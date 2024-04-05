Equity Protect Pro
Equity Protect Pro：全方位账户保护专家，让您的交易更安心
如果您正在寻找账户保护、净值保护、投资组合保护、多策略保护、利润保护、利润收割、交易安全、风控程序、自动风控、自动清仓、条件清仓、定时清仓、动态清仓、跟踪止损、一键关闭、一键清仓、一键还原等功能，Equity Protect Pro 就是您要找的程序。
它配置简单，当到达预设条件时，可关闭所有图表，同时支持关闭信号订阅（这意味着所有交易程序也将停止运行）。此时，将不再有新订单产生，最后再关闭所有订单，有效防止意外损失，让您在交易过程中高枕无忧。
Equity Protect Pro 拥有 14 个核心功能，它们都是独立运行的。您可以根据您的交易策略，选择合适的功能组合使用。这些功能默认为关闭状态，不使用时无需修改。需要使用时，只需将“enable (function)”设置为 true，并填写相应的参数即可。请根据您的需求，酌情考虑是否在执行保护时关闭其他 EA。以下是主要功能的说明：
- Equity Lower Limit：当账户净值跌至此预设值时，立即触发保护措施。强烈推荐启用此功能，适用于绝大多数交易者，能有效避免重大亏损。
- Equity Upper Limit：当账户净值超过此预设值时，触发保护措施。此选项适用于极少数特定的交易策略或情况。
- Trailing Stop Percentage Limit：根据账户历史最高净值的百分比来设置动态追踪止损。此功能特别适合采用动态交易手数的策略。
- Trailing Stop Amount Limit：根据预设的固定金额来设置追踪止损。此功能更适用于采用固定交易手数的策略。
- Loss Percentage Limit：当前账户浮亏百分比低于此值时触发保护。请谨慎使用，并确保输入一个负数值来表示亏损。
- Loss Amount Limit：当前账户浮亏低于此值时触发保护。请谨慎使用，并确保输入一个负数值来表示亏损。
- Profit Percentage Limit：当前账户浮盈百分比高于此值时触发保护。此功能对管理多策略交易的盈利很有帮助。
- Profit Amount Limit：当前账户浮盈高于此值时触发保护。此功能也适用于管理多策略交易的盈利目标。
- Accumulated Profit：当前账户累积盈利高于此值时触发保护。此功能也适用于管理多策略交易的盈利目标。
- Everyday Close：在每天指定的时间自动平掉所有仓位，以规避夜间市场流动性低和隔夜利息带来的风险。
- Friday Close：仅在每周五执行清仓操作，旨在避免周末休市期间可能出现的市场不确定性风险。
- Datetime Close：在预设的特定日期和时间执行清仓。此功能适用于在重要市场事件或公共假日前进行风险控制。
- Restore Config：在每天指定的时间，如果没有其它图表，则自动还原之前关闭的EA。
- Remote Protect：使用手机在当前图表上挂上任意挂单，则触发保护，对出门在外遇到突发行情特别有用。
此外，Equity Protect Pro还有以下功能：
- 一键还原之前关闭的程序，品种、周期、参数完全一致。
- 一键关闭所有图表（关闭其他交易程序）。
- 一键清仓：立即平掉所有未平仓订单。
- 支持在 MQL 虚拟服务器上使用。
- 消息提醒：支持手机消息和电子邮件提醒，及时掌握账户状态。
- 取消交易信号：执行保护时，可选择取消交易信号订阅，停止所有自动交易。
测试说明：
- 程序在测试时会自动在当前品种下一手多单，用户可以根据测试情况，反复调整初始资金和参数，即可了解程序运行效果。
重要提醒：
- 有客户会问，我已经设置了 Loss Limit，那是不是可以不用设置 Equity Lower Limit？答案是不建议。假设有客户设置 Loss Percentage Limit 为 -10%，但是他的其他交易 EA 也带有止损，每次止损 -5%，这些止损没有触发 Loss Limit 的保护条件，但经过多次止损后，账户损失将会远超过 -10%。此时，如果您同时设置了 Equity Lower Limit，就不会发生这种情况。
- 本程序只能关闭当前终端上运行的交易程序，并不能关闭相同账户在其他终端上运行的程序。如果要达到预期效果，请将所有交易程序集中运行在一个终端当中。
- “enable (function)”是功能组的总开关，如果没有将“enable (function)”设置为 true，那么相关配置的“关闭其他图表”即使开启了也不会执行。
温馨提示：
- 如何购买、安装、 更新
- 如何配置手机消息提醒
- 如何配置电子邮件提醒
- 本程序的使用方式花样繁多，建议在模拟账户中进行充分测试，调整参数，熟悉程序运行机制，确保在实盘交易中万无一失。
- 如有问题，欢迎在评论区留言，我会即时解答。也可以私下与我联系。
