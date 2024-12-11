为了庆祝新更新，价格在两周内降低50%。



GoldMatic EA 适用于 MetaTrader 5

GoldMatic EA 是专为 MetaTrader 5 平台上的 XAU/USD（黄金）交易开发的自动化工具。该智能交易顾问（EA）通过自动执行分析和交易，简化了整个交易过程，非常适合希望采用“轻松交易”方式的黄金交易者。

功能特点

自动操作

EA 可独立完成所有交易任务，包括市场分析和交易执行，无需用户手动干预。

动态市场分析

内置实时市场监控系统，EA 能够适应市场变化，做出智能交易决策。

创新的头寸管理

算法设计不依赖传统的止损（Stop Loss）或止盈（Take Profit）机制，而是通过内部逻辑来决定最佳平仓时机。

高度适应性

EA 会根据账户余额和当前市场动态调整交易策略，以实现平衡的交易方式。

简洁易用的设计

设置流程简单，适用于各类交易者，包括新手和经验丰富的用户。

使用方法

将 EA 加载到 MetaTrader 5 平台上的 XAU/USD 图表上，使用推荐的时间周期。 让 EA 自动处理市场分析和交易执行的全部流程。

建议事项

测试环境 ：建议先在模拟账户中测试 EA，确保其与您所使用的交易商环境兼容。

时间周期 ：请使用推荐的时间周期以获得最佳性能表现。

优化设置：EA 优化用于 H1、H2 时间周期，支持 IOC（立即成交或取消）、FOK（全部成交或取消） 和 Return（返回执行模式）。

该 EA 提供了一个结构化且灵活的黄金自动交易方式。请按照上述建议使用，以便顺利集成到您的交易策略中，并充分发挥其潜力。

进阶交易者选项

固定手数 ：允许用户设定固定手数，确保每笔交易的一致性，而不进行动态调整。

最小利润 ：可设置每笔交易平仓前必须达到的最小利润水平，以优化收益。

交易备注功能 ：可为每笔交易添加自定义备注，便于追踪和分析。

最大点差选项 ：允许设置最大点差限制，以避免在市场条件不佳时进行交易。

移动止损（Trailing Stop Loss） ：根据交易利润自动调整止损，帮助锁定盈利并降低风险。

多币种支持 ：EA 现在支持多种货币，包括俄罗斯卢布，为交易者提供更高灵活性。

等待更高利润 ：EA 可延长持仓时间，以等待更有利的市场走势，从而追求更高回报。

警告 ：此功能虽可提高收益，但风险也更高。由于持仓时间增加，市场波动和回撤的风险会加大。请根据个人的风险承受能力和市场环境谨慎启用此功能。

直接交易模式 ： 仅买入 – 仅开多单。 仅卖出 – 仅开空单。 双向交易 – 同时进行多单和空单交易。

最大持仓数 ：可设定最多允许同时持有的交易数量，有助于控制风险和敞口。

单独设定每日交易时间 ：可为每周一至周五分别设置交易时间段。

硬性止损百分比选项 ：允许设定账户余额的一个百分比作为最大损失阈值，超过后将关闭所有持仓并停止当日交易。

周五停止开仓时间选项 ：可指定周五的一个具体时间点，之后将不再开新仓，已有持仓将继续运行，有效管理周末风险。

魔术号码（Magic Number）选项 ：通过设置默认的魔术号码，更加可靠地标识和管理每一笔交易，便于识别与追踪。

最大交易延迟 ：该选项在开仓前添加一个随机的延迟时间（以秒为单位），您可设置该延迟的最大值，系统将在该范围内随机选择等待时间。

账户货币硬性止损 ：直接用账户货币设定最大亏损限额。当净亏损达到该值时，EA 将停止开新仓，并关闭所有持仓。

优点 ：无论活跃交易数量或类型如何，该机制都能提供精确而严格的风险控制。

交易之间的时间延迟（仅适用于新交易） ：防止在短时间内连续开仓，您可以设置每笔新交易之间的最小时间间隔（以分钟为单位）。

移动止损（点数） ：仅在交易处于盈利状态时激活，用以保留部分利润，同时让交易继续进行直至止损被触发。

最小恢复交易间距（点数） ：用于自动调整恢复性交易之间的最小间距（以点为单位）。

在平仓时可选择包含或排除掉期费用



显示 GoldMatic 运行的每个图表上的总利润和交易数量

改进的策略，已根据黄金市场的最新走势更新



