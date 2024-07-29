



Marti Lovers EA — 멀티 로직 마틴게일 & 리커버리 + 비상 헤지





Marti Lovers EA는 마틴게일/리커버리 전략을 기반으로 하는 전문가 어드바이저(EA)입니다. 여러 로직 모드(0~6)를 통해 단계적 진입, 로트 더블링, 핍 스텝 설정, 그리고 목표 수익(자본금/자산)에 따른 자동 청산을 관리합니다. 이 EA는 포지션 관리와 일일/계좌 목표 달성에 중점을 둔 반자동 시스템을 원하는 트레이더에게 적합합니다.





이 EA는 다음과 같은 기능을 수행하도록 설계되었습니다.

시장이 불리하게 움직일 때 포지션을 추가합니다(회복/마틴게일 전략).

목표 금액에 도달하면 자동으로 수익을 확정합니다.

자산 목표액에 도달하면 모든 포지션을 청산합니다.

각기 다른 매직 넘버를 사용하여 여러 로직 세트(0~6개)를 실행합니다.

특정 손실 조건(매개변수에 따라)이 발생할 경우 비상 헤징 모드를 제공합니다.

참고: 마틴게일 전략은 높은 위험을 수반합니다. 실계좌에서 사용하기 전에 위험성을 충분히 이해하시기 바랍니다.





주요 기능

멀티 로직 트레이딩 (0~6)

각 로직은 서로 다른 매개변수(랏, 멀티플라이어, 핍스텝, TP, 시간 창 등)를 설정할 수 있습니다.

각 로직별로 별도의 매직 넘버를 사용하여 주문 관리를 간소화합니다.





마틴게일/복구 시스템

랏 멀티플라이어를 이용한 점진적 포지션 추가

핍스텝(포지션 간 거리)을 이용한 진입 거리 제어





시간 필터

지정된 거래 시간에만 EA 작동

특정 변동성 시간대/뉴스 발표 시 급등 현상 방지 (설정에 따라)





익절/청산 시스템

목표 수익 달성 시 모든 포지션 청산 (TP 금액/총 수익)

TP 자산 모드: 계좌 수익이 자산 목표에 도달하면 모든 포지션 청산





긴급 헤지 모드 (로직 06)

다음 조건이 충족될 때 헤지 포지션 개설:

인하중 요건 충족 (매개변수에 따라)





최소 포지션 수 충족

허용된 시간 창 내





차트 정보

매수/매도 포지션 및 예상 수익 요약 정보





사용 방법 EA 작동 방식 요약

EA는 활성 로직과 시간 창을 기반으로 진입 조건을 모니터링합니다. 초기 주문이 체결된 경우, EA는 PipStep 및 LotMultiplier 설정에 따라 포지션을 추가하여 손실을 만회합니다.

총 수익이 목표에 도달하면 EA는 포지션을 청산합니다(Close All).

시장 상황이 불리하고 최대 손실률(drawdown) 요건이 충족되면 EA는 추가적인 보호 장치로 비상 헤징(특수 로직)을 실행할 수 있습니다(보장되는 것은 아님).