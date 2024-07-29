Marti Lovers


Marti Lovers EA — マルチロジック・マーチンゲール＆リカバリー + 緊急ヘッジ

Marti Lovers EAは、マーチンゲール/リカバリー戦略をベースにしたエキスパートアドバイザーです。複数のロジックモード（0～6）で動作し、段階的なエントリー、ロット倍増、pipステップ設定、そして利益目標（資金/資産）に基づく自動決済を管理します。このEAは、ポジション管理と日次/口座目標に重点を置いた半自動システムを求めるトレーダーに最適です。

このEAは、以下の機能を備えています。
市場が不利な方向に動いた際にポジションを追加する（リカバリー/マーチンゲール）
目標額に達した際に自動的に利益を確定する
保有資産額が目標額に達した際に全てのポジションを決済する
異なるマジックナンバーを用いて複数のロジックセット（0～6）を実行する
特定のドローダウン条件が発生した場合（パラメータ設定による）に緊急ヘッジモードを実行する
注：マーチンゲールには高いリスクが伴います。ライブ口座で使用する前に、リスクを十分に理解してください。

主な機能
マルチロジック取引 (0～6)
各ロジックは異なるパラメータ（ロット、乗数、ピップステップ、TP、時間枠など）を設定できます。
各ロジックに個別のマジックナンバーを設定可能 → 効率的な注文管理

マーチンゲール/リカバリーシステム
ロット乗数を使用した段階的なポジション追加
ピップステップ（ポジション間の距離）を使用したエントリー距離の制御

時間フィルター
EAは指定された取引時間のみ動作します
特定のボラティリティ時間帯/ニュースによる急上昇を回避できます（設定によります）

利益確定/決済システム
利益目標（TPマネー/総利益）で全ポジションを決済
TPエクイティモード：口座利益がエクイティ目標に達した時点で全ポジションを決済

緊急ヘッジモード（ロジック06）
以下の場合にヘッジポジションをオープンします：
ドローダウン要件を満たす（パラメータによる）

最小ポジション数を満たす
許可された時間枠内

チャート情報
買い/売りポジションと推定実行時間の概要情報利益

仕組みの概要
EAは、アクティブロジックと時間枠に基づいてエントリー条件を監視します。最初の注文がオープンの場合、EAはPipStepとLotMultiplierの設定に従ってポジションを追加することで利益を回復します。
利益合計が目標値に達すると、EAはポジションをクローズします（Close All）。
市場状況が悪化し、ドローダウン要件を満たした場合、EAは追加の保護として緊急ヘッジ（特殊ロジック）を実行できます（保証ではありません）。
おすすめのプロダクト
Auto3M Pro MT4
Mr Anucha Maneeyotin
5 (3)
エキスパート
ボリンジャーバンドとストキャスティクスとの戦略取引 ボリンジャーバンドは主にトレンドを追うために使用されます。 オープン保留中の注文の購入または販売のための確率的メインラインおよびシグナルラインの使用 フィボナッチは目標利益、サポート、レジスタンスレベルの価格を使用しています アドバイザAuto3MProMT4はVPSで動作できます。 MT5 version :  Auto3M Pro MT5 特徴 マーチンゲールなし ハードストップロスと各ポジションの利益を取る ボリンジャーバンドによる柔軟なストップロス、固定小数点、以前の高さまたは低さ、フィボナッチレベル 柔軟な固定小数点間で利益を取り、フィボナッチレベルで利益を得る 固定小数点間の柔軟なトレーリングストップとストップレベルの乗算 資金管理 ニュースフィルター 保留中の注文をインターバル時間で自動的に削除 保留中の注文には買いストップと売りストップ機能を使用します 自動チャートにフィボナッチ、ボリンジャーバンド、ストキャスティクスを追加 市場が閉じる前に利益を閉じる バランスによる動的ロットサイズ ヘッジポジション
Moving Average Crossover EA MT4
Biswarup Banerjee
5 (1)
エキスパート
Moving Average Strategy EA MT4 は、MetaTrader 4専用に設計された高度な自動取引ツールで、移動平均線のクロスオーバーを活用してトレンドの反転や潜在的なエントリーポイントを捉えます。このエキスパートアドバイザーは、トレーダーにカスタマイズ可能な設定を備えた多用途のソリューションを提供し、正確な取引実行と堅牢なリスク管理を保証します。広範にバックテストされたこのEAは、効率的なエントリー方法、柔軟なエグジットルール、そして最小限のシステムリソース消費でスムーズな取引を実現します。 このシステムには、セッション制御のための日時フィルターが含まれており、パフォーマンス検証のためのヒストリカルデータテストをサポートしています。リアルタイムダッシュボードは、オープントレード、口座残高、システムメトリクスを表示し、直感的な入力メニューにより設定が簡単です。すべての設定に関する詳細なドキュメントが提供されています。 詳細なドキュメントはこちら： 一般設定/入力ガイド | インジケーター設定/入力ガイド | バックテストと設定ファイル MT5バージョンはこちらでダ
Forex Daily Scalping EA
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
AiGolden
Zheng Zhi Yuan
エキスパート
今ならわずか99ドル、先着10名様限定！ LIVE Signal Ai Goldenは、金のスキャルピングに特化した革新的な自動取引EAで、ディープラーニングと人工知能技術を活用し、金取引の特徴分析に焦点を当てています。20年にわたる徹底的なバックテストを経て、Ai Goldenは安定性、高効率性、リスク管理能力を備えた取引能力を発揮し、ユーザーに持続的で堅実な利益曲線を提供します。 Ai Goldenの特徴 透明性と信頼性 詐欺なし、損失期間を回避するためのハードコードなし。 過度に最適化されたバックテスト結果に依存せず、すべての戦略は厳密に検証されています。 堅実な取引戦略 高リスクの戦略（グリッドやマーチンゲールなど）を使用せず、安定した取引を保証します。 一度に1つの取引のみを実行し、累積リスクを回避します。各取引の正確性に注力し、勝率は80%以上を誇ります。 すべての取引に明確なストップロスが設定されており、資金の安全性を確保します。 徹底的にテストされた戦略 高品質なデータを使用して開発され、戦略の信頼性を確保します。 サンプル内およびサンプル外のテストを通じて、異なる市
Velocity Algo MT4
Phinnustda Warrarungruengskul
5 (1)
エキスパート
Velocity Algo: Dynamic Grid Martingale for USDCAD M15 Velocity Algo is a powerful Expert Advisor (EA) designed for the USDCAD currency pair on the M15 timeframe. It utilizes a sophisticated Dynamic Grid Martingale strategy that automatically adapts its trading behavior to changing market conditions. This system is ideal for traders seeking a robust, automated solution to capitalize on market volatility. Live signal MT5 :   Click Here Velocity Algo MT5 :  Click Here Key Features Dynamic Grid Mar
Indicators Trader MT4
Konstantin Nikitin
エキスパート
Automated multicurrency Expert Advisor with an unlimited number of currency pairs. In this case, it is possible to indicate on each individual currency pair how the adviser will work with it. You can add orders manually. The expert does not have a specific strategy. Everyone chooses what features he will use. And on what indicators and on which TF to work with them. Real account, which is fully led by an expert. MACD and Envelopes are used . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
Hedge Guru
Safa Erden
エキスパート
Hedge Guru is a full automated Expert Advisor that can work on all timeframes with  all currencies . 1 Hour timeframe and major currencies recomended. It simply uses the combination of martingale and hedging strategies with stop loss to reduce the risk. MaximumLevel Parameter defines the point to close an order with loss. Attention: For targeting more profit with HEDGE GURU , using high lot size is not recommended, for targeting higher profits, HEDGE GURU should be used on multiple currencies
KingKong MT4
Agus Santoso
エキスパート
MT4バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/90077 MT5バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/103136 「KingKong」エキスパートアドバイザー (EA) は、外国為替市場向けに設計された洗練された取引アルゴリズムであり、市場の流動性が高まる期間に有効になるブレイクアウト戦略を活用しています。 この EA は、取引量が急増したときに発生する大きな価格変動を利用するように作られており、市場活動の最適な瞬間に取引が実行されるようにします。 主な特徴: ブレイクアウト戦略: 市場の流動性の検出: KingKong は、高度なアルゴリズムを採用して市場の流動性をリアルタイムで監視します。 これは、多くの場合、大きな価格変動の前兆となる、出来高が増加する期間を特定します。 ブレイクアウトの特定: このような流動性の高い期間中、KingKong は過去のデータとテクニカル指標に基づいて潜在的なブレイクアウト ポイントを特定します。 EA は、偽のブレイクア
Rebate Hunter
Agus Santoso
エキスパート
MT4バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/90950 MT5バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/93706 Rebate Hunter – マルチペアヘッジグリッドEA（ダイナミックアダプティブ） Rebate Hunterは、安定した取引量を確保しながら、バスケット利益をコントロールできるよう設計された、マルチペアヘッジグリッドEAです。このEAは、売買を同時に開始し（ヘッジエントリー）、ダイナミックアダプティブグリッドディスタンスと自動バスケットクローズシステムを用いてポジションを管理します。 このアプローチは、安定した利益サイクルと高い取引量を重視しつつ、様々なボラティリティ状況に対応できるEAを求めるトレーダー向けに構築されており、取引量ベースのリベートプログラムの恩恵を受ける口座に最適です。 主な機能 真のヘッジエントリー（買い＋売り） Rebate Hunterは、エクスポージャーのバランスを保ち、方向性への依存を軽減するために、2つのポジションを同時に
Breakout Lookback Bars
Yeoh Kia Gee
エキスパート
Breakout Lookback Bars EA 1. OVERVIEW Breakout Lookback Bars EA is a specialized trading algorithm designed to identify and trade price breakouts based on historical high and low levels over a defined period (LookbackBars). The EA ensures systematic trade entries using a FloatingPips mechanism, which helps optimize trade placement and risk management. 2. Trading Strategy The EA detects breakout levels by analyzing the highest and lowest price over a defined period (LookbackBars). A Buy trade is
News Advisor MT4 Pro
Zakaria Rachid
エキスパート
This Expert Advisor is designed for news trading. This version is the professional version for MT4. The price of this version is going to be 50 USD for a limited number of copies. The Final price is 99 USD. Please find below the MT5 version of this expert: News Advisor MT5 Pro. The main advantage of this expert is that it’s offering backtesting capabilities (something that is not found in most news expert advisors). This ability gives you the opportunity to optimize and test the efficacity, the
TrendSight Pro EA
Andri Maulana
エキスパート
Maximize your gold trading potential with TrendSight Pro EA , a sophisticated and automated trading solution specifically engineered for the high-intensity XAUUSD (Gold) market. Designed for traders who value precision, safety, and consistent performance, this EA takes the guesswork out of technical analysis. Why Choose TrendSight Pro EA? TrendSight Pro EA isn't just another automated bot; it is a complete Gold Trading Strategy built on the foundation of the elite PaintBar trend-tracking system.
Gold Digging Scalping
Mir Mostofa Kamal
エキスパート
Gold Digging Scalping — Advanced Scalping EA for Gold (XAUUSD) & Forex Gold Digging Scalping is a powerful and adaptive Expert Advisor (EA) designed specifically for scalping and short-term trading in volatile markets like Gold (XAUUSD) and major forex pairs. Built with precision and flexibility, this EA automates high-frequency trading strategies with intelligent filters, dynamic pip steps, and advanced risk management. Key Features: Smart Entry Logic: The EA uses CCI (Commodity Channel Ind
Forex Juggernaut
Joel Protusada
エキスパート
F O R E X  J U G G E R N A U T  A highly powerful Expert Advisor even if used only with one currency pair, GBPJPY. The system structure is focused on the precision of the order entries and safety.   The EA is suitable and recommended for newbies.        V E R Y  I M P O R T A N T   This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the  Margin Level %  and assumes that all open trades are cre
Intensive
Evgeniy Zhdan
エキスパート
The Expert Advisor algorithm determines on daily charts those candlestick patterns, which set the intraday trading direction. The trading EA determines how long the price is moving in overbought/oversold zones and starts working in the direction of the expected trend movement. Each position is accompanied with a tight stop loss and take profit. Only one active position can be open in the market. The EA was developed and tested using 99% quality quotes. The Expert Advisor has a built-in news filt
SpiderWeb MT4
Paranchai Tensit
エキスパート
SpiderWeb MT4  is a fully automated Expert Advisor. It is based on the scalping strategies. This system is suitable for sideways market and medium trend. The mechanism of this system is based on the principle of mean reversion and momentum of market price. Added the function of automatic risk management control parameters, which users can choose to adjust risk settings by adjusting loss and profit coefficient. The EA does not use martingale, grids, hedging, averaging and other risky strategies.
Portia
Paranchai Tensit
エキスパート
Portia  is a fully automated Expert Advisor. It is based on the scalping strategies. This system is suitable for sideways market and medium trend. The mechanism of this system is based on the principle of mean reversion and momentum of market price. The system automatically adjusts its settings to stop losses and profitability.  This EA has been back tested for 5 years of real tick data (2019-2024). The EA does not use martingale, grids, hedging, averaging and other risky strategies. Key Featur
Irron EA
Pinyo Ardsalee
エキスパート
Working long-term EA for GBPUSD, EURUSD H1 . By long term I mean profits are generated in long-term, because EA itself is a day trader.   There is always max one trade active, always sl and tp, EA is active in day hours Money management is to be provided in the adviser. For management you may choose to use: a fixed lot for opening positions an adaptive lot that opens a transaction with a percentage of the deposit
Gold Expert VR
Huynh Van Cong Luan
エキスパート
Gold Expert VR – Your Ultimate Automated Scalping Solution! Gold Expert VR is a fully automated Expert Advisor (EA) meticulously designed for scalping during periods of   low market volatility . This EA integrates self-adaptive market algorithms with reinforcement learning elements to optimize trading decisions while minimizing risks.   Key Features of Gold Expert VR: Advanced Self-Adaptive Algorithms:   Automatically identifies bespoke entry points and utilizes multiple advanced filters f
Nusantara MT4
Agus Santoso
エキスパート
MT4バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/117011 MT5バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/117012 Nusantara EA – 保留注文精度を備えたスマートブレイクアウト 「Nusantara」は、ブレイクアウト ボックス戦略に基づくエキスパート アドバイザー (EA) で、距離を置いた保留注文の実行で強化され、リスク管理スイッチング システムを備えています。市場特性の変化に直面しても柔軟性を維持できる、自動化された安全な戦略を求める本格的なトレーダー向けに設計されています。 メイン戦略: ブレイクアウト + 距離バッファー ブレイクアウト中に直接エントリーする代わりに、Nusantara EA は次のことを行います: 特定の時間 (例: アジア、ロンドン、またはカスタム セッション) に基づいてボックス範囲を描画します。 価格がボックスを突破するのを待ちます。 次に、保留中の買いストップ注文と売りストップ注文を追加距離 (バッファー) で開きます。
Nice Forex Pro
Phong Vu
エキスパート
"Nice Forex Pro" is particularly effective for the EUR/USD currency pair, which is one of the most popular and liquid pairs in the Forex market. The EA can be optimized for this pair due to several reasons: Why "Nice Forex Pro" is Best for EUR/USD : High Liquidity : The EUR/USD pair is the most traded currency pair in the world, which means it offers high liquidity. This results in tighter spreads and less slippage, making it ideal for automated trading systems like Nice Forex Pro , which rely
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
エキスパート
The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
William Percent Range with Simple Moving Average
Victor Manuel Valderrama Zamora
エキスパート
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when the SMAs cross and when the WPR has left overbought/oversold areas. The SMAs are also programmed to close the trades if the trend changes. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is NZDUSD and the recommended timeframe to operat
FREE
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
エキスパート
Expert Flowing Gold is the latest generation of automated Gold trading robot programmed with unique and intelligent trading algorithms. The EA analyzes price movements in correlation with popular indicators to find high probability trading opportunities. The trading strategy combines scalping and smart position management to optimize performance and reduce risk. Trades are often closed quickly by Trailing, and Stop Loss is also available. The EA's position management strategy usually applies hig
Great Hunter
Pavel Malyshko
エキスパート
Авторская стратегия демонстрирующая хорошие результаты на валютной паре eurchf m15. Советник в своей работе ищет наиболее вероятные точки разворота на графике и если сигнал подтверждается открывает сделку. Советник работает круглосуточно, что делает его универсальным вне зависимости от времени на рынке, что также отличает его от большинства советников торгующих в строго ограниченное время. По мере роста спроса на советник и увеличения хороших отзывов, цена на него будет расти. Поспешите при
Reverse Grid
Paranchai Tensit
エキスパート
Reverse Grid is adopted from the dynamic grid trading system. The system has a mechanism for positioning, buying and selling according to trends. The system does not use a specific percentage to stop losses, but instead uses zone management methods to reduce the increase of drawdown. Passed 5 years back test of real tick data (2015-2020) Key Features Timeframe: M15 Currency pairs: EURUSD Use only five-digit accounts Initial deposit: $ 1000   It is recommended to use a low spread ECN Broker, 1:5
Night Express
Aleksandr Valutsa
エキスパート
Night Express   — is a professional trading advisor for automated trading on the Forex market, specializing in short-term transactions at night. The robot is designed to work on your trading account around the clock, making a profit from small price fluctuations. Monitoring All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller Key Features Night mode : active trading from 20
FREE
Ema trend Robot
Onyekachi Franklin Agbo
5 (1)
エキスパート
EMA Trend Robot is a powerful expert advisor designed to follow strong directional movement using dual EMA confirmation. It avoids weak ranges, waits for clean trend setups, and executes trades with smart logic based on momentum, price strength, and volatility. The EA includes built-in Stop Loss, Take Profit, and optional Trailing Stop to protect profits and reduce emotional trading. Suitable for beginners and professionals, it works on Forex pairs, GOLD, and major indices. Its goal is simple —
FREE
Advanced Semi Auto trading
Antonis Michos
3.67 (6)
エキスパート
-40% OFF Telegram Group: Find the link in my profile or contact me   Welcome. Advanced Semi Auto Trading : You can use the EA at your own will BASED ON YOUR ANALYSIS. ANALYZE THE MARKET and then just press the sell or buy buttons of the EA. The EA will manage the trades based on an advanced algorithm of market analysis,Take profit systems AND A VERY ADVANCED AND SOPHISTICATED OVERLAPPING SYSTEM for avoiding big drawdowns in case YOUR ENTRY is BAD. You can test this in strategy tester and u
Trend Exploit Free
Casimiro Zampetti
4 (1)
エキスパート
Trend Exploit   The logic behind  Trend Exploit EA  is very simple but effective , the EA uses breakouts of the Bollinger Bands for entry and exit signals, enter in the market in the direction of a strong trend, after a reasonable correction is detected. The exit logic is also based on the Bollinger Bands indicator and it will close the trade even on a loss when the price breaks Bollinger Bands line.  Trend Exploit was strictly developed, tested and optimized using the "Reversed Sampling" devel
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.67 (12)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (19)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
エキスパート
Goldex AI：今日の成功は明日の果実となる 期間限定の超割引！ 値上げ前の最後の2枚が299USドル。 ライブシグナル > IC Markets Real: Goldex AI 高リスクセット マニュアルと設定ファイル：マニュアルと設定ファイルを受け取るには、購入後にご連絡ください。 価格： 開始価格は899ドルで、10回販売されるごとに199ドル上がります。 コピー可能数：2 Goldex AI - ニューラルネットワーク、トレンド、プライスアクションを備えた高度なトレーディングロボット。 Goldex AIは、金のサポートとレジスタンスをブレイクするプライスアクションを利用する高性能取引ロボットで、市場のニューヨークセッションの動きを最大限に利用することで、可能な限り高い利益を得ることができます。 このロボットは、インテリジェント・リカバリーと呼ばれる戦略を持っており、損失が発生した後、その可能性のある損失を短期間で回復するために、より大きなロットをオープンします。 Goldex AIにはスマート・ニュース・フィルターが内蔵されており、中程度のインパクトのニュースがない
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (1)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT5バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT4 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! ルール   正確さと規律をもって取引を行ってください。 クォンタムキング EA     構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合しました。M5 上の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロフェッショナルの両
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
エキスパート
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
エキスパート
この価格での在庫は残り 1/5 点のみ ---> 次回の価格 250$ // MT5バージョン Gold King AIは、強化学習を活用して堅牢な取引アルゴリズムの構築、トレーニング、評価、展開に特化したオープンソースのPythonフレームワーク「TensorTrade」を使用して作成されました。 このアルゴリズムはニューヨーク取引セッション中に動作します。市場を数時間分析して注目すべき領域を特定した後、価格が到達した際に実行される待機注文を配置します。これにより、利益を確定するためのトレーリングプロフィットが迅速に活性化されます。また、損失が発生した後に活性化される「スマートリカバリー」という第2の戦略も備えています。この戦略では、損失の一部を補填するためにやや大きな注文を実行します。 ご注意ください：ニューラルネットワークは、AIを最新状態に保つため、4～5ヶ月ごとに最新の歴史的データを使用してトレーニングされます。 このロボットは、マーチンゲールやヘッジングのような有害なリスク管理手法を使用しません。代わりに、すべての取引はトレーリングテイクプロフィットとストップロスで保護さ
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD および XAUUSD 向けに設計された高度な取引エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的な取引体験を卓越したものにします。 6,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT5バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。 I
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポート
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
エキスパート
Javier Gold Scalper：あなたのそばにある最先端テクノロジー！ マニュアルと設定ファイル：購入後にご連絡いただければ、マニュアルと設定ファイルをお渡しします 価格：販売されたライセンス数に応じて価格が上がります 残りのコピー数：5 金は金融市場でもっともボラティリティの高い資産の一つであり、取引には高度な正確性、慎重な分析、そして非常に効果的なリスク管理が必要です。 Javier Gold Scalper は、これらの柱を統合するために開発された強力で洗練されたシステムであり、金市場での取引を最適化することを目的としています。最先端のテクノロジーと高度な戦略を駆使して、Golden Scalperは初心者からプロのトレーダーまで対応し、このダイナミックな市場における課題を安全に乗り越え、チャンスを活かすサポートをします。Golden Scalperを使えば、金の特性に対応した信頼性の高いツールを手に入れることができます。 シンボル XAUUSD（金） 時間足 M30 PropFirm 対応済み 資金 最低 $1000 ブローカー どのブローカーでも可 口座タイプ ど
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
エキスパート
XGen Scalper MT4 - プロフェッショナル自動取引システム XGen Scalperは、高度なアルゴリズム構造と実証済みのテクニカル分析を組み合わせ、あらゆる市場で一貫した結果を提供する最先端のエキスパートアドバイザーです。この強力な取引システムは、外国為替ペア、金や銀などの貴金属、暗号通貨、商品指数で問題なく動作します。 高度なアルゴリズム技術 独自の波動スキャンアルゴリズムは、市場データをリアルタイムで処理し、手動の投資家が見逃しがちな、可能性の高い取引機会を特定します。このシステムは、変化する市場の状況に絶えず適応し、トレンド、レンジ、ボラティリティの高い環境でも効果的に機能します。 ユニバーサルな互換性 特定のペア向けに設計された従来の EA とは異なり、XGen はすべての商品で優れたパフォーマンスを発揮します。 プロフェッショナルなコントロールパネル リアルタイムの口座指標、詳細な取引統計、システムステータスを表示する洗練されたインターフェースで、取引パフォーマンスを監視します。統合された波形視覚化により、システムが市場の状況をどのように解釈し
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
エキスパート
ADVANCED MULTI SCALPING EA - 完全に自動化されたマルチペア取引システム - 非常に安全で着実に成長しています。 この収益性の高いスキャルピング EA は、現在市場で最も安定したシステムの 1 つです - 1 か月あたり約 70 ～ 100 回の取引が必要です。 テストと取引用のEA設定ファイルをダウンロードしてください: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA の機能: - 追加のスプレッド設定。 - 調整可能なボラティリティ適応ストップロス。 - ロング/ショートの SWAP 表示。 - 固定 SL オプション。 - システムは安全で、グリッドやマーチンゲールなどの危険な方法は使用していません。各注文には、アカウント保護用の独自の SL があります。 - この EA は非常にユーザーフレンドリーで、Forex のプロと初心者の両方が
The Golden Way
Lin Lin Ma
エキスパート
The Golden Way は MT4 プラットフォーム向けの自動取引ソフトウェアです。同ソフトは総合的なハイブリッド戦略を採用し、複数のサブストラテジーが連携して機能することで、金（XAUUSD）市場における買い（ロング）と売り（ショート）の機会を正確に捉え、様々な市場環境下でタイミング良く取引を把握するお手伝いをします。成熟した取引ロジックに基づき、金市場でのプロフェッショナルかつ効率的な取引操作を実現します。 設定情報 通貨ペア：XAUUSD 時間軸：M5 タイムフレーム 初期預け金：500USD 以上を推奨 レバレッジ：1:100 ～ 1:1000 アカウント：高パフォーマンスでスプレッドの低い任意のアカウント 正確にバックテストを行う方法 最低 500USD の預け金を選択します。 M5 タイムフレームを選択し、任意の日付範囲を設定し、「各ティック（Every Tick）」を選択します。 指定された範囲内でご自身に適したレバレッジを選択します。 「テスト開始」をクリックします。 ご使用方法 製品購入後、速やかに MQL5 フォーラムでお問い合わせください — 設定をお手伝
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
KT Gold Drift EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
エキスパート
ICMarkets ライブシグナル： こちらをクリック 本EAは初期段階の特別価格で提供されています。販売数の増加に伴い価格は段階的に上昇し、将来的に値下げされることはありません。早期購入者ほど有利な価格で導入できます。 KT Gold Drift EAで成功するために必要なこと 忍耐。規律。時間。 KT Gold Drift EAは、プロのトレーダーやプライベートファンドマネージャーが実際に使用している現実的な取引手法を基に構築されています。短期的な派手さではなく、長期的な安定性と一貫性を重視しています。 本EAは長期運用を前提としています。最低でも1年間の継続運用を推奨します。プロの取引と同様に、損失週や損失月が発生することもありますが、それは正常なプロセスです。重要なのは長期間における累積パフォーマンスです。 多くのグリッドやマーチンゲール型EAは初期に利益を出しますが、最終的に口座破綻に至るケースがほとんどです。本EAはそのようなリスクを避け、安定した成長を目的として設計されています。 イントロダクション KT Gold Drift EAは、ゴールド（XAUUSD）のH4時間
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
エキスパート
Expert Advisor は、不採算ポジションを回復するために設計されたシステムです。 著者のアルゴリズムは、負けポジションをロックし、それを多くの別々の部分に分割し、それぞれを別々に決済します。簡単なセットアップ、ドローダウンの場合のローンチ遅延、ロック、他の Expert Advisor の無効化、トレンド フィルタリングによる平均化、負けポジションの部分決済が 1 つのツールに組み込まれています。 グループ全体でのみ注文をクローズするグリッド戦略とは対照的に、より低い預金負荷で損失を減らすことができ、損失をより安全に処理できるようにするのは、部分的に損失をクローズすることです。 注文が復元される方法: 1 EA は、選択した商品の他のウィンドウを閉じて、不採算の EA をオフにします (オプション)。 2 EA は、処理されたすべての注文のテイクプロフィットとストップロスのレベルをリセットし、対応する識別子を持つ保留中の注文を削除します。 3 EA は、利益を利用して不採算注文の一部をカバーし、総ポジション量を減らすために、すべての処理された採算性のある注文をクローズします
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
エキスパート
Jesko EA – Jesko は、 長年にわたり検証され最適化された戦略 に基づいて構築された特別なエキスパートアドバイザー（EA）です。 すでに 実際の口座でテストされており 、一貫して 利益性と低リスク を示しています。 今回、ついに一般公開することにしました。 Signal live    ライブアカウントの4ヶ月  簡単インストール  すべてのブローカーで利用可能（ECN口座推奨）  最低入金額: 100 USD  24時間365日サポート  Jesko を一度購入すると、他の製品を無料で入手可能！ 1,5年前 バックテスト用: チャートに INCORRECT が表示されないようにしてください。 表示された場合は、設定を変更する必要があります。 オプションは True/False のみです — チャートに緑の OK が表示されるまで調整してください。これは問題ないことを意味します 入力パラメータの説明 基本設定 AccountType – 口座タイプの選択 (Normal / ECN / その他)。 RiskMode – リスク管理モードの選択 (低 / 中 / 高)。 ロ
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
エキスパート
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
エキスパート
2025年を代表する最強クラスの自動売買戦 略の一つ 私たちは、2025年における最も強力な裁量トレード戦略の一つを、 TMA（トライアングル移動平均）とCGロジック に基づいた **完全自動化エキスパートアドバイザー（EA）**へと変換しました。 550ドルで購入できるのは残り1本のみです。その後、価格は650ドル、750ドルへと上がり、最終価格は1200ドルになります ライブシグナル >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208   クリック 本EAは、 高精度なエントリー、スマートな指値注文、厳格なリスク管理 を目的として設計されており、 **すべてのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応しています。 最適なパフォーマンスを得るため、 スプレッドが10ポイント未満のECN口座 での使用を推奨します。 これにより、正確な注文執行と最小限のスリッページが実現されます。 チャートに適用し、リスクに応じて設定を調整するだけで、 プロレベルの自動売買を体験できます。  主な特徴 **全てのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUS
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
エキスパート
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
Theranto v3
Hossein Davarynejad
エキスパート
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
エキスパート
Golden Scalper PRO：私たちのテクノロジーがあなたのために働きます！ マニュアルと設定ファイル：購入後にご連絡いただければ、完全なマニュアルと設定ファイルをお渡しします。 価格：販売ライセンスが増えるごとに価格は上がります。 残りライセンス数：3 ゴールド取引は非常に高いボラティリティとリスクが伴うため、金融市場の中でも最も難しい分野の一つです。 Golden Scalper PRO は、この課題を克服するために設計されています。高度なテクノロジーと効果的な戦略を組み合わせ、利益を最大化します。初心者からプロのトレーダーまで、安全かつ安定した取引をサポートします。 Golden Scalper は、適応型インテリジェントシステム、マルチタイムフレーム分析、自動ロット調整、高度なリスク管理を搭載し、市場の変化に迅速に対応し、常に資金を守ります。 取引銘柄 XAUUSD（ゴールド） 時間足 M5 最低入金額 500 USD 対応ブローカー 全てのブローカー 口座タイプ 全て（低スプレッド口座推奨） レバレッジ 1:500以上推奨 VPS 推奨（必須ではない） 取引銘柄
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
5 (1)
エキスパート
ORIX System —  は、GBPUSD 通貨ペアの M5 タイムフレーム向けに特別に開発・最適化されたアルゴリズム取引システムであり、市場構造および価格行動の深い分析に基づいています。本エキスパートアドバイザーは、標準的なインジケーターシグナルを使用せず、単純化された取引テンプレートでの取引も行いません。本システムの中核には、インパルス、ポーズ（停滞）、流動性、価格反応の原則に基づいて構築された独自の市場コンテキスト判定ロジックがあります。アルゴリズムはリアルタイムで継続的に市場を分析し、市場構造の主要な要素を特定した上で、単一の条件ではなく複数要因の総合判断に基づいて取引判断を行います。 Live Signal 市場構造の分析  —  ORIX System は以下の市場要素を自動的に追跡・評価します：強力かつ重要な価格レベル；市場の均衡ゾーンおよび価格バランスゾーン；流動性の集中領域；注文および出来高の集積ゾーン；大口および機関投資家の活動；市場圧力が高まるゾーン；インパルスの枯渇および動きの減速が見られる領域；価格反応ゾーン；重要な市場構造要素。検出されたすべてのゾーン
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
エキスパート
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
Ninja Forex EA
Samir Arman
エキスパート
Hello all The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is entered with a pending deal suspended Watching the video shows you how it works How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on ri
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
エキスパート
プロモーションを開始します! 449ドルで残りわずかです! 次の価格: 599ドル 最終価格: 999ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro はゴールド取引 EA の仲間入りですが、大きな違いが 1 つあります。それは、これが本物の取引戦略であるということです。 「実際の取引戦略」とは何を意味しますか?   おそらくお気づきかと思いますが、市場に出回っているほぼすべてのゴールド EA は単純なグリッド/マーチンゲール
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
エキスパート
Live signal   (245% Profit in one month - Deposit 340$ profit 1080$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold
作者のその他のプロダクト
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 バーチャル リアリティ エキスパート アドバイザー (EA) は、金融市場でポジションを実行する際にマージンの利用を最適化するように設計された高度な取引ツールです。その独自の戦略には、マージン要件を最小限に抑えることを目的として、仮想ポジションを開始し、その後対応する実際のポジションを開始するという 2 段階のプロセスが含まれます。 バーチャル リアリティ EA の動作の詳細は次のとおりです。 仮想ポジションの開始: EA は、プログラムされたアルゴリズムと市場分析に基づいて、最初に取引機会を特定します。 選択した金融商品で、実際に資本を投入することなく、「仮想」またはシミュレートされたポジションの開始をシミュレートします。この仮想ポジションは、意図された実際の取引を反映します。 実際のポジションの実行: 仮想ポジションを確立した後、EA は市
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
ユーティリティ
トレードコピー - 投資家パスワード - コピートレード - MT4 x MT5 クロスプラットフォーム 注: クライアントアカウントがフォローするマスターアカウントに「ミラーコピーマスター」、マスターアカウントがフォローするクライアントアカウントに「ミラーコピークライアント」の両方が必要です ブログ: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 仕組み: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114775 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114844 「ミラー コピー」エキス
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
ユーティリティ
無料 MT4 インジケーター: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 無料 MT4 アシスタント: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 この無料ツールが気に入ったら、5 つ星の評価を付けてください。本当にありがとうございます :) ラリー ベース ラリー (RBR)、ドロップ ベース ラリー (DBR)、ドロップ ベース ドロップ (DBD)、ラリー ベース ドロップ (RBD)、フェア バリュー ギャップ (FVG) / 不均衡、隠れベース 「需給アシスタント」(EA) エキスパート アドバイザーのご紹介 – 金融市場のダイナミックな世界を正確かつ自信を持ってナビゲートするための究極のツールです。この最先端のエキスパート アドバイザーは、トレーダーが需給動向をリアルタイムで把握できるように細心の注意を払って設計されており、情報に基づいた意思決定を可能にし、取引の可能性を最大限に高めます。 主な機能: 自動ゾーン識別: エキスパート アドバイザーは、高度なアルゴリズムを使
FREE
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
エキスパート
MT4バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/90950 MT5バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/93706 Rebate Hunter – マルチペアヘッジグリッドEA（ダイナミックアダプティブ） Rebate Hunterは、安定した取引量を確保しながら、バスケット利益をコントロールできるよう設計された、マルチペアヘッジグリッドEAです。このEAは、売買を同時に開始し（ヘッジエントリー）、ダイナミックアダプティブグリッドディスタンスと自動バスケットクローズシステムを用いてポジションを管理します。 このアプローチは、安定した利益サイクルと高い取引量を重視しつつ、様々なボラティリティ状況に対応できるEAを求めるトレーダー向けに構築されており、取引量ベースのリベートプログラムの恩恵を受ける口座に最適です。 主な機能 真のヘッジエントリー（買い＋売り） Rebate Hunterは、エクスポージャーのバランスを保ち、方向性への依存を軽減するために、2つのポジションを同時に
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
ユーティリティ
トレードコピー - 投資家パスワード - コピートレード - MT4 x MT5 クロスプラットフォーム 注: クライアントアカウントがフォローするマスターアカウントに「ミラーコピーマスター」、マスターアカウントがフォローするクライアントアカウントに「ミラーコピークライアント」の両方が必要です ブログ: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 仕組み: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114775 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114844 「ミラー コピー」エキス
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
ユーティリティ
トレードコピー - 投資家パスワード - コピートレード - MT4 x MT5 クロスプラットフォーム 注: クライアントアカウントがフォローするマスターアカウントに「ミラーコピーマスター」、マスターアカウントがフォローするクライアントアカウントに「ミラーコピークライアント」の両方が必要です ブログ: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 仕組み: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114775 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114844 「ミラー コピー」エキス
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 ライブ シグナル: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 最先端の「FAST SCALPER」エキスパート アドバイザーのご紹介: 精度と熟練度でグローバル市場のパワーを解き放ちます FX 取引のダイナミックな領域で、常に先を行くには、比類のないインテリジェンスとテクノロジーの組み合わせが必要です。 「FAST SCALPER」エキスパート アドバイザーは、洗練された取引ソリューションの頂点に位置し、世界通貨の強さに基づいた革新的なアプローチを通じて、オープン ポジション戦略に革命を起こします。 グローバル ダイナミクスを活用する設計: 「FAST SCALPER」は、グローバル経済の力の複雑な相互作用を活用することで、従来の取引手法を超えています。ニューラル ネットワーク ベースのアルゴリズムは、世界中のさま
Rebate Hunter
Agus Santoso
エキスパート
MT4バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/90950 MT5バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/93706 Rebate Hunter – マルチペアヘッジグリッドEA（ダイナミックアダプティブ） Rebate Hunterは、安定した取引量を確保しながら、バスケット利益をコントロールできるよう設計された、マルチペアヘッジグリッドEAです。このEAは、売買を同時に開始し（ヘッジエントリー）、ダイナミックアダプティブグリッドディスタンスと自動バスケットクローズシステムを用いてポジションを管理します。 このアプローチは、安定した利益サイクルと高い取引量を重視しつつ、様々なボラティリティ状況に対応できるEAを求めるトレーダー向けに構築されており、取引量ベースのリベートプログラムの恩恵を受ける口座に最適です。 主な機能 真のヘッジエントリー（買い＋売り） Rebate Hunterは、エクスポージャーのバランスを保ち、方向性への依存を軽減するために、2つのポジションを同時に
Gold Buster
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 「Gold Buster」EA のご紹介: 次世代の動的サポート/レジスタンスおよびリスク管理システム 「Gold Buster」EA は、オープン ポジション管理とリスク分析テクノロジーの最新の進歩を活用して、金融市場でサポートとレジスタンス レベルを識別および使用する方法を再定義する、最先端の自動取引システムです。この革新的なエキスパート アドバイザー (EA) は、さまざまな取引プラットフォームや商品でシームレスに動作するように設計されており、安定した利益とリスク軽減を求める初心者と経験豊富なトレーダーの両方のニーズに対応します。 主な機能: 動的なサポートとレジスタンスの識別: 「Gold Buster」EA の核心は、動的なサポートとレジスタンスの識別アルゴリズムにあります。従来の静的なサポート レベルとレジスタンス レベルは事前に定義され
Hedging Breakout
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 ヘッジ ブレイクアウト エキスパート アドバイザーは、ヘッジ戦略を通じて堅牢なリスク管理を採用しながら、市場のブレイクアウトを活用するように設計された洗練された取引ツールです。 この EA は、市場の流動性の向上を活用して取引の可能性を最大化し、最適なブレイクアウトの機会を特定するように細心の注意を払って作成されています。 このエキスパートアドバイザーは、ブレイクアウトロジックとヘッジによる効果的なリスク管理を組み合わせることで、全体的な取引パフォーマンスを向上させ、潜在的な反転を防ぐことを目指しています。 主な特徴: ブレイクアウト検出アルゴリズム: EA には、主要なサポートとレジスタンスのレベルを特定する強力なブレイクアウト検出アルゴリズムが装備されています。 過去の価格データとボラティリティ指標を利用して、潜在的なブレイクアウトポ
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
エキスパート
MT4バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/90091 MT5バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/93707 「マルチペア通貨強さメーター」エキスパートアドバイザー（EA）は、包括的な市場分析と堅牢なリスク管理技術を通じて取引戦略を最適化したい外国為替トレーダーのために設計された高度な取引ツールです。 この EA は通貨強さの方法を利用しており、現在オープンしているポジションに基づいて、さまざまな通貨ペアの相対的な強さと弱さを明確に示します。 詳細な説明は次のとおりです。 概要 「マルチペア通貨強さメーター」EAは、複数のペアにわたるさまざまな通貨の強さを動的に分析する自動取引システムです。 オープンポジションを評価することで、通貨の強弱によって収益性の高い取引が可能となる取引機会を特定します。 EA には、未決注文の平均化などの高度なリスク管理機能が装備されており、市場のボラティリティに対するバランスの取れた制御されたエクスポージャーを確保します。 主な特長 通貨強弱
Watermark MT5
Agus Santoso
ユーティリティ
ウォーターマーク MT4 バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/120783 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/120784 ロゴ MT4 バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/121289 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/121290 「ウォーターマーク」スクリプトは、チャートの背景に重要な情報を直接表示することで、取引チャートをより魅力的に見せるように設計されています。このスクリプトは、現在の取引ペア、時間枠、各種時間指標などの重要な情報を、明確かつ目立たないように把握できる方法を提供します。 機能: 取引ペア表示: このスクリプトは、チャートに表示されている現在の取引ペア（例: EUR/USD、BTC/USD）を自動的に検出し、表示します。これにより、トレーダーは常にどの資産を分析しているかを把握でき、間違ったペアに基づいて意思決
FREE
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
ユーティリティ
トレードコピー - 投資家パスワード - コピートレード - MT4 x MT5 クロスプラットフォーム 注: クライアントアカウントがフォローするマスターアカウントに「ミラーコピーマスター」、マスターアカウントがフォローするクライアントアカウントに「ミラーコピークライアント」の両方が必要です ブログ: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 仕組み: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114775 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114844 「ミラー コピー」エキス
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
ユーティリティ
この無料ツールが気に入っていただけましたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！本当にありがとうございます :) 「リスク管理アシスタント」エキスパートアドバイザーコレクションは、様々な市場環境においてリスクを効果的に管理することで、取引戦略を強化するために設計された包括的なツールスイートです。このコレクションは、平均化、スイッチング、ヘッジの3つの主要コンポーネントで構成されており、それぞれが異なる取引シナリオに合わせて独自のメリットを提供します。 このEAは、市場で標準的なリスク管理戦略を発展させたものです。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. 「平均化アシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. 「スイッチングアシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5：
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
ユーティリティ
この無料ツールが気に入っていただけましたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！本当にありがとうございます :) 「リスク管理アシスタント」エキスパートアドバイザーコレクションは、様々な市場環境においてリスクを効果的に管理することで、取引戦略を強化するために設計された包括的なツールスイートです。このコレクションは、平均化、スイッチング、ヘッジの3つの主要コンポーネントで構成されており、それぞれが異なる取引シナリオに合わせて独自のメリットを提供します。 このEAは、市場で標準的なリスク管理戦略を発展させたものです。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. 「平均化アシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. 「スイッチングアシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5：
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
2 (1)
ユーティリティ
MT4バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/91169 MT5バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/110193 ライブシグナル: https://www.mql5.com/ja/signals/2345410 「Smart Trader」トレーディングアシスタント・エキスパートアドバイザーのご紹介。比類のない適応性と最先端のリスク管理戦略により、世界中のプロトレーダーから信頼される究極のツールです。 「Smart Trader」の中核を成すのは、常に変化する市場状況に動的に適応するよう綿密に設計された革新的なリスク管理スイッチングシステムです。静的なリスクパラメータに依存する従来のトレーディングアシスタントとは異なり、「Smart Trader」は高度なアルゴリズムを活用して市場データをリアルタイムで継続的に分析し、リスク管理アプローチをインテリジェントに適応させることで、市場のボラティリティの影響を最小限に抑えながら、利益の可能性を最大化します。 「Smart Trad
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
ユーティリティ
トレードアドバイザー：チャートの習得 プロのトレーダーのための究極のエキスパートアドバイザー（EA）アシスタント バージョン MT4 バージョン | MT5 バージョン | ブログ v.3.0 - Telegram ボット統合 注：MT4 バージョンは MT5 バージョンよりも軽量です トレードアドバイザー：チャートの習得 トレードアドバイザーは、主要な市場分析ツールとトレーダー向けのシームレスな機能を統合することで、トレーディング戦略を強化するように設計された高度なトレーディングアシスタントです。トレードアドバイザーがトレーダーにとって強力な資産となる理由の概要は次のとおりです。 主な機能と利点 1. 供給ゾーンと需要ゾーン：トレードアドバイザーは、ユーザーが重要な供給ゾーンと需要ゾーンを特定できるようにし、市場でのより戦略的な参入ポイントと退出ポイントを確保します。 2. スマートマネーコンセプト：この機能により、トレーダーは市場のトレンドと構造をよりよく理解し、強気、弱気、統合フェーズを明確に特定できます。 3. 公正価値ギャップ検出: Trade Advi
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
ユーティリティ
この無料ツールが気に入っていただけましたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！本当にありがとうございます :) 「リスク管理アシスタント」エキスパートアドバイザーコレクションは、様々な市場環境においてリスクを効果的に管理することで、取引戦略を強化するために設計された包括的なツールスイートです。このコレクションは、平均化、スイッチング、ヘッジの3つの主要コンポーネントで構成されており、それぞれが異なる取引シナリオに合わせて独自のメリットを提供します。 このEAは、市場で標準的なリスク管理戦略を発展させたものです。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. 「平均化アシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. 「スイッチングアシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5：
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
ユーティリティ
この無料ツールが気に入っていただけましたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！本当にありがとうございます :) 「リスク管理アシスタント」エキスパートアドバイザーコレクションは、様々な市場環境においてリスクを効果的に管理することで、取引戦略を強化するために設計された包括的なツールスイートです。このコレクションは、平均化、スイッチング、ヘッジの3つの主要コンポーネントで構成されており、それぞれが異なる取引シナリオに合わせて独自のメリットを提供します。 このEAは、市場で標準的なリスク管理戦略を発展させたものです。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. 「平均化アシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. 「スイッチングアシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5：
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
ユーティリティ
この無料ツールが気に入っていただけましたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！本当にありがとうございます :) 「リスク管理アシスタント」エキスパートアドバイザーコレクションは、様々な市場環境においてリスクを効果的に管理することで、取引戦略を強化するために設計された包括的なツールスイートです。このコレクションは、平均化、スイッチング、ヘッジの3つの主要コンポーネントで構成されており、それぞれが異なる取引シナリオに合わせて独自のメリットを提供します。 このEAは、市場で標準的なリスク管理戦略を発展させたものです。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. 「平均化アシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. 「スイッチングアシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5：
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
ユーティリティ
この無料ツールが気に入っていただけましたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！本当にありがとうございます :) 「リスク管理アシスタント」エキスパートアドバイザーコレクションは、様々な市場環境においてリスクを効果的に管理することで、取引戦略を強化するために設計された包括的なツールスイートです。このコレクションは、平均化、スイッチング、ヘッジの3つの主要コンポーネントで構成されており、それぞれが異なる取引シナリオに合わせて独自のメリットを提供します。 このEAは、市場で標準的なリスク管理戦略を発展させたものです。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. 「平均化アシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. 「スイッチングアシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5：
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 「グランドマスター」EA — スマートインジケーターによる高精度のワンショット取引 面倒な戦略、過剰取引、不必要なリスクにうんざりしていませんか? グランドマスター EA にご挨拶ください。インテリジェントな意思決定によるワンショットワンキルを求めるトレーダー向けに構築された、クリーンで正確、かつ実用的なエキスパートアドバイザーです。 トリプルインジケーターロジックを搭載 グランドマスター EA は次の強力な組み合わせを使用します: ブルパワー – 強気の勢いを検出して、強い側に乗ることができます。 CCI (コモディティチャネルインデックス) – 買われすぎ/売られすぎのゾーンを特定して、転換点やブレイクアウトを捉えます。 ボリンジャー バンド – ボラティリティを測定して罠を回避し、正当な市場の動きを捉えます。 ランダムなエントリーはありません。
Liquidity Side
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 流動性サイド EA – 機関投資家の流動性に基づくスマート エントリー 流動性サイドは、機関投資家が最も取引する可能性のある市場の隠れた流動性領域を検出するように設計された自動エキスパート アドバイザーです。テクニカル インジケーターとリアルタイム ニュース フィルターを組み合わせることで、この EA は市場のノイズを回避し、効率的で正確なエントリーに集中できます。 主な機能 スマート流動性検出 この EA は、重要な流動性ゾーンを識別するために、いくつかのインジケーターを組み合わせています: サポートとレジスタンス – 価格アクションと履歴レベルに基づく 移動平均 – トレンドの方向と蓄積領域を確認する RSI – 価格が重要なゾーンに触れたときの追加確認として 実行戦略 価格が流動性ゾーンに達し、確認信号がある場合にエントリーが行われます 自動
Volatility Switching
Agus Santoso
エキスパート
MT4： https://www.mql5.com/ja/market/product/88159 MT5： https://www.mql5.com/ja/market/product/104672 「ボラティリティ スイッチング」は、動的な市場環境でポジションを最適化しようとするトレーダー向けに細心の注意を払って設計された高度なエキスパートアドバイザー (EA) です。 この EA は、市場のボラティリティを認識し、戦略を動的に調整してリスクを軽減し、収益性を高めるという原則に基づいて動作します。 「ボラティリティ・スイッチング」は、ボラティリティを重視したオープン・ポジション手法を採用し、高度なスイッチング・リスク管理システムを組み込むことにより、多様な市場状況を自信を持ってナビゲートするための包括的なソリューションをトレーダーに提供します。 主な特徴: ボラティリティの検出: 「ボラティリティ・スイッチング」は、市場のボラティリティの変化をリアルタイムで正確に検出できる堅牢なアルゴリズムを搭載しています。 価格変動、ボラティリティバンド、履歴データなどのさ
Fibo SnR
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 最先端の「Fibo SnR」エキスパート アドバイザーのご紹介 – 究極のトレーディング コンパニオン! 最新かつ最も洗練されたエキスパート アドバイザー (EA)、「Fibo SnR」エキスパート アドバイザーでトレーディング体験に革命を起こしましょう。この画期的なツールは、高度なアルゴリズムのパワーとフィボナッチ レベルの不朽の原則を活用して、トレーディングの取り組みにおいて比類のない正確性と精度を提供します。 主な機能: 1. 適応型フィボナッチ分析: 「Fibo SnR」エキスパート アドバイザーは、市場のボラティリティと価格変動に基づいてフィボナッチ リトレースメント レベルとエクステンション レベルを動的に調整する適応型アルゴリズムを採用しています。これにより、EA は変化する市場状況に適応し、エントリー ポイントとエグジット ポイントを驚く
Wayang
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 「Wayang EA」 - トレンドと S/R 精度を備えたスマートな取引 概要 「Wayang EA」は、保留注文戦略とサポートとレジスタンス、トレンド分析を組み合わせて、市場で最高の機会を捉えるスマートなエキスパートアドバイザーです。さまざまな市場状況でテストされたアルゴリズムを使用して構築されたこの EA は、自動取引実行の一貫性、柔軟性、および高精度を求めるトレーダーに適しています。 主な機能: 保留注文戦略 - 戦略的なポイントに買いストップ/売りストップを配置して、高い確率でブレイクアウトを捉えます。 サポートとレジスタンス取引 - 重要なエリアをエントリーゾーンとエグジットゾーンとして利用して、実行精度を高めます。 トレンドベースの実行 – トレンド分析を使用して、主要な価格変動方向に従ってエントリーを確実にします。
KingKong MT4
Agus Santoso
エキスパート
MT4バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/90077 MT5バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/103136 「KingKong」エキスパートアドバイザー (EA) は、外国為替市場向けに設計された洗練された取引アルゴリズムであり、市場の流動性が高まる期間に有効になるブレイクアウト戦略を活用しています。 この EA は、取引量が急増したときに発生する大きな価格変動を利用するように作られており、市場活動の最適な瞬間に取引が実行されるようにします。 主な特徴: ブレイクアウト戦略: 市場の流動性の検出: KingKong は、高度なアルゴリズムを採用して市場の流動性をリアルタイムで監視します。 これは、多くの場合、大きな価格変動の前兆となる、出来高が増加する期間を特定します。 ブレイクアウトの特定: このような流動性の高い期間中、KingKong は過去のデータとテクニカル指標に基づいて潜在的なブレイクアウト ポイントを特定します。 EA は、偽のブレイクア
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
エキスパート
MT4バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/90091 MT5バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/93707 「マルチペア通貨強さメーター」エキスパートアドバイザー（EA）は、包括的な市場分析と堅牢なリスク管理技術を通じて取引戦略を最適化したい外国為替トレーダーのために設計された高度な取引ツールです。 この EA は通貨強さの方法を利用しており、現在オープンしているポジションに基づいて、さまざまな通貨ペアの相対的な強さと弱さを明確に示します。 詳細な説明は次のとおりです。 概要 「マルチペア通貨強さメーター」EAは、複数のペアにわたるさまざまな通貨の強さを動的に分析する自動取引システムです。 オープンポジションを評価することで、通貨の強弱によって収益性の高い取引が可能となる取引機会を特定します。 EA には、未決注文の平均化などの高度なリスク管理機能が装備されており、市場のボラティリティに対するバランスの取れた制御されたエクスポージャーを確保します。 主な特長 通貨強弱
Dynamite Breakout
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/90165 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA - スマートなボラティリティベースのトレーディング アルゴリズム 概要 Dynamite Breakout EA は、日中の価格変動に基づいてブレイクアウト ゾーンを動的に特定することで、市場のボラティリティを最大限活用するように設計された高度なエキスパート アドバイザーです。この EA は、その日の高値と安値に関連してリアルタイムの価格アクションを分析し、潜在的な取引領域をインテリジェントに計算します。スマートな保留注文を実装することで、定義済みのリスク管理による最適な取引エントリを保証します。 トレーディング ロジックとメカニズム 1. ダイナミック レンジ計算 稼働時間中、EA は現在の価格を継続的に監視し、実行中の価格とその日の高値と安値の間の距離を計算します。 目的は、価格が当日の高値または安値のどちらに近い
No Marti No Party
Agus Santoso
エキスパート
MT4バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/90395 MT5バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/99545 積極的な取引戦略の典型である「No Marti No Party」Expert Advisor (EA) をご紹介します。 この EA は、大幅な利益または大幅な損失につながる可能性のあるハイリスク、ハイリターンの原則に基づいて動作するため、気弱な人向けではありません。 名前がすべてを物語っています。マーチンゲール戦略がこの EA の中核です。 損失を回復し、その過程で利益を上げることを目指して、負けた取引を積極的に倍増させるように設計されています。 ただし、このアプローチには鋼の神経と、潜在的なドローダウンに耐えるための多額の口座残高が必要です。 この EA の使用を検討する前に、資本要件が最小限の口座タイプである Cent 口座で広範囲にテストすることが重要です。 これにより、トレーダーはそのパフォーマンスを測定し、その激しい取引スタイルに対処できるかど
フィルタ:
Qing Long Yang
1924
Qing Long Yang 2024.10.25 18:53 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Agus Santoso
35704
開発者からの返信 Agus Santoso 2024.10.25 18:54
Thank you Sir
レビューに返信