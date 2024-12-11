GoldMatic EA
- Cristian-silvian Olteanu
- Versione: 7.3
- Aggiornato: 25 settembre 2025
- Attivazioni: 20
Per celebrare il nuovo aggiornamento, il prezzo è ridotto del 50% per due settimane.
GoldMatic EA per MetaTrader 5
Il GoldMatic EA è uno strumento automatizzato sviluppato appositamente per il trading di XAU/USD (oro) sulla piattaforma MetaTrader 5. Questo Expert Advisor semplifica le operazioni di trading automatizzando l’analisi e l’esecuzione, rendendolo una soluzione accessibile per i trader che desiderano un approccio hands-off nel trading dell’oro.
Caratteristiche
-
Operazione Automatizzata
L’EA gestisce in modo indipendente tutte le operazioni di trading, inclusa l’analisi del mercato e l’esecuzione degli ordini, senza necessità di intervento manuale da parte dell’utente.
-
Analisi Dinamica del Mercato
Dotato di monitoraggio del mercato in tempo reale, l’EA si adatta alle condizioni variabili per prendere decisioni di trading informate.
-
Gestione Innovativa delle Posizioni
L’algoritmo è progettato per operare senza i tradizionali livelli di Stop Loss o Take Profit, utilizzando una logica interna per determinare la chiusura ottimale delle posizioni.
-
Adattabilità
Regola le azioni di trading in base al saldo del conto e alla dinamica attuale del mercato, supportando un approccio bilanciato.
-
Design Accessibile
La configurazione semplice rende l’EA adatto a trader di tutti i livelli di esperienza, dai principianti agli utenti avanzati.
Come Usare
-
Collega l’EA a un grafico XAU/USD sulla piattaforma MetaTrader 5, utilizzando il time frame raccomandato.
-
Consenti all’EA di gestire automaticamente tutti gli aspetti dell’analisi di mercato e dell’esecuzione degli ordini.
Raccomandazioni
-
Test: È consigliato testare l’EA su un conto demo prima di passare al trading reale per confermare la compatibilità con l’ambiente di trading del tuo broker.
-
Time Frame: Usa l’EA entro il time frame raccomandato per prestazioni ottimali.
-
Ottimizzazione: L’EA è ottimizzato per l’uso sui time frame H1 e H2 e supporta le modalità di esecuzione IOC (Immediate or Cancel), FOK (Fill or Kill) e Return.
Questo EA offre un modo strutturato e flessibile per impegnarsi nel trading automatico dell’oro. Segui le raccomandazioni fornite per garantire un’integrazione senza problemi nella tua strategia di trading e per sfruttare al massimo le sue capacità.
Opzioni per Trader Avanzati
-
Dimensione Lotto Fissa: Ora gli utenti possono impostare una dimensione lotto fissa, assicurando esecuzioni di trade consistenti senza aggiustamenti dinamici.
-
Profitto Minimo: Questa opzione consente ai trader di definire una soglia minima di profitto prima di chiudere i trade, ottimizzando i rendimenti.
-
Funzione Commento: Gli utenti possono aggiungere commenti personalizzati ai trade per un migliore tracciamento e analisi.
-
Opzione Spread Massimo: Permette di impostare un limite massimo di spread per evitare di operare in condizioni di mercato sfavorevoli.
-
Trailing Stop Loss: Uno stop loss dinamico che si adatta man mano che il trade diventa profittevole, aiutando a proteggere i guadagni minimizzando il rischio.
-
Supporto Multi-Valuta: L’EA ora supporta più valute, incluso il Rublo Russo, offrendo maggiore flessibilità ai trader.
-
Aspetta un Profitto Migliore: Questa funzione permette all’EA di mantenere i trade più a lungo in attesa di un movimento di mercato più favorevole, puntando a rendimenti più alti invece di chiudere al primo target di profitto.
Avvertenza: Sebbene questa opzione possa aumentare i profitti, comporta anche un rischio maggiore. Tenendo aperte le posizioni più a lungo, aumenta l’esposizione alle fluttuazioni di mercato e a potenziali perdite. I trader dovrebbero valutare attentamente la loro tolleranza al rischio e le condizioni di mercato prima di attivare questa funzione.
-
Modalità Trade Diretto: Questa nuova opzione consente di controllare il tipo di trade che l’EA eseguirà. Puoi scegliere tra:
-
Solo Acquisto – apre solo posizioni long.
-
Solo Vendita – apre solo posizioni short.
-
Entrambi – opera in entrambe le direzioni.
-
-
Numero Massimo di Trade Aperto: Questa impostazione ti permette di limitare il numero massimo di trade aperti contemporaneamente, aiutando a gestire efficacemente rischio ed esposizione.
-
Input Orari di Trading Individuali: Per ogni giorno dal lunedì al venerdì.
-
Opzione Hard Stop Percentuale: Questa nuova funzione di gestione del rischio permette agli utenti di impostare una percentuale del saldo che può essere raggiunta senza chiudere posizioni. Se questa soglia viene superata, tutte le posizioni saranno chiuse e non verranno aperti nuovi trade per il resto della giornata.
-
Opzione Orario Stop del Venerdì: Gli utenti possono ora specificare un orario preciso il venerdì dopo il quale non verranno aperte nuove posizioni. I trade esistenti continueranno a funzionare normalmente, aiutando a gestire l’esposizione durante il weekend.
-
Opzione Numero Magico: La nuova opzione Numero Magico introduce un modo più coerente e affidabile per identificare e gestire i trade. L’EA utilizzerà un numero magico predefinito per tutti i trade, garantendo una migliore gestione e monitoraggio degli ordini aperti.
-
Ritardo massimo nell’apertura del trade: L’opzione aggiunge un ritardo casuale, in secondi, prima di aprire un trade. Puoi specificare il ritardo massimo, che determina il limite superiore del tempo di attesa casuale (in secondi) prima dell’apertura del trade.
-
Hard Stop nella valuta del conto: Questa opzione definisce un limite massimo di perdita per i trade dell’EA, espresso direttamente nella valuta del conto. Quando la perdita netta attuale raggiunge questo valore, l’EA smetterà di aprire nuovi trade e chiuderà le posizioni esistenti. Vantaggi: fornisce un controllo preciso e rigoroso del rischio, indipendentemente dal numero o tipo di trade attivi.
-
Ritardo tra i trade (solo per nuovi trade): Previene l’apertura di nuovi trade prima del numero di minuti che imposti.
-
Trailing SL in punti: Si attiva solo quando il trade è in profitto e protegge un piccolo guadagno, permettendo comunque al trade di continuare fino al raggiungimento dello stop loss.
-
Distanza minima tra trade di recupero in punti: Regola le impostazioni automatiche per la distanza tra i trade di recupero, misurata in punti.
-
Opzione per includere o escludere lo swap alla chiusura delle operazioni
-
Visualizzazione del profitto totale e del numero di operazioni su ciascun grafico in cui è attivo GoldMatic
-
Strategia migliorata aggiornata con i più recenti comportamenti del mercato dell’oro
At the moment in my opinion one of the best advisors on the platform, use it almost 6 months on several accounts. All the problems are mostly related to the small balance of accounts. From the developer of this advisor always fast feedback. Quickly solves questions. Listening to constructive advice and recommendations.