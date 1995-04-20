Mouse calculation mt4

Mouse Calculation calcula rápidamente el P/L de cada orden si se cierra al precio que señala el ratón.

Ideal para tomar decisiones rápidas con múltiples órdenes: grid, martingala y entradas escalonadas. Precio de break-even y niveles objetivo, a simple vista.

Funciones principales

  • Mouse PnL (M): Vista previa del P/L por orden y del total (incluye swap).

  • Break even Price (B): Muestra el precio/línea de break-even del conjunto.

  • Time_Sync_Lines (T): Alinea la misma hora del día en los últimos N días para comparar; arrastra para revisar momentos clave.

  • Panel (P): Mostrar/Ocultar el panel de control.

  • About (A): Instrucciones e información.

Indicaciones en el gráfico

  • B / S: P/L actual de la orden

  • M: P/L estimado “si se cierra al precio del ratón”

  • T: P/L total

Escenarios ideales

  • Grid: Determina rápidamente el “take profit” del conjunto.

  • Martingala: Verifica rápido “hasta dónde debe rebotar para llegar a break-even / positivo”.

  • Múltiples órdenes: Facilita cierres parciales y ajustes.

Parámetros

  • sync_lines: Cantidad de líneas verticales de Time_Sync_Lines (por defecto 8)
    (El resto son ajustes de color/estilo de visualización.)

Cómo usar

  1. Cárgalo en el gráfico (según el símbolo del gráfico actual).

  2. Pulsa M para Mouse PnL (M), B para Break even Price (B), T para Time_Sync_Lines (T).

  3. Mueve el ratón a cualquier nivel de precio; arrastra Time_Sync_Lines cuando quieras comparar.

Atajos: P Panel, A About, M Mouse PnL, B Break even Price, T Time_Sync_Lines.

Aviso importante y descargo de responsabilidad

  • Este indicador es solo para análisis y apoyo a la decisión. No es asesoramiento de inversión ni garantiza beneficios.

  • Las especificaciones, el valor del punto y el swap varían según el bróker; los resultados pueden diferir.

  • El indicador no opera ni modifica órdenes; solo muestra información.


