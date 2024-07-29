Marti Lovers
- 专家
- Agus Santoso
- 版本: 1.5
- 更新: 12 一月 2026
- 激活: 5
Marti Lovers EA — 多逻辑马丁格尔策略及恢复策略 + 紧急对冲
Marti Lovers EA 是一款基于马丁格尔/恢复策略的智能交易系统 (EA)，它采用多种逻辑模式（0-6），可管理分阶段入场、手数倍增、点数步长设置以及基于盈利目标（资金/净值）的自动平仓。这款 EA 适合希望使用半自动化系统，专注于仓位管理和每日/账户目标的交易者。
该EA旨在：
在市场走势不利于您时加仓（恢复/马丁格尔策略）
达到目标价位时自动锁定利润
达到净值目标时平仓
执行多组逻辑（0-6），每组逻辑对应不同的目标价位
在出现特定回撤情况时启动紧急对冲模式（根据预设参数）
注意：马丁格尔策略风险极高。请务必在真实账户中使用前充分了解相关风险。
主要功能
多逻辑交易（0-6）
每个逻辑可以拥有不同的参数（手数、倍数、点差、止盈、时间窗口等）
每个逻辑都有独立的魔数 → 简化订单管理
马丁格尔/恢复系统
使用手数倍数逐步增加仓位
使用点差（仓位之间的距离）控制入场距离
时间过滤器
EA 仅在指定的交易时段运行
有助于避开特定的波动时段/新闻高峰（根据偏好设置）
止盈/平仓系统
按止盈目标平仓（止盈金额/总盈利）
止盈净值模式：当账户盈利达到净值目标时平掉所有仓位
紧急对冲模式（逻辑 06）
在以下情况下开立对冲仓位：
满足回撤要求（根据参数）
达到最小仓位数量
在允许的时间窗口内
图表信息
买入/卖出仓位和预计运行盈利的汇总信息
工作原理简介
EA EA 会根据预设逻辑和时间窗口监控入场条件。如果初始订单已开仓，EA 会根据 PipStep 和 LotMultiplier 设置增加仓位以恢复盈利。
当总盈利达到目标时，EA 会平仓（全部平仓）。
如果市场状况不利且回撤达到要求，EA 可以执行紧急对冲（特殊逻辑）作为额外保护（并非保证盈利）。
用户没有留下任何评级信息