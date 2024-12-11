GoldMatic EA
- Эксперты
- Cristian-silvian Olteanu
- Версия: 7.5
- Обновлено: 4 декабря 2025
- Активации: 20
В честь нового обновления цена снижена на 50% на две недели.
GoldMatic EA для MetaTrader 5
GoldMatic EA — это автоматизированный инструмент, специально разработанный для торговли XAU/USD (золото) на платформе MetaTrader 5. Этот экспертный советник упрощает торговлю,автоматизируя анализ и исполнение сделок, что делает его удобным решением для трейдеров, предпочитающих пассивный подход к торговле золотом.
Основные особенности
-
Автоматическая работаСоветник полностью управляет всеми торговыми операциями, включая анализ рынка и исполнение сделок, не требуя вмешательства со стороны пользователя.
-
Динамический анализ рынкаБлагодаря мониторингу рынка в реальном времени, EA адаптируется к изменяющимся условиям и принимает обоснованные торговые решения.
-
Инновационное управление позициями
Алгоритм работает без традиционных уровней Stop Loss и Take Profit, используя внутреннюю логику для оптимального закрытия позиций.
-
Адаптивность
Советник изменяет действия в зависимости от баланса счёта и текущей рыночной ситуации, обеспечивая сбалансированный подход к торговле.
-
Доступный интерфейс
Простая настройка делает EA подходящим как для начинающих, так и для опытных трейдеров.
Как использовать
-
Прикрепите EA к графику XAU/USD на платформе MetaTrader 5, используя рекомендованный таймфрейм.
-
Позвольте советнику автоматически анализировать рынок и исполнять сделки.
Рекомендации
-
Тестирование: Рекомендуется протестировать EA на демо-счете, чтобы убедиться в его совместимости с условиями вашего брокера.
-
Таймфрейм: Используйте EA на рекомендованном таймфрейме для оптимальной производительности.
-
Оптимизация: Советник оптимизирован для работы на H1 и H2, а также поддерживает режимы исполнения приказов IOC (исполнить или отменить), FOK (исполнить полностью или отменить) и Return.
Данный EA предлагает структурированный и гибкий способ автоматической торговли золотом. Следуйте указанным рекомендациям для надёжной интеграции в вашу торговую стратегию и максимального использования всех возможностей советника.
Дополнительные функции для опытных трейдеров:
-
Фиксированный лот – позволяет задать постоянный размер лота, исключая динамические изменения.
-
Минимальная прибыль – позволяет установить минимальный уровень прибыли перед закрытием сделки.
-
Комментарий к сделке – можно добавлять собственные комментарии к сделкам для удобства анализа.
-
Максимальный спред – позволяет ограничить сделки, если рыночный спред превышает заданный уровень.
-
Трейлинг-стоп – динамический стоп-лосс, который следует за ценой в прибыльной позиции.
-
Поддержка мультивалютности – теперь поддерживаются разные валюты, включая российский рубль.
-
Ожидание лучшей прибыли – EA может удерживать позиции дольше в ожидании более выгодного движения рынка.
Внимание: эта функция увеличивает потенциальную прибыль, но и повышает риск из-за увеличенного времени удержания открытых позиций. Учитывайте свою терпимость к риску.
-
Режим прямой торговли:
-
Только покупки
-
Только продажи
-
Обе стороны
-
-
Максимальное количество открытых сделок – помогает управлять рисками и ограничивает одновременное количество открытых ордеров.
-
Индивидуальные часы торговли – настройка времени торговли по дням недели (с понедельника по пятницу).
-
Жёсткий стоп в процентах от баланса – если убыток достигает заданного процента, все позиции закрываются и новые сделки до конца дня не открываются.
-
Время завершения торговли в пятницу – позволяет задать точное время, после которого в пятницу новые позиции не открываются.
-
Опция Magic Number – теперь все сделки используют заданный Magic Number для лучшего управления и отслеживания.
-
Максимальная задержка перед сделкой – позволяет установить случайную задержку (в секундах) перед открытием сделки.
-
Жесткий стоп в валюте счёта – определяет максимальный убыток в валюте счёта. Если этот лимит достигнут, все позиции закрываются и торговля прекращается.
Преимущества: строгий контроль риска независимо от количества открытых сделок.
-
Задержка между сделками (только для новых сделок) – предотвращает открытие новых сделок чаще, чем через заданное количество минут.
-
Trailing SL в пунктах – активируется только при наличии прибыли, фиксирует её часть и позволяет позиции продолжаться.
-
Минимальное расстояние между восстановительными сделками в пунктах – регулирует расстояние между такими сделками автоматически.
-
Опция включать или исключать своп при закрытии сделок
- Отображение общей прибыли и количества сделок на каждом графике, где работает GoldMatic
-
Улучшенная стратегия, обновлённая с учётом последних тенденций на рынке золота
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной.
I initially purchased this EA in July 2025 and at that point after testing it I wasn't massively blown away; however, the developer has now released several updates and the EA is now great. Its such a hidden gem and for the cost of the EA its an absolute bargain. The risk management is highly customisable so even in the current volatile markets the settings can be amended to match the risk profile your happy with. I would definitely recommend this EA and want to praise the developer for the EAs continual improvement and profitability. BTW the Edgar Elsner reviews also looks to be complete BS because it just looks like he's trying to flog his own EA.