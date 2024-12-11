GoldMatic EA
专家
Cristian-silvian Olteanu
版本: 7.5
更新: 4 十二月 2025
- 激活: 20
为了庆祝新更新，价格在两周内降低50%。
GoldMatic EA 适用于 MetaTrader 5
GoldMatic EA 是专为 MetaTrader 5 平台上的 XAU/USD（黄金）交易开发的自动化工具。该智能交易顾问（EA）通过自动执行分析和交易，简化了整个交易过程，非常适合希望采用“轻松交易”方式的黄金交易者。
功能特点
-
自动操作
EA 可独立完成所有交易任务，包括市场分析和交易执行，无需用户手动干预。
-
动态市场分析
内置实时市场监控系统，EA 能够适应市场变化，做出智能交易决策。
-
创新的头寸管理
算法设计不依赖传统的止损（Stop Loss）或止盈（Take Profit）机制，而是通过内部逻辑来决定最佳平仓时机。
-
高度适应性
EA 会根据账户余额和当前市场动态调整交易策略，以实现平衡的交易方式。
-
简洁易用的设计
设置流程简单，适用于各类交易者，包括新手和经验丰富的用户。
使用方法
-
将 EA 加载到 MetaTrader 5 平台上的 XAU/USD 图表上，使用推荐的时间周期。
-
让 EA 自动处理市场分析和交易执行的全部流程。
建议事项
-
测试环境：建议先在模拟账户中测试 EA，确保其与您所使用的交易商环境兼容。
-
时间周期：请使用推荐的时间周期以获得最佳性能表现。
-
优化设置：EA 优化用于 H1、H2 时间周期，支持 IOC（立即成交或取消）、FOK（全部成交或取消） 和 Return（返回执行模式）。
该 EA 提供了一个结构化且灵活的黄金自动交易方式。请按照上述建议使用，以便顺利集成到您的交易策略中，并充分发挥其潜力。
进阶交易者选项
-
固定手数：允许用户设定固定手数，确保每笔交易的一致性，而不进行动态调整。
-
最小利润：可设置每笔交易平仓前必须达到的最小利润水平，以优化收益。
-
交易备注功能：可为每笔交易添加自定义备注，便于追踪和分析。
-
最大点差选项：允许设置最大点差限制，以避免在市场条件不佳时进行交易。
-
移动止损（Trailing Stop Loss）：根据交易利润自动调整止损，帮助锁定盈利并降低风险。
-
多币种支持：EA 现在支持多种货币，包括俄罗斯卢布，为交易者提供更高灵活性。
-
等待更高利润：EA 可延长持仓时间，以等待更有利的市场走势，从而追求更高回报。
警告：此功能虽可提高收益，但风险也更高。由于持仓时间增加，市场波动和回撤的风险会加大。请根据个人的风险承受能力和市场环境谨慎启用此功能。
-
直接交易模式：
-
仅买入 – 仅开多单。
-
仅卖出 – 仅开空单。
-
双向交易 – 同时进行多单和空单交易。
-
-
最大持仓数：可设定最多允许同时持有的交易数量，有助于控制风险和敞口。
-
单独设定每日交易时间：可为每周一至周五分别设置交易时间段。
-
硬性止损百分比选项：允许设定账户余额的一个百分比作为最大损失阈值，超过后将关闭所有持仓并停止当日交易。
-
周五停止开仓时间选项：可指定周五的一个具体时间点，之后将不再开新仓，已有持仓将继续运行，有效管理周末风险。
-
魔术号码（Magic Number）选项：通过设置默认的魔术号码，更加可靠地标识和管理每一笔交易，便于识别与追踪。
-
最大交易延迟：该选项在开仓前添加一个随机的延迟时间（以秒为单位），您可设置该延迟的最大值，系统将在该范围内随机选择等待时间。
-
账户货币硬性止损：直接用账户货币设定最大亏损限额。当净亏损达到该值时，EA 将停止开新仓，并关闭所有持仓。
优点：无论活跃交易数量或类型如何，该机制都能提供精确而严格的风险控制。
-
交易之间的时间延迟（仅适用于新交易）：防止在短时间内连续开仓，您可以设置每笔新交易之间的最小时间间隔（以分钟为单位）。
-
移动止损（点数）：仅在交易处于盈利状态时激活，用以保留部分利润，同时让交易继续进行直至止损被触发。
-
最小恢复交易间距（点数）：用于自动调整恢复性交易之间的最小间距（以点为单位）。
-
在平仓时可选择包含或排除掉期费用
-
显示 GoldMatic 运行的每个图表上的总利润和交易数量
-
改进的策略，已根据黄金市场的最新走势更新
如果您有任何问题，欢迎随时与我联系。
I initially purchased this EA in July 2025 and at that point after testing it I wasn't massively blown away; however, the developer has now released several updates and the EA is now great. Its such a hidden gem and for the cost of the EA its an absolute bargain. The risk management is highly customisable so even in the current volatile markets the settings can be amended to match the risk profile your happy with. I would definitely recommend this EA and want to praise the developer for the EAs continual improvement and profitability. BTW the Edgar Elsner reviews also looks to be complete BS because it just looks like he's trying to flog his own EA.