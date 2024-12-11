GoldMatic EA

4.35

新しいアップデートを記念して、価格が2週間の間50％割引になります。

GoldMatic EA for MetaTrader 5（ゴールドマティックEA）

GoldMatic EAは、MetaTrader 5プラットフォームでXAU/USD（金）を取引するために特別に開発された自動取引ツールです。このエキスパートアドバイザーは、分析と取引の実行を自動化することで取引操作を簡素化し、手間をかけずに金取引を行いたいトレーダーにとって使いやすいソリューションを提供します。

特徴

  • 自動運用
    EAは市場分析や取引の実行を含むすべての取引操作を独立して管理し、ユーザーの手動入力を必要としません。

  • 動的市場分析
    リアルタイムの市場監視機能を備え、変化する市場状況に適応し、情報に基づいた取引判断を行います。

  • 革新的なポジション管理
    従来のストップロスやテイクプロフィットの設定を使わず、内部ロジックにより最適なポジションのクローズを決定します。

  • 適応性
    口座残高や現在の市場動向に基づいて取引行動を調整し、バランスの取れた取引をサポートします。

  • 使いやすい設計
    シンプルな設定により、初心者から上級者まで幅広いトレーダーに適しています。

使い方

  1. MetaTrader 5のXAU/USDチャートにEAを取り付け、推奨される時間足を使用してください。

  2. EAが市場分析と取引実行のすべての面を自動的に処理します。

推奨事項

  • テスト：実運用前にデモ口座でのテストを推奨し、ブローカーの取引環境との互換性を確認してください。

  • 時間足：推奨された時間足で使用することで最適なパフォーマンスを発揮します。

  • 最適化：H1、H2時間足に最適化されており、IOC（即時取消）、FOK（全成約または取消）、リターンの注文実行モードに対応しています。

このEAは、自動化された金取引を体系的かつ柔軟に行う方法を提供します。推奨事項に従い、取引戦略へのスムーズな統合と最大限の活用を目指してください。

上級トレーダー向けオプション

  • 固定ロットサイズ：固定ロットサイズを設定でき、動的な調整なしで安定した取引を実現。

  • 最低利益設定：取引を閉じる前に最低利益の閾値を設定し、リターンを最適化。

  • コメント機能：取引にカスタムコメントを追加して、追跡や分析を容易に。

  • 最大スプレッド設定：不利な市場状況での取引を避けるため、最大スプレッドを設定可能。

  • トレーリングストップロス：利益が出ている間、動的にストップロスを調整し利益を確保しつつリスクを軽減。

  • マルチ通貨対応：ロシアルーブルを含む複数通貨に対応し、柔軟性が向上。

  • より良い利益を待つ機能：より有利な市場動向を期待して取引を長く保持し、初期利益目標での決済を遅らせる。
    注意：利益は増える可能性がありますが、リスクも高まります。長時間ポジションを保持すると市場変動による損失リスクも増えるため、リスク許容度と市場状況をよく考慮してください。

  • トレードダイレクトモード：実行する取引タイプを選択可能。

    • 買いのみ（ロングポジションのみ開く）

    • 売りのみ（ショートポジションのみ開く）

    • 両方（両方向に取引）

  • 最大オープントレード数：同時に開ける取引数の上限を設定し、リスク管理を支援。

  • 曜日別取引時間設定：月曜から金曜までの日別に取引時間を個別設定。

  • ハードストップ％オプション：残高の一定％に達した場合、すべてのポジションをクローズし、その日の新規取引を停止。

  • 金曜日ストップ時間設定：金曜日の指定時間以降は新規ポジションを開かず、週末のリスクを管理。

  • マジックナンバーオプション：すべての取引にデフォルトのマジックナンバーを使用し、管理と追跡を改善。

  • 最大取引遅延：取引開始前に秒単位のランダム遅延を追加。最大遅延時間を指定可能。

  • アカウント通貨でのハードストップ：損失限度額を通貨単位で設定。限度に達すると新規取引を停止し、既存のポジションをクローズ。

  • 取引間の時間遅延（新規取引のみ）：設定した分数未満での新規取引を防止。

  • ポイント単位のトレーリングSL：利益時のみ作動し、小さな利益を確保しつつ取引を継続。

  • リカバリートレード間の最小距離（ポイント単位）：リカバリートレード間の距離設定を調整。

  • トレードをクローズする際にスワップを含めるか除外するかのオプション

  • GoldMatic が稼働している各チャートでの総利益と取引回数の表示

  • 最新の金市場の動向に基づいて改善された戦略

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

何か他にお手伝いできることがあれば教えてくださいね。


レビュー 18
robinsmithesq
127
robinsmithesq 2025.11.03 14:51 
 

I initially purchased this EA in July 2025 and at that point after testing it I wasn't massively blown away; however, the developer has now released several updates and the EA is now great. Its such a hidden gem and for the cost of the EA its an absolute bargain. The risk management is highly customisable so even in the current volatile markets the settings can be amended to match the risk profile your happy with. I would definitely recommend this EA and want to praise the developer for the EAs continual improvement and profitability. BTW the Edgar Elsner reviews also looks to be complete BS because it just looks like he's trying to flog his own EA.

Vladislav Kuznetsov
261
Vladislav Kuznetsov 2025.08.19 12:31 
 

At the moment in my opinion one of the best advisors on the platform, use it almost 6 months on several accounts. All the problems are mostly related to the small balance of accounts. From the developer of this advisor always fast feedback. Quickly solves questions. Listening to constructive advice and recommendations.

p_s
153
p_s 2025.05.21 01:44 
 

I use GoldMatic in a unique way, and I’m very satisfied with it.

