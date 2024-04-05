Equity Protect Pro

5

Equity Protect Pro : Votre expert en protection de compte complet pour un trading en toute sérénité

Si vous recherchez des fonctionnalités telles que la protection de compte, la protection des capitaux propres, la protection de portefeuille, la protection multi-stratégies, la protection des bénéfices, la prise de bénéfices, la sécurité de trading, les programmes de contrôle des risques, le contrôle automatique des risques, la liquidation automatique, la liquidation conditionnelle, la liquidation programmée, la liquidation dynamique, le trailing stop loss, la fermeture en un clic, la liquidation en un clic et la restauration en un clic, Equity Protect Pro est le programme qu'il vous faut.

Il est facile à configurer et peut fermer tous les graphiques lorsque les conditions prédéfinies sont remplies, tout en prenant en charge l'annulation des abonnements aux signaux (ce qui signifie que tous les programmes de trading s'arrêteront également de fonctionner). À ce stade, aucune nouvelle commande ne sera générée et, enfin, toutes les commandes seront fermées, empêchant efficacement les pertes imprévues et vous permettant de trader en toute tranquillité d'esprit.

Equity Protect Pro Demo Version for you to test 

Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4

Equity Protect Pro MT5 Demo.ex5

Equity Protect Pro dispose de 14 fonctions principales, qui fonctionnent toutes indépendamment. Vous pouvez choisir la combinaison de fonctions appropriée à utiliser en fonction de votre stratégie de trading. Ces fonctions sont désactivées par défaut et n'ont pas besoin d'être modifiées lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Lorsque vous devez les utiliser, définissez simplement "enable (function)" sur "true" et remplissez les paramètres correspondants. Veuillez considérer s'il faut fermer d'autres EA lors de l'exécution de la protection, en fonction de vos besoins. Voici les descriptions des fonctions principales :

  • Equity Lower Limit : Lorsque les capitaux propres du compte tombent en dessous de cette valeur prédéfinie, la protection est immédiatement déclenchée. Fortement recommandé, adapté à la plupart des traders, prévenant efficacement les pertes importantes.
  • Equity Upper Limit : Lorsque les capitaux propres du compte augmentent au-dessus de cette valeur prédéfinie, la protection est déclenchée. Applicable dans un très petit nombre de cas spéciaux.
  • Trailing Stop Percentage Limit : Définit un stop suiveur basé sur un pourcentage de l'équité maximale historique du compte. Convient aux stratégies de trading utilisant des tailles de lot dynamiques.
  • Trailing Stop Amount Limit : Définit un stop suiveur basé sur un montant prédéfini. Convient aux stratégies de trading utilisant des tailles de lot fixes.
  • Loss Percentage Limit : Déclenche la protection lorsque le pourcentage de perte flottante actuel du compte tombe en dessous de cette valeur. À utiliser avec discrétion, veuillez utiliser un nombre négatif pour représenter la perte.
  • Loss Amount Limit : Déclenche la protection lorsque la perte flottante actuelle du compte tombe en dessous de cette valeur. À utiliser avec discrétion, veuillez utiliser un nombre négatif pour représenter la perte.
  • Profit Percentage Limit : Déclenche la protection lorsque le pourcentage de profit flottant actuel du compte dépasse cette valeur. Utile pour gérer la rentabilité des traders multi-stratégies.
  • Profit Amount Limit : Déclenche la protection lorsque le profit flottant actuel du compte dépasse cette valeur. Également utile pour gérer les objectifs de rentabilité des traders multi-stratégies.
  • Accumulated Profit : Déclenche la protection lorsque le profit accumulé actuel du compte dépasse cette valeur. Également utile pour gérer les objectifs de rentabilité des traders multi-stratégies.
  • Everyday Close : Ferme automatiquement toutes les positions à une heure spécifiée chaque jour pour éviter les risques de faible liquidité et les coûts de swap pendant la nuit.
  • Friday Close : Exécute la clôture uniquement le vendredi pour éviter les incertitudes du marché pendant le week-end.
  • Datetime Close : Ferme les positions à une date et une heure spécifiées, applicable avant des événements importants ou des jours fériés.
  • Restore Config : Restaure automatiquement l'Expert Advisor (EA) précédemment fermé à une heure spécifiée chaque jour s'il n'y a pas d'autres graphiques en cours d'exécution.
  • Remote Protect : L'utilisation d'un téléphone mobile pour placer un ordre en attente sur le graphique actuel déclenche la protection, particulièrement utile en cas de mouvements de marché inattendus lorsque vous êtes absent.

De plus, Equity Protect Pro dispose également des fonctions suivantes :

  • Restauration en un clic des programmes précédemment fermés, avec des symboles, des délais et des paramètres identiques.
  • Fermeture en un clic de tous les graphiques (ferme d'autres programmes de trading).
  • Liquidation en un clic : fermeture immédiate de tous les ordres ouverts.
  • Prise en charge de l'utilisation sur les serveurs virtuels MQL.
  • Alertes de messages : prise en charge des alertes de messages de téléphone portable et de courrier électronique pour suivre l'état du compte.
  • Annuler les signaux de trading : lors de l'exécution de la protection, vous pouvez choisir d'annuler les abonnements aux signaux de trading et d'arrêter tout le trading automatique.

Instructions de test :

  • Pendant le test, le programme placera automatiquement un ordre d'achat d'un lot sur le symbole actuel. Les utilisateurs peuvent ajuster à plusieurs reprises le capital initial et les paramètres en fonction des résultats du test pour comprendre l'effet de fonctionnement du programme.

Rappels importants :

  • Certains clients demandent : "J'ai déjà défini une limite de perte, puis-je ne pas définir de limite inférieure de capitaux propres ?" La réponse est que ce n'est pas recommandé. Supposons qu'un client définisse une limite de pourcentage de perte de -10 %, mais que ses autres EA de trading aient également des stop loss, chaque stop loss étant de -5 %. Ces stop loss ne déclenchent pas les conditions de protection de la limite de perte, mais après plusieurs stop loss, la perte du compte dépassera de loin -10 %. Dans ce cas, si vous définissez également une limite inférieure de capitaux propres, cela ne se produira pas.
  • Ce programme ne peut fermer que les programmes de trading exécutés sur le terminal actuel et ne peut pas fermer les programmes exécutés sur d'autres terminaux avec le même compte. Pour obtenir l'effet désiré, veuillez exécuter tous les programmes de trading sur un seul terminal.
  • "enable (function)" est le commutateur principal du groupe de fonctions. Si "enable (function)" n'est pas défini sur "true", la configuration associée de "fermer d'autres graphiques" ne sera pas exécutée même si elle est activée.

Conseils utiles :




    Avis 2
    Eric Schneider
    117
    Eric Schneider 2025.01.07 11:45 
     

    Very good EA. Very effective and practical

