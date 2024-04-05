Equity Protect Pro

5

Equity Protect Pro：全方位账户保护专家，让您的交易更安心

如果您正在寻找账户保护、净值保护、投资组合保护、多策略保护、利润保护、利润收割、交易安全、风控程序、自动风控、自动清仓、条件清仓、定时清仓、动态清仓、跟踪止损、一键关闭、一键清仓、一键还原等功能，Equity Protect Pro 就是您要找的程序。

它配置简单，当到达预设条件时，可关闭所有图表，同时支持关闭信号订阅（这意味着所有交易程序也将停止运行）。此时，将不再有新订单产生，最后再关闭所有订单，有效防止意外损失，让您在交易过程中高枕无忧。

Equity Protect Pro Demo Version for you to test 

Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4

Equity Protect Pro MT5 Demo.ex5

Equity Protect Pro 拥有 14 个核心功能，它们都是独立运行的。您可以根据您的交易策略，选择合适的功能组合使用。这些功能默认为关闭状态，不使用时无需修改。需要使用时，只需将“enable (function)”设置为 true，并填写相应的参数即可。请根据您的需求，酌情考虑是否在执行保护时关闭其他 EA。以下是主要功能的说明：

  • Equity Lower Limit当账户净值跌至此预设值时，立即触发保护措施。强烈推荐启用此功能，适用于绝大多数交易者，能有效避免重大亏损。
  • Equity Upper Limit：当账户净值超过此预设值时，触发保护措施。此选项适用于极少数特定的交易策略或情况。
  • Trailing Stop Percentage Limit：根据账户历史最高净值的百分比来设置动态追踪止损。此功能特别适合采用动态交易手数的策略。
  • Trailing Stop Amount Limit：根据预设的固定金额来设置追踪止损。此功能更适用于采用固定交易手数的策略。
  • Loss Percentage Limit：当前账户浮亏百分比低于此值时触发保护。请谨慎使用，并确保输入一个负数值来表示亏损。
  • Loss Amount Limit：当前账户浮亏低于此值时触发保护。请谨慎使用，并确保输入一个负数值来表示亏损。
  • Profit Percentage Limit：当前账户浮盈百分比高于此值时触发保护。此功能对管理多策略交易的盈利很有帮助。
  • Profit Amount Limit：当前账户浮盈高于此值时触发保护。此功能也适用于管理多策略交易的盈利目标。
  • Accumulated Profit：当前账户累积盈利高于此值时触发保护。此功能也适用于管理多策略交易的盈利目标。
  • Everyday Close：在每天指定的时间自动平掉所有仓位，以规避夜间市场流动性低和隔夜利息带来的风险。
  • Friday Close：仅在每周五执行清仓操作，旨在避免周末休市期间可能出现的市场不确定性风险。
  • Datetime Close：在预设的特定日期和时间执行清仓。此功能适用于在重要市场事件或公共假日前进行风险控制。
  • Restore Config：在每天指定的时间，如果没有其它图表，则自动还原之前关闭的EA。
  • Remote Protect：使用手机在当前图表上挂上任意挂单，则触发保护，对出门在外遇到突发行情特别有用。

    此外，Equity Protect Pro还有以下功能：

    • 一键还原之前关闭的程序，品种、周期、参数完全一致。
    • 一键关闭所有图表（关闭其他交易程序）。
    • 一键清仓：立即平掉所有未平仓订单。
    • 支持在 MQL 虚拟服务器上使用。
    • 消息提醒：支持手机消息和电子邮件提醒，及时掌握账户状态。
    • 取消交易信号：执行保护时，可选择取消交易信号订阅，停止所有自动交易。

    测试说明：

    • 程序在测试时会自动在当前品种下一手多单，用户可以根据测试情况，反复调整初始资金和参数，即可了解程序运行效果。

    重要提醒：

    • 有客户会问，我已经设置了 Loss Limit，那是不是可以不用设置 Equity Lower Limit？答案是不建议。假设有客户设置 Loss Percentage Limit 为 -10%，但是他的其他交易 EA 也带有止损，每次止损 -5%，这些止损没有触发 Loss Limit 的保护条件，但经过多次止损后，账户损失将会远超过 -10%。此时，如果您同时设置了 Equity Lower Limit，就不会发生这种情况。
    • 本程序只能关闭当前终端上运行的交易程序，并不能关闭相同账户在其他终端上运行的程序。如果要达到预期效果，请将所有交易程序集中运行在一个终端当中。
    • “enable (function)”是功能组的总开关，如果没有将“enable (function)”设置为 true，那么相关配置的“关闭其他图表”即使开启了也不会执行。

    温馨提示：


    Equity Protect free MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115514

    Equity Protect free MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115529

    Equity Protect Pro MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115527

    Equity Protect Pro MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115530



    评分 2
    Eric Schneider
    117
    Eric Schneider 2025.01.07 11:45 
     

    Very good EA. Very effective and practical

    推荐产品
    Fx Technical Analysis View Pro
    Mehmet Ozhan Hastaoglu
    实用工具
    专家进行技术分析，你可以看到分析。 分析在白天更新。 MetaTrader的一键式分析显示在屏幕上。 如果这些分析存在挂单，您只需单击一次即可打开交易记录。 这是很容易和易于使用。 相关的分析，期间和信息作为模板保存到您的计算机。 然后，您可以从"文件"文件夹下载并查看它。 这是相当教育和产品，可以帮助你赚钱。  专家进行技术分析，你可以看到分析。 分析在白天更新。 MetaTrader的一键式分析显示在屏幕上。 如果这些分析存在挂单，您只需单击一次即可打开交易记录。 这是很容易和易于使用。 相关的分析，期间和信息作为模板保存到您的计算机。 然后，您可以从"文件"文件夹下载并查看它。 这是相当教育和产品，可以帮助你赚钱。  专家进行技术分析，你可以看到分析。 分析在白天更新。 MetaTrader的一键式分析显示在屏幕上。 如果这些分析存在挂单，您只需单击一次即可打开交易记录。 这是很容易和易于使用。 相关的分析，期间和信息作为模板保存到您的计算机。 然后，您可以从"文件"文件夹下载并查看它。 这是相当教育和产品，可以帮助你赚钱。 
    G Labs Trade Manager
    Garry James Goodchild
    实用工具
    Trade manager  Auto calculates % risk per trade  Manual lot size input  $ Risk amount  Displays profit to loss ratio  Shows value of stop loss and take profit in pips and dollars  Shows Balance equity and open profit and loss  On screen trade entry lines with entry stop loss and take profit . All with lots size , pip value dollar value and  price level of line  The value of these lines is also displayed in the panel  Buttons on panel for  Close Winners, Close all, Execute .  Trade panel has func
    Eagle Dive EA
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    专家
    Eagle Dive EA – A Strategy for Traders Who Love Optimization! Attention traders! This Expert Advisor (EA) is designed for those who enjoy testing and refining their own strategies. It is not pre-optimized, giving you full control over fine-tuning it to suit your trading style. How Does Eagle Dive EA Work? Eagle Dive EA is built around the Williams %R indicator, a momentum-based tool that identifies potential market reversals. The strategy follows these key principles: Sell Condition: The Willia
    AEC Scalper
    Gennady Kuznetsov
    专家
    AEC Scalper I bring to your attention the AEC Scalper trading Advisor. The adviser works from 20:00 to 22:00 GMT. For testing in the strategy tester, the trading time should be set from 23:00 to 1:00. The EA works well on the following currency pairs: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CADCHF, CADJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPUSD  M5 Timeframe. Minimum deposit from $100 Trading is conducted on ECN accounts with a low spread. Leverage from 1:100 Trading is conducted in a
    Live grid
    Aleksej Shcherbak
    专家
    Dedicated to grid trading fans. For a long period I was trading using Manual Trader by Ramil Minniakmetov. I liked this program but soon I came up with an idea to improve the program by making the grid vivid and adding something mine. 1) I taught the program to take swaps and commission into account. 2) If the market allows, the program trails a gain by moving Profit. 3) The program spends a part of the gain partially killing the lower order and moving to a smaller lot, preventing it from going
    TimeLS LightSpeed MT4
    Kaloyan Ivanov
    专家
    TimeLS_LightSpeed 是一款基于时间控制的 MetaTrader 4/5 专家顾问（EA），可在用户定义的精确时刻自动执行和管理交易。该 EA 提供高度可配置的输入参数，允许用户精确控制交易时段、仓位类型和定时交易设置。 如果有任何问题，请联系我，我为部分市场准备了一些预设的 .set 文件。 主要功能和设置 交易权限 可单独启用或禁用多头（买入）或空头（卖出）交易。 可选择仅在每日隔夜利息（swap）为正时进行交易，有助于减少持仓成本。 按星期控制交易 选择每周允许交易的具体日期（周一至周日）。 有助于根据市场波动规律、新闻事件或策略需求安排交易。 常规交易开始时间 设置允许开启交易的具体小时、分钟和秒数。 确保仅在高流动性时间段进行交易，例如伦敦或纽约交易时段。 定时平仓功能（可选） 可在设定时间自动关闭所有未平仓订单。 设置具体的小时、分钟和秒数进行平仓。 有助于在市场关闭前或重大新闻公布前降低持仓风险。 默认交易参数 设定盈利用点数。 设定最大亏损点数。 设定交易手数（lot size）。 可选择在已有订单存在时是否允许开启新订单，以防过度交易。 独立定时交易模块
    Alpha Striker Smc King V3
    Shokhboz Mamarasulov
    专家
    Alpha Striker SMC KING is unique Expert Advisor that continues the Alpha Striker series of  expert advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The Alpha Striker SMC KING is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs recommended EURUSD. Expert showed stable results on currencies in 2022-2024 period. No dangerous methods of money management used,
    Rhythm Master
    Kang Liu
    专家
    Rhythm Master EA - 五年磨一剑的智能市场节奏捕捉者 核心价值主张 历经五年研发与市场淬炼，Rhythm Master EA 不是简单的策略汇编，而是一套深度理解市场波动韵律的成熟系统。它摒弃暴力突破与高风险赌博，专注于在高波动时段，通过「顺大趋势、逆小回调」的智能逻辑，在严格风控下追求长期稳定增长。 Sets文件:  https://www.mql5.com/zh/market/product/157626/comments?source=Site+Market+Product+Page#comment_58671939 交易哲学与核心优势 三大核心交易原则 节奏为王 ：不预测方向，只跟随市场自然形成的波动韵律 波动筛选 ：仅在高波动率时段交易，过滤无方向的盘整行情 顺势回调 ：永远顺大周期趋势，逆小周期回调，绝不追涨杀跌 ️ 五年淬炼的安全保障承诺 五年的开发周期，让我们将“绝对风控”刻入EA的基因： 每一单必带止损 ：严格风险管理，无例外。 非马丁/非网格 ：永不逆势加仓，永不扛单。 永不爆仓设计 ：经过长期市场极端行情测试的多重回撤控制机制。 动态风险
    CRAZZ Winter EA
    Low Chun Chiat
    专家
    1. Intro: Like the cold weather and freezing of winter, Crazz Winter EA’s open trades can be held for one day or TP within minutes. Aiming to have a high consistency and profitable amount, Crazz Winter EA is designed to trade with only two kinds of currency which are EURUSD and AUDUSD and there will only one trade open for each currency at the same time. With the combination of Moving Average and Relative Strength Index, it may detect and identify the current and following market trade. The EA h
    KT Renko Patterns Robot MT4
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
    专家
    在手动交易中，由于Renko图表上的突然价格波动，许多由 KT Renko Patterns指标 提供的交易机会和信号都会被错过。 KT Renko Patterns EA 通过实现基于“KT Renko Patterns指标”的全自动交易策略来解决这一问题。EA会直接从指标获取形态信号，并进行预检查和评估，以便高效执行交易订单。 所有依赖项均已嵌入EA中。无需购买 KT Renko Patterns指标 也可正常运行EA。 下载 10点Renko箱体的设置文件 ，进行类似的回测。 功能特点 与 KT Renko Patterns指标 完全自动化交易，大幅节省时间。 与我们的免费Renko图表生成器完全兼容。 无需额外下载，EA已内置所有依赖项。 EA会直接从指标中提取止损和止盈目标，确保高效执行。 每笔交易都会附带形态名称，方便识别交易模式。 内置过滤器（交易时段、MMI、Vortex、波动率、市场状态等），可提高EA性能。 灵活的止损追踪功能，防止盈利单变成亏损单。 最大损失保护机制，可防止极端市场事件造成重大损失。 输入参数 ----- Renko形态设置 -----
    DoubleEverest
    Eduard Khisamov
    专家
    The DoubleEverest Expert Advisor is a pure, distilled idea. This automated EA follows its own unique mathematical algorithm. DoubleEverest : no indicators no martingale, locking, averaging, other risky money management techniques trades every day DoubleEverest catches the price in the European and American sessions. Considers the volatility and dynamics of the market. DoubleEverest places pending orders on the price extremes: of the past and current day, fractals, significant resistance and supp
    Pivot Levels EA
    Aleksey Semenov
    5 (2)
    专家
    The Pivot Levels Expert Advisor is based on the Pivot levels indicator. The EA trades a very simple strategy - daily reversal. Averaging and martingale are used in the process of trading, it trades instant and pending orders, does not use stop loss or take profit. Orders are opened and closed only at a signal. System settings martingale mode – martingale type. martingale geometric progression – geometric progression step. martingale arithmetic progression – arithmetic progression step. lotsize
    MT4Trader
    Gengbiao Li
    实用工具
    快捷下单控件EA,可以实现很多实用功能,不仅可以实盘中操作,也可以在复盘中使用,大家知道一般情况下复盘只能使用复盘软件,占用多达10个G的内存呢,而且贵的让人难以接受,如今这个EA控件可以让你直接在MT4里实现复盘,实时下单,占用内存几乎可以忽略不计,对于交易者来说,复盘的重要性不用多说了吧,很多时候,盘感都来自于一次次的复盘,那是经验积累的必经之路,如果你需要提升自身的交易能力,需要快速累积盘感,需要快速实现稳定盈利,那么这个复盘EA工具将是你的不二选择,你也可以直接加VX:EURNZD,它集诸多功能于一身,如果你想试用它,不要犹豫,联系我,我会让你高兴而来,满意而归,如果你不想复盘,那么还是花更多的时间来积累经验吧
    JumpLump
    Olga Zhdanova
    专家
    對您利潤豐厚的專家顧問組合來說是一個很好的補充。該策略基於在特定時間段內突破已構建水平的算法。 EA 有一個固定的止損，允許您保持最小的回撤。 使用報價數據套件對所有報價進行測試，並使用最接近的真實交易條件，觀看視頻。 前 10 位買家的價格為 75 美元（請在評論中發布您的報告） 推薦：低點差的優秀 ECN 經紀商。 推薦貨幣對 EURUSD。可以使用其他貨幣對，例如 GBPUSD 和 USDJPY。 評論中的設置文件。 如有任何問題，請聯繫您的私信！ 我很樂意為您提供幫助！ 在 M1 上為上面列出的貨幣對安裝“EA 交易”，加載設置文件。 請務必通知我交易結果！ 在交易中不使用危險（有毒）的交易方式導致整個存款（鞅，網格，套利等）的急劇損失； 每筆交易都有止損和止盈以保護您的存款；
    The Secret of Dow
    Ng Eng Zhan
    专家
    About The Secret of Dow The Secret of Dow  is an unique system running on a complex set of algorithms and advanced machine learning computation mechanism to analyze massive sets of data from the neural network, and combines with a special set of price action movement analysis to optimize the trading decision, and it will then predicts the next best possible and potential moves of the Dow Jones (US30) prices. The advantages of The Secret of Dow:- Easy plug and play, worry free with easy param
    EA Super scalper universal
    Ruslan Pishun
    专家
    The Super scalper universal is a fully automated scalping Expert Advisor, which uses five indicators. Each open position is protected by a hidden stop order managed by an advanced modification algorithm. When searching for the suitable signals, the EA uses the integrated indicator in conjunction with the trend and time filters, as well as the volatility filter. It use dynamic position closure, which considers the location where the order had been opened and the subsequent price action. Profit is
    CB Midnight Volatile
    Cong Li Tang
    专家
    This EA trades a narrow range at night. At the top and bottom of the range, the EA will try to generate trades in the opposite direction. To open suitable trades, the Expert Advisor uses several indicators and analyzes several timeframes. In order to maintain the quality of the EA, we may choose to stop selling new licenses at any time. Current price $50 , finally price will be $499. By prioritising quality over quantity, we are able to ensure that the product remains a reliable and effectiv
    Bear vs Bull EA MT4
    Nguyen Nghiem Duy
    专家
    Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; -  Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent trad
    Argo Gold Edition MT4
    Encho Enev
    1 (1)
    专家
    Hello traders! I present to you Argo Gold Edition - an expert built for gold trading, which is tailored to the specifics of gold movements on international markets. The basis of its logic is that it follows profitable patterns drawn from past periods. Mathematical algorithms are based on the correlation between the values of the indicators used and the corresponding movement of the price of gold. The expert is built on the basis of the ARGO series. It specializes in GOLD / XAUUSD trading. 2 or 3
    Martingale and Hedging
    Che Jeib Che Said
    专家
    MARTINGALE & HEDGING https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products MARTINGALE & HEDGING is a fully automated EA that uses martingale and hedging strategy. This expert is designed to make quick profit as fast as possible. INPUTS Trade Comment: user comment Magic No: unique EA Number Time Frame: default is H1   Lot: lot size. Take Profit: value in pips. Max Spread: EA will not open new order if spread is more than maximum spread allowed. Multiplier: lot multiplier. Pip Step: distance in
    Calmed
    Jennifer Afi Azasoo
    5 (3)
    专家
    EA Calmed Gold We have tried to optimise Calmed Expert Advisor  for Gold but works with any other forex pairs and stocks. This expert uses  martingale (optionally) for recovery. Please, backtest for at least 1 year and run a demo for at least one whole month before going live; that way, you will know how the Calmed Expert Advisor behaves across the various markets. Please do not just purchase and start using the EA, as past performance cannot guarantee future results. Backtest results may be di
    Harmonica Japan
    Alexander Chertnik
    3 (1)
    专家
    Expert Advisor trading Harmonic Patterns. All trades covered by fixed   Stop Loss &   Take Profit. Minimum trading deposit   150 $ . Expert designer to run on USDJPY 15m . chart. No Grid. No Martingale. Works with high spread This EA operates only once per bar opening.       EA uses several different strategies and enters sometimes both directions. part of the patterns the EA will ignore and not trade. 4 different ATR indicators used as filters. SL & TP calculated by the pattern size, the use
    MA Grid
    Olesya Galyamova
    1 (2)
    专家
    The MA Grid Expert Advisor trades a grid of orders using moving averages to determine market entries. Take Profit is used for exits. You can limit the number of open orders in the grid and also limit the loss in the deposit currency. Autolot calculation can be used (Autolot = Balance/Autolot Step*Lot). The EA is based on the averaging principle, but it can also be configured to work with loss fixing. Inputs Lot - fixed lot value if Autolot is disabled; Autolot - enable automated lot calculation
    EA Night Eagle Scalper MT4
    Ruslan Pishun
    1 (1)
    专家
    The EA is based on a scalping strategy in a calm market time. In quiet times, the price on the chart is almost always in the Flat, and the EA trades in the flat. The EA provide a variety of filters to filter out trend situations and trade only during flat price periods. Each trade uses a stop loss and take profit. Also, smart filters for fixing the transfer of stops to profit. To create a strategy, we used historical data with a history quality of 99.9%. The EA has the following features: Uses a
    BlueSwift Grid Rescue MT4
    Duc Anh Le
    专家
    Make grid trading safe again | Built by a grid trader >> for grid traders.    Walkthrough Video  <== Get Grid Rescue up and running in 5 minutes  This is MT4 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT5  (settings and logics are same in both versions) BlueSwift Grid Rescue MT4  is a risk management utility  EA  (used together with other grid trading experts) that can help you trade aggressive grid systems with manageable drawdown, therefore reduce substanstially margin call risk as we
    GoldenTrend
    Aliaksandr Sych
    专家
    GoldenTrend — a next-generation high-frequency scalping Expert Advisor designed to extract profit from the smallest market movements. Utilizing advanced algorithms for price action and volume analysis, it opens dozens of highly accurate trades daily with minimal risk. Why GoldenTrend? Монитор Ultra-Fast Trades : Captures profit from 5–15 pip movements. Ideal for ECN accounts with low spreads. Adaptive Strategy : Automatically adjusts to current market volatility and dynamically shifts tradi
    High Freq Grid Scalper
    Letsekang Bruno Sekhosana
    专家
    This E.A is designed to wait for the perfect opportunity to get in the market, take a few trades (low risk) and get out. There is an option to Cut Loss at specific percentage of balance, this should be set to a max of 1% since we scalping. Very cautious EA, can go up to a few days without taking a trade. This should not alarm you, it simply means there currently is no opportunity available. Mainly designed for low spread brokers. Tested Pairs and their settings: EURUSD M1 : Jan 2022 - Dec 2022
    Blue CARA MT4
    Duc Anh Le
    专家
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
    Dashboard Super Three MA
    Wang Yu
    实用工具
    如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is Demo version of this panel Dashboard Super Three MA Demo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities free, LINK . This system basically utilizes PA and three adjustable Moving Average as the main indicator set to generate trading signal. With the feature that all MA_timeframe, MA_period, MA_applied_price are ad
    StarPlatform
    Gabriele Tedeschi
    实用工具
    StarPlatform è un EA a pulsantiera che permette di aprire e, automaticamente, gestire e chiudere ordini.   Apertura di posizione. StarPlatform permette di aprire ordini a mercato e/o piazzare pendenti di tipo LIMIT e STOP. I pendenti possono avere il livello d’ingresso posizionato manualmente oppure calcolato automaticamente in quanto ancorato ai massimi o ai minimi della candela su cui si clicca. Ogni ordine può avere lo Stop Loss piazzato con le stesse modalità del livello d’ingresso (impostat
    该产品的买家也购买
    Local Trade Copier EA MT4
    Juvenille Emperor Limited
    4.96 (104)
    实用工具
    通过 Local Trade Copier EA MT4 获得非常快速的交易复制体验。它的简单1分钟设置，使您可以在同一台Windows计算机或Windows VPS上在多个MetaTrader终端之间复制交易，具有闪电般快速的复制速度，低于0.5秒。 无论您是初学者还是专业交易者， Local Trade Copier EA MT4 都提供了广泛的选项，可根据您的特定需求进行自定义。对于任何希望增加利润潜力的人来说，这都是终极解决方案。 今天就尝试一下，看看为什么它是市场上最快、最简单的贸易复印机！ 提示： 您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT4 模拟版： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT4 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL4 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。  免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT4 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。 Local
    Trade Assistant MT4
    Evgeniy Kravchenko
    4.42 (192)
    实用工具
    它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。 附加材料和说明 安装说明 - 应用程序说明 - 模拟账户应用程序的试用版 线条功能  - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。   风险管理  - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。   R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR - 它禁用比率。  
    Forex Trade Manager MT4
    InvestSoft
    4.98 (424)
    实用工具
    欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
    Copy Cat More Trade Copier MT4
    Dilwyn Tng
    5 (3)
    实用工具
    Copy Cat More Trade Copier MT4 (复制猫MT4) 不仅仅是一个简单的本地交易复制工具；它是一个为当今交易挑战而设计的完整风险管理与执行框架。从 prop firm 挑战到个人账户管理，它都能通过强大的执行力、资本保护、灵活配置以及先进的交易处理来适应各种情况。 该复制器同时支持 Master（发送端） 和 Slave（接收端） 模式，能够实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及 Close By 操作。它兼容模拟账户与真实账户，支持交易或投资者密码，并通过持久交易记忆系统（Persistent Trade Memory）确保即使 EA、终端或 VPS 重启后也能恢复。可同时管理多个 Master 与 Slave，并通过前缀/后缀自动调整或自定义符号映射来处理跨平台或跨经纪商差异。 使用手册/设置: Copy Cat Trading Copier 使用手册 Copy Cat More MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/139088 加入频道: https://www.mql5.com/en/cha
    Averaging Helper
    Sergey Batudayev
    5 (2)
    实用工具
    平均助手——这种交易辅助工具将使用两种技术帮助您平均之前无利可图的头寸： 标准平均 对冲，随后根据趋势开仓 该实用程序能够 一次性筛选出多个不同方向的未平仓头寸，包括买入和卖出头寸。例如，您建了一个卖出仓位和一个买入仓位，但两个仓位均未盈利，或者一个仓位亏损，一个仓位盈利但盈利不足，您想对这两个仓位进行平均，以便平仓——我的“平均助手”实用程序可以帮助您。 平均助手实用程序 - 允许您自动计算下一个仓位的规模、下单价格、平均仓位和平仓的方向以及您指定的获利规模。 该实用程序还允许您使用“买入”和“卖出”按钮开仓。您只需指定所需的止盈大小和起始手数即可。实用程序本身将以最初指定的止盈价或平均价平仓，并会尝试以平均价平仓，同时考虑您为平均系列设置的止盈。 事实上，对于那些接受并理解平均线逻辑，同时又了解其风险的人来说，这款工具将是一个非常实用的助手。在 95% 的情况下，这项技术将帮助您全自动平仓并获利。 要开始工作，只需将实用程序拖到图表上，设置平均的 TP 大小并单击“开始平均”按钮，实用程序将尝试通过单个获利来关闭图表上所有未平仓交易。 使用此实用程序时，您初始开仓的交易量不应过大
    Telegram To MT4 Copier
    Trinh Dat
    4.95 (40)
    实用工具
    The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
    Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
    LEE SAMSON
    实用工具
    Risk/Reward Tool是一款专业级EA（智能交易系统），旨在彻底改变您在MetaTrader 4中规划、可视化和执行交易的方式。无论您是重视精确风险管理的自主交易者，还是需要直观测试交易设置的策略开发者，这款工具都能在一个优雅直观的界面中提供您所需的一切。 与基础的仓位计算器不同，Risk/Reward Tool将可视化交易规划与即时执行功能、实时盈亏监控和全面的交易管理功能相结合。该工具与MT4策略测试器完全兼容，让您能够练习交易策略并完善方法，无需冒真实资金的风险。 完整使用手册请访问： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244 MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/158601 主要功能 可视化交易规划 可拖拽调整的入场、止损和止盈线 随交易参数调整实时更新的彩色风险/收益区域 基于ATR的自动止损计算，实现波动率调整的仓位管理 可配置的风险收益比，带可视化显示 支持市价单和挂单（限价单/止损单），根据入场线位置自动判断 智能仓位计算 以账户余额百分比或固定金
    Trade Portfolio Dashboard
    LEE SAMSON
    实用工具
    立即在一張圖表上查看按日和按週的已平倉交易歷史記錄、當前未平倉交易以及外匯風險敞口！使用熱圖來識別有利可圖的交易以及您交易組合中的當前虧損情況。 快速關閉按鈕 使用快速關閉按鈕可以關閉單一符號的每筆交易、全部關閉單筆交易，或點擊按鈕以取得部分利潤或損失。不再需要在清單中尋找交易並研究如何關閉部分交易。儀表板還會顯示您在交易外匯對時目前對每種貨幣符號的風險敞口，這可以幫助您識別重大新聞事件發生前可能過度暴露的領域。您可以使用按鈕在新聞發布前立即快速降低您的風險，或者如果新聞已經發生並為您帶來利潤，只需單擊即可快速獲得該利潤！ 開放交易熱圖 交易熱圖是一種視覺化工具，專為使用頭寸交易或波段交易策略的交易者設計，使用美元成本平均法來擴大和縮小交易規模。您可以快速識別您的投資組合中可以存入的單一交易，以及您可以部分平倉的虧損交易。只需使用全部或部分關閉按鈕即可立即賺錢並降低風險。 快速識別控制回撤的機會 虧損控制切換「D 按鈕」將突出顯示您的投資組合中所有虧損高於每個交易符號平均價格的交易。這是透過在所有符號的單一交易周圍添加一個矩形來實現的，這樣您就可以看到首先要關注哪些交易。 這使
    Exp COPYLOT CLIENT for MT4
    Vladislav Andruschenko
    4.69 (65)
    实用工具
    MetaTrader 4 的交易复制器。     它从任何账户复制外汇交易、头寸、订单。 它是最好的贸易复印机之一     MT4 - MT4，MT5 - MT4     为了   复制 MT4     版本（或     MT4 - MT5 MT5 - MT5     为了   复制MT5     版本）。 MT5版本 详细描述   +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 复印机 版本       MetaTrader 5 终端 (   МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5   )-   Copylot 客户端 MT5 独特的复制算法将所有交易从主账户准确复制到您的客户账户。 该产品还以其高运行速度而著称，并且具有强大的错误处理能力。 一组强大的功能。 该程序可以在多个终端绑定上运行。 使用它作为您在一个账户上交易的多个账户的交易 的同步器 ， - COPYLOT 会将您的交易复制到其他终端。 从已关闭的账户中复制 Invest 密码； 部分关闭仅从 mt4 到 mt4 从模拟账户复制到
    TradePanel MT4
    Alfiya Fazylova
    4.84 (89)
    实用工具
    交易面板是一个多功能的交易助手。该应用程序包含超过 50 个用于手动交易的交易功能，并允许您自动化大多数交易操作。 注意，该应用程序在策略测试器中不起作用。购买之前，您可以在模拟帐户上测试演示版本。演示版 这里 。 完整说明 这里 。 贸易。 让您一键执行交易操作： 通过自动风险计算打开挂单和仓位。 一键打开多个订单和仓位。 打开订单网格。 按组关闭挂单和持仓。 头寸反转（关闭买入并打开卖出或关闭卖出并打开买入）。 锁定头寸（开立额外头寸，以平衡买入和卖出头寸的交易量）。 一键部分平仓所有仓位。 为同一价格水平的所有头寸设置止盈和止损。 将所有头寸的止损设置为该头寸的盈亏平衡水平。 开单建仓时，您可以应用以下功能： 计算交易量的多个订单或仓位之间的分布（一键开仓多个订单或仓位时）。 图表上未来订单交易水平的可视化。 设置开仓时允许的最大点差大小。 止盈和止损之间的自动比率。 虚拟止损和止盈。 根据当前点差的大小自动增加止损和止盈的大小。 根据 ATR 指标的读数计算止盈和止损。 设置挂单的到期日期。 挂单设置为“追踪”（挂单自动跟随当前价格移动指定距离）。 管理通过移动终端（手机）开立
    Remote Trade Copier MT4
    Rashed Samir
    5 (1)
    实用工具
    Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
    Trade Copier Pro
    Vu Trung Kien
    4.57 (14)
    实用工具
    Trade Copier Pro 是一个强大的工具，多账户之间进行远程复制的贸易超过互联网不同的位置。这是一个信号提供商的理想解决方案，谁想要与全球范围内对自己规则的人分享他的贸易。一个供应商的交易可以复制到多接收器和一个接收器可以得到贸易额从多供应商也是如此。 供应商和接收器可与供电内置的数据库管理系统来管理他的合作伙伴名单。 这个工具允许全局配置模式（copy过来互联网）和本地模式（在同一台PC/服务器内复制）之间进行选择。 要求： MetaTrader4的4.00版构建670或以上。 参考： 如果你只需要在本地复制与更低的价格，你可以检查Auto Trade Copier在： https://www.mql5.com/en/market/product/4676 以下是亮点功能：     在一个工具提供商或接收器之间转换角色。     一个供应商的交易可以复制到多接收器和一个接收器可以从多个供应商收到交易。     供应/接收器可通过供电数据库管理系统，而无需额外的工具管理自己的接收器/供应商名单（添加，删除，编辑，启用/禁用）。     全球模式（copy过来互联网）和本
    MT4 to Telegram Signal Provider
    Lukas Roth
    4.88 (41)
    实用工具
    MT4 至 Telegram 信号提供者 是一款易用、可完全自定义的工具，它使发送信号到 Telegram 成为可能，将您的账户变成信号提供者。 消息的格式 可以完全自定义！ 但是，为了简便使用，您也可以选择一个预设模板，并能够启用或禁用消息的特定部分。 [ 演示 ]  [ 手册 ] [ MT5 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 可通过 用户指南 获取逐步说明。 无需了解 Telegram API；开发者提供所需的一切。 主要特性 自定义发送给订阅者的订单详情的能力 您可以创建分层订阅模型，例如铜牌、银牌、金牌。金牌订阅可获得所有信号等。 按订单号、符号或备注过滤订单 包括执行订单的图表的屏幕截图 在发送的屏幕截图上绘制已关闭的订单，以便额外验证 推迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情的全透明度： 新的市场订单 *附带屏幕截图 订单修改（止损、获利点） 已关闭订单 *附带屏幕截图 部分关闭订单 ** 新的挂起订单 修改的挂起订单（进场价格） 挂起订单激活（
    News Filter EA MT4
    Rashed Samir
    5 (9)
    实用工具
    News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
    Second Chart the Time Frame in Seconds
    Boris Sedov
    4.8 (5)
    实用工具
    秒级图表 (Seconds Chart) — 一款专为 MetaTrader 4 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何指标、智能交易系统和脚本，操作方式与标准图表同样便捷。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 秒级图表的优势 支持 1至900秒 的时间框架图表。 即时加载 历史数据，通过从MT5终端导入Tick数据库。 要导入tick数据，首先需要在MT5终端中启动 Tick Database 工具。 数据实时更新， 无延迟或滞后 。 可同时创建 多个秒级图表 。 秒级图表的理想应用场景 剥头皮交易 和高频交易。 精确的入场和出场时机。 在短时间框架下测试交易策略。 时间框架设置 默认设置包含以下时间框架： S1、S2、S3、S4、S5、S6、S10、S12、S15、S20、S30、S40 。 你可以轻松设置你的秒级时间框架，从 1 到 900 秒 。 可配置参
    VirtualTradePad mt4 Extra
    Vladislav Andruschenko
    4.86 (58)
    实用工具
    一键交易的交易面板。处理头寸和订单！通过图表或键盘进行交易 交易小组进行人工交易。您可以从图表（图表窗口）或键盘进行交易。打开和关闭，反向和锁定。处理职位和订单！ МetaТrader4中主要订单的交易控制面板：买入，卖出，买入，买入，卖出，卖出限制，收盘，删除，修改，追踪止损，止损，止损。 MT5版本 详细描述   +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 从符号窗口交易并从键盘交易！ 您正在为MetaTrader 4终端提供一个独特的插件 - 虚拟控制面板VirtualTradePad。 Description on English 注意！如果您想学习如何交易 策略测试器  ，请查看我们的免费 TesterPad 实用程序 VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞赛中 获得二等奖 。 工作标签 职位标签   -使用职位： 开/关买入和卖出， 冲销所有头寸， 锁定一个共同的立场， 更改止损/获利， 设定一般的止损/获利的位置， 启用追踪止损， 实现盈亏平衡 只平
    RS Trade Copier
    Boris Sedov
    5 (1)
    实用工具
    专业的交易复制解决方案，支持多终端同步。 RS Trade Copier 是一款可靠且灵活的MetaTrader 4交易复制系统。该程序适合专业交易员、信号服务商以及个人投资者使用，能够以高精度和低延迟将一个或多个信号源（Provider）的交易操作同步到一个或多个接收端（Client）。支持简单自动配置和高级手动设置。不会干扰手动或其他EA开的订单。完全 在MT4本地运行 ，无需第三方服务器。 本产品自2008年开始开发，经过多年实际交易环境验证。 核心功能 双模式： 信号源（Provider） 与 接收端（Client） 。 自动发现 活跃信号源。 为每个交易品种设置 灵活的复制规则 。 完整支持 部分平仓 操作。 反向功能 ：多空互换。 自动修正品种名称 ：适配不同经纪商。 极低延迟 ：订单执行仅需毫秒级。 支持 多终端集群配置 。 应用场景 多账户同步 一个信号源和无限个接收端。 信号聚合 多个信号源和一个接收端。 目标用户 管理客户资金的交易员。 信号服务和套利系统。 使用多终端的投资者。 需要克隆交易到多个账户的算法交易者。 RS Trade Copier 设置指南
    Trade Dashboard MT4
    Fatemeh Ameri
    4.96 (53)
    实用工具
    疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT5 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
    Exp4 Duplicator
    Vladislav Andruschenko
    4.5 (22)
    实用工具
    EA 在您的帐户 MetaTrader 4 上重复 交易和头寸或发出预设次数的信号。 它复制所有手动或由另一个“EA 交易”打开的交易。 复制信号并增加信号的数量 ！ 增加其他 EA 的数量。 支持以下功能：复制交易的自定义手数、复制止损、获利、使用追踪止损。 MT5版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 链接 MetaTrader 的交易复印机可在此处获得：   COPYLOT 注意力 注意：这不是终端之间交易的复印机。 您可以在策略测试器中测试“EA 交易”，并在可视模式下使用我们的 EAPADPRO 工具栏进行交易！ 在 1 个货币对上安装 EA 就足够了。默认情况下，它将监视所有打开的符号。 这个怎么运作？ Duplicator/Dublicator 助手 EA 重复在终端中打开的头寸。 EA 能够复制头寸和挂单。 要复制的位置或顺序称为 源 。重复位置是一个 副本 。 The EA repeats the source the specified number o
    Auto Grid trades
    Makarii Gubaydullin
    实用工具
    自动网格：  基于您现有交易自动创建网格订单。 自动化复杂交易策略   采用先进的网格系统，检测新头寸并自动创建优化的订单阵列。 多功能工具 ：66+ 功能，包括自动网格工具  |   如有疑问请联系我   |   MT5版本 A. 智能交易检测与监控： 特定品种或全面投资组合扫描 高级订单类型检测与精确分类 策略监控启动：立即、延迟或条件触发 魔术号码集成，兼容算法策略 B. 高级网格配置： 策略性订单布局：   多种定位方法 智能方向逻辑：   同向、反向或基于市场的订单创建 精确订单数量：   可定制的网格密度和结构 高级偏移系统：   固定间距或动态百分比递进 全面水平管理：   止损/止盈继承，保持规模或价格一致性 复杂手数调整：   固定、递增或策略性递减 到期控制：   自定义时间范围或继承原订单设置 C. 高级退出策略自动化： 多种平仓方法，精确执行策略 条件触发终止，提供全面触发选项 投资组合优化，配备最佳入场保留系统 高级自动化管理 一键策略激活，立即实施 全面状态监控，提供详细报告 预设系统，快速部署和优化策略 额外输入设置  （界面）： 字体大小 面板大小（百
    CloseIfProfitorLoss with Trailing
    Vladislav Andruschenko
    4.87 (31)
    实用工具
    在 MetaTrader 4 中使用利润跟踪功能在达到总利润/亏损时平仓。 您可以启用 虚拟停止（单独订单）   ， 分别计算和平仓 买入和卖出头寸 (Separate BUY SELL)   , 关闭和计算 所有交易品种或仅当前交易品种（所有交易品种）   ， 启用追踪获利（ 追踪 利润） 关闭存款货币、点数、余额百分比的总损益。 该应用程序旨在与任何其他 EA 一起用于任何账户或与手动交易结合使用。 MT5 版本 详细描述   +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 一旦某些货币对或所有货币对的交易总余额大于或等于设置中指定的值，所有头寸将被关闭并删除订单。 此版本不仅能够在指定的利润水平平仓，而且还可以追踪利润以获得更好的结果。 我们实用程序的主要功能 按所有交易品种的总利润平仓； 按单独交易的总利润结算。 （虚拟模式）； 按总利润结算并追踪利润； 按总利润以点数、百分比或货币结算； 所有交易或单独交易均以总亏损结束； 关闭交易后关闭图表和终端、风险管理器、包含关闭信息的邮件、推送通
    Profrobotrading Channel EA
    Irina Cherkashina
    实用工具
    With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
    X2 Copy MT4
    Liubov' Shkandrii
    实用工具
    探索革命性的X2 Copy MT4，体验即时交易复制。仅需10秒设置，您将获得一个强大的工具，以前所未有的速度（低于0.1秒）在单台Windows计算机或VPS上的MetaTrader终端之间同步交易。 无论您是在管理多个账户、跟随信号还是扩展策略，X2 Copy MT4都能以无与伦比的精确度和控制力适应您的工作流程。停止等待 — 以市场领先的速度和可靠性开始复制。立即下载 试用版 。 *重要提示：使用MT5终端需要单独的X2 Copy MT5版本 X2 Copy MT4/5 设置和功能说明 | 如何安装 X2 Copy 试用版 功能特点 高速复制 — 交易传输时间少于0.1秒 支持所有复制类型的通用支持：MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5 直观界面，10秒内即时设置 7/24 稳定运行 — 与Windows PC和Windows VPS完全兼容 灵活的账户间复制：真实 > 真实，真实 > 模拟，模拟 > 真实，模拟 > 模拟，适用于所有经纪商 多通道复制 — 能够从一个或多个发送方账户复制到一个或多个接收方账户 安全复制 (read-only) —
    Loss Recovery Trading Robot
    Quang Dung Pham
    5 (2)
    实用工具
    This is an Expert Adviser use for manual trading as a background EA or combine with external EA to open orders. Loss Recovery Trading is one of your options to handle the lose positions instead of using stop loss by setting a zone recovery area and target to exit the turn rounds sequence. How It Work? If the market goes against your first positions direction at the specific of losing points, the EA will open an opposite direction position with calculated larger lot size and also keep the first
    Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
    Kaijun Wang
    5 (11)
    实用工具
    跟单->方便快捷的界面交互,用户上手即用       ->>>> 推荐在windows电脑,或者VPS Windows上使用 特色功能: 多样化个性跟单设置: 1.对不同的信号源可以设置不同的手数模式 2.不同的信号源分别设置正向反向跟单 3.信号分别设置注释 4.是否根据合约手数校准手数 多样化个性跟单设置2: 1.对不同的品种可以设置不同的手数模式 2.不同的品种分别设置正向反向跟单 3.信号分别设置注释 4.是否根据合约手数校准手数 注释过滤,MAGIC过滤，信号手数过滤，本地品种过滤 净持仓模式（该模式下手数计算仅支持倍率） 工作时间设置 反向同步接收端的平仓 订单绑定功能：任意订单可以绑定到设置信号源订单上 （双击表格更改） 账户风险控制  基本功能: 跟单正常交互速度0.5s以下 自动检测信号源,并显示信号源账号列表 自动匹配品种,不同平台常用交易品种(后缀不同等特殊情况)95%自动匹配,基本无需手动设置,品种映射表可随意双击更改对应品种.(映射表具有快速搜索品种功能) 4种手数计算模式(1.倍率 2.固定手数 3.自适应资金风险 4.源账户资金比例风险) 特殊手数模式
    Trading box Order Management
    Igor Zizek
    5 (35)
    实用工具
    Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types   - Set and forget trading with price action automation (OCO,
    Zone Trader MT4
    LEE SAMSON
    5 (1)
    实用工具
    一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
    Market Screener for MT4
    Sergey Batudayev
    5 (1)
    实用工具
    此筛选器可让您识别在选定时间段（时间范围）内超出通常超买（增长百分比）或超卖（下降百分比）的资产。 市场受法律支配，买得便宜，卖得贵，但如果没有自动扫描仪，您将很难识别比平时更超买或超卖的货币/股票，例如，在本周内，或当前小时或月份。 仪器可能有几十个或几百个，有时只是物理上可能没有时间手动分析所有东西，这些问题可以使用 Screener 轻松解决 筛选器可以做什么 扫描仪可用于任何 TF 扫描仪适用于货币、股票、加密货币、商品、指数和其他工具 识别资产的逻辑是通用的，因为它基于市场的基本规律 在筛选器的帮助下，您可以根据不同的策略进行工作，最常见的一种是 Pump 和 Dump 揭示每种工具的平均值 - SoftimoTrade Screener 不仅可以确定所选 TF 上资产的超买和超卖情况，还可以计算所选时间段内价格变化的平均值。 此外，所有当前增长率或下降率高于平常的工具都被标为红色，之后可以单独打开所选工具并进行更详细的分析。 使用筛选器的策略变体 对于超买资产↓表，我们正在寻找当前超买指数高于平常的资产，转到图表，更详细地分析资产，如果我们看到一个有趣的切入点，则沿着趋势
    Bermaui Manual EA
    Muhammad Elbermawi
    5 (10)
    实用工具
    这是一个交易网格系统的半自动专家顾问。这个想法是逐渐在市场中占据不同的位置，然后计算它们的盈亏平衡水平。当价格超过此盈亏平衡点达到预定距离时，所有打开的订单都会关闭。 重要信息 这是用户指南：   https://www.mql5.com/en/blogs/post/730567 您可以在此处使用我的任何其他产品尝试此 EA： https://www.mql5.com/en/users/bermaui314/seller 重要功能 EA 具有止损机制，以保护交易资金免受意外结果的影响。 您可以交易任何 MT4 符号，例如 EURUSD - XAUUSD - 石油 - 比特币。 您可以交易任何 MT4 时间范围。 我建议从 VPS 运行 EA。 参数和默认设置 1) 资金管理设置 开始批量。 建议使用默认设置为每 500 美元 0.01，杠杆为 1:400 或更多。 批次指数。 下一个订单的乘法大小。例如，如果起始手数为 0.01，手数指数为 2，则网格的手数大小将如下所示：0.01 – 0.02 – 0.04 – 0.08...等。 以点数获利。 盈亏平衡后的利润距离以点为单
    EchoTrade Telegram Signal Backtester
    Perpetual Chinemerem Vincent
    实用工具
    EchoTrade Telegram Signal Backtester VALIDATE TELEGRAM SIGNALS IN MINUTES - STOP GUESSING, START BACKTESTING Stop blowing accounts on "VIP" signals that don't deliver. The EchoTrade Telegram Signal Backtester is the professional solution to audit, verify, and optimize any Telegram signal provider's performance on historical data. Most signal providers show you their wins but hide their losses. This tool reveals the naked truth. By combining a powerful Data Manager (included) with an advanced MT4
    作者的更多信息
    Equity Protect Pro MT5
    Shi Jie He
    5 (4)
    实用工具
    Equity Protect Pro：全方位账户保护专家，让您的交易更安心 如果您正在寻找账户保护、净值保护、投资组合保护、多策略保护、利润保护、利润收割、交易安全、风控程序、自动风控、自动清仓、条件清仓、定时清仓、动态清仓、跟踪止损、一键关闭、一键清仓、一键还原等功能，Equity Protect Pro 就是您要找的程序。 它配置简单，当到达预设条件时，可关闭所有图表，同时支持关闭信号订阅（这意味着所有交易程序也将停止运行）。此时，将不再有新订单产生，最后再关闭所有订单，有效防止意外损失，让您在交易过程中高枕无忧。 Equity Protect Pro Demo Version for yo u to test   Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4 Equity Protect Pro MT5 Demo.ex5 Equity Protect Pro 拥有 14 个核心功能，它们都是独立运行的。您可以根据您的交易策略，选择合适的功能组合使用。这些功能默认为关闭状态，不使用时无需修改。需要使用时，只需将“enable (function)”设置为 tru
    Equity Protect basic
    Shi Jie He
    5 (3)
    实用工具
    账户净值保护工具是一款必备的实用工具，旨在保护您的账户净值不受到意外的损失。 这款工具专为使用自动交易程序的交易员设计。当您的账户同时运行多个自动交易程序时，尤其是在晚上睡觉时，如果发生黑天鹅事件或交易程序故障，您可能会遭受意想不到的损失。这款工具将有效帮助您避免这些问题。 它的设置非常简单，只需输入您希望保护的金额即可。我们建议根据当前账户净值进行合理的设置。完成设置后，点击确定进入程序界面，并点击运行。您将看到右侧的表情变成笑脸，表示程序已正确运行。 在程序运行的过程中，当账户净值低于设定的保护值时，所有图表将立即关闭，这意味着交易程序也将停止运行。同时，所有订单将被删除，您的账户将不再面临任何风险。 Equity Protect free MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115514 Equity Protect free MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115529 专业版提供了更加丰富实用的功能： 1、一键还原之前关闭的程序，品种、周期、参数完全一致。 2、提醒
    FREE
    Mouse calculation
    Shi Jie He
    指标
    Mouse Calculation 通过鼠标指向的价位，快速计算每笔订单在该价位平仓的盈亏。 适用于网格、马丁、分批建仓等多订单持仓时快速决策。回本价、目标价位，一眼可见。 核心功能 Mouse PnL (M) ：预览单笔与总计盈亏（含隔夜利息 swap）。 Break even Price (B) ：显示组合回本价/盈亏平衡线。 Time_Sync_Lines (T) ：对齐最近 N 天的同一时刻，便于对比走势；支持拖动复盘关键行情时刻。 Panel (P) ：显示/隐藏控制面板。 About (A) ：使用说明与信息入口。 图上显示说明 B / S ：订单当前盈亏 M ：按鼠标价位估算的“平仓盈亏” T ：总计盈亏 最适合的交易场景 网格 ：快速确定“篮子止盈位”。 马丁 ：快速判断“反弹到哪能回本/转正”。 多订单持仓 ：更直观地做减仓与调整。 参数 sync_lines ：Time_Sync_Lines 的竖线数量（默认 8） （其余输入项为颜色/显示风格设置，可按个人喜好调整。） 使用方法 加载到图表（按当前图表品种统计）。 按 M 打开 Mouse PnL (M) ，按
    FREE
    Equity Protect MT4
    Shi Jie He
    实用工具
    账户净值保护工具是一款必备的实用工具，旨在保护您的账户净值不受到意外的损失。 这款工具专为使用自动交易程序的交易员设计。当您的账户同时运行多个自动交易程序时，尤其是在晚上睡觉时，如果发生黑天鹅事件或交易程序故障，您可能会遭受意想不到的损失。这款工具将有效帮助您避免这些问题。 它的设置非常简单，只需输入您希望保护的金额即可。我们建议根据当前账户净值进行合理的设置。完成设置后，点击确定进入程序界面，并点击运行。您将看到右侧的表情变成笑脸，表示程序已正确运行。 在程序运行的过程中，当账户净值低于设定的保护值时，所有图表将立即关闭，这意味着交易程序也将停止运行。同时，所有订单将被删除，您的账户将不再面临任何风险。 Equity Protect free MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115514 Equity Protect free MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115529 专业版提供了更加丰富实用的功能： 1、一键还原之前关闭的程序，品种、周期、参数完全一致。 2、提醒
    FREE
    Mouse calculation mt4
    Shi Jie He
    指标
    Mouse Calculation 通过鼠标指向的价位，快速计算每笔订单在该价位平仓的盈亏。 适用于网格、马丁、分批建仓等多订单持仓时快速决策。回本价、目标价位，一眼可见。 核心功能 Mouse PnL (M) ：预览单笔与总计盈亏（含隔夜利息 swap）。 Break even Price (B) ：显示组合回本价/盈亏平衡线。 Time_Sync_Lines (T) ：对齐最近 N 天的同一时刻，便于对比走势；支持拖动复盘关键行情时刻。 Panel (P) ：显示/隐藏控制面板。 About (A) ：使用说明与信息入口。 图上显示说明 B / S ：订单当前盈亏 M ：按鼠标价位估算的“平仓盈亏” T ：总计盈亏 最适合的交易场景 网格 ：快速确定“篮子止盈位”。 马丁 ：快速判断“反弹到哪能回本/转正”。 多订单持仓 ：更直观地做减仓与调整。 参数 sync_lines ：Time_Sync_Lines 的竖线数量（默认 8） （其余输入项为颜色/显示风格设置，可按个人喜好调整。） 使用方法 加载到图表（按当前图表品种统计）。 按 M 打开 Mouse PnL (M) ，按
    FREE
    Position Protect
    Shi Jie He
    实用工具
    这是一个特殊的程序，给你的每个仓位提供额外的保护。 Symbol Filter ：品种过滤，默认选择当前图表上的品种，或者选择所有的品种。 Magic Filter ：魔术号过滤，你可以指定魔术号，默认 0 表示处理所有的订单。 TakeProfit Point ：设置盈利点数。 0 为不使用此功能。 StopLoss Point ：设置止损点数   。 0 为不使用此功能。 Trailing Stop Point ：跟踪止损点数。 0 为不使用此功能。 测试说明： 程序在测试时会自动在当前品种下一手多单，用户可以根据测试情况，反复调整初始资金和参数，即可了解程序运行效果。 温馨提示： 如何购买、安装、 更新   建议在模拟账户中进行充分测试，调整参数，熟悉程序运行机制，确保在实盘交易中万无一失。 如有问题，欢迎在评论区留言，我会即时解答。也可以私下与我联系。 Position Protect mt4 : https://www.mql5.com/en/market/product/134757 Position Protect mt5 : https://www.mql5.com/e
    Weekly statistics
    Shi Jie He
    指标
    精准交易分析，尽在掌握：新一代交易分析软件 市面上的主流交易分析软件，往往只提供小时或周的盈亏比统计，无法满足更精细的交易分析需求。然而，真实交易市场中，每天的情况都各不相同。周一清淡，周三活跃并有三倍隔夜利息，周五则异常活跃并伴随重大数据公布。显然，以天为单位进行统计分析并不科学，以周为单位较为合理。然而，以周为单位的图表只能看到每天的统计情况，而无法洞悉每小时的变化。更进一步，有些品种在做多或做空时表现出极大的差异，需要区分分析，这些都是现今交易分析软件所欠缺的。 除了时间单位过于粗略之外，现有的交易分析软件在刷选策略方面也存在不足。单用品种名称进行刷选并不科学，因为一个品种可能有多个策略同时运行。同样，单用魔术号进行刷选也不合理，因为有些交易程序用同一个魔术号管理多个品种的交易。因此，更为合理的方案是用品种和魔术号这一对数据来刷选策略，这样才能避免分析结果受到干扰。 虽然有些软件也用品种和魔术号来刷选策略，但他们的使用方法极不方便，每次只能查看一个策略，无法看到全局，而且切换策略操作复杂。 为了解决以上问题，新一代交易分析软件应运而生。本软件界面内容丰富，一个界面显示全部
    FREE
    Weekly statistics MT4
    Shi Jie He
    指标
    精准交易分析，尽在掌握：新一代交易分析软件 市面上的主流交易分析软件，往往只提供小时或周的盈亏比统计，无法满足更精细的交易分析需求。然而，真实交易市场中，每天的情况都各不相同。周一清淡，周三活跃并有三倍隔夜利息，周五则异常活跃并伴随重大数据公布。显然，以天为单位进行统计分析并不科学，以周为单位较为合理。然而，以周为单位的图表只能看到每天的统计情况，而无法洞悉每小时的变化。更进一步，有些品种在做多或做空时表现出极大的差异，需要区分分析，这些都是现今交易分析软件所欠缺的。 除了时间单位过于粗略之外，现有的交易分析软件在刷选策略方面也存在不足。单用品种名称进行刷选并不科学，因为一个品种可能有多个策略同时运行。同样，单用魔术号进行刷选也不合理，因为有些交易程序用同一个魔术号管理多个品种的交易。因此，更为合理的方案是用品种和魔术号这一对数据来刷选策略，这样才能避免分析结果受到干扰。 虽然有些软件也用品种和魔术号来刷选策略，但他们的使用方法极不方便，每次只能查看一个策略，无法看到全局，而且切换策略操作复杂。 为了解决以上问题，新一代交易分析软件应运而生。本软件界面内容丰富，一个界面显示全部
    FREE
    Position Protect mt4
    Shi Jie He
    实用工具
    这是一个特殊的程序，给你的每个仓位提供额外的保护。 Symbol Filter ：品种过滤，默认选择当前图表上的品种，或者选择所有的品种。 Magic Filter ：魔术号过滤，你可以指定魔术号，默认 0 表示处理所有的订单。 TakeProfit Point ：设置盈利点数。 0 为不使用此功能。 StopLoss Point ：设置止损点数   。 0 为不使用此功能。 Trailing Stop Point ：跟踪止损点数。 0 为不使用此功能。 测试说明： 程序在测试时会自动在当前品种下一手多单，用户可以根据测试情况，反复调整初始资金和参数，即可了解程序运行效果。 温馨提示： 如何购买、安装、   更新   建议在模拟账户中进行充分测试，调整参数，熟悉程序运行机制，确保在实盘交易中万无一失。 如有问题，欢迎在评论区留言，我会即时解答。也可以私下与我联系。 Position Protect mt4 :   https://www.mql5.com/en/market/product/134757 Position Protect mt5 :   https://www.mql5
    EA Manager Pro
    Shi Jie He
    实用工具
    您是否被海量的图表淹没，难以找到所需信息？ 您是否难以定位运行程序的图表？ 您是否在每次终端重启后都遇到程序错误？ 如果您正在面对这些挑战，EA Manager 将为您排忧解解难！ EA Manager 提供全面的解决方案： 便捷的图表信息列表：   按品种名称、周期和程序名称进行排序，轻松找到您需要的图表。 图表配置保存：   无论您是否重启过终端，或者改变过其他配置，都可以在任意时间还原，还原后的参数与之前一致。 延迟还原防止崩溃：   避免集中还原导致的死机或程序运行错误。 一键删除所有图表：   快速清理图表，保持界面简洁。 界面简洁易用：   操作简单，上手容易。 免费试用：   体验产品功能，无任何风险。 感谢您的关注，如果您有任何建议或意见，欢迎在评论区进行反馈，喜欢请好评，谢谢！ EA Manager MT4  
    筛选:
    Joe Majestic
    181
    Joe Majestic 2025.04.24 10:18 
     

    用户没有留下任何评级信息

    Eric Schneider
    117
    Eric Schneider 2025.01.07 11:45 
     

    Very good EA. Very effective and practical

    回复评论