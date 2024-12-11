Pour célébrer la nouvelle mise à jour, le prix est réduit de 50 % pendant deux semaines.



GoldMatic EA pour MetaTrader 5

Le GoldMatic EA est un outil automatisé spécialement développé pour trader le XAU/USD (or) sur la plateforme MetaTrader 5. Cet Expert Advisor simplifie les opérations de trading en automatisant l’analyse et l’exécution, offrant une solution accessible aux traders souhaitant une approche mains libres pour le trading de l’or.

Fonctionnalités

Fonctionnement Automatique

L’EA gère de manière autonome toutes les opérations de trading, y compris l’analyse du marché et l’exécution des ordres, sans nécessiter d’intervention manuelle de l’utilisateur.

Analyse Dynamique du Marché

Équipé d’une surveillance du marché en temps réel, l’EA s’adapte aux conditions changeantes pour prendre des décisions de trading éclairées.

Gestion Innovante des Positions

L’algorithme fonctionne sans niveaux traditionnels de Stop Loss ou Take Profit, utilisant une logique interne pour déterminer la fermeture optimale des positions.

Adaptabilité

Ajuste les actions de trading en fonction du solde du compte et de la dynamique actuelle du marché pour favoriser une approche équilibrée.

Conception Accessible

Une configuration simple rend l’EA adapté aux traders de tous niveaux, des débutants aux utilisateurs avancés.

Mode d’emploi

Attachez l’EA à un graphique XAU/USD sur la plateforme MetaTrader 5, en utilisant la période recommandée. Laissez l’EA gérer automatiquement tous les aspects de l’analyse du marché et de l’exécution des ordres.

Recommandations

Tests : Il est conseillé de tester l’EA sur un compte démo avant de l’utiliser en réel afin de vérifier sa compatibilité avec l’environnement de trading de votre courtier.

Période : Utilisez l’EA dans la période recommandée pour une performance optimale.

Optimisation : L’EA est optimisé pour une utilisation sur les périodes H1 et H2 et supporte les modes d’exécution IOC (Immediate or Cancel), FOK (Fill or Kill) et Return.

Cet EA offre une manière structurée et flexible de pratiquer le trading automatisé de l’or. Suivez les recommandations pour assurer une intégration fluide dans votre stratégie de trading et exploiter pleinement ses capacités.

Options pour traders avancés

Taille de lot fixe : Les utilisateurs peuvent désormais définir une taille de lot fixe, assurant une exécution constante des ordres sans ajustements dynamiques.

Profit minimum : Cette option permet aux traders de définir un seuil minimum de profit avant de clôturer les positions, optimisant ainsi les gains.

Fonction commentaire : Les utilisateurs peuvent ajouter des commentaires personnalisés aux trades pour un meilleur suivi et une analyse facilitée.

Option de spread maximum : Permet de fixer une limite maximale de spread afin d’éviter de trader dans des conditions de marché défavorables.

Trailing Stop Loss : Un stop loss dynamique qui s’ajuste au fur et à mesure que la position devient profitable, aidant à sécuriser les gains tout en minimisant les risques.

Support multi-devises : L’EA supporte maintenant plusieurs devises, y compris le Rouble russe, offrant plus de flexibilité aux traders.

Attente pour un meilleur profit : Cette fonction permet à l’EA de maintenir les positions plus longtemps en espérant un mouvement de marché plus favorable, visant des gains plus élevés plutôt que de clôturer à la cible initiale.

Avertissement : Cette option peut augmenter les profits mais aussi les risques. Garder les positions ouvertes plus longtemps expose davantage aux fluctuations du marché et aux potentielles pertes. Les traders doivent évaluer soigneusement leur tolérance au risque et les conditions du marché avant d’activer cette fonction.

Mode Trade Direct : Cette nouvelle option vous permet de contrôler le type de trades que l’EA exécutera. Vous pouvez choisir entre : Achat uniquement – ouvre uniquement des positions longues. Vente uniquement – ouvre uniquement des positions courtes. Les deux – trade dans les deux sens.

Nombre maximum de trades ouverts : Cette option vous permet de limiter le nombre maximal de positions ouvertes en même temps, aidant à gérer efficacement le risque et l’exposition.

Entrées horaires individuelles : Pour chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi.

Option Hard Stop en pourcentage : Cette nouvelle fonctionnalité de gestion des risques permet de définir un pourcentage du solde à ne pas dépasser sans fermer les positions. Si ce seuil est atteint, toutes les positions sont fermées et aucun nouveau trade n’est ouvert pour le reste de la journée.

Option d’heure d’arrêt le vendredi : Permet de spécifier une heure précise le vendredi après laquelle aucune nouvelle position ne sera ouverte, les trades existants fonctionnant normalement, afin de gérer l’exposition durant le week-end.

Option Magic Number : Introduit un moyen plus fiable et cohérent d’identifier et de gérer les trades. L’EA utilisera un numéro magique par défaut pour toutes les transactions, assurant une meilleure gestion et suivi.

Délai maximal d’ouverture de trade : Ajoute un délai aléatoire (en secondes) avant l’ouverture d’un trade. Vous pouvez spécifier le délai maximal, qui détermine la limite supérieure du temps d’attente aléatoire avant ouverture.

Hard Stop en devise du compte : Définit une limite maximale de perte exprimée dans la devise du compte. Lorsque la perte nette actuelle atteint cette valeur, l’EA arrête d’ouvrir de nouvelles positions et ferme les positions existantes. Cela permet un contrôle précis et strict du risque, quel que soit le nombre ou le type de trades actifs.

Délai entre trades (nouveaux trades uniquement) : Empêche l’ouverture de nouveaux trades avant un nombre de minutes défini.

Trailing SL en points : Activé uniquement lorsque la position est en profit, il sécurise un petit gain tout en laissant la position ouverte jusqu’à ce que le stop loss soit touché.

Distance minimale entre trades de récupération (en points) : Ajuste automatiquement la distance entre trades de récupération, mesurée en points.

Option d’inclure ou d’exclure le swap lors de la clôture des transactions



Affichage du profit total et du nombre de transactions sur chaque graphique où GoldMatic fonctionne

Stratégie améliorée mise à jour selon les derniers comportements du marché de l’or



Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à me contacter.



