Marti Lovers


Marti Lovers EA — 멀티 로직 마틴게일 & 리커버리 + 비상 헤지

Marti Lovers EA는 마틴게일/리커버리 전략을 기반으로 하는 전문가 어드바이저(EA)입니다. 여러 로직 모드(0~6)를 통해 단계적 진입, 로트 더블링, 핍 스텝 설정, 그리고 목표 수익(자본금/자산)에 따른 자동 청산을 관리합니다. 이 EA는 포지션 관리와 일일/계좌 목표 달성에 중점을 둔 반자동 시스템을 원하는 트레이더에게 적합합니다.

이 EA는 다음과 같은 기능을 수행하도록 설계되었습니다.
시장이 불리하게 움직일 때 포지션을 추가합니다(회복/마틴게일 전략).
목표 금액에 도달하면 자동으로 수익을 확정합니다.
자산 목표액에 도달하면 모든 포지션을 청산합니다.
각기 다른 매직 넘버를 사용하여 여러 로직 세트(0~6개)를 실행합니다.
특정 손실 조건(매개변수에 따라)이 발생할 경우 비상 헤징 모드를 제공합니다.
참고: 마틴게일 전략은 높은 위험을 수반합니다. 실계좌에서 사용하기 전에 위험성을 충분히 이해하시기 바랍니다.

주요 기능
멀티 로직 트레이딩 (0~6)
각 로직은 서로 다른 매개변수(랏, 멀티플라이어, 핍스텝, TP, 시간 창 등)를 설정할 수 있습니다.
각 로직별로 별도의 매직 넘버를 사용하여 주문 관리를 간소화합니다.

마틴게일/복구 시스템
랏 멀티플라이어를 이용한 점진적 포지션 추가
핍스텝(포지션 간 거리)을 이용한 진입 거리 제어

시간 필터
지정된 거래 시간에만 EA 작동
특정 변동성 시간대/뉴스 발표 시 급등 현상 방지 (설정에 따라)

익절/청산 시스템
목표 수익 달성 시 모든 포지션 청산 (TP 금액/총 수익)
TP 자산 모드: 계좌 수익이 자산 목표에 도달하면 모든 포지션 청산

긴급 헤지 모드 (로직 06)
다음 조건이 충족될 때 헤지 포지션 개설:
인하중 요건 충족 (매개변수에 따라)

최소 포지션 수 충족
허용된 시간 창 내

차트 정보
매수/매도 포지션 및 예상 수익 요약 정보

사용 방법 EA 작동 방식 요약
EA는 활성 로직과 시간 창을 기반으로 진입 조건을 모니터링합니다. 초기 주문이 체결된 경우, EA는 PipStep 및 LotMultiplier 설정에 따라 포지션을 추가하여 손실을 만회합니다.
총 수익이 목표에 도달하면 EA는 포지션을 청산합니다(Close All).
시장 상황이 불리하고 최대 손실률(drawdown) 요건이 충족되면 EA는 추가적인 보호 장치로 비상 헤징(특수 로직)을 실행할 수 있습니다(보장되는 것은 아님).
추천 제품
Auto3M Pro MT4
Mr Anucha Maneeyotin
5 (3)
Experts
볼린저 밴드 및 스토캐스틱 오실레이터에 대한 전략 무역 기반 볼린저 밴드는 주로 추세를 따르는 데 사용됩니다. 미결 주문 매수 또는 매도를 위한 확률적 본선 및 신호선 사용 피보나치 사용 목표 이익, 지원 및 저항 수준 가격 어드바이저 Auto3M Pro MT4는 VPS에서 작동할 수 있습니다. MT5 version :  Auto3M Pro MT5 특징 마틴게일 없음 하드 손절매 및 각 위치에 대한 이익 실현 볼린저 밴드, 고정 소수점, 이전 높이 또는 낮음, 피보나치 수준에 따른 유연한 손절매 Flexible 고정 소수점 사이에서 이익을 취하고 피보나치 수준으로 이익을 얻습니다. 고정 지점 사이의 유연한 후행 정지 및 정지 레벨 곱하기 자산 관리 뉴스 필터 간격 시간에 따라 자동으로 보류 주문 삭제 보류 중인 주문에 대해 매수 정지 및 매도 정지 기능 사용 자동 차트에 피보나치, 볼린저 밴드, 스토캐스틱 추가 시장 마감 전 이익 마감 잔액별 동적 로트 크기 헤지 포
Moving Average Crossover EA MT4
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experts
Moving Average Strategy EA MT4 는 MetaTrader 4 전용으로 설계된 정교한 자동 거래 도구로, 이동평균선 크로스오버를 활용하여 트렌드 반전과 잠재적 진입 지점을 포착합니다. 이 전문가 어드바이저는 사용자 지정 가능한 설정을 통해 트레이더에게 다재다능한 솔루션을 제공하여 정확한 거래 실행과 견고한 리스크 관리를 보장합니다. 광범위하게 백테스트된 이 EA는 효율적인 진입 방법, 유연한 청산 규칙, 그리고 최소한의 시스템 리소스 소비로 원활한 거래를 제공합니다. 이 시스템은 세션 제어를 위한 요일/시간 필터를 포함하며, 성능 검증을 위한 히스토리 데이터 테스트를 지원합니다. 실시간 대시보드는 오픈된 거래, 계좌 자산, 시스템 메트릭을 표시하며, 직관적인 입력 메뉴는 구성을 간단하게 만듭니다. 모든 설정에 대한 자세한 문서가 제공됩니다. 자세한 문서는 여기에서 확인하세요: 일반 설정/입력 가이드 | 지표 설정/입력 가이드 | 백테스트 및 설정 파일 MT5 버전
Forex Daily Scalping EA
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
AiGolden
Zheng Zhi Yuan
Experts
지금 구매하면 단 $99, 선착순 10명 한정! LIVE Signal Ai Golden은 금 스캘핑에 특화된 혁신적인 자동 거래 EA로, 딥러닝 및 인공지능 기술을 활용하여 금 거래의 특성 분석에 중점을 둡니다. 20년간의 철저한 백테스트를 통해 Ai Golden은 안정적이고 효율적이며 리스크가 관리된 거래 능력을 입증하여 사용자에게 지속적이고 신뢰할 수 있는 수익 곡선을 제공합니다. Ai Golden의 특징 투명성과 신뢰성 사기 없음, 손실 기간을 회피하기 위한 하드코딩 없음. 과도하게 최적화된 백테스트 결과에 의존하지 않으며, 모든 전략은 철저히 검증되었습니다. 견고한 거래 전략 고위험 전략(예: 그리드 또는 마틴게일)을 사용하지 않아 안정적인 거래를 보장합니다. 한 번에 하나의 거래만 실행하여 누적 리스크를 방지하고, 각 거래의 정확성에 집중하며 승률은 80% 이상입니다. 모든 거래에 명확한 손절매가 설정되어 자금의 안전성을 보장합니다. 철저히 테스트된 전략 고품질 데이터를
Velocity Algo MT4
Phinnustda Warrarungruengskul
5 (1)
Experts
Velocity Algo: Dynamic Grid Martingale for USDCAD M15 Velocity Algo is a powerful Expert Advisor (EA) designed for the USDCAD currency pair on the M15 timeframe. It utilizes a sophisticated Dynamic Grid Martingale strategy that automatically adapts its trading behavior to changing market conditions. This system is ideal for traders seeking a robust, automated solution to capitalize on market volatility. Live signal MT5 :   Click Here Velocity Algo MT5 :  Click Here Key Features Dynamic Grid Mar
Indicators Trader MT4
Konstantin Nikitin
Experts
Automated multicurrency Expert Advisor with an unlimited number of currency pairs. In this case, it is possible to indicate on each individual currency pair how the adviser will work with it. You can add orders manually. The expert does not have a specific strategy. Everyone chooses what features he will use. And on what indicators and on which TF to work with them. Real account, which is fully led by an expert. MACD and Envelopes are used . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
Hedge Guru
Safa Erden
Experts
Hedge Guru is a full automated Expert Advisor that can work on all timeframes with  all currencies . 1 Hour timeframe and major currencies recomended. It simply uses the combination of martingale and hedging strategies with stop loss to reduce the risk. MaximumLevel Parameter defines the point to close an order with loss. Attention: For targeting more profit with HEDGE GURU , using high lot size is not recommended, for targeting higher profits, HEDGE GURU should be used on multiple currencies
KingKong MT4
Agus Santoso
Experts
MT4 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/103136 "KingKong" EA(Expert Advisor)는 외환 시장을 위해 설계된 정교한 거래 알고리즘으로, 시장 유동성이 증가하는 기간 동안 활성화되는 돌파 전략을 활용합니다. 이 EA는 거래량이 급증할 때 발생하는 중요한 가격 변동을 활용하여 최적의 시장 활동 순간에 거래가 실행되도록 제작되었습니다. 주요 특징들: 돌파 전략: 시장 유동성 감지: KingKong은 고급 알고리즘을 사용하여 시장 유동성을 실시간으로 모니터링합니다. 이는 종종 상당한 가격 변동의 전조가 되는 거래량 증가 기간을 식별합니다. 돌파 식별: 이러한 유동성이 높은 기간 동안 KingKong은 과거 데이터 및 기술 지표를 기반으로 잠재적인 돌파 지점을 식별합니다. EA는 허위 돌파와 실제 기회를 구별
Rebate Hunter
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 리베이트 헌터 – 멀티페어 헤징 그리드 EA (동적 적응형) 리베이트 헌터는 안정적인 거래량을 유지하면서 바스켓 수익을 목표로 하는 멀티페어 헤징 그리드 EA입니다. 이 EA는 매수와 매도를 동시에 진입(헤지 진입)한 후, 동적 적응형 그리드 거리와 자동 바스켓 청산 시스템을 사용하여 포지션을 관리합니다. 이 접근 방식은 다양한 변동성 환경에서 안정적인 수익 주기와 높은 거래량을 유지하고자 하는 트레이더, 특히 거래량 기반 리베이트 프로그램 혜택을 받는 계정에 적합합니다. 주요 기능 완전한 헤지 진입(매수 + 매도) 리베이트 헌터는 노출 균형을 유지하고 방향 의존성을 줄이기 위해 두 개의 포지션을 동시에 진입합니다. 동적 적응형 그리드(변동성 스마트 거리) 그리드 확장은 특수 동적 거리
Breakout Lookback Bars
Yeoh Kia Gee
Experts
Breakout Lookback Bars EA 1. OVERVIEW Breakout Lookback Bars EA is a specialized trading algorithm designed to identify and trade price breakouts based on historical high and low levels over a defined period (LookbackBars). The EA ensures systematic trade entries using a FloatingPips mechanism, which helps optimize trade placement and risk management. 2. Trading Strategy The EA detects breakout levels by analyzing the highest and lowest price over a defined period (LookbackBars). A Buy trade is
News Advisor MT4 Pro
Zakaria Rachid
Experts
This Expert Advisor is designed for news trading. This version is the professional version for MT4. The price of this version is going to be 50 USD for a limited number of copies. The Final price is 99 USD. Please find below the MT5 version of this expert: News Advisor MT5 Pro. The main advantage of this expert is that it’s offering backtesting capabilities (something that is not found in most news expert advisors). This ability gives you the opportunity to optimize and test the efficacity, the
TrendSight Pro EA
Andri Maulana
Experts
Maximize your gold trading potential with TrendSight Pro EA , a sophisticated and automated trading solution specifically engineered for the high-intensity XAUUSD (Gold) market. Designed for traders who value precision, safety, and consistent performance, this EA takes the guesswork out of technical analysis. Why Choose TrendSight Pro EA? TrendSight Pro EA isn't just another automated bot; it is a complete Gold Trading Strategy built on the foundation of the elite PaintBar trend-tracking system.
Gold Digging Scalping
Mir Mostofa Kamal
Experts
Gold Digging Scalping — Advanced Scalping EA for Gold (XAUUSD) & Forex Gold Digging Scalping is a powerful and adaptive Expert Advisor (EA) designed specifically for scalping and short-term trading in volatile markets like Gold (XAUUSD) and major forex pairs. Built with precision and flexibility, this EA automates high-frequency trading strategies with intelligent filters, dynamic pip steps, and advanced risk management. Key Features: Smart Entry Logic: The EA uses CCI (Commodity Channel Ind
Forex Juggernaut
Joel Protusada
Experts
F O R E X  J U G G E R N A U T  A highly powerful Expert Advisor even if used only with one currency pair, GBPJPY. The system structure is focused on the precision of the order entries and safety.   The EA is suitable and recommended for newbies.        V E R Y  I M P O R T A N T   This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the  Margin Level %  and assumes that all open trades are cre
Intensive
Evgeniy Zhdan
Experts
The Expert Advisor algorithm determines on daily charts those candlestick patterns, which set the intraday trading direction. The trading EA determines how long the price is moving in overbought/oversold zones and starts working in the direction of the expected trend movement. Each position is accompanied with a tight stop loss and take profit. Only one active position can be open in the market. The EA was developed and tested using 99% quality quotes. The Expert Advisor has a built-in news filt
SpiderWeb MT4
Paranchai Tensit
Experts
SpiderWeb MT4  is a fully automated Expert Advisor. It is based on the scalping strategies. This system is suitable for sideways market and medium trend. The mechanism of this system is based on the principle of mean reversion and momentum of market price. Added the function of automatic risk management control parameters, which users can choose to adjust risk settings by adjusting loss and profit coefficient. The EA does not use martingale, grids, hedging, averaging and other risky strategies.
Portia
Paranchai Tensit
Experts
Portia  is a fully automated Expert Advisor. It is based on the scalping strategies. This system is suitable for sideways market and medium trend. The mechanism of this system is based on the principle of mean reversion and momentum of market price. The system automatically adjusts its settings to stop losses and profitability.  This EA has been back tested for 5 years of real tick data (2019-2024). The EA does not use martingale, grids, hedging, averaging and other risky strategies. Key Featur
Irron EA
Pinyo Ardsalee
Experts
Working long-term EA for GBPUSD, EURUSD H1 . By long term I mean profits are generated in long-term, because EA itself is a day trader.   There is always max one trade active, always sl and tp, EA is active in day hours Money management is to be provided in the adviser. For management you may choose to use: a fixed lot for opening positions an adaptive lot that opens a transaction with a percentage of the deposit
Gold Expert VR
Huynh Van Cong Luan
Experts
Gold Expert VR – Your Ultimate Automated Scalping Solution! Gold Expert VR is a fully automated Expert Advisor (EA) meticulously designed for scalping during periods of   low market volatility . This EA integrates self-adaptive market algorithms with reinforcement learning elements to optimize trading decisions while minimizing risks.   Key Features of Gold Expert VR: Advanced Self-Adaptive Algorithms:   Automatically identifies bespoke entry points and utilizes multiple advanced filters f
Nusantara MT4
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – 보류 주문 정확성을 갖춘 스마트 브레이크아웃 "Nusantara"는 브레이크아웃 박스 전략을 기반으로 하는 전문가 자문(EA)으로, 거리별 보류 주문 실행으로 강화되었으며 위험 관리 전환 시스템이 장착되어 있습니다. 변화하는 시장 특성에 직면하여도 유연한 자동화되고 안전한 전략을 원하는 진지한 트레이더를 위해 설계되었습니다. 주요 전략: 브레이크아웃 + 거리 버퍼 브레이크아웃 중에 직접 진입하는 대신 Nusantara EA는 다음을 수행합니다. 특정 시간(예: 아시아, 런던 또는 사용자 지정 세션)을 기준으로 박스 범위를 그립니다. 가격이 박스에서 벗어날 때까지 기다립니다. 그런 다음 추가 거리(버퍼)로 보류 중인 매수 정지 및 매도 정지 주문을 열어 움직
Nice Forex Pro
Phong Vu
Experts
"Nice Forex Pro" is particularly effective for the EUR/USD currency pair, which is one of the most popular and liquid pairs in the Forex market. The EA can be optimized for this pair due to several reasons: Why "Nice Forex Pro" is Best for EUR/USD : High Liquidity : The EUR/USD pair is the most traded currency pair in the world, which means it offers high liquidity. This results in tighter spreads and less slippage, making it ideal for automated trading systems like Nice Forex Pro , which rely
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Experts
The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
William Percent Range with Simple Moving Average
Victor Manuel Valderrama Zamora
Experts
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when the SMAs cross and when the WPR has left overbought/oversold areas. The SMAs are also programmed to close the trades if the trend changes. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is NZDUSD and the recommended timeframe to operat
FREE
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Expert Flowing Gold is the latest generation of automated Gold trading robot programmed with unique and intelligent trading algorithms. The EA analyzes price movements in correlation with popular indicators to find high probability trading opportunities. The trading strategy combines scalping and smart position management to optimize performance and reduce risk. Trades are often closed quickly by Trailing, and Stop Loss is also available. The EA's position management strategy usually applies hig
Great Hunter
Pavel Malyshko
Experts
Авторская стратегия демонстрирующая хорошие результаты на валютной паре eurchf m15. Советник в своей работе ищет наиболее вероятные точки разворота на графике и если сигнал подтверждается открывает сделку. Советник работает круглосуточно, что делает его универсальным вне зависимости от времени на рынке, что также отличает его от большинства советников торгующих в строго ограниченное время. По мере роста спроса на советник и увеличения хороших отзывов, цена на него будет расти. Поспешите при
Reverse Grid
Paranchai Tensit
Experts
Reverse Grid is adopted from the dynamic grid trading system. The system has a mechanism for positioning, buying and selling according to trends. The system does not use a specific percentage to stop losses, but instead uses zone management methods to reduce the increase of drawdown. Passed 5 years back test of real tick data (2015-2020) Key Features Timeframe: M15 Currency pairs: EURUSD Use only five-digit accounts Initial deposit: $ 1000   It is recommended to use a low spread ECN Broker, 1:5
Night Express
Aleksandr Valutsa
Experts
Night Express   — is a professional trading advisor for automated trading on the Forex market, specializing in short-term transactions at night. The robot is designed to work on your trading account around the clock, making a profit from small price fluctuations. Monitoring All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller Key Features Night mode : active trading from 20
FREE
Ema trend Robot
Onyekachi Franklin Agbo
5 (1)
Experts
EMA Trend Robot is a powerful expert advisor designed to follow strong directional movement using dual EMA confirmation. It avoids weak ranges, waits for clean trend setups, and executes trades with smart logic based on momentum, price strength, and volatility. The EA includes built-in Stop Loss, Take Profit, and optional Trailing Stop to protect profits and reduce emotional trading. Suitable for beginners and professionals, it works on Forex pairs, GOLD, and major indices. Its goal is simple —
FREE
Advanced Semi Auto trading
Antonis Michos
3.67 (6)
Experts
-40% OFF Telegram Group: Find the link in my profile or contact me   Welcome. Advanced Semi Auto Trading : You can use the EA at your own will BASED ON YOUR ANALYSIS. ANALYZE THE MARKET and then just press the sell or buy buttons of the EA. The EA will manage the trades based on an advanced algorithm of market analysis,Take profit systems AND A VERY ADVANCED AND SOPHISTICATED OVERLAPPING SYSTEM for avoiding big drawdowns in case YOUR ENTRY is BAD. You can test this in strategy tester and u
Trend Exploit Free
Casimiro Zampetti
4 (1)
Experts
Trend Exploit   The logic behind  Trend Exploit EA  is very simple but effective , the EA uses breakouts of the Bollinger Bands for entry and exit signals, enter in the market in the direction of a strong trend, after a reasonable correction is detected. The exit logic is also based on the Bollinger Bands indicator and it will close the trade even on a loss when the price breaks Bollinger Bands line.  Trend Exploit was strictly developed, tested and optimized using the "Reversed Sampling" devel
FREE
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.67 (12)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (19)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면 Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT5 버전 :  여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분할하는
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: 오늘의 성공이 내일의 결실이 될 것입니다. 기간 한정 슈퍼 할인! 가격이 인상되기 전에 마지막 2부를 299달러에 구매할 수 있습니다. 실시간 신호 > IC 마켓 리얼: Goldex AI 고위험 세트 매뉴얼 및 구성 파일: 매뉴얼 및 구성 파일을 받으려면 구매 후 저에게 연락하세요. 가격: 시작 가격은 $499이며 10회 판매할 때마다 $899씩 인상됩니다. 사용 가능한 사본 수: 2 Goldex AI - 신경망, 추세 및 가격 행동을 갖춘 고급 트레이딩 로봇. Goldex AI는 금의 지지선과 저항선을 돌파하는 가격 행동을 사용하여 뉴욕 시장의 움직임을 최대한 활용하여 가능한 최고의 수익을 얻는 고성능 트레이딩 로봇입니다. 이 로봇은 지능형 복구라는 전략을 가지고 있으, 손실이 발생한 후 활성화되고 더 큰 로타제를 열어 가능한 손실을 단시간에 복구하지만 사용자가 원할 경우 승수를 줄일 수 있습니다. Goldex AI에는 스마트 뉴스 필터가 내장되어 있어 중
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (1)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT4를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! 규칙       정확하고 규율 있게 거래하세요. 퀀텀 킹 EA       구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합했습니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. 퀀
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은  및 XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
이 가격으로 남은 재고는 1/5 개뿐입니다 ---> 다음 가격 250$ // MT5 버전 Gold King AI는 강화 학습을 활용해 강력한 거래 알고리즘을 구축, 훈련, 평가, 배포하기 위해 특별히 설계된 오픈소스 Python 프레임워크인 TensorTrade를 사용하여 개발되었습니다. 이 알고리즘은 뉴욕 거래 세션 동안 작동합니다. 시장 분석을 통해 관심 영역을 식별한 후, 가격이 해당 수준에 도달하면 실행되는 대기 주문을 배치합니다. 이것은 이익을 확보하기 위해 추적 이익을 빠르게 활성화합니다. 또한 손실 거래 후 활성화되는 '스마트 리커버리'라는 두 번째 전략을 갖추고 있습니다. 이 전략은 손실을 일부 보상하기 위해 약간 더 큰 주문을 실행합니다. 참고로 신경망은 AI를 최신 상태로 유지하기 위해 4~5개월마다 최신 역사적 데이터를 사용하여 훈련됩니다. 이 로봇은 마틴게일이나 헤징과 같은 유해한 리스크 관리 방법을 사용하지 않습니다. 대신 모든 거래는 트레일링 이익 실현과
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Experts
ChatGPT Turbo를 통한 AI 기반 기술 Infinity EA는 GBPUSD 및 XAUUSD를 위해 설계된 고급 거래 전문가 자문가입니다. 안전성, 일관된 수익률 및 무한한 수익성에 중점을 둡니다. 마팅게일 또는 그리드 거래와 같은 고위험 전략에 의존하는 다른 많은 EA와 달리 Infinity EA는 최신 ChatGPT 버전에서 제공하는 기계 학습, 데이터 분석 AI 기반 기술에 내장된 신경망을 기반으로 하는 규율 있고 수익성 있는 스캘핑 전략을 사용하여 전반적인 거래 경험을 탁월하게 만듭니다. 6,000명 이상의 멤버로 구성된   MQL5 커뮤니티에   가입하여 다른 트레이더와 소통하세요. 최신 제품 업데이트, 팁, 독점 콘텐츠로 최신 정보를 받아보세요. MT5 버전 Infinity EA 설정 방법 특징 Infinity EA는 AI 기반 스캘핑 전략을 활용합니다. EA는 실시간 데이터 분석을 위해 ChatGPT-4 Turbo와 통합되어 있습니다. Infinity EA는 머
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) 출시 프로모션: 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우 인기
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Experts
Javier Gold Scalper: 당신 곁의 첨단 기술! 매뉴얼 및 설정 파일: 구매 후 저에게 연락하시면 매뉴얼과 설정 파일을 보내드립니다 가격: 판매된 라이선스 수에 따라 가격이 인상됩니다 남은 복사본: 5개 금 거래는 금융 시장에서 가장 변동성이 큰 자산 중 하나로, 고도의 정밀도, 철저한 분석, 매우 효과적인 리스크 관리가 요구됩니다. Javier Gold Scalper 는 이러한 핵심 요소들을 통합하여 금 시장에서의 거래를 최적화하기 위해 설계된 강력하고 정교한 시스템입니다. 최첨단 기술과 고급 전략을 기반으로 Golden Scalper는 초보자와 전문가 모두를 지원하여 이 역동적인 시장의 도전과 기회를 안전하게 대응할 수 있도록 합니다. Golden Scalper와 함께라면 금 거래의 특수성에 적합한 신뢰할 수 있는 도구를 사용할 수 있습니다. 심볼 XAUUSD (금) 시간 프레임 M30 PropFirm 사용 가능 자본 최소 $1000 브로커 모든 브로커 가능 계정
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
1 (1)
Experts
XGen Scalper MT4 - 전문 자동 거래 시스템 XGen Scalper는 고급 알고리즘 구조와 검증된 기술적 분석을 결합하여 모든 시장에서 일관된 결과를 제공하는 최첨단 전문가 자문 시스템입니다. 이 강력한 거래 시스템은 외환 쌍, 금과 은 같은 귀금속, 암호화폐 및 상품 지수에서 원활하게 작동합니다. 고급 알고리즘 기술 특허받은 파동 스캐닝 알고리즘은 시장 데이터를 실시간으로 처리하여 수동 투자자가 놓치기 쉬운 높은 확률의 거래 기회를 식별합니다. 시스템은 변화하는 시장 조건에 지속적으로 적응하며, 추세, 범위 및 변동성 환경에서 효과적으로 작동합니다. 범용 호환성 특정 쌍을 위해 설계된 전통적인 EA와 달리, XGen은 모든 상품에서 우수한 성능을 발휘합니다. 전문적인 제어 패널 실시간 계정 지표, 상세한 거래 통계 및 시스템 상태를 보여주는 세련된 인터페이스로 거래 성과를 모니터링하세요. 통합된 파동 시각화는 시스템이 시장 조건을 어떻게 해석하는지 정확히
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
고급 멀티 스캘핑 EA - 완전 자동 멀티페어 거래 시스템 - 꾸준한 성장과 함께 매우 안전합니다. 이 수익성 있는 스캘핑 EA는 현재 시장에서 가장 안정적인 시스템 중 하나입니다. 한 달에 약 70-100건의 거래가 이루어집니다. 테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요. USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA의 특징: - 추가 스프레드 설정. - 조정 가능한 변동성-적응형 손절매. - 롱/숏에 대한 SWAP 디스플레이. - 고정_SL 옵션. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - 이 EA는 매우 사용자 친화적이며 외환 전문가와 초보자 모두 사용할 수 있습니다. -
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
The Golden Way   The Golden Wayis an automated trading software applied to the MT4 platform. The Golden Way adopts a comprehensive hybrid strategy, and through the coordinated operation of multiple strategies, it can accurately capture long and short opportunities in the Gold (XAUUSD) market, helping you timely grasp trading opportunities under different market conditions. Relying on mature trading logic, it helps you conduct professional and efficient trading operations in the Gold market.   S
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
KT Gold Drift EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experts
ICMarkets 실계좌 신호: 여기를 클릭하세요 이 EA는 초기 출시 단계의 특별 가격으로 제공됩니다. 판매가 일정 수준을 넘길 때마다 가격은 단계적으로 인상되며, 향후 가격 인하는 절대 이루어지지 않습니다. 조기에 구매할수록 가장 유리한 가격으로 이용할 수 있습니다. KT Gold Drift EA로 성공하기 위해 필요한 것은 무엇입니까? 인내. 규율. 시간. KT Gold Drift EA는 전문 트레이더와 개인 자산 운용자들이 실제로 사용하는 실전 트레이딩 접근 방식을 기반으로 설계되었습니다. 단기적인 흥미나 빠른 수익이 아닌, 장기적인 일관성과 안정성에 초점을 맞추고 있습니다. 이 EA는 장기 운용을 전제로 설계되었습니다. 실제 성능과 잠재력을 경험하기 위해 최소 1년 이상 지속적으로 운용하는 것을 권장합니다. 전문 트레이딩과 마찬가지로 손실이 발생하는 주간 또는 월간 구간이 존재할 수 있으며, 이는 정상적인 과정입니다. 중요한 것은 장기간에 걸친 누적 성과입니다. 많은 그리
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
Expert Advisor는 수익성이 없는 포지션을 회수하도록 설계된 시스템입니다.   작성자의 알고리즘은 손실 위치를 잠그고 여러 부분으로 분할하고 각 부분을 별도로 닫습니다. 손쉬운 설정, 하락 시 지연된 시작, 다른 Expert Advisors 잠금, 비활성화, 추세 필터링을 통한 평균화 및 손실 위치의 부분 마감이 하나의 도구에 내장되어 있습니다. 전체 그룹에서만 주문을 마감하는 그리드 전략과 달리 더 낮은 예금 부하로 손실을 줄일 수 있는 부분에서 마감 손실을 사용하여 손실과 함께 더 안전한 작업을 보장합니다. 주문이 복원되는 방법: 1 EA는 선택한 상품의 다른 창을 닫아 수익성이 없는 EA를 끕니다(선택 사항). 2 EA는 처리된 모든 주문에 대해 TakeProfit 및 StopLoss 수준을 재설정하고 해당 식별자가 있는 보류 주문을 삭제합니다. 3 EA는 수익성이 없는 주문의 일부를 충당하고 총 포지션 볼륨을 줄이기 위해 이익을 사용하기 위해 처리된 모든 수익성 있
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA – Jesko는 수년간 검증되고 최적화된 전략 을 기반으로 만들어진 특별한 자동매매 프로그램(EA)입니다. 이미 실계좌에서 테스트 되었으며, 꾸준히 수익성과 낮은 리스크 를 입증했습니다. 이제 모든 트레이더들에게 공개하기로 결정했습니다. Signal live     4개월 실계좌 간편한 설치  모든 브로커에서 사용 가능 (ECN 계좌 권장)  최소 예치금: 100 USD  24/7 지원  Jesko를 한 번 구매하면 – 우리의 다른 제품들을 무료로 제공! 1,5분의 골드 백테스트용: 차트에 INCORRECT 가 나타나지 않도록 하십시오. 만약 나타나면 설정을 변경해야 합니다. 옵션은 True/False 만 있습니다 — 차트에 초록색 OK 가 표시될 때까지 조정하면 문제가 없다는 뜻입니다. 입력 파라미터 설명 일반 설정 AccountType – 계좌 유형 선택 (일반 / ECN / 기타). RiskMode – 리스크 관리 모드 선택 (낮음 / 중간 / 높음). 로트 &
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experts
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
2025년 가장 강력한 자동매매 전략 중 하나 저희는 2025년에 사용되던 가장 강력한 수동 트레이딩 전략 중 하나를 TMA(삼각 이동평균)와 CG 로직 을 기반으로 한 **완전 자동화 Expert Advisor(EA)**로 변환했습니다. 550달러 가격의 마지막 한 개만 남아 있습니다. 이후 가격은 650달러와 750달러로 인상되며, 최종 가격은 1200달러입니다. 실시간 시그널 >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   클릭 이 EA는 정확한 진입, 지능적인 예약 주문, 엄격한 리스크 관리 를 위해 설계되었으며 **모든 외환(Forex) 통화쌍 및 금(XAUUSD)**에서 사용 가능합니다. 최적의 성능을 위해 스프레드가 10포인트 이하인 ECN 계좌 사용을 권장합니다. 이를 통해 정확한 주문 체결과 최소한의 슬리피지를 보장합니다.차트에 적용한 후, 본인의 리스크 성향에 맞게 설정만 조정하면 프로 수준의 자동매매를 경험할 수 있습니다.  
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experts
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Experts
Golden Scalper PRO: 우리의 기술이 당신과 함께합니다! 매뉴얼 및 설정 파일: 구매 후 매뉴얼과 설정 파일을 받으려면 저에게 연락하십시오. 가격: 판매된 라이선스 수에 따라 가격이 상승합니다. 남은 복사본 수: 3 금 거래는 금융 시장에서 가장 변동성이 큰 자산 중 하나로, 높은 정확도, 신중한 분석 및 매우 효과적인 위험 관리가 필요합니다. Golden Scalper PRO 는 이러한 요소들을 통합한 견고하고 정교한 시스템으로 개발되었습니다. 첨단 기술과 고급 전략을 사용하여 초보자부터 전문가까지 안전하게 도전하고 기회를 활용할 수 있도록 지원합니다. Golden Scalper는 적응형 인텔리전스, 다중 타임프레임 분석, 자동 거래 조정 및 엄격한 위험 관리를 결합하여 시장 변화에 신속하게 대응하며 장기적으로 자본을 보호합니다. 심볼 XAUUSD (골드) 시간 단위 M5 자본금 최소 500달러 브로커 모든 브로커 가능 계좌 유형 모든 유형, 스프레드가 낮은 계좌
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
5 (1)
Experts
ORIX System  —  은 GBPUSD 통화쌍을 대상으로 M5 타임프레임에서 특별히 개발되고 최적화된 알고리즘 트레이딩 시스템으로, 시장 구조와 가격 행동에 대한 심층적인 분석을 기반으로 합니다. 본 전문가 자문(EA)은 표준 기술 지표 신호를 사용하지 않으며, 단순화된 거래 템플릿으로 거래하지 않습니다. 시스템의 핵심은 모멘텀(임펄스), 정체(포즈), 유동성, 가격 반응의 원칙에 기반해 형성된 자체적인 시장 컨텍스트 판단 로직입니다. 알고리즘은 실시간으로 시장을 지속적으로 분석하여 시장 구조의 핵심 요소를 식별하고, 단일 조건이 아닌 여러 요인의 종합 판단을 바탕으로 거래 결정을 내립니다. Live Signal 시장 구조 분석  —  ORIX System은 다음과 같은 시장 구성 요소를 자동으로 추적하고 평가합니다: 강력하고 핵심적인 가격 수준; 시장 균형 영역과 가격 밸런스 영역; 유동성 집중 구간; 주문 및 거래량이 누적된 영역; 대형 및 기관 참여자의 활동; 시장 압력
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experts
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
Ninja Forex EA
Samir Arman
Experts
Hello all The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is entered with a pending deal suspended Watching the video shows you how it works How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on ri
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
프로모션 시작! 449$에 얼마 남지 않았습니다! 다음 가격: 599$ 최종 가격: 999$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro는 금 거래 EA의 클럽에 합류하지만 한 가지 큰 차이점이 있습니다. 이것은 진정한 거래 전략입니다. "실제 거래 전략"이란 무엇을 의미합니까?   아시다시피 시장에 있는 거의 모든 Gold EA는 단순한 그리드/마팅게일 시스템으로 시장이 초기
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experts
Live signal   (245% Profit in one month - Deposit 340$ profit 1080$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold
제작자의 제품 더 보기
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Experts
MT4 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/103400 MT5 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/103401 가상 현실 전문가 자문(EA)은 금융 시장에서 포지션을 실행하는 동안 마진 활용을 최적화하도록 설계된 정교한 거래 도구입니다. 고유한 전략에는 2단계 프로세스가 포함됩니다. 즉, 마진 요구 사항을 최소화하는 것을 목표로 가상 포지션을 시작한 후 해당 실제 포지션을 시작하는 것입니다. 가상 현실 EA의 작동 방식은 다음과 같습니다. 가상 포지션 개시: EA는 먼저 프로그래밍된 알고리즘과 시장 분석을 기반으로 거래 기회를 식별합니다. 이는 실제로 자본을 투자하지 않고 선택한 금융 상품에서 "가상" 또는 시뮬레이션 포지션의 개설을 시뮬레이션합니다. 이 가상 포지션은 의도된 실제 거래를 반영합니다. 실제 포지션 실행: 가상 포지션을 구축한 후 EA는 계속해서 시장 상황을 모니터링합니
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
유틸리티
거래 복사기 - 투자자 비밀번호 - 거래 복사 - MT4 x MT5 크로스 플랫폼 참고: 클라이언트 계정이 뒤따를 마스터 계정에 "Mirror Copier Master"가 필요하고 마스터 계정이 뒤따를 클라이언트 계정에 "Mirror Copier Client"가 모두 필요합니다. 블로그 : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 작동 방식: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 버전 마스터 : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 클라이언트: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 버전 마스터 : https://www.mql5.com/en/market/product/114775 클라이언트 : https://www.mql5.com/en/market/product/114844 "
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
유틸리티
무료 MT4 지표: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 무료 MT4 어시스턴트: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 이 무료 도구가 마음에 드셨다면 5점 만점에 5점을 주세요! 정말 감사합니다 :) 랠리 베이스 랠리(RBR), 드롭 베이스 랠리(DBR), 드롭 베이스 드롭(DBD), 랠리 베이스 드롭(RBD), 공정 가치 갭(FVG)/불균형, 숨겨진 베이스 "공급 및 수요 어시스턴트"(EA) 전문가 어드바이저를 소개합니다. 정확하고 자신감 있게 금융 시장의 역동적인 세계를 탐색할 수 있는 최고의 도구입니다. 이 최첨단 전문가 어드바이저는 트레이더에게 공급 및 수요 역학에 대한 실시간 통찰력을 제공하여 정보에 입각한 의사 결정을 내리고 거래 잠재력을 극대화하도록 세심하게 설계되었습니다. 주요 기능: 자동화된 구역 식별: 전문가 자문가는 고급 알고리즘을 사용하여 가격 차트에서 주요 공급 및
FREE
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 리베이트 헌터 – 멀티페어 헤징 그리드 EA (동적 적응형) 리베이트 헌터는 안정적인 거래량을 유지하면서 바스켓 수익을 목표로 하는 멀티페어 헤징 그리드 EA입니다. 이 EA는 매수와 매도를 동시에 진입(헤지 진입)한 후, 동적 적응형 그리드 거리와 자동 바스켓 청산 시스템을 사용하여 포지션을 관리합니다. 이 접근 방식은 다양한 변동성 환경에서 안정적인 수익 주기와 높은 거래량을 유지하고자 하는 트레이더, 특히 거래량 기반 리베이트 프로그램 혜택을 받는 계정에 적합합니다. 주요 기능 완전한 헤지 진입(매수 + 매도) 리베이트 헌터는 노출 균형을 유지하고 방향 의존성을 줄이기 위해 두 개의 포지션을 동시에 진입합니다. 동적 적응형 그리드(변동성 스마트 거리) 그리드 확장은 특수 동적 거리
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
유틸리티
거래 복사기 - 투자자 비밀번호 - 거래 복사 - MT4 x MT5 크로스 플랫폼 참고: 클라이언트 계정이 뒤따를 마스터 계정에 "Mirror Copier Master"가 필요하고 마스터 계정이 뒤따를 클라이언트 계정에 "Mirror Copier Client"가 모두 필요합니다. 블로그 : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 작동 방식: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 버전 마스터 : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 클라이언트: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 버전 마스터 : https://www.mql5.com/en/market/product/114775 클라이언트 : https://www.mql5.com/en/market/product/114844 "
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
유틸리티
거래 복사기 - 투자자 비밀번호 - 거래 복사 - MT4 x MT5 크로스 플랫폼 참고: 클라이언트 계정이 뒤따를 마스터 계정에 "Mirror Copier Master"가 필요하고 마스터 계정이 뒤따를 클라이언트 계정에 "Mirror Copier Client"가 모두 필요합니다. 블로그 : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 작동 방식: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 버전 마스터 : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 클라이언트: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 버전 마스터 : https://www.mql5.com/en/market/product/114775 클라이언트 : https://www.mql5.com/en/market/product/114844 "
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 실시간 신호: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 최첨단 "FAST SCALPER" 전문가 자문 소개: 정밀성과 능숙함으로 글로벌 시장의 힘을 발휘하세요 역동적인 외환 거래 분야에서 곡선을 앞서가려면 지능과 기술의 탁월한 조합이 필요합니다. "FAST SCALPER" 전문가 자문은 정교한 거래 솔루션의 정점으로 자리 잡고 있으며, 세계 통화의 강점에 기반한 혁신적인 접근 방식을 통해 오픈 포지션 전략에 혁명을 일으켰습니다. 글로벌 역학을 활용하도록 설계: "FAST SCALPER"는 글로벌 경제 세력의 복잡한 상호 작용을 활용하여 기존의 거래 접근 방식을 넘어섭니다. 신경망 기반 알고리즘은 전 세계의 포괄적인 기본 및 기술적 요소를 동적으로 평가하여
Rebate Hunter
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 리베이트 헌터 – 멀티페어 헤징 그리드 EA (동적 적응형) 리베이트 헌터는 안정적인 거래량을 유지하면서 바스켓 수익을 목표로 하는 멀티페어 헤징 그리드 EA입니다. 이 EA는 매수와 매도를 동시에 진입(헤지 진입)한 후, 동적 적응형 그리드 거리와 자동 바스켓 청산 시스템을 사용하여 포지션을 관리합니다. 이 접근 방식은 다양한 변동성 환경에서 안정적인 수익 주기와 높은 거래량을 유지하고자 하는 트레이더, 특히 거래량 기반 리베이트 프로그램 혜택을 받는 계정에 적합합니다. 주요 기능 완전한 헤지 진입(매수 + 매도) 리베이트 헌터는 노출 균형을 유지하고 방향 의존성을 줄이기 위해 두 개의 포지션을 동시에 진입합니다. 동적 적응형 그리드(변동성 스마트 거리) 그리드 확장은 특수 동적 거리
Gold Buster
Agus Santoso
Experts
MT4 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/102624 "골드 버스터" EA 소개: 차세대 동적 지원 저항 및 위험 관리 시스템 "골드 버스터" EA는 개방형 포지션 관리 및 위험 분석 기술의 최신 발전을 활용하여 금융 시장에서 지지 및 저항 수준을 식별하고 활용하는 방법을 재정의하는 최첨단 자동 거래 시스템을 나타냅니다. 이 혁신적인 EA(Expert Advisor)는 다양한 거래 플랫폼과 도구에서 원활하게 작동하도록 설계되었으며, 일관된 이익과 위험 완화를 추구하는 초보자와 숙련된 거래자 모두에게 적합합니다. 주요 특징들: 동적 지지 및 저항 식별: "골드 버스터" EA의 핵심은 동적 지지와 저항 식별 알고리즘에 있습니다. 종종 사전 정의되어 빠르게 구식이 될 수 있는 전통적인 정적 지지 및 저항 수준과 달리 이 EA는 기계
Hedging Breakout
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 헤징 브레이크아웃 전문가 자문(Hedging Breakout Expert Advisor)은 헤징 전략을 통해 강력한 위험 관리를 사용하면서 시장 브레이크아웃을 활용하도록 설계된 정교한 거래 도구입니다. 이 EA는 최적의 돌파 기회를 식별하고 증가된 시장 유동성을 활용하여 거래 잠재력을 극대화하도록 세심하게 제작되었습니다. 헤징을 통한 효과적인 위험 관리와 돌파 논리를 결합함으로써 이 전문 고문은 전반적인 거래 성과를 향상하고 잠재적인 반전을 방지하는 것을 목표로 합니다. 주요 특징들: 브레이크아웃 감지 알고리즘: EA에는 주요 지지선과 저항선을 식별하는 강력한 돌파 감지 알고리즘이 탑재되어 있습니다. 과거 가격 데이터와 변동성 지표를 활용하여 잠재적인 돌파 지점을 결정합니
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Experts
MT4 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/93707 "다중 통화 강도 측정기" Expert Advisor(EA)는 포괄적인 시장 분석 및 강력한 위험 관리 기술을 통해 거래 전략을 최적화하려는 외환 거래자를 위해 설계된 고급 거래 도구입니다. 이 EA는 통화 강도 방법을 활용하여 현재 열려 있는 포지션을 기반으로 다양한 통화 쌍의 상대적인 강점과 약점을 명확하게 표시합니다. 자세한 설명은 다음과 같습니다. 개요 "다중 통화 강도 측정기" EA는 여러 쌍에 걸쳐 다양한 통화의 강도를 동적으로 분석하는 자동화된 거래 시스템입니다. 오픈 포지션을 평가함으로써 통화의 강점과 약점이 수익성 있는 거래의 가능성을 제시하는 거래 기회를 식별합니다. EA는 시장 변동성에 대한 균형 있고 통제된 노출을 보장하기 위해 보류 주문의 평균화를 포함한 정교한 위
Watermark MT5
Agus Santoso
유틸리티
워터마크 MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 로고 MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 "워터마크" 스크립트는 차트 배경에 중요한 정보를 직접 표시하여 거래 차트를 더욱 돋보이게 하도록 설계되었습니다. 이 스크립트는 현재 거래 쌍, 시간대, 다양한 시간 지표와 같은 주요 정보를 명확하고 눈에 띄지 않게 추적할 수 있는 방법을 제공합니다. 기능: 거래 쌍 표시: 스크립트는 차트에 표시된 현재 거래 쌍(예: EUR/USD, BTC/USD)을 자동으로 감지하여 표시합니다. 이를 통해 트레이더는 분석 중인 자산을 항상 파악할 수 있어 잘못된 통화쌍을 기반으로 결정을 내릴
FREE
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
유틸리티
거래 복사기 - 투자자 비밀번호 - 거래 복사 - MT4 x MT5 크로스 플랫폼 참고: 클라이언트 계정이 뒤따를 마스터 계정에 "Mirror Copier Master"가 필요하고 마스터 계정이 뒤따를 클라이언트 계정에 "Mirror Copier Client"가 모두 필요합니다. 블로그 : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 작동 방식: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 버전 마스터 : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 클라이언트: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 버전 마스터 : https://www.mql5.com/en/market/product/114775 클라이언트 : https://www.mql5.com/en/market/product/114844 "
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
유틸리티
이 무료 도구가 마음에 드셨다면 별점 5점을 남겨주세요! 정말 감사합니다 :) "위험 관리 어시스턴트" 전문가 자문 컬렉션은 다양한 시장 상황에서 효과적으로 위험을 관리하여 거래 전략을 강화하도록 설계된 포괄적인 도구 모음입니다. 이 컬렉션은 평균화, 전환, 헤지 전문가 자문의 세 가지 핵심 요소로 구성되어 있으며, 각 요소는 다양한 거래 상황에 맞춰 고유한 장점을 제공합니다. 이 EA는 시중에 나와 있는 표준 위험 관리 전략을 기반으로 개발되었습니다. https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. "평균화 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. "스위칭 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5: ht
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
유틸리티
이 무료 도구가 마음에 드셨다면 별점 5점을 남겨주세요! 정말 감사합니다 :) "위험 관리 어시스턴트" 전문가 자문 컬렉션은 다양한 시장 상황에서 효과적으로 위험을 관리하여 거래 전략을 강화하도록 설계된 포괄적인 도구 모음입니다. 이 컬렉션은 평균화, 전환, 헤지 전문가 자문의 세 가지 핵심 요소로 구성되어 있으며, 각 요소는 다양한 거래 상황에 맞춰 고유한 장점을 제공합니다. 이 EA는 시중에 나와 있는 표준 위험 관리 전략을 기반으로 개발되었습니다. https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. "평균화 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. "스위칭 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5: ht
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
2 (1)
유틸리티
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/91169 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/110193 실시간 시그널: https://www.mql5.com/en/signals/2345410 "스마트 트레이더" 트레이딩 어시스턴트 전문가 자문을 소개합니다. 탁월한 적응력과 최첨단 위험 관리 전략으로 전 세계 전문 트레이더들이 신뢰하는 최고의 도구입니다. "스마트 트레이더"의 핵심은 끊임없이 변화하는 시장 상황에 동적으로 대응하도록 세심하게 설계된 혁신적인 위험 관리 전환 시스템입니다. 정적인 위험 매개변수에 의존하는 기존 트레이딩 어시스턴트와 달리, "스마트 트레이더"는 고급 알고리즘을 활용하여 시장 데이터를 실시간으로 지속적으로 분석하고, 시장 변동성에 대한 노출을 최소화하면서 수익 잠재력을 극대화하는 위험 관리 방식을 지능적으로 조정합니다. "스마트 트레이더"의 차별점은 시장 상황에 따라
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
유틸리티
Trade Advisor: 차트 마스터링 전문 트레이더를 위한 궁극의 전문가 자문(EA) 어시스턴트 버전 MT4 버전 | MT5 버전 | 블로그 v.3.0 - Telegram Bot 통합 참고: MT4 버전은 MT5 버전보다 가볍습니다. Trade Advisor: 차트 마스터링 Trade Advisor는 주요 시장 분석 도구와 트레이더를 위한 원활한 기능을 통합하여 트레이딩 전략을 강화하도록 설계된 고급 트레이딩 어시스턴트입니다. Trade Advisor가 트레이더에게 강력한 자산인 이유에 대한 개요는 다음과 같습니다. 주요 기능 및 장점 1. 공급 및 수요 구역: Trade Advisor는 사용자가 중요한 공급 및 수요 구역을 식별하여 시장에서 보다 전략적인 진입 및 종료 지점을 확보하도록 돕습니다. 2. Smart Money Concept: 이 기능을 통해 트레이더는 시장 동향과 구조를 더 잘 이해하고 강세, 약세 및 통합 단계를 명확하게 식별할 수 있습니다.
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
유틸리티
이 무료 도구가 마음에 드셨다면 별점 5점을 남겨주세요! 정말 감사합니다 :) "위험 관리 어시스턴트" 전문가 자문 컬렉션은 다양한 시장 상황에서 효과적으로 위험을 관리하여 거래 전략을 강화하도록 설계된 포괄적인 도구 모음입니다. 이 컬렉션은 평균화, 전환, 헤지 전문가 자문의 세 가지 핵심 요소로 구성되어 있으며, 각 요소는 다양한 거래 상황에 맞춰 고유한 장점을 제공합니다. 이 EA는 시중에 나와 있는 표준 위험 관리 전략을 기반으로 개발되었습니다. https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. "평균화 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. "스위칭 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5: ht
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
유틸리티
이 무료 도구가 마음에 드셨다면 별점 5점을 남겨주세요! 정말 감사합니다 :) "위험 관리 어시스턴트" 전문가 자문 컬렉션은 다양한 시장 상황에서 효과적으로 위험을 관리하여 거래 전략을 강화하도록 설계된 포괄적인 도구 모음입니다. 이 컬렉션은 평균화, 전환, 헤지 전문가 자문의 세 가지 핵심 요소로 구성되어 있으며, 각 요소는 다양한 거래 상황에 맞춰 고유한 장점을 제공합니다. 이 EA는 시중에 나와 있는 표준 위험 관리 전략을 기반으로 개발되었습니다. https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. "평균화 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. "스위칭 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5: ht
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
유틸리티
이 무료 도구가 마음에 드셨다면 별점 5점을 남겨주세요! 정말 감사합니다 :) "위험 관리 어시스턴트" 전문가 자문 컬렉션은 다양한 시장 상황에서 효과적으로 위험을 관리하여 거래 전략을 강화하도록 설계된 포괄적인 도구 모음입니다. 이 컬렉션은 평균화, 전환, 헤지 전문가 자문의 세 가지 핵심 요소로 구성되어 있으며, 각 요소는 다양한 거래 상황에 맞춰 고유한 장점을 제공합니다. 이 EA는 시중에 나와 있는 표준 위험 관리 전략을 기반으로 개발되었습니다. https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. "평균화 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. "스위칭 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5: ht
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
유틸리티
이 무료 도구가 마음에 드셨다면 별점 5점을 남겨주세요! 정말 감사합니다 :) "위험 관리 어시스턴트" 전문가 자문 컬렉션은 다양한 시장 상황에서 효과적으로 위험을 관리하여 거래 전략을 강화하도록 설계된 포괄적인 도구 모음입니다. 이 컬렉션은 평균화, 전환, 헤지 전문가 자문의 세 가지 핵심 요소로 구성되어 있으며, 각 요소는 다양한 거래 상황에 맞춰 고유한 장점을 제공합니다. 이 EA는 시중에 나와 있는 표준 위험 관리 전략을 기반으로 개발되었습니다. https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. "평균화 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. "스위칭 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5: ht
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — 스마트 지표를 사용한 정밀한 원샷 트레이딩 지저분한 전략, 과도한 트레이딩, 불필요한 위험에 지치셨나요? Grandmaster EA를 만나보세요. 지능적인 의사 결정으로 원샷, 원킬을 원하는 트레이더를 위해 만들어진 깔끔하고 정확하며 실용적인 전문가 자문 도구입니다. Triple Indicator Logic 기반 Grandmaster EA는 다음의 강력한 콤보를 사용합니다. Bulls Power – 강세 모멘텀을 감지하여 강세 쪽으로 갑니다. CCI(Commodity Channel Index) – 전환점이나 돌파를 포착하기 위해 매수/매도 과다 영역을 파악합니다. Bollinger Bands – 함정을 피하고 합법적인 시장 움직임을 포착하기 위해 변동
Liquidity Side
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA – 기관 유동성에 기반한 스마트 진입 Liquidity Side는 기관이 거래할 가능성이 가장 높은 시장의 숨겨진 유동성 영역을 감지하도록 설계된 자동화된 전문가 자문입니다. 이 EA는 기술 지표와 실시간 뉴스 필터를 결합하여 시장 소음을 피하고 효율적이고 정확한 진입에 집중할 수 있습니다. 주요 기능 스마트 유동성 감지 이 EA는 여러 지표를 결합하여 중요한 유동성 구역을 식별합니다. 지지 및 저항 - 가격 액션 및 과거 수준 기반 이동 평균 - 추세 방향 및 축적 영역 확인 RSI - 가격이 중요한 구역에 닿을 때 추가 확인 실행 전략 가격이 유동성 구역에 도달하고 확인 신호가 있을 때 진입 트레일링 스톱 기능이 장착된 자동 손절매 및 이익 실현
Volatility Switching
Agus Santoso
Experts
MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatility Switching"은 역동적인 시장 환경에서 자신의 포지션을 최적화하려는 트레이더를 위해 꼼꼼하게 설계된 고급 전문가 자문(EA)입니다. 이 EA는 시장 변동성을 인식하고 전략을 동적으로 조정하여 위험을 완화하고 수익성을 향상시키는 원칙에 따라 운영됩니다. "Volatility Switching"은 변동성을 예리하게 관찰하는 Open Position 방식을 채택하고 정교한 전환 위험 관리 시스템을 통합함으로써 거래자에게 다양한 시장 상황을 자신있게 탐색할 수 있는 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 주요 특징들: 변동성 감지: "Volatility Switching"은 시장 변동성의 변화를 실시간으로 정확하게 감지할 수 있는 강력한 알고리즘을 갖추고 있습니다. 가격
Fibo SnR
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 MT5 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/94573 최첨단 "Fibo SnR" 전문 자문가를 소개합니다 – 귀하의 최고의 트레이딩 동반자! 가장 정교한 최신 EA(Expert Advisor)인 "Fibo SnR" Expert Advisor를 통해 귀하의 거래 경험을 혁신하십시오. 이 획기적인 도구는 고급 알고리즘의 힘과 시대를 초월한 피보나치 수준 원칙을 활용하여 거래 활동에 비교할 수 없는 정확성과 정밀성을 제공합니다. 주요 특징들: 1. 적응형 피보나치 분석: "Fibo SnR" 전문가 자문은 시장 변동성과 가격 조치에 따라 피보나치 되돌림 및 확장 수준을 동적으로 조정하는 적응형 알고리즘을 사용합니다. 이를 통해 EA는 다양한 시장 상황에 적응하고 놀라운 정밀도로 진입 및 퇴출 지점을 최적화합니다. 2. 다중 기간 통합: 이 E
Wayang
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 "Wayang EA" - 추세 및 S/R 정밀도를 갖춘 스마트 트레이딩 개요 "Wayang EA"는 보류 주문 전략과 지지 및 저항, 추세 분석을 결합하여 시장에서 최고의 기회를 포착하는 스마트한 전문가 자문입니다. 다양한 시장 상황에서 테스트된 알고리즘으로 구축된 이 EA는 자동화된 트레이딩 실행에서 일관성, 유연성 및 높은 정확성을 추구하는 트레이더에게 적합합니다. 주요 기능: 보류 주문 전략 - 높은 확률로 돌파를 포착하기 위해 전략적 지점에 매수 정지/매도 정지를 배치합니다. 지지 및 저항 트레이딩 - 실행 정확도를 높이기 위해 중요한 영역을 진입 및 종료 구역으로 활용합니다. 추세 기반 실행 - 추세 분석을 사용하여 지배적인 가격 움직임 방향에 따라 진입을 보
KingKong MT4
Agus Santoso
Experts
MT4 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/103136 "KingKong" EA(Expert Advisor)는 외환 시장을 위해 설계된 정교한 거래 알고리즘으로, 시장 유동성이 증가하는 기간 동안 활성화되는 돌파 전략을 활용합니다. 이 EA는 거래량이 급증할 때 발생하는 중요한 가격 변동을 활용하여 최적의 시장 활동 순간에 거래가 실행되도록 제작되었습니다. 주요 특징들: 돌파 전략: 시장 유동성 감지: KingKong은 고급 알고리즘을 사용하여 시장 유동성을 실시간으로 모니터링합니다. 이는 종종 상당한 가격 변동의 전조가 되는 거래량 증가 기간을 식별합니다. 돌파 식별: 이러한 유동성이 높은 기간 동안 KingKong은 과거 데이터 및 기술 지표를 기반으로 잠재적인 돌파 지점을 식별합니다. EA는 허위 돌파와 실제 기회를 구별
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Experts
MT4 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/93707 "다중 통화 강도 측정기" Expert Advisor(EA)는 포괄적인 시장 분석 및 강력한 위험 관리 기술을 통해 거래 전략을 최적화하려는 외환 거래자를 위해 설계된 고급 거래 도구입니다. 이 EA는 통화 강도 방법을 활용하여 현재 열려 있는 포지션을 기반으로 다양한 통화 쌍의 상대적인 강점과 약점을 명확하게 표시합니다. 자세한 설명은 다음과 같습니다. 개요 "다중 통화 강도 측정기" EA는 여러 쌍에 걸쳐 다양한 통화의 강도를 동적으로 분석하는 자동화된 거래 시스템입니다. 오픈 포지션을 평가함으로써 통화의 강점과 약점이 수익성 있는 거래의 가능성을 제시하는 거래 기회를 식별합니다. EA는 시장 변동성에 대한 균형 있고 통제된 노출을 보장하기 위해 보류 주문의 평균화를 포함한 정교한 위
Dynamite Breakout
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/90165 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA - 스마트 변동성 기반 거래 알고리즘 개요 Dynamite Breakout EA는 일중 가격 변동에 따라 동적으로 브레이크아웃 구역을 식별하여 시장 변동성을 활용하도록 설계된 고급 전문가 자문입니다. 이 EA는 당일 최고가와 최저가와 관련하여 실시간 가격 움직임을 분석하여 잠재적 거래 구역을 지능적으로 계산합니다. 스마트 보류 주문을 구현하여 사전 정의된 위험 관리로 최적의 거래 진입을 보장합니다. 거래 로직 및 메커니즘 1. 동적 범위 계산 EA는 운영 시간 동안 현재 가격을 지속적으로 모니터링하고 실행 가격과 당일 최고가 및 최저가 사이의 거리를 계산합니다. 목표는 가격이 당일 최고가 또는 최저가에 더 가까운지 식별하여 브레이크아웃 가능성을 결정하는
No Marti No Party
Agus Santoso
Experts
MT4 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/90395 MT5 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/99545 공격적인 트레이딩 전략의 전형인 "No Marti No Party" 전문 자문(EA)을 소개합니다. 이 EA는 상당한 이익 또는 상당한 손실로 이어질 수 있는 고위험, 고보상 원칙에 따라 운영되므로 소심한 사람을 위한 것이 아닙니다. 이름에서 알 수 있듯이 Martingale 전략은 이 EA의 핵심입니다. 이는 손실을 복구하고 그 과정에서 이익을 창출하는 것을 목표로 손실된 거래를 공격적으로 두 배로 늘리도록 설계되었습니다. 그러나 이 접근 방식에는 잠재적 손실을 견딜 수 있는 강인한 신경과 막대한 계정 잔고가 필요합니다. 이 EA 사용을 고려하기 전에 최소한의 자본 요구 사항이 있는 계정 유형인 Cent 계정에서 광범위하게 테스트하는 것이 중요합니다. 이를 통해 거래자는 성과를 측정하
필터:
Qing Long Yang
1924
Qing Long Yang 2024.10.25 18:53 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Agus Santoso
35704
개발자의 답변 Agus Santoso 2024.10.25 18:54
Thank you Sir
리뷰 답변