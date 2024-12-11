GoldMatic EA

4.17

Per celebrare il nuovo aggiornamento, il prezzo è ridotto del 50% per due settimane.

GoldMatic EA per MetaTrader 5

Il GoldMatic EA è uno strumento automatizzato sviluppato appositamente per il trading di XAU/USD (oro) sulla piattaforma MetaTrader 5. Questo Expert Advisor semplifica le operazioni di trading automatizzando l’analisi e l’esecuzione, rendendolo una soluzione accessibile per i trader che desiderano un approccio hands-off nel trading dell’oro.

Caratteristiche

  • Operazione Automatizzata
    L’EA gestisce in modo indipendente tutte le operazioni di trading, inclusa l’analisi del mercato e l’esecuzione degli ordini, senza necessità di intervento manuale da parte dell’utente.

  • Analisi Dinamica del Mercato
    Dotato di monitoraggio del mercato in tempo reale, l’EA si adatta alle condizioni variabili per prendere decisioni di trading informate.

  • Gestione Innovativa delle Posizioni
    L’algoritmo è progettato per operare senza i tradizionali livelli di Stop Loss o Take Profit, utilizzando una logica interna per determinare la chiusura ottimale delle posizioni.

  • Adattabilità
    Regola le azioni di trading in base al saldo del conto e alla dinamica attuale del mercato, supportando un approccio bilanciato.

  • Design Accessibile
    La configurazione semplice rende l’EA adatto a trader di tutti i livelli di esperienza, dai principianti agli utenti avanzati.

Come Usare

  1. Collega l’EA a un grafico XAU/USD sulla piattaforma MetaTrader 5, utilizzando il time frame raccomandato.

  2. Consenti all’EA di gestire automaticamente tutti gli aspetti dell’analisi di mercato e dell’esecuzione degli ordini.

Raccomandazioni

  • Test: È consigliato testare l’EA su un conto demo prima di passare al trading reale per confermare la compatibilità con l’ambiente di trading del tuo broker.

  • Time Frame: Usa l’EA entro il time frame raccomandato per prestazioni ottimali.

  • Ottimizzazione: L’EA è ottimizzato per l’uso sui time frame H1 e H2 e supporta le modalità di esecuzione IOC (Immediate or Cancel), FOK (Fill or Kill) e Return.

Questo EA offre un modo strutturato e flessibile per impegnarsi nel trading automatico dell’oro. Segui le raccomandazioni fornite per garantire un’integrazione senza problemi nella tua strategia di trading e per sfruttare al massimo le sue capacità.

Opzioni per Trader Avanzati

  • Dimensione Lotto Fissa: Ora gli utenti possono impostare una dimensione lotto fissa, assicurando esecuzioni di trade consistenti senza aggiustamenti dinamici.

  • Profitto Minimo: Questa opzione consente ai trader di definire una soglia minima di profitto prima di chiudere i trade, ottimizzando i rendimenti.

  • Funzione Commento: Gli utenti possono aggiungere commenti personalizzati ai trade per un migliore tracciamento e analisi.

  • Opzione Spread Massimo: Permette di impostare un limite massimo di spread per evitare di operare in condizioni di mercato sfavorevoli.

  • Trailing Stop Loss: Uno stop loss dinamico che si adatta man mano che il trade diventa profittevole, aiutando a proteggere i guadagni minimizzando il rischio.

  • Supporto Multi-Valuta: L’EA ora supporta più valute, incluso il Rublo Russo, offrendo maggiore flessibilità ai trader.

  • Aspetta un Profitto Migliore: Questa funzione permette all’EA di mantenere i trade più a lungo in attesa di un movimento di mercato più favorevole, puntando a rendimenti più alti invece di chiudere al primo target di profitto.
    Avvertenza: Sebbene questa opzione possa aumentare i profitti, comporta anche un rischio maggiore. Tenendo aperte le posizioni più a lungo, aumenta l’esposizione alle fluttuazioni di mercato e a potenziali perdite. I trader dovrebbero valutare attentamente la loro tolleranza al rischio e le condizioni di mercato prima di attivare questa funzione.

  • Modalità Trade Diretto: Questa nuova opzione consente di controllare il tipo di trade che l’EA eseguirà. Puoi scegliere tra:

    • Solo Acquisto – apre solo posizioni long.

    • Solo Vendita – apre solo posizioni short.

    • Entrambi – opera in entrambe le direzioni.

  • Numero Massimo di Trade Aperto: Questa impostazione ti permette di limitare il numero massimo di trade aperti contemporaneamente, aiutando a gestire efficacemente rischio ed esposizione.

  • Input Orari di Trading Individuali: Per ogni giorno dal lunedì al venerdì.

  • Opzione Hard Stop Percentuale: Questa nuova funzione di gestione del rischio permette agli utenti di impostare una percentuale del saldo che può essere raggiunta senza chiudere posizioni. Se questa soglia viene superata, tutte le posizioni saranno chiuse e non verranno aperti nuovi trade per il resto della giornata.

  • Opzione Orario Stop del Venerdì: Gli utenti possono ora specificare un orario preciso il venerdì dopo il quale non verranno aperte nuove posizioni. I trade esistenti continueranno a funzionare normalmente, aiutando a gestire l’esposizione durante il weekend.

  • Opzione Numero Magico: La nuova opzione Numero Magico introduce un modo più coerente e affidabile per identificare e gestire i trade. L’EA utilizzerà un numero magico predefinito per tutti i trade, garantendo una migliore gestione e monitoraggio degli ordini aperti.

  • Ritardo massimo nell’apertura del trade: L’opzione aggiunge un ritardo casuale, in secondi, prima di aprire un trade. Puoi specificare il ritardo massimo, che determina il limite superiore del tempo di attesa casuale (in secondi) prima dell’apertura del trade.

  • Hard Stop nella valuta del conto: Questa opzione definisce un limite massimo di perdita per i trade dell’EA, espresso direttamente nella valuta del conto. Quando la perdita netta attuale raggiunge questo valore, l’EA smetterà di aprire nuovi trade e chiuderà le posizioni esistenti. Vantaggi: fornisce un controllo preciso e rigoroso del rischio, indipendentemente dal numero o tipo di trade attivi.

  • Ritardo tra i trade (solo per nuovi trade): Previene l’apertura di nuovi trade prima del numero di minuti che imposti.

  • Trailing SL in punti: Si attiva solo quando il trade è in profitto e protegge un piccolo guadagno, permettendo comunque al trade di continuare fino al raggiungimento dello stop loss.

  • Distanza minima tra trade di recupero in punti: Regola le impostazioni automatiche per la distanza tra i trade di recupero, misurata in punti.

  • Opzione per includere o escludere lo swap alla chiusura delle operazioni

  • Visualizzazione del profitto totale e del numero di operazioni su ciascun grafico in cui è attivo GoldMatic

  • Strategia migliorata aggiornata con i più recenti comportamenti del mercato dell’oro

Se hai altre domande, non esitare a contattarmi.


Vladislav Kuznetsov
229
Vladislav Kuznetsov 2025.08.19 12:31 
 

At the moment in my opinion one of the best advisors on the platform, use it almost 6 months on several accounts. All the problems are mostly related to the small balance of accounts. From the developer of this advisor always fast feedback. Quickly solves questions. Listening to constructive advice and recommendations.

Edgar Elsner
1260
Edgar Elsner 2025.06.24 12:30 
 

This EA appears quite profitable at first glance, but it turns out to be a nasty trap and is therefore unusable for fully automated trading. I was only able to avoid deep drawdowns on my live accounts because I was able to bring the trades back into profit using the rescue tool Gold Donkey MT5. In particular, GoldMatic continuously closes profitable trades and immediately opens a follow-up trade until the last one remains in the red for a long time, up to more than 10,000 points, which causes a lot of swap costs for long positions. This particularly affects trades on the H2 and H1 timeframes. The hard-slow function does not work if other trades (manual or from another EA) are open. In this case, GoldMatic does not open its own trades. I informed the seller of this two weeks ago and reminded him again, but to this day he has not resolved this minor problem and has not contacted me again. If a poor EA is accompanied by poor support, you should really stay away from it... My demo Account today as of 24.06.25: Trade opened on 16.06., H2: now more than 14.000 Points DD / Trade opened on 20.06., H2: now more than 5.000 Points DD / Trade opened on 23.06., H1: now more than 6.000 Points DD

-----

Addendum June 29, 2025:

Other professionally programmed EAs focus exclusively on their own trades, such as the aforementioned EA "Gold Donkey MT5." I only referred to such EAs, as well as manually placed trades. If these trades affect GoldMatic, then it's GoldMatic's problem. I sent the seller instructions via PM on how to do it correctly. But he obviously didn't understand...

Cristian-silvian Olteanu
1045
Risposta dello sviluppatore Cristian-silvian Olteanu 2025.06.29 08:46
If a fixed lot size, minimum profit, or other risk-increasing options were used, it is normal to see a higher drawdown with the recent market volatility. If another EA is used alongside GoldMatic and interferes with its trades, the strategy is altered and the results can become unpredictable.
benben_123
29
benben_123 2025.06.24 03:30 
 

This EA only takes long positions, and it consistently enters at high points!

Cristian-silvian Olteanu
1045
Risposta dello sviluppatore Cristian-silvian Olteanu 2025.06.29 08:39
Thank you for your feedback. The EA is designed to analyze market conditions carefully before opening trades. If it's only opening long positions at high points, it might be due to current market volatility or settings. The recovery system also manages trades that were opened at high points.
mocboy22
19
mocboy22 2025.05.23 17:50 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

p_s
137
p_s 2025.05.21 01:44 
 

I use GoldMatic in a unique way, and I’m very satisfied with it.

Jamie L
53
Jamie L 2025.05.17 09:26 
 

Do not purchase; this EA repaints, backtest results are inconsistent, lacks sell orders, and increases buy orders until loss liquidation.

Cristian-silvian Olteanu
1045
Risposta dello sviluppatore Cristian-silvian Olteanu 2025.05.17 09:48
Thank you for your feedback. I’m sorry to hear that your experience didn’t meet your expectations. I’d like to address a few of your concerns: Repainting – This EA does not repaint. It uses live price data and react on patterns, not indicators that change past signals. Backtest Results – Backtesting results can vary depending on broker data, spreads, slippage, and execution speed. I always recommend testing the EA on a demo account with your broker to understand how it performs in your specific environment. Lack of Sell Orders – The EA opens trades (buy or sell) based on live market conditions and the patterns it recognizes. If it’s focusing on buys, it means it’s detecting better conditions for that. Increasing Buy Orders Until Liquidation – The EA does not use martingale, but it may open more trades in the same direction during a trend or recovery phase. There’s a hard stop and SL feature to limit risk and suspend trading if losses reach a predefined level. I'm always open to constructive suggestions and continuously working to improve the EA. If you'd like to discuss this further or share your setup details, I’d be happy to help.
Torben Petersen
1725
Torben Petersen 2025.05.01 03:14 
 

I’ve never written a review this quickly, but this one deserves an exception. The EA can go days without opening a single trade, and when it finally does, it immediately hits a 20% drawdown – with no stop loss in place. When I asked the author, the only response was: “I’m working on a stop loss option.” In my opinion, this EA is neither mature nor well thought out. If you’re looking to lose money, go ahead and buy it. Otherwise, stay away – there are far more reliable and well-developed options out there.

Cristian-silvian Olteanu
1045
Risposta dello sviluppatore Cristian-silvian Olteanu 2025.05.01 06:45
EA uses a Hard Stop instead of a classic Stop Loss on each trade.
This is by design — and here's why it's better:
🔒 1. Hard Stop is at the account level, not per trade.
It protects your account from losing more than a fixed % (like 10% or 15%) in one day. Once this limit is hit, the EA closes all trades and pauses until the next day.
✅ 2. No fixed Stop Loss on every trade means the EA can manage recovery better.
If a trade goes into drawdown, the EA can wait, recover, or open another trade when conditions are right. It gives your trades room to breathe, instead of closing too early at a fixed SL.
⚠️ 3. It still protects you — but with flexibility.
A fixed SL might close a trade during normal market noise, then the price goes your way. With Hard Stop, you give the EA space to manage the position, but still have a safety net to cap daily risk.
👉 So instead of killing trades too soon, you let the EA work its full strategy — but you’re always protected by the Hard Stop.
The Hard Stop setting should always match your personal risk tolerance — in other words, how much of your account you're willing to risk in a day to try and make a profit.
📊 For example:
If you set Hard Stop = 10%, it means you're telling the EA:
“I'm comfortable risking up to 10% of my account today. If I lose that, stop trading and protect the rest.”
💡 Why this matters:
If you choose a value too low, the EA might not have enough room to recover from normal drawdown and will stop too early.
If you choose a value too high, you might risk more than you're emotionally or financially comfortable with.
⚖️ It's a balance — you want to give the EA enough room to work, but not so much that you feel uncomfortable during drawdowns.
👉 Set a Hard Stop that reflects what you're willing to risk to make profit.
There's no "perfect" number — it's about what you can accept. For some, that's 5%. For others, 15% or 100%. It depends on your trading style and account size.
Fungie D
56
Fungie D 2025.04.29 06:32 
 

I have rented this EA, and running it on Live account on different time frames and settings(HARD STOP and minimum PROFIT). Works great on 15 min and H2 time frames for me, H2 makes lot of trades and its very profitable! So far very good results and the back test are Great too. Any chance to add in the settings an option for TIME DELAY (PAUSE) between trades ?

Jens Bruns
2143
Jens Bruns 2025.04.21 11:04 
 

Wow this EA is very stable! 11 straight wins and small DD. Awesome Job! I believe it’s the best Gold EA I’ve used so far. Also great support from author via pm. I’ll update my review in a few weeks. Thank you so far!

Update after 2 weeks: Still amazing! I have 16 winning trades in a row on H1 with low DD on each trade. Congratulations to the Author for making such a great EA! Thank you! :-)

Alex Ciobanu
253
Alex Ciobanu 2025.04.11 05:14 
 

I've been using the bot on a live account for a month, and it's wonderful, profitable, and safe. And great support from Cristian, thanks!

skgowrob
19
skgowrob 2025.03.25 19:33 
 

It is one of the safest bots ever. Works very perfectly. I am very much satisfied, it has around 97% win rate. ALhamduLiLLah!

Bryan Verba
65
Bryan Verba 2025.03.20 11:10 
 

Best budget EA. You can't go wrong with this one.

553217
116
553217 2025.03.15 05:40 
 

Başarılı bir ea üreticiyi tebrik ederim

José Rulian Neves
37
José Rulian Neves 2025.03.14 20:58 
 

O GoldMatic EA é uma ferramenta impressionante para negociação automatizada de ouro no MetaTrader 5. Sua performance consistente e adaptabilidade ao mercado destacam sua excelência. Parabéns ao Cristian por desenvolver um EA tão inovador e eficiente, que simplifica a vida dos traders e eleva o padrão no mercado financeiro!

Markus Bruno Bischoff
800
Markus Bruno Bischoff 2025.03.13 21:30 
 

Till now, very promising EA... in Backtest and DemoAccount very good! Now i look what it does on LiveAccount! Will update soon... The support from the Developer is very helpful and friendly.

Daniel Fabra Occena
143
Daniel Fabra Occena 2025.02.24 03:57 
 

Very good EA. Trades with acceptable risk management. always wins back losses and more. So far all profits on less than 1 week of usage. Developer is also very active and swift in applying updates on things it can improve on. I recommend this to anyone specially people that dont have time to trade.

Ocean
659
Ocean 2025.02.07 17:42 
 

2025.07. Useful ea. If used properly.

Stefano Fazzino
243
Stefano Fazzino 2025.01.30 12:07 
 

Simple, very easy to use and low risk! Good job Cristian!

sanapa
148
sanapa 2025.01.27 15:34 
 

Good EA and Ridiculously cheap! ,This is a very safe, profitable EA! All orders executed have resulted in profit with very low DD.

