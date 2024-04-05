Equity Protect Pro

5

Equity Protect Pro: 안심 거래를 위한 종합 계좌 보호 전문가

계좌 보호, 자산 보호, 포트폴리오 보호, 다중 전략 보호, 수익 보호, 수익 확보, 거래 보안, 위험 관리 프로그램, 자동 위험 관리, 자동 청산, 조건부 청산, 예약 청산, 동적 청산, 추적 손절매, 원클릭 종료, 원클릭 청산, 원클릭 복원 등의 기능을 찾고 있다면 Equity Protect Pro가 바로 필요한 프로그램입니다.

설정이 간편하고 사전 설정된 조건이 충족되면 모든 차트를 닫을 수 있으며 신호 구독 취소도 지원합니다(이는 모든 거래 프로그램도 중지됨을 의미합니다). 이 시점에서 새로운 주문이 생성되지 않으며 최종적으로 모든 주문이 종료되어 예상치 못한 손실을 효과적으로 방지하고 안심하고 거래할 수 있습니다.

Equity Protect Pro Demo Version for you to test 

Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4

Equity Protect Pro MT5 Demo.ex5

Equity Protect Pro는 14가지 핵심 기능을 갖추고 있으며 모두 독립적으로 작동합니다. 거래 전략에 따라 적절한 기능 조합을 선택하여 사용할 수 있습니다. 이러한 기능은 기본적으로 꺼져 있으며 사용하지 않을 때는 수정할 필요가 없습니다. 사용해야 하는 경우 "enable (function)"을 true로 설정하고 해당 매개변수를 입력하기만 하면 됩니다. 필요에 따라 보호를 실행할 때 다른 EA를 닫을지 여부를 고려하십시오. 다음은 주요 기능에 대한 설명입니다.

  • Equity Lower Limit: 계정 자산이 이 사전 설정값 아래로 떨어지면 보호가 즉시 트리거됩니다. 대부분의 트레이더에게 강력히 권장되며, 상당한 손실을 효과적으로 방지합니다.
  • Equity Upper Limit: 계정 자산이 이 사전 설정값 위로 상승하면 보호가 트리거됩니다. 극히 소수의 특별한 경우에 적용됩니다.
  • Trailing Stop Percentage Limit: 계정의 과거 최대 자산의 백분율을 기준으로 트레일링 스톱을 설정합니다. 동적 로트 크기를 사용하는 거래 전략에 적합합니다.
  • Trailing Stop Amount Limit: 사전 설정된 금액을 기준으로 트레일링 스톱을 설정합니다. 고정 로트 크기를 사용하는 거래 전략에 적합합니다.
  • Loss Percentage Limit: 현재 계정의 미실현 손실 백분율이 이 값 아래로 떨어지면 보호가 트리거됩니다. 신중하게 사용하고, 손실을 나타내기 위해 음수를 사용하십시오.
  • Loss Amount Limit: 현재 계정의 미실현 손실이 이 값 아래로 떨어지면 보호가 트리거됩니다. 신중하게 사용하고, 손실을 나타내기 위해 음수를 사용하십시오.
  • Profit Percentage Limit: 현재 계정의 미실현 이익 백분율이 이 값 위로 상승하면 보호가 트리거됩니다. 다중 전략 트레이더의 수익성 관리에 유용합니다.
  • Profit Amount Limit: 현재 계정의 미실현 이익이 이 값 위로 상승하면 보호가 트리거됩니다. 다중 전략 트레이더의 수익 목표 관리에도 유용합니다.
  • Accumulated Profit: 현재 계정의 누적 이익이 이 값 위로 상승하면 보호가 트리거됩니다. 다중 전략 트레이더의 수익 목표 관리에도 유용합니다.
  • Everyday Close: 매일 지정된 시간에 모든 포지션을 자동으로 청산하여 야간의 낮은 유동성 위험 및 스왑 비용을 방지합니다.
  • Friday Close: 주말 시장 불확실성을 피하기 위해 금요일에만 청산을 실행합니다.
  • Datetime Close: 지정된 날짜 및 시간에 포지션을 청산합니다. 중요한 이벤트 또는 공휴일 전에 적용할 수 있습니다.
  • Restore Config: 다른 차트가 실행되고 있지 않으면 매일 지정된 시간에 이전에 닫힌 Expert Advisor (EA)를 자동으로 복원합니다.
  • Remote Protect: 외출 중 예상치 못한 시장 움직임에 직면했을 때 특히 유용합니다. 휴대폰을 사용하여 현재 차트에 미결 주문을 하면 보호가 트리거됩니다.

또한 Equity Protect Pro에는 다음과 같은 기능도 있습니다.

  • 동일한 기호, 시간 프레임 및 매개변수로 이전에 닫은 프로그램을 원클릭으로 복원합니다.
  • 모든 차트를 원클릭으로 닫습니다(다른 거래 프로그램을 닫습니다).
  • 원클릭 청산: 모든 미결제 주문을 즉시 닫습니다.
  • MQL 가상 서버에서의 사용을 지원합니다.
  • 메시지 알림: 계정 상태를 추적하기 위한 휴대폰 메시지 및 이메일 알림을 지원합니다.
  • 거래 신호 취소: 보호를 실행할 때 거래 신호 구독을 취소하고 모든 자동 거래를 중지하도록 선택할 수 있습니다.

테스트 지침:

  • 테스트 중에 프로그램은 현재 기호로 자동으로 1 로트 매수 주문을 합니다. 사용자는 테스트 결과를 기준으로 초기 자본과 매개변수를 반복적으로 조정하여 프로그램의 작동 효과를 이해할 수 있습니다.

중요 알림:

  • 일부 고객은 "이미 손실 제한을 설정했는데 자산 하한선을 설정할 필요가 없습니까?"라고 묻습니다. 답변은 권장되지 않는다는 것입니다. 고객이 손실 비율 제한을 -10%로 설정했지만 다른 거래 EA에도 손절매가 있고 각 손절매가 -5%라고 가정합니다. 이러한 손절매는 손실 제한의 보호 조건을 트리거하지 않지만 여러 손절매 후 계좌 손실은 -10%를 훨씬 초과합니다. 이 경우 자산 하한선도 설정하면 이러한 일이 발생하지 않습니다.
  • 이 프로그램은 현재 터미널에서 실행되는 거래 프로그램만 닫을 수 있으며 동일한 계정으로 다른 터미널에서 실행되는 프로그램은 닫을 수 없습니다. 원하는 효과를 얻으려면 모든 거래 프로그램을 하나의 터미널에서 실행하십시오.
  • “enable (function)”은 기능 그룹의 마스터 스위치입니다. “enable (function)”이 true로 설정되지 않은 경우 “다른 차트 닫기”의 관련 구성은 활성화되어 있어도 실행되지 않습니다.

유용한 팁:

  • 구매, 설치 및 업데이트 방법
  • 휴대폰 메시지 알림 구성 방법
  • 이메일 알림 구성 방법
  • 이 프로그램은 다양한 방법으로 사용할 수 있습니다. 데모 계정에서 철저한 테스트를 수행하고 매개변수를 조정하고 프로그램의 작동 메커니즘에 익숙해지고 라이브 거래에서 모든 것이 확실한지 확인하는 것이 좋습니다.
  • 질문이 있으시면 댓글 섹션에 댓글을 남겨주시면 즉시 답변해 드리겠습니다. 개인적으로 연락하셔도 됩니다.




    Eric Schneider
    117
    Eric Schneider 2025.01.07 11:45 
     

    Very good EA. Very effective and practical

    리뷰 답변