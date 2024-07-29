



Marti Lovers EA — マルチロジック・マーチンゲール＆リカバリー + 緊急ヘッジ





Marti Lovers EAは、マーチンゲール/リカバリー戦略をベースにしたエキスパートアドバイザーです。複数のロジックモード（0～6）で動作し、段階的なエントリー、ロット倍増、pipステップ設定、そして利益目標（資金/資産）に基づく自動決済を管理します。このEAは、ポジション管理と日次/口座目標に重点を置いた半自動システムを求めるトレーダーに最適です。





このEAは、以下の機能を備えています。

市場が不利な方向に動いた際にポジションを追加する（リカバリー/マーチンゲール）

目標額に達した際に自動的に利益を確定する

保有資産額が目標額に達した際に全てのポジションを決済する

異なるマジックナンバーを用いて複数のロジックセット（0～6）を実行する

特定のドローダウン条件が発生した場合（パラメータ設定による）に緊急ヘッジモードを実行する

注：マーチンゲールには高いリスクが伴います。ライブ口座で使用する前に、リスクを十分に理解してください。





主な機能

マルチロジック取引 (0～6)

各ロジックは異なるパラメータ（ロット、乗数、ピップステップ、TP、時間枠など）を設定できます。

各ロジックに個別のマジックナンバーを設定可能 → 効率的な注文管理





マーチンゲール/リカバリーシステム

ロット乗数を使用した段階的なポジション追加

ピップステップ（ポジション間の距離）を使用したエントリー距離の制御





時間フィルター

EAは指定された取引時間のみ動作します

特定のボラティリティ時間帯/ニュースによる急上昇を回避できます（設定によります）





利益確定/決済システム

利益目標（TPマネー/総利益）で全ポジションを決済

TPエクイティモード：口座利益がエクイティ目標に達した時点で全ポジションを決済





緊急ヘッジモード（ロジック06）

以下の場合にヘッジポジションをオープンします：

ドローダウン要件を満たす（パラメータによる）





最小ポジション数を満たす

許可された時間枠内





チャート情報

買い/売りポジションと推定実行時間の概要情報利益





仕組みの概要

EAは、アクティブロジックと時間枠に基づいてエントリー条件を監視します。最初の注文がオープンの場合、EAはPipStepとLotMultiplierの設定に従ってポジションを追加することで利益を回復します。

利益合計が目標値に達すると、EAはポジションをクローズします（Close All）。

市場状況が悪化し、ドローダウン要件を満たした場合、EAは追加の保護として緊急ヘッジ（特殊ロジック）を実行できます（保証ではありません）。