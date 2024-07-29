



Советник Marti Lovers EA — Многологовая стратегия Мартингейла и восстановления + экстренное хеджирование





Советник Marti Lovers EA основан на стратегии Мартингейла/восстановления, которая работает в нескольких логических режимах (0–6) для управления поэтапными входами, удвоением лота, настройками шага в пунктах и ​​автоматическим закрытием на основе целевых показателей прибыли (деньги/капитал). Этот советник подходит для трейдеров, которым нужна полуавтоматическая система, ориентированная на управление позициями и дневные/счетные целевые показатели.





Советник предназначен для:

Открытия позиций при движении рынка против вас (восстановление/мартингейл)

Автоматической фиксации прибыли при достижении целевого уровня

Закрытия всех позиций при достижении целевого уровня капитала

Выполнения нескольких логических комбинаций (0–6) с различными «магическими числами»

Наличия режима экстренного хеджирования при возникновении определенных условий просадки (в соответствии с параметрами)

Примечание: Мартингейл сопряжен с высокими рисками. Убедитесь, что вы понимаете риски, прежде чем использовать его на реальном счете.





Основные характеристики

Многологичная торговля (0–6)

Каждая логика может иметь разные параметры (лот, множитель, шаг пипса, TP, временное окно и т. д.)

Отдельные магические числа для каждой логики → упрощенное управление ордерами





Система Мартингейла / Восстановление

Постепенное добавление позиций с использованием множителя лота

Контроль расстояния входа с помощью шага пипса (расстояние между позициями)





Временной фильтр

Советник работает только в указанные торговые часы

Помогает избегать определенных часов волатильности/новостных всплесков (в зависимости от предпочтений)





Система тейк-профита / закрытия

Закрытие всех позиций по целевому уровню прибыли (TP деньги/общая прибыль)

Режим TP по капиталу: закрывает все позиции, когда прибыль на счете достигает целевого уровня капитала





Режим аварийного хеджирования (Логика 06)

Открывает хеджирующую позицию, когда:

соответствует требованиям по просадке (в соответствии с параметрами)





достигнуто минимальное количество позиций

находится в пределах разрешенного временного окна





Информация на графике

Сводная информация о Позиции на покупку/продажу и прогнозируемая текущая прибыль





Краткое описание работы

Советник отслеживает условия входа на основе активной логики и временного окна. Если первоначальный ордер открыт, советник восстанавливает позиции, добавляя новые позиции в соответствии с настройками PipStep и LotMultiplier.

Когда общая прибыль достигает целевого уровня, советник закрывает позицию (Закрыть все).

Если рыночные условия неблагоприятны и выполняется требование по просадке, советник может выполнить экстренное хеджирование (специальная логика) в качестве дополнительной защиты (не гарантируется).