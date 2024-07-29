Marti Lovers



Marti Lovers EA — 多逻辑马丁格尔策略及恢复策略 + 紧急对冲

Marti Lovers EA 是一款基于马丁格尔/恢复策略的智能交易系统 (EA)，它采用多种逻辑模式（0-6），可管理分阶段入场、手数倍增、点数步长设置以及基于盈利目标（资金/净值）的自动平仓。这款 EA 适合希望使用半自动化系统，专注于仓位管理和每日/账户目标的交易者。

该EA旨在：

在市场走势不利于您时加仓（恢复/马丁格尔策略）

达到目标价位时自动锁定利润

达到净值目标时平仓

执行多组逻辑（0-6），每组逻辑对应不同的目标价位

在出现特定回撤情况时启动紧急对冲模式（根据预设参数）

注意：马丁格尔策略风险极高。请务必在真实账户中使用前充分了解相关风险。

主要功能

多逻辑交易（0-6）

每个逻辑可以拥有不同的参数（手数、倍数、点差、止盈、时间窗口等）

每个逻辑都有独立的魔数 → 简化订单管理

马丁格尔/恢复系统

使用手数倍数逐步增加仓位

使用点差（仓位之间的距离）控制入场距离

时间过滤器

EA 仅在指定的交易时段运行

有助于避开特定的波动时段/新闻高峰（根据偏好设置）

止盈/平仓系统

按止盈目标平仓（止盈金额/总盈利）

止盈净值模式：当账户盈利达到净值目标时平掉所有仓位

紧急对冲模式（逻辑 06）

在以下情况下开立对冲仓位：

满足回撤要求（根据参数）

达到最小仓位数量

在允许的时间窗口内

图表信息

买入/卖出仓位和预计运行盈利的汇总信息

工作原理简介

EA EA 会根据预设逻辑和时间窗口监控入场条件。如果初始订单已开仓，EA 会根据 PipStep 和 LotMultiplier 设置增加仓位以恢复盈利。

当总盈利达到目标时，EA 会平仓（全部平仓）。

如果市场状况不利且回撤达到要求，EA 可以执行紧急对冲（特殊逻辑）作为额外保护（并非保证盈利）。
推荐产品
Auto3M Pro MT4
Mr Anucha Maneeyotin
5 (3)
专家
AUTO3M Pro MT4   是一款全自动趋势、对冲、新闻过滤的交易专家顾问（EA）。 交易策略   采用   MACE、移动平均线、OBV、STD、ATR 。 STD   主要用于跟踪趋势。 随机指标 （主线与信号线）用于挂单买入或卖出。 斐波那契   用于设定止盈、支撑和阻力位。 该EA可在   VPS   上运行，支持所有时间周期，推荐   D1 。 另有   MT5版本：Auto3M Pro MT5 。 功能特点： 无马丁格尔策略 每单固定止损和止盈 灵活止损（布林带、固定点、前高/低点、斐波那契位） 灵活止盈（固定点或斐波那契位） 移动止损（固定点或乘以止损水平） 资金管理 新闻过滤器 自动删除超时挂单 使用   Buy Stop   和   Sell Stop   挂单 自动添加   斐波那契、布林带、随机指标   到图表 市场收盘前自动平仓盈利 根据余额动态调整手数 对冲功能 固定仓位 按净值平仓 部分平仓 特定时间锁定交易 恢复模式 交易逻辑： EA在   9个货币对 （EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、NZDUSD、USDCHF、USDCAD、USDJP
Moving Average Crossover EA MT4
Biswarup Banerjee
5 (1)
专家
Moving Average Strategy EA MT4 是一款为MetaTrader 4设计的精密自动交易工具，利用移动平均线交叉捕捉趋势反转和潜在进场点。此专家顾问为交易者提供了一个多功能的解决方案，具备可定制的设置，确保精确的交易执行和稳健的风险管理。经过广泛回测，它提供高效的进场方法、灵活的出场规则，并以最小的系统资源消耗实现无缝交易。 该系统包括用于控制交易时段的日期/时间过滤器，并支持历史数据测试以验证性能。实时仪表板显示开放交易、账户净值和系统指标，而直观的输入菜单使配置变得简单。所有设置均提供详细文档。 有关详细文档： 常规设置/输入指南 | 指标设置/输入指南 | 回测和设置文件 您可以在这里下载MT5版本： Moving Average Strategy EA MT5 主要功能： 移动平均线交叉交易系统，参数（MA周期、类型）完全可定制 支持多个时间框架，交易灵活 多种风险管理选项：止损、止盈、跟踪止损 高级仓位规模管理和回撤保护 时间/日期过滤器，控制交易时段 实时监控仪表板 弹出窗口、电子邮件和推送通知 与MQL5 VPS兼容，支持24/7运行 注意 ：Mo
Forex Daily Scalping EA
Nguyen Nghiem Duy
专家
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
AiGolden
Zheng Zhi Yuan
专家
現在購買只需 99 元，限量前 10 位買家！ LIVE Signal Ai Golden 是一款 ， 革命性的黃金剝頭皮自動交易 EA，結合深度學習與人工智慧技術，專注於黃金交易的特徵分析。經過 20 年的全面回測，Ai Golden 展現了 穩定、高效、風險可控的交易能力，為用戶提供持久穩健的收益曲線。 Ai Golden 的特點 透明與可靠性 無騙局、無硬編碼繞過虧損日期。 不依賴過度優化的回測結果，所有策略均經過嚴謹驗證。 穩健交易策略 不採用高風險策略（例如網格或馬丁 Martingale），確保交易穩健。 僅執行單筆交易，避免多單累積風險，專注於每次交易的精準度 ， 勝率高達80%以上。 每筆交易均設有清晰止損，保障資金安全。 經過全面測試的策略 使用高質量數據進行開發，確保策略的可靠性。 通過樣本內與樣本外測試，驗證策略在不同市場條件下的表現。 簡單高效的使用體驗 不需要新聞過濾器，能應對多變的市場環境。 無需複雜的參數設置，開箱即用，友好易用。 適用 Prop Firms 挑戰 符合 Prop Firms 的風控要求，助您快速通過挑戰並穩健獲利。 交易環境要求: 交易
Velocity Algo MT4
Phinnustda Warrarungruengskul
5 (1)
专家
Velocity Algo: Dynamic Grid Martingale for USDCAD M15 Velocity Algo is a powerful Expert Advisor (EA) designed for the USDCAD currency pair on the M15 timeframe. It utilizes a sophisticated Dynamic Grid Martingale strategy that automatically adapts its trading behavior to changing market conditions. This system is ideal for traders seeking a robust, automated solution to capitalize on market volatility. Live signal MT5 :   Click Here Velocity Algo MT5 :  Click Here Key Features Dynamic Grid Mar
Indicators Trader MT4
Konstantin Nikitin
专家
Automated multicurrency Expert Advisor with an unlimited number of currency pairs. In this case, it is possible to indicate on each individual currency pair how the adviser will work with it. You can add orders manually. The expert does not have a specific strategy. Everyone chooses what features he will use. And on what indicators and on which TF to work with them. Real account, which is fully led by an expert. MACD and Envelopes are used . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
Hedge Guru
Safa Erden
专家
Hedge Guru is a full automated Expert Advisor that can work on all timeframes with  all currencies . 1 Hour timeframe and major currencies recomended. It simply uses the combination of martingale and hedging strategies with stop loss to reduce the risk. MaximumLevel Parameter defines the point to close an order with loss. Attention: For targeting more profit with HEDGE GURU , using high lot size is not recommended, for targeting higher profits, HEDGE GURU should be used on multiple currencies
KingKong MT4
Agus Santoso
专家
MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/103136 “KingKong”智能交易系统 (EA) 是一种专为外汇市场设计的复杂交易算法，利用在市场流动性增加期间激活的突破策略。 该 EA 旨在利用交易量激增时发生的重大价格变动，确保在市场活动的最佳时刻执行交易。 主要特征： 突破策略： 市场流动性检测：KingKong采用先进算法实时监控市场流动性。 它确定了成交量增加的时期，这通常是价格大幅波动的前兆。 突破点识别：在这些高流动性时期，KingKong根据历史数据和技术指标来识别潜在的突破点。 EA 经过精心调整，可区分虚假突破和真正机会，确保交易执行的准确性更高。 风险管理： 平均挂单：KingKong 使用复杂的风险管理系统，其中涉及平均挂单。 这种方法通过将切入点分散在一系列价格范围内，有助于降低风险。 如果市场走势与初始仓位相反，EA 会按照预定的时间间隔下达额外订单，从而有效地平均入场价格并
Rebate Hunter
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/93706 返利猎手 – 多货币对对冲网格 EA（动态自适应） 返利猎手是一款多货币对对冲网格智能交易系统 (EA)，旨在实现稳定的交易量，同时控制篮子利润。该 EA 同时开立买入和卖出仓位（对冲入场），然后使用动态自适应网格距离和自动篮子平仓系统管理仓位。 此方案专为希望 EA 能够在不同波动环境下运行，同时专注于稳定盈利周期和高交易活跃度的交易者而设计——非常适合受益于基于交易量的返利计划的账户。 主要功能 真正的对冲入场（买入 + 卖出） 返利猎手同时建立两个仓位，以保持风险敞口平衡并降低方向依赖性。 动态自适应网格（波动率智能距离） 网格扩展采用特殊的动态距离计算，因此当市场波动加剧或趋于平静时，EA 会自动调整步长距离。 动态手数递增（倍数或固定手数） 您可以选择使用倍数或固定手数递增来增加下一级别的手数。该系统可灵活适应保守或激进的交易风格。 篮子止盈/
Breakout Lookback Bars
Yeoh Kia Gee
专家
Breakout Lookback Bars EA 1. OVERVIEW Breakout Lookback Bars EA is a specialized trading algorithm designed to identify and trade price breakouts based on historical high and low levels over a defined period (LookbackBars). The EA ensures systematic trade entries using a FloatingPips mechanism, which helps optimize trade placement and risk management. 2. Trading Strategy The EA detects breakout levels by analyzing the highest and lowest price over a defined period (LookbackBars). A Buy trade is
News Advisor MT4 Pro
Zakaria Rachid
专家
This Expert Advisor is designed for news trading. This version is the professional version for MT4. The price of this version is going to be 50 USD for a limited number of copies. The Final price is 99 USD. Please find below the MT5 version of this expert: News Advisor MT5 Pro. The main advantage of this expert is that it’s offering backtesting capabilities (something that is not found in most news expert advisors). This ability gives you the opportunity to optimize and test the efficacity, the
TrendSight Pro EA
Andri Maulana
专家
Maximize your gold trading potential with TrendSight Pro EA , a sophisticated and automated trading solution specifically engineered for the high-intensity XAUUSD (Gold) market. Designed for traders who value precision, safety, and consistent performance, this EA takes the guesswork out of technical analysis. Why Choose TrendSight Pro EA? TrendSight Pro EA isn't just another automated bot; it is a complete Gold Trading Strategy built on the foundation of the elite PaintBar trend-tracking system.
Gold Digging Scalping
Mir Mostofa Kamal
专家
淘金剝頭皮－黃金 (XAUUSD) 和外匯的高級剝頭皮交易 EA 淘金剝頭皮是一款功能強大且適應性強的專家顧問 (EA)，專為黃金 (XAUUSD) 和主要外匯對等波動市場的剝頭皮交易和短線交易而設計。 這款 EA 精準靈活，透過智慧過濾器、動態點差步長和進階風險管理，自動執行高頻交易策略。 主要特點： 智慧入場邏輯： 此 EA 使用 CCI（商品通道指數）和 RSI（相對強弱指數）過濾器來檢測超買/超賣的市場狀況，從而避免錯誤的入場操作，並僅在有利於動量的方向進行交易。 動態點差步長計算： 該 EA 並非使用固定的點差間隔，而是根據市場波動性，使用最近 24 根 K 線圖來調整交易間隔。 這使得它能夠高度適應快速波動的黃金市場。 馬丁格爾手數管理： 每筆交易，手數都會根據 LotExponent 的設定增加，在風險控制得當的情況下，有助於彌補損失。 非常適合黃金價格波動中的短線波動。 淨值保護： 內建淨值保護功能可確保在虧損達到帳戶餘額的一定百分比時停止交易。 這可以防止情緒化過度交易，並在高波動期間保護資金。 追蹤停損系統： 一旦交易朝著有利方向發展，EA 可以使用追蹤停損機
Forex Juggernaut
Joel Protusada
专家
F O R E X  J U G G E R N A U T  A highly powerful Expert Advisor even if used only with one currency pair, GBPJPY. The system structure is focused on the precision of the order entries and safety.   The EA is suitable and recommended for newbies.        V E R Y  I M P O R T A N T   This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the  Margin Level %  and assumes that all open trades are cre
Intensive
Evgeniy Zhdan
专家
The Expert Advisor algorithm determines on daily charts those candlestick patterns, which set the intraday trading direction. The trading EA determines how long the price is moving in overbought/oversold zones and starts working in the direction of the expected trend movement. Each position is accompanied with a tight stop loss and take profit. Only one active position can be open in the market. The EA was developed and tested using 99% quality quotes. The Expert Advisor has a built-in news filt
SpiderWeb MT4
Paranchai Tensit
专家
SpiderWeb MT4  is a fully automated Expert Advisor. It is based on the scalping strategies. This system is suitable for sideways market and medium trend. The mechanism of this system is based on the principle of mean reversion and momentum of market price. Added the function of automatic risk management control parameters, which users can choose to adjust risk settings by adjusting loss and profit coefficient. The EA does not use martingale, grids, hedging, averaging and other risky strategies.
Portia
Paranchai Tensit
专家
Portia  is a fully automated Expert Advisor. It is based on the scalping strategies. This system is suitable for sideways market and medium trend. The mechanism of this system is based on the principle of mean reversion and momentum of market price. The system automatically adjusts its settings to stop losses and profitability.  This EA has been back tested for 5 years of real tick data (2019-2024). The EA does not use martingale, grids, hedging, averaging and other risky strategies. Key Featur
Irron EA
Pinyo Ardsalee
专家
Working long-term EA for GBPUSD, EURUSD H1 . By long term I mean profits are generated in long-term, because EA itself is a day trader.   There is always max one trade active, always sl and tp, EA is active in day hours Money management is to be provided in the adviser. For management you may choose to use: a fixed lot for opening positions an adaptive lot that opens a transaction with a percentage of the deposit
Gold Expert VR
Huynh Van Cong Luan
专家
Gold Expert VR – Your Ultimate Automated Scalping Solution! Gold Expert VR is a fully automated Expert Advisor (EA) meticulously designed for scalping during periods of   low market volatility . This EA integrates self-adaptive market algorithms with reinforcement learning elements to optimize trading decisions while minimizing risks.   Key Features of Gold Expert VR: Advanced Self-Adaptive Algorithms:   Automatically identifies bespoke entry points and utilizes multiple advanced filters f
Nusantara MT4
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/117011 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – 智能突破，挂单精准 “Nusantara”是一款基于突破箱体策略的专家顾问 (EA)，通过远距离挂单执行增强，并配备风险管理切换系统。专为希望采用自动化、安全策略的严肃交易者而设计，该策略在不断变化的市场特征面前仍能保持灵活性。 主要策略：突破 + 距离缓冲 Nusantara EA 不会在突破期间直接进入，而是： 根据特定时间（例如：亚洲、伦敦或自定义时段）绘制箱体范围。 等待价格突破箱体。 然后打开挂单买入止损和卖出止损，并附加距离（缓冲）——以确保走势真正有效，而不是假突破。 风险管理切换 当市场方向不正确时，EA 不会立即放弃： 可以从 TP/SL 模式切换到切换模式（例如：对冲、恢复步骤或通过调整手数重新进入）。 智能尾随选项可在价格大幅波动时锁定利润。 每日亏损限制系统和每日利润目标。 完整功能： 自定义框时间
Nice Forex Pro
Phong Vu
专家
"Nice Forex Pro" 特別適用於 EUR/USD 貨幣對，這是外匯市場上最受歡迎和流動性最高的貨幣對之一。此 EA 可以針對該貨幣對進行優化，原因如下： 為什麼 "Nice Forex Pro" 是 EUR/USD 的最佳選擇： 高流動性 ： EUR/USD 是全球交易量最大的貨幣對，這意味著它具有極高的流動性。這使得點差（spread）較小，滑點（slippage）較少，非常適合像 Nice Forex Pro 這樣依賴準確執行的自動交易系統，以最大化利潤。 市場條件穩定 ： EUR/USD 貨幣對的市場條件通常比其他波動性較大的貨幣對更穩定。這種穩定性使 Nice Forex Pro 更容易識別可靠的進出場點，減少錯誤信號或異常波動的可能性。 經濟數據易得 ： EUR/USD 貨幣對對來自歐元區和美國的重大經濟事件和新聞非常敏感。 Nice Forex Pro 可以被編程來利用經濟數據發布、央行決策和影響歐元及美元的地緣政治事件。 技術指標清晰 ： EUR/USD 貨幣對的價格波動往往更具可預測性，這使得 Nice Forex Pro 能夠有效地使用技術分析工具。像移動
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
专家
The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
William Percent Range with Simple Moving Average
Victor Manuel Valderrama Zamora
专家
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when the SMAs cross and when the WPR has left overbought/oversold areas. The SMAs are also programmed to close the trades if the trend changes. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is NZDUSD and the recommended timeframe to operat
FREE
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
专家
Expert Flowing Gold is the latest generation of automated Gold trading robot programmed with unique and intelligent trading algorithms. The EA analyzes price movements in correlation with popular indicators to find high probability trading opportunities. The trading strategy combines scalping and smart position management to optimize performance and reduce risk. Trades are often closed quickly by Trailing, and Stop Loss is also available. The EA's position management strategy usually applies hig
Great Hunter
Pavel Malyshko
专家
Авторская стратегия демонстрирующая хорошие результаты на валютной паре eurchf m15. Советник в своей работе ищет наиболее вероятные точки разворота на графике и если сигнал подтверждается открывает сделку. Советник работает круглосуточно, что делает его универсальным вне зависимости от времени на рынке, что также отличает его от большинства советников торгующих в строго ограниченное время. По мере роста спроса на советник и увеличения хороших отзывов, цена на него будет расти. Поспешите при
Reverse Grid
Paranchai Tensit
专家
Reverse Grid is adopted from the dynamic grid trading system. The system has a mechanism for positioning, buying and selling according to trends. The system does not use a specific percentage to stop losses, but instead uses zone management methods to reduce the increase of drawdown. Passed 5 years back test of real tick data (2015-2020) Key Features Timeframe: M15 Currency pairs: EURUSD Use only five-digit accounts Initial deposit: $ 1000   It is recommended to use a low spread ECN Broker, 1:5
Night Express
Aleksandr Valutsa
专家
Night Express   — is a professional trading advisor for automated trading on the Forex market, specializing in short-term transactions at night. The robot is designed to work on your trading account around the clock, making a profit from small price fluctuations. Monitoring All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller Key Features Night mode : active trading from 20
FREE
Ema trend Robot
Onyekachi Franklin Agbo
5 (1)
专家
EMA Trend Robot is a powerful expert advisor designed to follow strong directional movement using dual EMA confirmation. It avoids weak ranges, waits for clean trend setups, and executes trades with smart logic based on momentum, price strength, and volatility. The EA includes built-in Stop Loss, Take Profit, and optional Trailing Stop to protect profits and reduce emotional trading. Suitable for beginners and professionals, it works on Forex pairs, GOLD, and major indices. Its goal is simple —
FREE
Advanced Semi Auto trading
Antonis Michos
3.67 (6)
专家
-40% OFF Telegram Group: Find the link in my profile or contact me   Welcome. Advanced Semi Auto Trading : You can use the EA at your own will BASED ON YOUR ANALYSIS. ANALYZE THE MARKET and then just press the sell or buy buttons of the EA. The EA will manage the trades based on an advanced algorithm of market analysis,Take profit systems AND A VERY ADVANCED AND SOPHISTICATED OVERLAPPING SYSTEM for avoiding big drawdowns in case YOUR ENTRY is BAD. You can test this in strategy tester and u
Trend Exploit Free
Casimiro Zampetti
4 (1)
专家
Trend Exploit   The logic behind  Trend Exploit EA  is very simple but effective , the EA uses breakouts of the Bollinger Bands for entry and exit signals, enter in the market in the direction of a strong trend, after a reasonable correction is detected. The exit logic is also based on the Bollinger Bands indicator and it will close the trade even on a loss when the price breaks Bollinger Bands line.  Trend Exploit was strictly developed, tested and optimized using the "Reversed Sampling" devel
FREE
该产品的买家也购买
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.67 (12)
专家
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (19)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
专家
Goldex AI：今天的成功将是明天的果实 限时超级折扣！ 最后两份售价为 299 美元，之后将涨价。 实时信号 > IC Markets Real: Goldex AI 高风险设置 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件。 价格： 起始价格为 899 美元，每售出 10 台将增加 199 美元。 可用副本：2 Goldex AI - 具有神经网络、趋势和价格行为的高级交易机器人。 Goldex AI 是一款高性能交易机器人，它利用价格走势打破黄金的支撑位和阻力位，充分利用纽约市场的走势，从而获得尽可能高的利润。 该机器人有一个名为 “智能恢复 ”的策略，在出现亏损后会启动该策略，并开设更大的手数，以便在短时间内挽回可能出现的亏损。 Goldex AI 有一个内置的智能新闻过滤器，可以过滤掉没有中等和高影响新闻的日子，从而禁止交易，这是因为这些日子的市场非常缓慢，没有足够的运动来实现突破支撑和阻力的正确价格行动。Goldex AI 使用 ForexFactory 作为数据源，这是当今最好的新闻提供商之一。如果您要进行实时交易，建议启用它；如果您要进行回溯测试，建议禁用它
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (1)
专家
量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
专家
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
专家
仅剩 1/5 份以该价格出售 ---> 后续价格250$ // MT5版本 Gold King AI 采用 TensorTrade 开发，这是一个专为构建、训练、评估和部署基于强化学习的 robust 交易算法而设计的开源 Python 框架。 该算法在纽约交易时段运行。经过数小时的市场分析以识别潜在机会后，它会设置待执行订单，当价格触及这些水平时自动执行。这将迅速触发跟踪止盈以锁定收益。它还拥有名为“智能恢复”的第二策略，该策略在亏损交易后激活。该策略通过执行稍大订单来弥补部分损失。 请注意，神经网络将每4-5个月使用最新历史数据进行训练，以保持AI的更新。 该机器人不使用诸如马丁格尔或对冲等高风险管理方法。所有交易均由跟踪止盈和止损订单保护。 实时信号 功能：   符号 XAUUSD（黄金） 时间框架 M30 最低资本 150$ 经纪商 任何，首选IC Markets 账户类型 任何，首选Raw/ECN 杠杆 1:500杠杆或更高（若杠杆低于此值请联系我) VPS 任意（若需VPS请联系我） 重要信息： 回测：回测应使用GMT+2/美国夏令时+3时区进
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
专家
ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术 Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。 加入我们拥有超过 6000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT5 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使用了多
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
专家
Javier Gold Scalper：让我们的技术伴您左右！ 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件 价格：根据已售许可数量逐步上涨 剩余可用副本：5 交易黄金这一金融市场上最具波动性的资产之一，需要极高的精准度、严谨的分析以及极其有效的风险管理。 Javier Gold Scalper 正是为整合这些核心要素而设计，打造出一个强大而复杂的系统，旨在优化黄金市场中的交易表现。借助尖端技术与先进策略，Golden Scalper 为初学者与专业交易者提供支持，使其能够安全应对挑战，把握这个动态市场中的各种机遇。有了 Golden Scalper，您将拥有一款专为应对黄金特性而开发的可靠工具。 交易品种 XAUUSD（黄金） 时间周期 M30 PropFirm 已准备好 起始资金 最低 $1000 经纪商 任意经纪商 账户类型 任意，推荐低点差账户 杠杆 最低 1:500 VPS 推荐使用，但不是强制 深入了解 Javier Gold Scalper！ 图表形态分析市场 Golden Scalper 不仅能存储图表的全部数据，还能实时进行图表分析，精准识别图中频繁出现的价
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
专家
XGen Scalper MT4 - 专业自动交易系统 XGen Scalper 是一款尖端专家顾问，通过将先进算法结构与成熟技术分析相结合，在所有市场中提供稳定可靠的交易结果。该强大交易系统可无缝运行于外汇货币对、黄金白银等贵金属、加密货币及大宗商品指数等多种市场。 先进算法技术 其专利波浪扫描算法通过实时处理市场数据，识别手动交易者可能忽略的高概率交易机会。该系统能持续适应变化的市场环境，在趋势、区间及波动市场中均能高效运作。 全局兼容性 不同于针对特定货币对设计的传统EA，XGen在所有交易品种中均表现卓越。 专业控制面板 通过精美的界面实时监控账户指标、详细交易统计数据及系统状态。集成波浪可视化功能清晰展示系统对市场状况的解读。 企业级风险管理 基于账户余额和风险承受能力的自适应仓位规模 根据市场波动动态调整的跟踪止损 点差过滤机制避免不利交易条件 多时间周期确认实现更高精度交易 精准交易 闪电般快速的订单处理，以最小滑点实现最优价格。兼容所有MT5经纪商和交易类型。智能订单管理自动处理从入场到离场的全流程。 完全可定制 根据您的策略调整头寸规
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
专家
ADVANCED MULTI SCALPING EA - 是全自动多对交易系统 - 非常安全且增长稳定。 这款盈利的剥头皮 EA 确实是目前市场上最稳定的系统之一 - 每月大约需要 70-100 笔交易。 下载用于测试和交易的EA设置文件： USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA 的功能： - 附加点差设置。 - 可调波动性自适应止损。 - 多头/空头的 SWAP 显示。 - Fixed_SL 选项。 - 系统安全，不使用任何危险方法，如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的 SL 来保护账户。 - 这款 EA 非常用户友好，可供外汇专业人士和新手使用。 - 机器人自动完成所有操作 - 您需要做的就是将其安装到 MT4 并设置相关风险（默认为 2.5%），应用相应的 Set_files，然后让 PC 运行（或仅使用 VPS）。 - 精确的操作时间过滤器，精度为 1
The Golden Way
Lin Lin Ma
专家
The Golden Way 是一款应用于 MT4 平台的自动交易软件，The Golden way采用一套全面的混合策略，通过多种策略协同运作，能准确捕捉黄金（XAUUSD）市场中的做多与做空机会，帮助您在不同市场行情下及时把握交易时机，依托成熟的交易逻辑，帮助您在黄金市场中进行专业、高效的交易操作。 设置信息:      货币对:  XAUUSD       时间范围:  M5周期      入金：建议500USD以上      杠杆：1：100 至 1：1000      账户：任何高性能，低点差的账户 如何准确的回测？       请选择最低500的存款，选择M5周期，自定义日期，选择每个报价，选择一个在范围内适合您的杠杆，点击开始测试。 如何使用？       购买产品后，请及时在MQL5论坛上联系，我们会帮助您进行设置 根据设置将ea添加至图表中，开始自动交易，就这么简单 (推荐使用vps降低延迟并进行24小时交易） 特点：      The Golden Way采用一套先进且高效的混合策略，通过整合多种子策略以灵活应对不同市场行情。The Golden Way相较于
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
KT Gold Drift EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
专家
ICMarkets 实盘信号： 点击这里 该 EA 目前以早期阶段价格推出。随着销售数量的增加，价格将逐步上调，并且永不降价。越早购买，价格优势越明显。 要成功使用 KT Gold Drift EA，你需要做什么？ 耐心。纪律。时间。 KT Gold Drift EA 基于专业交易员和私人基金管理人长期使用的真实交易方法构建。它的核心优势不在于短期刺激或快速收益，而在于长期、可持续的稳定表现。 该 EA 适合长期运行。建议至少连续运行一年，以真正体现其交易潜力。与专业交易一样，过程中可能会出现亏损的星期，甚至亏损的月份，这是完全正常的现象。真正重要的是长期累计的整体表现。 许多网格或马丁系统在初期可能表现出快速盈利，但几乎最终都会导致账户爆仓。本 EA 的设计目标正是避免这种风险，专注于稳健、可控的长期增长。 介绍 KT Gold Drift EA 是一款专业构建、即装即用的自动交易系统，专为黄金（XAUUSD）H4 周期设计。 该 EA 使用 100% 建模质量的 Dukascopy 历史数据开发，并在多种市场环境下进行了严格的稳健性和压力测试。 历史行情被划分为不同的市场状态，每
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
专家
智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT5 版本 ->   这里
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
专家
Jesko EA – Jesko 是一款基于 多年验证过的策略 构建的特别智能交易顾问（EA）。 它已经在 真实账户中测试过 ，并且长期表现为 盈利稳定、低风险 。 现在，我们决定将它对所有交易者开放。 Signal live     四个月的真实账户  安装简单  适用于任何经纪商（推荐 ECN 账户）  最低入金：100 美元  24/7 全天候支持  购买一次 Jesko – 免费获得我们的其他产品！ 1,5分钟：黄金 用于回测：请确保图表上不会出现 INCORRECT 。 如果出现，必须更改设置。 这些选项只有 True/False —— 调整直到图表上出现绿色 OK ，表示一切正常。 输入参数说明 通用设置 AccountType – 选择账户类型 (普通账户 / ECN / 其他)。 RiskMode – 风险管理模式 (低风险 / 中风险 / 高风险)。 手数与风险控制 FixedLotSize – 固定手数大小 (默认: 0.01)。 MaxDailyTrades – 每日最大交易次数 (默认: 1000)。 DailyProfitLimit – 每日盈利目标，达到后
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
专家
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
专家
2025 年最强自动化交易策略之一 我们将 2025 年最强大的人工交易策略之一，成功转换为一个 完全自动化的交易专家（Expert Advisor） ，该系统基于 TMA（三角移动平均线）与 CG 交易逻辑 构建。 该 EA 专为 高精度入场、智能挂单以及严格的风险控制 而设计，适用于 所有外汇货币对以及黄金（XAUUSD） 仅剩最后一个版本，价格为550美元。之后价格将上涨至650美元和750美元，最终价格为1200美元。 实时信号 >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208   点击 本系统在 点差低于 10 点的 ECN 账户 上表现最佳，可确保挂单执行精准并减少滑点。 只需加载到图表中，按照您的风险偏好进行设置，即可享受专业级自动化交易体验。  核心功能 适用于 所有外汇货币对及黄金（XAUUSD） 5 min   SET FILE 采用挂单交易策略（Buy Stop / Sell Stop） 挂单智能跟随价格移动 支持反向交易模式 内置自动资金管理（Auto Lot） 交易时间过滤与均线过滤 连续交易次数限制 高级持仓追踪止
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
专家
“BlackCat Grid”是一款专为MetaTrader 4平台开发的自动交易顾问（智能交易系统），专注于网格交易策略。它旨在实现外汇市场的自动交易，最大限度地减少人工干预的需求。 完整列表可 在以下网址查看：https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller 工作原理 该EA会根据预设的步长和手数开立一系列订单。当价格朝某个方向移动时，EA会朝该方向开立新的订单，从而增加整体仓位。当价格反转时，EA会平掉所有订单并获利。这样就形成了一个订单网格，您可以平均入场价格，并在价格回落到预期方向时平掉所有仓位获利。这款EA巧妙地融合了趋势过滤器、精心设计的平均价格网格和灵活的资金管理功能，让您能够对包括外汇货币对、黄金（XAUUSD）和动态指数在内的多种交易品种进行快速剥头皮交易和悠闲的波段交易。 凭借对市场波动的智能适应能力，该交易顾问展现出应对突发波动和不可预测新闻事件的韧性。其算法会仔细分析当前市场状况，动态调整交易参数，以优化盈利能力并最大限度地降低风险。该顾问还配备了一系列高级指标，能够识别潜在趋势和反转点，为交易者提供有价值的信号，
Theranto v3
Hossein Davarynejad
专家
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
专家
Golden Scalper PRO：让我们的技术为您服务！ 说明书与参数文件：购买后请联系我获取完整的说明书和设置文件。 价格：价格会随着许可证的销售数量增加而上涨。 剩余名额：3 黄金交易是金融市场上波动性最大、风险最高的品种之一，它需要极高的精准度、深入的分析能力以及强大的风险管理能力。 Golden Scalper PRO 正是为此而生，结合了先进的技术与高效的交易策略，旨在帮助交易者在黄金市场中获得最大收益。无论是新手还是专业交易员，它都能为您提供强大的支持，让您在这个充满挑战的市场中安全高效地交易。 Golden Scalper 拥有智能自适应系统、多周期分析、自动调整仓位以及严密的风险控制功能，能够在瞬息万变的市场中迅速做出反应，同时保障您的资金安全。 交易品种 XAUUSD（黄金） 交易周期 M5 最低资金 500 美元 支持平台 任何经纪商 账户类型 任何，建议低点差账户 杠杆 1:500 及以上 VPS服务器 建议使用，但非必须 交易品种 SPX500（纳斯达克100） 交易周期 M5 最低资金 1000 美元 支持平台 任何经纪商 账户类型 任何，建议低点
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
5 (1)
专家
ORIX System —  是一套算法交易系统，专为 GBPUSD 货币对在 M5 时间周期上开发并优化，基于对市场结构和价格行为的深度分析。该专家顾问不使用标准技术指标信号，也不按照简化的交易模板进行交易。系统核心是其自有的市场环境判定逻辑，建立在动能、停顿、流动性以及价格反应等原则之上。算法在实时模式下持续分析市场，识别关键的市场结构要素，并基于多种因素的综合判断做出交易决策，而非单一条件。 Live Signal 市场结构分析  —  ORIX System 会自动跟踪并评估以下市场组成要素：重要且关键的价格水平；市场均衡区与价格平衡区；流动性集中区域；订单与成交量聚集区域；大型及机构交易者的活动；高市场压力区域；动能衰竭与走势减缓区域；价格反应区域；重要的市场结构要素。所有识别出的区域都会被算法纳入交易逻辑中使用，且不需要交易者采取任何操作。图表上显示的文字反映了算法内部的分析状态，用于帮助直观理解当前的市场环境。 新闻过滤器  —  ORIX System 内置 Forex Factory 新闻过滤器，可在重要经济数据公布期间避免交易。这有助于降低新闻波动带来的影响，并
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
专家
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
Ninja Forex EA
Samir Arman
专家
Hello all The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is entered with a pending deal suspended Watching the video shows you how it works How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on ri
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
专家
Live signal   (245% Profit in one month - Deposit 340$ profit 1080$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold
作者的更多信息
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/103400 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/103401 虚拟现实专家顾问 (EA) 是一种复杂的交易工具，旨在优化金融市场头寸执行时的保证金利用率。其独特的策略涉及一个两步过程：启动虚拟头寸，然后启动相应的真实头寸，旨在最大限度地降低保证金要求。 以下是虚拟现实 EA 的运作方式： 虚拟头寸开仓： EA 首先根据其编程算法和市场分析确定交易机会。 它模拟在所选金融工具中开立“虚拟”或模拟头寸，而无需实际投入任何资本。该虚拟头寸反映了预期的真实交易。 真实头寸执行： 建立虚拟头寸后，EA 继续监控市场状况。 一旦市场确认了策略设定的有利条件或参数，EA 就会触发在市场中开立相应的真实头寸。 通过与虚拟头寸保持一致，EA 旨在减轻真实交易对保证金要求的影响。它优化了可用资本和保证金的使用，以有效管理风险。 风险管理和优化： 在整个过程中，EA 采用风险管理协议和可自定义的设置来确保谨慎交易。 它不断评估市场动向并调整
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
实用工具
交易复制器 - 投资者密码 - 复制交易 - MT4 x MT5 跨平台 注意：您需要在客户账户所跟随的主账户上安装“Mirror Copier Master”，并在跟随主账户的客户账户上安装“Mirror Copier Client” 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 工作原理： https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114774 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114775 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114844 “Mirror Copier”EA 是一款功能强大的工具，旨在实现不同 MetaTrader（MT4 或 MT
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
实用工具
免费 MT4 指标： https://www.mql5.com/en/market/product/125434 免费 MT4 助手： https://www.mql5.com/en/market/product/107986 如果您喜欢这个免费工具，请留下 5 星评价！非常感谢 :) 反弹基础反弹 (RBR)、下跌基础反弹 (DBR)、下跌基础下跌 (DBD)、反弹基础下跌 (RBD)、公允价值差距 (FVG) / 不平衡、隐藏基础 推出“供需助手”(EA) 专家顾问 - 您以精确和自信驾驭金融市场动态世界的终极工具。这款尖端专家顾问经过精心设计，可让交易者实时洞察供需动态，从而做出明智的决策并最大限度地发挥交易潜力。 主要特点： 自动区域识别：专家顾问采用先进的算法自动检测和绘制价格图表上的关键供需区域。这些区域包括#rallybaserally、#rallybasedrop、#dropbaserally 和#dropbasedrop，为交易者提供了解市场情绪和潜在价格逆转的关键参考点。 风险回报率计算：通过利用已识别的供需区域，助理专家顾问动态计算每个交易机会的风险回报率。
FREE
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/93706 返利猎手 – 多货币对对冲网格 EA（动态自适应） 返利猎手是一款多货币对对冲网格智能交易系统 (EA)，旨在实现稳定的交易量，同时控制篮子利润。该 EA 同时开立买入和卖出仓位（对冲入场），然后使用动态自适应网格距离和自动篮子平仓系统管理仓位。 此方案专为希望 EA 能够在不同波动环境下运行，同时专注于稳定盈利周期和高交易活跃度的交易者而设计——非常适合受益于基于交易量的返利计划的账户。 主要功能 真正的对冲入场（买入 + 卖出） 返利猎手同时建立两个仓位，以保持风险敞口平衡并降低方向依赖性。 动态自适应网格（波动率智能距离） 网格扩展采用特殊的动态距离计算，因此当市场波动加剧或趋于平静时，EA 会自动调整步长距离。 动态手数递增（倍数或固定手数） 您可以选择使用倍数或固定手数递增来增加下一级别的手数。该系统可灵活适应保守或激进的交易风格。 篮子止盈
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
实用工具
交易复制器 - 投资者密码 - 复制交易 - MT4 x MT5 跨平台 注意：您需要在客户账户所跟随的主账户上安装“Mirror Copier Master”，并在跟随主账户的客户账户上安装“Mirror Copier Client” 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 工作原理： https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114774 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114775 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114844 “Mirror Copier”EA 是一款功能强大的工具，旨在实现不同 MetaTrader（MT4 或 MT
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
实用工具
交易复制器 - 投资者密码 - 复制交易 - MT4 x MT5 跨平台 注意：您需要在客户账户所跟随的主账户上安装“Mirror Copier Master”，并在跟随主账户的客户账户上安装“Mirror Copier Client” 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 工作原理： https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114774 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114775 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114844 “Mirror Copier”EA 是一款功能强大的工具，旨在实现不同 MetaTrader（MT4 或 MT
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110557 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110558 实时信号： https://www.mql5.com/en/signals/2047369 推出尖端“FAST SCALPER”专家顾问：以精准和熟练释放全球市场的力量 在外汇交易的动态领域，保持领先地位需要无与伦比的智能和技术组合。 “FAST SCALPER”专家顾问是复杂交易解决方案的巅峰之作，通过以世界货币实力为基础的创新方法彻底改变了未平仓头寸策略。 专为驾驭全球动态而设计：“FAST SCALPER”通过利用全球经济力量的错综复杂的相互作用超越了传统的交易方法。其基于神经网络的算法动态评估来自世界各地的一系列基本面和技术因素，确保在预测货币强度方面达到无与伦比的准确度。 基于强度的定位：“FAST SCALPER”的核心在于其能够解读和利用主要货币的内在优势和劣势。通过对经济指标、地缘政治事件、利率和贸易平衡的细致分析，专家顾问可以精准地找到开仓的最
Rebate Hunter
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/93706 返利猎手 – 多货币对对冲网格 EA（动态自适应） 返利猎手是一款多货币对对冲网格智能交易系统 (EA)，旨在实现稳定的交易量，同时控制篮子利润。该 EA 同时开立买入和卖出仓位（对冲入场），然后使用动态自适应网格距离和自动篮子平仓系统管理仓位。 此方案专为希望 EA 能够在不同波动环境下运行，同时专注于稳定盈利周期和高交易活跃度的交易者而设计——非常适合受益于基于交易量的返利计划的账户。 主要功能 真正的对冲入场（买入 + 卖出） 返利猎手同时建立两个仓位，以保持风险敞口平衡并降低方向依赖性。 动态自适应网格（波动率智能距离） 网格扩展采用特殊的动态距离计算，因此当市场波动加剧或趋于平静时，EA 会自动调整步长距离。 动态手数递增（倍数或固定手数） 您可以选择使用倍数或固定手数递增来增加下一级别的手数。该系统可灵活适应保守或激进的交易风格。 篮子止盈/
Gold Buster
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102624 推出“Gold Buster”EA：下一代动态支撑-阻力和风险管理系统 “Gold Buster”EA 代表了自动化交易系统的尖端技术，利用未平仓头寸管理和风险分析技术的最新进展，重新定义如何在金融市场中识别和利用支撑位和阻力位。这款革命性的专家顾问 (EA) 旨在无缝地跨各种交易平台和工具工作，满足寻求持续利润和降低风险的新手和经验丰富的交易者的需求。 主要特点： 动态支撑和阻力识别： “Gold Buster”EA 的核心在于其动态支撑和阻力识别算法。与传统的静态支撑位和阻力位（通常是预先定义的，很快就会过时）不同，此 EA 利用机器学习和人工智能来适应不断变化的市场条件。它不断分析历史价格数据、实时市场走势和关键技术指标，以准确识别相关的支撑位和阻力位。 自适应风险管理： “Gold Buster”EA 采用自适应风险管理系统，可根据市场波动性和历史表
Hedging Breakout
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110506 对冲突破 Expert Advisor 是一款复杂的交易工具，旨在利用市场突破，同时通过对冲策略进行稳健的风险管理。 该 EA 经过精心设计，旨在识别最佳突破机会，利用增加的市场流动性来最大限度地发挥交易潜力。 通过对冲，将突破逻辑与有效的风险管理相结合，该专家顾问旨在提高整体交易绩效并防范潜在的逆转。 主要特征： 突破检测算法： 该 EA 配备强大的突破检测算法，可识别关键支撑位和阻力位。 利用历史价格数据和波动性指标来确定潜在的突破点。 动态位置调整： 根据市场状况、波动性和账户净值实施动态头寸规模。 调整交易规模以优化风险回报率并与已确定的突破潜力保持一致。 市场流动性分析： 监控和分析市场流动性，确定交易活动增加的时期。 利用突破期间流动性的增强，以有利的条件进行交易。 对冲风险管理： 如果发生价格逆转，EA 会采
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
专家
MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/93707 “多对货币强度计”EA 是一款先进的交易工具，专为希望通过全面的市场分析和强大的风险管理技术优化交易策略的外汇交易者而设计。 该 EA 利用货币强弱方法，根据当前未平仓头寸提供不同货币对的相对强弱指示。 以下是详细描述： 概述 “多对货币强弱计”EA 是一种自动交易系统，可动态分析多个货币对中各种货币的强弱。 通过评估未平仓头寸，它可以识别货币优势和劣势带来盈利交易潜力的交易机会。 该 EA 配备了复杂的风险管理功能，包括平均挂单，以确保平衡和受控的市场波动风险。 主要特征 货币强弱分析 实时数据：持续实时监控和更新各币种的强弱，确保及时准确的交易决策。 多货币对评估：同时分析多个货币对，提供外汇市场格局的全面视图。 强弱指标：利用先进的算法计算并显示每种货币的强弱指标，轻松识别潜在的交易机会。 持仓监控 实时头寸分析：与当前未平仓头寸相结合，评估其对货币强度的影响，提供动
Watermark MT5
Agus Santoso
实用工具
水印 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/120783 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logo MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/121289 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/121290 “水印”脚本旨在通过在图表背景上直接显示关键信息来增强您的交易图表。该脚本提供了一种清晰且不显眼的方式来跟踪关键细节，例如当前交易对、时间范围以及各种时间指标。 功能： 交易对显示： 该脚本会自动检测并在图表上显示当前交易对（例如 EUR/USD、BTC/USD）。这可确保交易者始终了解他们正在分析的资产，从而降低基于错误货币对做出决策的风险。 时间范围显示： 脚本显示当前图表时间范围（例如，1 分钟、1 小时、1 天）。这有助于交易者了解他们正在查看的具体时间范围，无论是用于剥头皮交易、日内交易还是长期分析。 时间指标： G
FREE
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
实用工具
交易复制器 - 投资者密码 - 复制交易 - MT4 x MT5 跨平台 注意：您需要在客户账户所跟随的主账户上安装“Mirror Copier Master”，并在跟随主账户的客户账户上安装“Mirror Copier Client” 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 工作原理： https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114774 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114775 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114844 “Mirror Copier”EA 是一款功能强大的工具，旨在实现不同 MetaTrader（MT4 或 MT
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
2 (1)
实用工具
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/91169 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110193 实时信号： https://www.mql5.com/en/signals/2345410 隆重推出“智能交易员”（Smart Trader）交易助手——这款终极工具凭借其无与伦比的适应性和前沿的风险管理策略，深受全球专业交易员的信赖。 “智能交易员”的核心在于其革命性的风险管理切换系统，该系统经过精心设计，能够动态适应瞬息万变的市场状况。与依赖静态风险参数的传统交易助手不同，“智能交易员”利用先进的算法实时分析市场数据，智能地调整其风险管理方法，从而在最大限度提高盈利潜力的同时，最大限度地降低市场波动风险。 “智能交易员”的独特之处在于，它能够根据当前的市场状况，在不同的风险等级之间无缝切换。无论市场处于趋势行情、区间震荡还是高波动时期，这款智能交易系统都能识别最佳风险策略，助您把握每一个交易良机。 专业交易员信赖“智能交易系统”，因为它功能全面、性能可靠，能
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
实用工具
交易顾问：掌握图表 专业交易者的终极专家顾问 (EA) 助手 版本 MT4 版本 | MT5 版本 | 博客 v.3.0 - Telegram Bot 集成 注意：MT4 版本比 MT5 版本更轻量 交易顾问：掌握图表 交易顾问是一款先进的交易助手，旨在通过集成关键市场分析工具和交易者的无缝功能来增强交易策略。以下是交易顾问成为交易者强大资产的概述： 主要功能和优势 1. 供需区：交易顾问帮助用户识别关键的供需区，确保在市场中更具战略性的进入和退出点。 2. 智能货币概念：此功能使交易者能够更好地了解市场趋势和结构，清晰地识别看涨、看跌和盘整阶段。 3. 公允价值差距检测：交易顾问定位公允价值差距，帮助交易者发现潜在的市场不平衡，以获得最佳的进入和退出机会。 4. 枢轴点计算：自动计算枢轴点，帮助交易者准确预测潜在的市场逆转和延续。 5. 每周高低点跟踪：监控每周高低水平，更容易识别重要的价格水平并了解近期市场行为。 6. 成交量概况分析：Trade Advisor 包括成交量概况分析，帮助用户了解最高交易量发生的位置，并支持更准确的市场评估。 7. 支撑
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/79803 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/107840 “大师”EA — 使用智能指标进行精准的一次性交易 厌倦了混乱的策略、过度交易和不必要的风险？ 向大师 EA 问好 — 一款简洁、精确且实用的专家顾问，专为希望通过智能决策一击必杀的交易者打造。 由三重指标逻辑提供支持 大师 EA 使用以下强大组合： 牛市力量 — 检测看涨势头，让您顺势而为。 CCI（商品通道指数） — 发现超买/超卖区域以捕捉转折点或突破。 布林带 — 测量波动性以避免陷阱并捕捉合法的市场走势。 没有随机进入。没有赌博。只需智能调整真实市场数据即可。 工作原理（单次逻辑） 此 EA 建立在“每信号一次”规则之上。它会耐心等待所有条件都一致，然后输入单次计算的交易，并设置明确的获利和止损。 无马丁格尔 无网格 无平均值 只需一次明确计划 您会喜欢的功能 全自动交易 - 启动它并让它发挥作用 多指标过滤器 - 仅在真正有意义时才进行交易
Liquidity Side
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/86275 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/94339 流动性侧 EA – 基于机构流动性的智能入场 流动性侧是一款自动化专家顾问，旨在检测市场中隐藏的流动性区域——机构最有可能进行交易的区域。通过结合技术指标和实时新闻过滤器，此 EA 能够避免市场噪音并专注于高效和精确的入场。 主要特点 智能流动性检测 此 EA 结合了多个指标来识别重要的流动性区域： 支撑位和阻力位——基于价格行为和历史水平 移动平均线——确认趋势方向和累积区域 RSI——作为价格触及关键区域时的额外确认 执行策略 当价格达到流动性区域并有确认信号时进入 自动止损和获利，配备追踪止损功能 自动新闻过滤器 与 Forex Factory 经济日历集成 可以在新闻发布前/后 X 分钟暂停交易 自动读取 NFP、CPI、FOMC 等事件 可以在新闻发布前自动平仓（可选） 附加功能 时间过滤器——仅在某些时段交易（伦敦、纽约） 每日股权保护
Volatility Switching
Agus Santoso
专家
MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/104672 “波动率切换”是一款先进的智能交易系统 (EA)，专为寻求在动态市场环境中优化头寸的交易者而精心设计。 该 EA 的运作原则是识别市场波动并动态调整策略以降低风险并提高盈利能力。 通过采用对波动性有敏锐洞察力的开仓方法，并结合先进的转换风险管理系统，“波动性转换”为交易者提供了一个全面的解决方案，让他们充满信心地驾驭不同的市场条件。 主要特征： 波动率检测： “波动切换”配备了强大的算法，能够实时准确地检测市场波动的变化。 它不断监控价格变动、波动带和历史数据等各种指标，以评估当前的市场状况。 持仓策略： EA 根据精心制定的入场标准建立头寸，同时考虑市场波动性和当前趋势。 它利用先进的技术分析来确定最佳入场点，确保交易的精确性和时机性执行。 动态风险管理： “波动性转换”采用动态风险管理方法来适应不断变化的市场条件。 在市场走势不利的情况下，E
Fibo SnR
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/88381 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/94573 推出尖端“Fibo SnR”专家顾问 - 您的终极交易伙伴！ 使用最新、最复杂的专家顾问 (EA)“Fibo SnR”专家顾问彻底改变您的交易体验。这一突破性工具利用先进算法的力量和斐波那契水平的永恒原则，为您的交易提供无与伦比的准确性和精确度。 主要特点： 1. 自适应斐波那契分析：“Fibo SnR”专家顾问采用自适应算法，根据市场波动和价格行为动态调整斐波那契回撤和扩展水平。这确保 EA 适应不同的市场条件，以惊人的精度优化进入和退出点。 2. 多时间框架集成：此 EA 超越了单时间框架分析，无缝集成了多个时间框架。通过这样做，它可以识别不同时间框架中斐波那契水平的汇合和差异，从而提供全面而强大的交易信号。 3. 实时模式识别：EA 配备了智能模式识别系统，可以实时识别复杂的斐波那契模式，例如蜡烛模式。这使交易者能够以最高的准确性利用谐波交易机会。 4.
Wayang
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/88605 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/159106 “Wayang EA” - 具有趋势和 S/R 精度的智能交易 概述 “Wayang EA”是一款智能专家顾问，它将挂单策略与支撑和阻力以及趋势分析相结合，以捕捉市场中的最佳机会。这款 EA 采用在各种市场条件下经过测试的算法构建，适合寻求自动交易执行一致性、灵活性和高精度的交易者。 主要特点： 挂单策略 - 在战略点设置买入止损/卖出止损，以高概率捕捉突破。 支撑和阻力交易 - 利用关键区域作为进入和退出区域，以提高执行准确性。 基于趋势的执行 - 使用趋势分析确保按照主要价格变动方向进入。 智能风险管理 – 配备自适应止损和止盈，保护资本并实现利润最大化。 自动手数和固定手数 – 可根据用户的交易风格进行调整。 追踪止损和盈亏平衡 – 无需持续监控图表即可锁定利润。 无马丁格尔，无网格 – 此 EA 优先考虑资本安全，无需高
KingKong MT4
Agus Santoso
专家
MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/103136 “KingKong”智能交易系统 (EA) 是一种专为外汇市场设计的复杂交易算法，利用在市场流动性增加期间激活的突破策略。 该 EA 旨在利用交易量激增时发生的重大价格变动，确保在市场活动的最佳时刻执行交易。 主要特征： 突破策略： 市场流动性检测：KingKong采用先进算法实时监控市场流动性。 它确定了成交量增加的时期，这通常是价格大幅波动的前兆。 突破点识别：在这些高流动性时期，KingKong根据历史数据和技术指标来识别潜在的突破点。 EA 经过精心调整，可区分虚假突破和真正机会，确保交易执行的准确性更高。 风险管理： 平均挂单：KingKong 使用复杂的风险管理系统，其中涉及平均挂单。 这种方法通过将切入点分散在一系列价格范围内，有助于降低风险。 如果市场走势与初始仓位相反，EA 会按照预定的时间间隔下达额外订单，从而有效地平均入场价格并
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
专家
MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/93707 “多对货币强度计”EA 是一款先进的交易工具，专为希望通过全面的市场分析和强大的风险管理技术优化交易策略的外汇交易者而设计。 该 EA 利用货币强弱方法，根据当前未平仓头寸提供不同货币对的相对强弱指示。 以下是详细描述： 概述 “多对货币强弱计”EA 是一种自动交易系统，可动态分析多个货币对中各种货币的强弱。 通过评估未平仓头寸，它可以识别货币优势和劣势带来盈利交易潜力的交易机会。 该 EA 配备了复杂的风险管理功能，包括平均挂单，以确保平衡和受控的市场波动风险。 主要特征 货币强弱分析 实时数据：持续实时监控和更新各币种的强弱，确保及时准确的交易决策。 多货币对评估：同时分析多个货币对，提供外汇市场格局的全面视图。 强弱指标：利用先进的算法计算并显示每种货币的强弱指标，轻松识别潜在的交易机会。 持仓监控 实时头寸分析：与当前未平仓头寸相结合，评估其对货币强度的影响，提供动
Dynamite Breakout
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90165 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA - 基于智能波动率的交易算法 概述 Dynamite Breakout EA 是一种先进的专家顾问，旨在通过根据日内价格变动动态识别突破区域来利用市场波动。此 EA 通过分析与当日最高价和最低价相关的实时价格行为来智能计算潜在交易区域。通过实施智能挂单，它可确保具有预定义风险管理的最佳交易入场。 交易逻辑和机制 1. 动态范围计算 在运营时间内，EA 持续监控当前价格并计算运行价格与当日最高价和最低价之间的距离。 目标是确定价格是更接近当日最高价还是最低价，这决定了突破潜力。 2. 买入限价区域形成 如果当前价格与今日最低价之间的距离大于与最高价之间的距离，EA 会构建一个买入限价区域。 该区域从当前价格向下延伸至当日最低价，标记出可以下达买入限价订单的区域。 该区域内的确切切入点可通过用户设置菜单进行调整，允许交易者微调其切入策
No Marti No Party
Agus Santoso
专家
MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90395 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/99545 隆重推出“No Marti No Party”智能交易系统 (EA)：激进交易策略的缩影。 该 EA 不适合胆小的人，因为它遵循高风险、高回报的原则，可能会导致大幅收益或重大损失。 顾名思义，Martingale 策略是该 EA 的核心。 它旨在积极加倍亏损交易，旨在挽回损失并在此过程中获利。 然而，这种方法需要钢铁般的意志和大量的账户余额来承受潜在的回撤。 在考虑使用此 EA 之前，在美分账户（一种资本要求最低的账户类型）上进行广泛测试至关重要。 这使得交易者能够衡量其表现并评估他们是否能够应对其激烈的交易风格。 “No Marti No Party”EA 交易不遵循保守的风险管理规则。 相反，它靠波动性而繁荣，通过快速交易追逐快速利润。 这意味着它可以在短时间内产生可观的回报，但如果市场条件不利，它同样有能力消灭一个账户。 敢于冒险进入“No Marti No Pa
筛选:
Qing Long Yang
1924
Qing Long Yang 2024.10.25 18:53 
 

用户没有留下任何评级信息

Agus Santoso
35704
来自开发人员的回复 Agus Santoso 2024.10.25 18:54
Thank you Sir
回复评论