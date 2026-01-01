RTX Master Scalp
- Utilidades
- Septian Heri Priyatmo
- Versión: 3.0
- Activaciones: 5
RTX EA es un Asesor Experto de nueva generación diseñado para operadores que buscan consistencia, estabilidad y resultados medibles a largo plazo. Construido con una arquitectura algorítmica avanzada y análisis de mercado en tiempo real, RTX EA ofrece una ejecución de operaciones optimizada tanto en condiciones de baja como de alta volatilidad.
Con su sistema inteligente de lógica multi-filtro, RTX EA es capaz de identificar configuraciones de mercado de alta probabilidad, evitando entradas innecesarias, y maximizando la eficiencia de riesgo-recompensa. El sistema no se basa en estrategias peligrosas como la martingala incontrolada, sistemas de rejilla agresivos, o scalping de alta frecuencia sin protección - garantizando un enfoque de negociación que sigue siendo seguro, estable y controlado.
Características principales
✔ Lógica de Mercado Dinámica AI - Adapta automáticamente los parámetros de entrada basados en el comportamiento del mercado en vivo.
✔ Gestión de Riesgo Inteligente - Incluye Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, y Protección de Equidad.
✔ Tecnología Stealth Mode - Oculta los niveles TP/SL de entornos específicos de brokers.
✔ Low-Spread Friendly - Optimizado para cuentas ECN y Raw Spread.
✔ Multi-Pair Compatible - Funciona con los principales pares recomendados.
✔ Auto-Recovery Protection System - Proporciona seguridad adicional durante la volatilidad extrema.
Ajustes recomendados
-
Marco temporal: M1 (Óptimo)
-
Pares: XAUUSD
-
Saldo Mínimo: A partir de $250 Convert Cent (mayor capital mejora la estabilidad)
-
Tipo de cuenta: Standard Cent
-
VPS: Altamente recomendado
¿Para quién es este EA?
RTX EA es ideal para:
🔹 Traders que quieren un crecimiento estable de la cuenta
🔹 Inversores centrados en la protección del capital a largo plazo
🔹 Usuarios que buscan una solución de trading manos libres totalmente automatizada
Lo que recibes
📌 Archivo RTX EA (licencia de por vida)
📌 Actualizaciones continuas y mejoras del sistema
📌 Instrucciones de configuración y guía de optimización
📌 Soporte Premium al usuario
El trading no es cuestión de suerte: se trata de tener el sistema adecuado
RTX EA te permite entrar en el mercado utilizando un enfoque de trading estructurado y diseñado profesionalmente - permitiéndote centrarte en los resultados en lugar de estar constantemente analizando gráficos.