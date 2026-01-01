RTX Master Scalp

RTX EA es un Asesor Experto de nueva generación diseñado para operadores que buscan consistencia, estabilidad y resultados medibles a largo plazo. Construido con una arquitectura algorítmica avanzada y análisis de mercado en tiempo real, RTX EA ofrece una ejecución de operaciones optimizada tanto en condiciones de baja como de alta volatilidad.

Con su sistema inteligente de lógica multi-filtro, RTX EA es capaz de identificar configuraciones de mercado de alta probabilidad, evitando entradas innecesarias, y maximizando la eficiencia de riesgo-recompensa. El sistema no se basa en estrategias peligrosas como la martingala incontrolada, sistemas de rejilla agresivos, o scalping de alta frecuencia sin protección - garantizando un enfoque de negociación que sigue siendo seguro, estable y controlado.

Características principales

✔ Lógica de Mercado Dinámica AI - Adapta automáticamente los parámetros de entrada basados en el comportamiento del mercado en vivo.

✔ Gestión de Riesgo Inteligente - Incluye Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, y Protección de Equidad.

✔ Tecnología Stealth Mode - Oculta los niveles TP/SL de entornos específicos de brokers.

✔ Low-Spread Friendly - Optimizado para cuentas ECN y Raw Spread.

✔ Multi-Pair Compatible - Funciona con los principales pares recomendados.

✔ Auto-Recovery Protection System - Proporciona seguridad adicional durante la volatilidad extrema.

Ajustes recomendados

Marco temporal: M1 (Óptimo)

Pares: XAUUSD

Saldo Mínimo: A partir de $250 Convert Cent (mayor capital mejora la estabilidad)

Tipo de cuenta: Standard Cent

VPS: Altamente recomendado

¿Para quién es este EA?

RTX EA es ideal para:

🔹 Traders que quieren un crecimiento estable de la cuenta

🔹 Inversores centrados en la protección del capital a largo plazo

🔹 Usuarios que buscan una solución de trading manos libres totalmente automatizada

Lo que recibes

📌 Archivo RTX EA (licencia de por vida)

📌 Actualizaciones continuas y mejoras del sistema

📌 Instrucciones de configuración y guía de optimización

📌 Soporte Premium al usuario

El trading no es cuestión de suerte: se trata de tener el sistema adecuado

RTX EA te permite entrar en el mercado utilizando un enfoque de trading estructurado y diseñado profesionalmente - permitiéndote centrarte en los resultados en lugar de estar constantemente analizando gráficos.

📩 Descarga ahora y experimenta el trading automatizado profesional