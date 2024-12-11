В честь нового обновления цена снижена на 50% на две недели.



GoldMatic EA для MetaTrader 5

GoldMatic EA — это автоматизированный инструмент, специально разработанный для торговли XAU/USD (золото) на платформе MetaTrader 5. Этот экспертный советник упрощает торговлю,автоматизируя анализ и исполнение сделок, что делает его удобным решением для трейдеров, предпочитающих пассивный подход к торговле золотом.

Основные особенности

Автоматическая работа Советник полностью управляет всеми торговыми операциями, включая анализ рынка и исполнение сделок, не требуя вмешательства со стороны пользователя.

Динамический анализ рынка Благодаря мониторингу рынка в реальном времени, EA адаптируется к изменяющимся условиям и принимает обоснованные торговые решения.

Инновационное управление позициями

Алгоритм работает без традиционных уровней Stop Loss и Take Profit, используя внутреннюю логику для оптимального закрытия позиций.

Адаптивность

Советник изменяет действия в зависимости от баланса счёта и текущей рыночной ситуации, обеспечивая сбалансированный подход к торговле.

Доступный интерфейс

Простая настройка делает EA подходящим как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

Как использовать

Прикрепите EA к графику XAU/USD на платформе MetaTrader 5, используя рекомендованный таймфрейм. Позвольте советнику автоматически анализировать рынок и исполнять сделки.

Рекомендации

Тестирование : Рекомендуется протестировать EA на демо-счете, чтобы убедиться в его совместимости с условиями вашего брокера.

Таймфрейм : Используйте EA на рекомендованном таймфрейме для оптимальной производительности.

Оптимизация: Советник оптимизирован для работы на H1 и H2, а также поддерживает режимы исполнения приказов IOC (исполнить или отменить), FOK (исполнить полностью или отменить) и Return.

Данный EA предлагает структурированный и гибкий способ автоматической торговли золотом. Следуйте указанным рекомендациям для надёжной интеграции в вашу торговую стратегию и максимального использования всех возможностей советника.

Дополнительные функции для опытных трейдеров:

Фиксированный лот – позволяет задать постоянный размер лота, исключая динамические изменения.

Минимальная прибыль – позволяет установить минимальный уровень прибыли перед закрытием сделки.

Комментарий к сделке – можно добавлять собственные комментарии к сделкам для удобства анализа.

Максимальный спред – позволяет ограничить сделки, если рыночный спред превышает заданный уровень.

Трейлинг-стоп – динамический стоп-лосс, который следует за ценой в прибыльной позиции.

Поддержка мультивалютности – теперь поддерживаются разные валюты, включая российский рубль.

Ожидание лучшей прибыли – EA может удерживать позиции дольше в ожидании более выгодного движения рынка.

Внимание : эта функция увеличивает потенциальную прибыль, но и повышает риск из-за увеличенного времени удержания открытых позиций. Учитывайте свою терпимость к риску.

Режим прямой торговли : Только покупки Только продажи Обе стороны

Максимальное количество открытых сделок – помогает управлять рисками и ограничивает одновременное количество открытых ордеров.

Индивидуальные часы торговли – настройка времени торговли по дням недели (с понедельника по пятницу).

Жёсткий стоп в процентах от баланса – если убыток достигает заданного процента, все позиции закрываются и новые сделки до конца дня не открываются.

Время завершения торговли в пятницу – позволяет задать точное время, после которого в пятницу новые позиции не открываются.

Опция Magic Number – теперь все сделки используют заданный Magic Number для лучшего управления и отслеживания.

Максимальная задержка перед сделкой – позволяет установить случайную задержку (в секундах) перед открытием сделки.

Жесткий стоп в валюте счёта – определяет максимальный убыток в валюте счёта. Если этот лимит достигнут, все позиции закрываются и торговля прекращается.

Преимущества : строгий контроль риска независимо от количества открытых сделок.

Задержка между сделками (только для новых сделок) – предотвращает открытие новых сделок чаще, чем через заданное количество минут.

Trailing SL в пунктах – активируется только при наличии прибыли, фиксирует её часть и позволяет позиции продолжаться.

Минимальное расстояние между восстановительными сделками в пунктах – регулирует расстояние между такими сделками автоматически.

Опция включать или исключать своп при закрытии сделок



Отображение общей прибыли и количества сделок на каждом графике, где работает GoldMatic

Улучшенная стратегия, обновлённая с учётом последних тенденций на рынке золота

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной.



