RTX Master Scalp

RTX EA es un Asesor Experto de nueva generación diseñado para operadores que buscan consistencia, estabilidad y resultados medibles a largo plazo. Construido con una arquitectura algorítmica avanzada y análisis de mercado en tiempo real, RTX EA ofrece una ejecución de operaciones optimizada tanto en condiciones de baja como de alta volatilidad.

Con su sistema inteligente de lógica multi-filtro, RTX EA es capaz de identificar configuraciones de mercado de alta probabilidad, evitando entradas innecesarias, y maximizando la eficiencia de riesgo-recompensa. El sistema no se basa en estrategias peligrosas como la martingala incontrolada, sistemas de rejilla agresivos, o scalping de alta frecuencia sin protección - garantizando un enfoque de negociación que sigue siendo seguro, estable y controlado.

Características principales

Lógica de Mercado Dinámica AI - Adapta automáticamente los parámetros de entrada basados en el comportamiento del mercado en vivo.
Gestión de Riesgo Inteligente - Incluye Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, y Protección de Equidad.
Tecnología Stealth Mode - Oculta los niveles TP/SL de entornos específicos de brokers.
Low-Spread Friendly - Optimizado para cuentas ECN y Raw Spread.
Multi-Pair Compatible - Funciona con los principales pares recomendados.
Auto-Recovery Protection System - Proporciona seguridad adicional durante la volatilidad extrema.

Ajustes recomendados

  • Marco temporal: M1 (Óptimo)

  • Pares: XAUUSD

  • Saldo Mínimo: A partir de $250 Convert Cent (mayor capital mejora la estabilidad)

  • Tipo de cuenta: Standard Cent

  • VPS: Altamente recomendado

¿Para quién es este EA?

RTX EA es ideal para:

🔹 Traders que quieren un crecimiento estable de la cuenta
🔹 Inversores centrados en la protección del capital a largo plazo
🔹 Usuarios que buscan una solución de trading manos libres totalmente automatizada

Lo que recibes

📌 Archivo RTX EA (licencia de por vida)
📌 Actualizaciones continuas y mejoras del sistema
📌 Instrucciones de configuración y guía de optimización
📌 Soporte Premium al usuario

El trading no es cuestión de suerte: se trata de tener el sistema adecuado

RTX EA te permite entrar en el mercado utilizando un enfoque de trading estructurado y diseñado profesionalmente - permitiéndote centrarte en los resultados en lugar de estar constantemente analizando gráficos.

📩 Descarga ahora y experimenta el trading automatizado profesional

