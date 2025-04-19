Gold Matrix MT5

Venta de Navidad: Se venderán 10 copias con un 65% de descuento durante la venta de Navidad.


Matriz del Oro: Desbloquee la maestría de las operaciones con oro con la tecnología avanzada de IA. Aproveche el poder de las operaciones inteligentes de impulso en el mercado del oro.

Únete a mi grupo abierto para preguntas relacionadas con cualquiera de mis productos: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01

    ¿Está listo para elevar su experiencia de trading en el XAUUSD? Presentamos Gold Matrix - el sofisticado Asesor Experto diseñado específicamente para los operadores de oro que exigen precisión, adaptabilidad y un rendimiento constante.

    Estrategia de élite basada en el impulso

    Gold Matrix identifica y capitaliza el impulso donde más importa - siguiendo los pasos de los operadores de alto volumen que están impulsando activamente la acción del precio. Este EA no sólo sigue las tendencias - sigue el dinero.

    Tecnología de aprendizaje automático adaptativo

    Los mercados evolucionan, y Gold Matrix también. Nuestro algoritmo de aprendizaje automático adaptativo analiza continuamente las condiciones del mercado para optimizar sus parámetros de negociación, asegurando que el EA se mantiene perfectamente sintonizado con el comportamiento actual del mercado.

    Gestión Estratégica de Posiciones

    A diferencia de los típicos EAs que cortan las pérdidas inmediatamente, Gold Matrix emplea una estrategia inteligente de promediación para gestionar las posiciones de forma más efectiva. Para los operadores que prefieren la gestión de riesgos tradicional, hay disponible una función de stop loss personalizable.

    Análisis direccional adaptativo basado en noticias

    Gold Matrix lleva su inteligencia de noticias al siguiente nivel, no sólo filtrando los períodos de riesgo, sino analizando activamente los datos económicos recientes para informar sus decisiones de trading. El sofisticado algoritmo del EA evalúa los resultados y las reacciones del mercado a las noticias recientes, determinando si las condiciones favorecen la compra, la venta o la aplicación de un enfoque bidireccional equilibrado. Esta interpretación inteligente del mercado permite a Gold Matrix alinearse con la narrativa económica más amplia que impulsa los precios del oro, en lugar de basarse únicamente en indicadores técnicos. Al incorporar esta capa de análisis fundamental, el EA puede identificar oportunidades direccionales más fuertes y adaptar su estrategia en consecuencia: comprar durante condiciones económicas alcistas, vender durante escenarios bajistas o negociar en ambas direcciones cuando los mercados carecen de un consenso claro. Esta inteligencia direccional impulsada por las noticias da a Gold Matrix una ventaja significativa en la captura de los movimientos más rentables, evitando al mismo tiempo las trampas contra-tendencia.

    Cómo utilizarlo:

    • Cargar en el gráfico XAUUSD H1
    • Cambie la configuración de riesgo ajustando la entrada llamada "nivel de autoloteo". Mayor nivel de Autolot = mayor riesgo y mayor potencial de beneficio.
    • Ejecutar en VPS
    • Saldo mínimo de la cuenta para el comercio seguro 1000 $ o 10 $ en una cuenta de centavos
    • Apalancamiento mínimo para operar con seguridad 1:500

    Evite utilizar datos históricos del broker para backtests de más de 1-2 años. Los brokers no suelen mantener datos históricos de alta calidad durante largos periodos, lo que puede llevar a resultados de backtest inexactos y a métricas de rendimiento engañosas.

    Para realizar pruebas retrospectivas de estrategias a más largo plazo, utilice en su lugar datos de tick de terceros. Esto garantiza la precisión y fiabilidad de los datos para su análisis. Puedes encontrar mi guía paso a paso para descargar e importar datos de tick en MT5 Sigue esta guía para más información.

    Ventajas clave:

    • El enfoque a corto plazo minimiza la exposición al mercado y el riesgo
    • Rendimiento agnóstico del corredor verificado a través de extensas pruebas de estrés
    • Resistente a las condiciones del mercado, incluidas las variaciones del diferencial y el deslizamiento
    • Configuración y funcionamiento sencillos con controles de parámetros intuitivos
    • Documentación exhaustiva tanto para principiantes como para operadores experimentados.

    Diseñado para las condiciones reales del mercado

    Gold Matrix ha sido rigurosamente probado en múltiples brokers con condiciones variables para asegurar un rendimiento consistente independientemente de su entorno de negociación. La resistencia del algoritmo al spread y al deslizamiento lo hace ideal para los operadores preocupados por la calidad de la ejecución.

    ¿Es Gold Matrix adecuado para usted?

    Este EA es perfecto para los operadores centrados en el mercado del oro que valoran la tecnología sofisticada junto con un funcionamiento sencillo. Tanto si opera a tiempo completo como si dispone de pocas horas para supervisar los mercados, Gold Matrix se adapta a su estilo de negociación.

    No deje su comercio de oro al azar. Elija el enfoque inteligente y adaptable que sigue el flujo de dinero institucional.

    Actualice a Gold Matrix hoy y transforme su experiencia de trading en XAUUSD.

    Gravity Tool
    Gravity Tool 2025.12.07 14:38 
     

    In my opinion: If you want to go for a gold grid bot, this is the best from the market. I run it with low risk but its design makes different strategies possible. I recommend it highly. Jesper is also an honest developer and certainly one of the smartes arround.

    thomaslampe65
    thomaslampe65 2025.08.27 02:40 
     

    Update 12/11/25: This EA continues to amaze me. profit from 9/15/25 until 12/11/25 is EUR 404.77. It gets in, does its thing, and gets out.

    Update 10/21/25: I started a real account on 9/15/25 with EUR 1k, default settings except AutoLot 2. Until today net profit EUR 183.65. 19 trades - 17W, 2L. XAUUSD lost about 7% in the last 2 days and the EA did not take a trade, staying safe. Very impressive!

    9/12/25: Summary after one month of running a Euro 1K demo account on RoboForex PRO 1:1000: I am up 8.8% with minimal DD, 19W, 4L. I am sure that this would have looked even better as I somehow managed to turn the EA off for 4 trading days. Jesper's support is superb and he is very engaging in the chat group. I am excited about this EA and will start a real account next month. Thank you for creating an excellent EA, Jesper!

    Saman Mehrdad Taheri
    Saman Mehrdad Taheri 2025.08.24 06:40 
     

    I’ve been running Gold Matrix for about 4 weeks on high settings and my account is up around 60% . Drawdown has touched 30% a few times, but the EA always recovered well and pushed back into profit. Once I hit 100%, I’ll withdraw my initial and let it run risk-free. Big shoutout to Jasper too — I’ve used his EAs for 2 years now and he’s one of the few genuine authors out there, always available to help. So far, really happy with the results.

    Aussie Victor MT5
    Jesper Christensen
    4.49 (37)
    Asesores Expertos
    Venta de Navidad: Se venderán 10 copias con un 50% de descuento durante la venta de Navidad. Aussie Victor revoluciona el trading tradicional combinando un posicionamiento inteligente con señales de entrada basadas en el aprendizaje automático, diseñadas específicamente para la dinámica de precios única del par de divisas AUDCAD. Únete a mi grupo abierto para preguntas relacionadas con cualquiera de mis productos: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 ¿Qué hace diferente a Aussie
    Early Retirement MT5
    Jesper Christensen
    4.5 (6)
    Asesores Expertos
    Después de años de perfeccionar las estrategias de negociación de ruptura estoy listo para compartir mi último desarrollo. Un sistema de ruptura que utiliza el aprendizaje automático (ML) para adaptarse constantemente al comportamiento actual del mercado y la exploración de las configuraciones de mayor probabilidad. Breakout trading es una estrategia probada y comprobada, pero como todo en el trading, viene con varios desafíos. Como operador manual, el reto consiste en localizar los puntos de o
    Golden Retirement MT5
    Jesper Christensen
    5 (3)
    Asesores Expertos
    Golden Retirement es un sistema multi-estrategia diseñado para operar ORO vs USD (XAUUSD). No utiliza rejilla o martingala o cualquier estrategia de gestión de dinero de alto riesgo. Cada posición tiene un stop loss y un take profit fijos. Un trailing stop se utiliza para capturar tantos pips como sea posible. No es un sistema de scalping, pero la mayoría de las posiciones se cierran en un día o dos. Utiliza 10 estrategias diferentes para sacar lo mejor de cada condición de mercado. Como este E
    Neural Nexus MT5
    Jesper Christensen
    4 (4)
    Asesores Expertos
    Venta de Navidad: Se venderán 10 copias con un 65% de descuento durante la venta de Navidad. Neural Nexus MT5 Expert Advisor - Sistema avanzado de cuadrícula de reversión a la media. la próxima evolución en el comercio automatizado EURUSD . Únete a mi grupo abierto para preguntas relacionadas con cualquiera de mis productos: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 Neural Nexus representa la continuación de vanguardia de nuestra probada serie EA, tras el notable éxito de ChronomaX (107
    ChronomaX
    Jesper Christensen
    5 (5)
    Asesores Expertos
    Venta de Navidad: Se venderán 10 copias con un 50% de descuento durante la venta de Navidad. Transforme sus operaciones en EURUSD con ChronomaX, un Asesor Experto avanzado que combina las estrategias tradicionales de trading con las últimas tecnologías de redes neuronales de inteligencia artificial. Únase a mi grupo abierto para preguntas relacionadas con cualquiera de mis productos: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 Guía del usuario/ manual del EA: haga clic aquí. Para usar/pr
    PAM Scalper PRO FX
    Jesper Christensen
    4.71 (17)
    Asesores Expertos
    PAM SCALPER (Price action momentum scalper) analiza los datos históricos de precios para identificar las zonas de oferta y demanda donde la liquidez es alta y entra con el impulso del flujo de dinero institucional. El EA extrapola zonas para comprar o vender a partir de la acción del precio histórico y los datos de volumen. Si desea realizar un backtest de este EA o de cualquier otro EA scalper, debe utilizar datos de tick de alta calidad. Los datos históricos que su broker le proporciona a trav
    Anchored VWAP plus
    Jesper Christensen
    Indicadores
    Mejore sus operaciones con la tecnología avanzada de precio medio ponderado por volumen (VWAP) anclado Desbloquee el verdadero poder de la acción del precio con nuestro indicador premium Anchored VWAP para MetaTrader 5 - la herramienta esencial para entradas de precisión, salidas estratégicas y configuraciones de continuación de tendencia de alta probabilidad. Escríbame un DM para una prueba gratuita de 7 días. Anchored VWAP Plus ofrece a los operadores un control sin precedentes al permitir pun
    FREE
    Smart Trade Control MT5
    Jesper Christensen
    Utilidades
    Transforme su experiencia de trading en Metatrader 5 con Smart Trade Control para MT5, una solución de gestión de operaciones sofisticada e intuitiva diseñada para traders de todos los niveles. Desde el dimensionamiento preciso de posiciones hasta la gestión avanzada de cestas, esta herramienta agiliza el flujo de trabajo de sus operaciones a la vez que mejora el control del riesgo. Póngase en contacto conmigo para una prueba gratuita de 7 días. Características principales: Calculadora inteligen
    Gravity Tool
    Gravity Tool 2025.12.07 14:38 
     

    In my opinion: If you want to go for a gold grid bot, this is the best from the market. I run it with low risk but its design makes different strategies possible. I recommend it highly. Jesper is also an honest developer and certainly one of the smartes arround.

    thomaslampe65
    thomaslampe65 2025.08.27 02:40 
     

    Update 12/11/25: This EA continues to amaze me. profit from 9/15/25 until 12/11/25 is EUR 404.77. It gets in, does its thing, and gets out.

    Update 10/21/25: I started a real account on 9/15/25 with EUR 1k, default settings except AutoLot 2. Until today net profit EUR 183.65. 19 trades - 17W, 2L. XAUUSD lost about 7% in the last 2 days and the EA did not take a trade, staying safe. Very impressive!

    9/12/25: Summary after one month of running a Euro 1K demo account on RoboForex PRO 1:1000: I am up 8.8% with minimal DD, 19W, 4L. I am sure that this would have looked even better as I somehow managed to turn the EA off for 4 trading days. Jesper's support is superb and he is very engaging in the chat group. I am excited about this EA and will start a real account next month. Thank you for creating an excellent EA, Jesper!

    Jesper Christensen
    Respuesta del desarrollador Jesper Christensen 2025.08.27 06:42
    Thanks Thomas!
    Saman Mehrdad Taheri
    Saman Mehrdad Taheri 2025.08.24 06:40 
     

    I’ve been running Gold Matrix for about 4 weeks on high settings and my account is up around 60% . Drawdown has touched 30% a few times, but the EA always recovered well and pushed back into profit. Once I hit 100%, I’ll withdraw my initial and let it run risk-free. Big shoutout to Jasper too — I’ve used his EAs for 2 years now and he’s one of the few genuine authors out there, always available to help. So far, really happy with the results.

    Jesper Christensen
    Respuesta del desarrollador Jesper Christensen 2025.08.25 18:26
    Thank you for your support Saman!
    juneve
    juneve 2025.07.24 16:41 
     

    It's hard to believe I'm the first to leave a review here. I’ve been running this EA on a live account since April. The win rate is over 95 percent. You shouldn’t expect daily trades with this EA, but when it does open a position, it's impressive. I'm a big fan of the trendline drawing feature — it not only looks good but also provides valuable insights. I’ve activated the grid mode, although it rarely comes into play. With the drawdown risk settings, I’ve got everything under control. And whenever the grid mode was triggered, it never failed. I’m in profit with this impressive EA. Thanks to the developer for such great work!

    Jesper Christensen
    Respuesta del desarrollador Jesper Christensen 2025.07.24 16:50
    Thank you for your review Juneve! Much appreciated :)
