  • Affichage du profit total et du nombre de transactions sur chaque graphique où GoldMatic fonctionne

  • Stratégie améliorée mise à jour selon les derniers comportements du marché de l’or

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à me contacter.


Avis 19
Vladislav Kuznetsov
229
Vladislav Kuznetsov 2025.08.19 12:31 
 

At the moment in my opinion one of the best advisors on the platform, use it almost 6 months on several accounts. All the problems are mostly related to the small balance of accounts. From the developer of this advisor always fast feedback. Quickly solves questions. Listening to constructive advice and recommendations.

p_s
137
p_s 2025.05.21 01:44 
 

I use GoldMatic in a unique way, and I’m very satisfied with it.

Fungie D
56
Fungie D 2025.04.29 06:32 
 

I have rented this EA, and running it on Live account on different time frames and settings(HARD STOP and minimum PROFIT). Works great on 15 min and H2 time frames for me, H2 makes lot of trades and its very profitable! So far very good results and the back test are Great too. Any chance to add in the settings an option for TIME DELAY (PAUSE) between trades ?

Vladislav Kuznetsov
229
Vladislav Kuznetsov 2025.08.19 12:31 
 

At the moment in my opinion one of the best advisors on the platform, use it almost 6 months on several accounts. All the problems are mostly related to the small balance of accounts. From the developer of this advisor always fast feedback. Quickly solves questions. Listening to constructive advice and recommendations.

Edgar Elsner
1260
Edgar Elsner 2025.06.24 12:30 
 

This EA appears quite profitable at first glance, but it turns out to be a nasty trap and is therefore unusable for fully automated trading. I was only able to avoid deep drawdowns on my live accounts because I was able to bring the trades back into profit using the rescue tool Gold Donkey MT5. In particular, GoldMatic continuously closes profitable trades and immediately opens a follow-up trade until the last one remains in the red for a long time, up to more than 10,000 points, which causes a lot of swap costs for long positions. This particularly affects trades on the H2 and H1 timeframes. The hard-slow function does not work if other trades (manual or from another EA) are open. In this case, GoldMatic does not open its own trades. I informed the seller of this two weeks ago and reminded him again, but to this day he has not resolved this minor problem and has not contacted me again. If a poor EA is accompanied by poor support, you should really stay away from it... My demo Account today as of 24.06.25: Trade opened on 16.06., H2: now more than 14.000 Points DD / Trade opened on 20.06., H2: now more than 5.000 Points DD / Trade opened on 23.06., H1: now more than 6.000 Points DD

-----

Addendum June 29, 2025:

Other professionally programmed EAs focus exclusively on their own trades, such as the aforementioned EA "Gold Donkey MT5." I only referred to such EAs, as well as manually placed trades. If these trades affect GoldMatic, then it's GoldMatic's problem. I sent the seller instructions via PM on how to do it correctly. But he obviously didn't understand...

Cristian-silvian Olteanu
1045
Réponse du développeur Cristian-silvian Olteanu 2025.06.29 08:46
If a fixed lot size, minimum profit, or other risk-increasing options were used, it is normal to see a higher drawdown with the recent market volatility. If another EA is used alongside GoldMatic and interferes with its trades, the strategy is altered and the results can become unpredictable.
benben_123
29
benben_123 2025.06.24 03:30 
 

This EA only takes long positions, and it consistently enters at high points!

Cristian-silvian Olteanu
1045
Réponse du développeur Cristian-silvian Olteanu 2025.06.29 08:39
Thank you for your feedback. The EA is designed to analyze market conditions carefully before opening trades. If it's only opening long positions at high points, it might be due to current market volatility or settings. The recovery system also manages trades that were opened at high points.
mocboy22
19
mocboy22 2025.05.23 17:50 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

p_s
137
p_s 2025.05.21 01:44 
 

I use GoldMatic in a unique way, and I’m very satisfied with it.

Jamie L
53
Jamie L 2025.05.17 09:26 
 

Do not purchase; this EA repaints, backtest results are inconsistent, lacks sell orders, and increases buy orders until loss liquidation.

Cristian-silvian Olteanu
1045
Réponse du développeur Cristian-silvian Olteanu 2025.05.17 09:48
Thank you for your feedback. I’m sorry to hear that your experience didn’t meet your expectations. I’d like to address a few of your concerns: Repainting – This EA does not repaint. It uses live price data and react on patterns, not indicators that change past signals. Backtest Results – Backtesting results can vary depending on broker data, spreads, slippage, and execution speed. I always recommend testing the EA on a demo account with your broker to understand how it performs in your specific environment. Lack of Sell Orders – The EA opens trades (buy or sell) based on live market conditions and the patterns it recognizes. If it’s focusing on buys, it means it’s detecting better conditions for that. Increasing Buy Orders Until Liquidation – The EA does not use martingale, but it may open more trades in the same direction during a trend or recovery phase. There’s a hard stop and SL feature to limit risk and suspend trading if losses reach a predefined level. I'm always open to constructive suggestions and continuously working to improve the EA. If you'd like to discuss this further or share your setup details, I’d be happy to help.
Torben Petersen
1725
Torben Petersen 2025.05.01 03:14 
 

I’ve never written a review this quickly, but this one deserves an exception. The EA can go days without opening a single trade, and when it finally does, it immediately hits a 20% drawdown – with no stop loss in place. When I asked the author, the only response was: “I’m working on a stop loss option.” In my opinion, this EA is neither mature nor well thought out. If you’re looking to lose money, go ahead and buy it. Otherwise, stay away – there are far more reliable and well-developed options out there.

Cristian-silvian Olteanu
1045
Réponse du développeur Cristian-silvian Olteanu 2025.05.01 06:45
EA uses a Hard Stop instead of a classic Stop Loss on each trade.
This is by design — and here's why it's better:
🔒 1. Hard Stop is at the account level, not per trade.
It protects your account from losing more than a fixed % (like 10% or 15%) in one day. Once this limit is hit, the EA closes all trades and pauses until the next day.
✅ 2. No fixed Stop Loss on every trade means the EA can manage recovery better.
If a trade goes into drawdown, the EA can wait, recover, or open another trade when conditions are right. It gives your trades room to breathe, instead of closing too early at a fixed SL.
⚠️ 3. It still protects you — but with flexibility.
A fixed SL might close a trade during normal market noise, then the price goes your way. With Hard Stop, you give the EA space to manage the position, but still have a safety net to cap daily risk.
👉 So instead of killing trades too soon, you let the EA work its full strategy — but you’re always protected by the Hard Stop.
The Hard Stop setting should always match your personal risk tolerance — in other words, how much of your account you're willing to risk in a day to try and make a profit.
📊 For example:
If you set Hard Stop = 10%, it means you're telling the EA:
“I'm comfortable risking up to 10% of my account today. If I lose that, stop trading and protect the rest.”
💡 Why this matters:
If you choose a value too low, the EA might not have enough room to recover from normal drawdown and will stop too early.
If you choose a value too high, you might risk more than you're emotionally or financially comfortable with.
⚖️ It's a balance — you want to give the EA enough room to work, but not so much that you feel uncomfortable during drawdowns.
👉 Set a Hard Stop that reflects what you're willing to risk to make profit.
There's no "perfect" number — it's about what you can accept. For some, that's 5%. For others, 15% or 100%. It depends on your trading style and account size.
Fungie D
56
Fungie D 2025.04.29 06:32 
 

I have rented this EA, and running it on Live account on different time frames and settings(HARD STOP and minimum PROFIT). Works great on 15 min and H2 time frames for me, H2 makes lot of trades and its very profitable! So far very good results and the back test are Great too. Any chance to add in the settings an option for TIME DELAY (PAUSE) between trades ?

Jens Bruns
2143
Jens Bruns 2025.04.21 11:04 
 

Wow this EA is very stable! 11 straight wins and small DD. Awesome Job! I believe it’s the best Gold EA I’ve used so far. Also great support from author via pm. I’ll update my review in a few weeks. Thank you so far!

Update after 2 weeks: Still amazing! I have 16 winning trades in a row on H1 with low DD on each trade. Congratulations to the Author for making such a great EA! Thank you! :-)

Alex Ciobanu
253
Alex Ciobanu 2025.04.11 05:14 
 

I've been using the bot on a live account for a month, and it's wonderful, profitable, and safe. And great support from Cristian, thanks!

skgowrob
19
skgowrob 2025.03.25 19:33 
 

It is one of the safest bots ever. Works very perfectly. I am very much satisfied, it has around 97% win rate. ALhamduLiLLah!

Bryan Verba
65
Bryan Verba 2025.03.20 11:10 
 

Best budget EA. You can't go wrong with this one.

553217
116
553217 2025.03.15 05:40 
 

Başarılı bir ea üreticiyi tebrik ederim

José Rulian Neves
37
José Rulian Neves 2025.03.14 20:58 
 

O GoldMatic EA é uma ferramenta impressionante para negociação automatizada de ouro no MetaTrader 5. Sua performance consistente e adaptabilidade ao mercado destacam sua excelência. Parabéns ao Cristian por desenvolver um EA tão inovador e eficiente, que simplifica a vida dos traders e eleva o padrão no mercado financeiro!

Markus Bruno Bischoff
796
Markus Bruno Bischoff 2025.03.13 21:30 
 

Till now, very promising EA... in Backtest and DemoAccount very good! Now i look what it does on LiveAccount! Will update soon... The support from the Developer is very helpful and friendly.

Daniel Fabra Occena
143
Daniel Fabra Occena 2025.02.24 03:57 
 

Very good EA. Trades with acceptable risk management. always wins back losses and more. So far all profits on less than 1 week of usage. Developer is also very active and swift in applying updates on things it can improve on. I recommend this to anyone specially people that dont have time to trade.

Ocean
659
Ocean 2025.02.07 17:42 
 

2025.07. Useful ea. If used properly.

Stefano Fazzino
243
Stefano Fazzino 2025.01.30 12:07 
 

Simple, very easy to use and low risk! Good job Cristian!

sanapa
148
sanapa 2025.01.27 15:34 
 

Good EA and Ridiculously cheap! ,This is a very safe, profitable EA! All orders executed have resulted in profit with very low DD.

