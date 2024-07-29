Marti Lovers
- エキスパート
- Agus Santoso
- バージョン: 1.5
- アップデート済み: 12 1月 2026
- アクティベーション: 5
Marti Lovers EA — マルチロジック・マーチンゲール＆リカバリー + 緊急ヘッジ
Marti Lovers EAは、マーチンゲール/リカバリー戦略をベースにしたエキスパートアドバイザーです。複数のロジックモード（0～6）で動作し、段階的なエントリー、ロット倍増、pipステップ設定、そして利益目標（資金/資産）に基づく自動決済を管理します。このEAは、ポジション管理と日次/口座目標に重点を置いた半自動システムを求めるトレーダーに最適です。
このEAは、以下の機能を備えています。
市場が不利な方向に動いた際にポジションを追加する（リカバリー/マーチンゲール）
目標額に達した際に自動的に利益を確定する
保有資産額が目標額に達した際に全てのポジションを決済する
異なるマジックナンバーを用いて複数のロジックセット（0～6）を実行する
特定のドローダウン条件が発生した場合（パラメータ設定による）に緊急ヘッジモードを実行する
注：マーチンゲールには高いリスクが伴います。ライブ口座で使用する前に、リスクを十分に理解してください。
主な機能
マルチロジック取引 (0～6)
各ロジックは異なるパラメータ（ロット、乗数、ピップステップ、TP、時間枠など）を設定できます。
各ロジックに個別のマジックナンバーを設定可能 → 効率的な注文管理
マーチンゲール/リカバリーシステム
ロット乗数を使用した段階的なポジション追加
ピップステップ（ポジション間の距離）を使用したエントリー距離の制御
時間フィルター
EAは指定された取引時間のみ動作します
特定のボラティリティ時間帯/ニュースによる急上昇を回避できます（設定によります）
利益確定/決済システム
利益目標（TPマネー/総利益）で全ポジションを決済
TPエクイティモード：口座利益がエクイティ目標に達した時点で全ポジションを決済
緊急ヘッジモード（ロジック06）
以下の場合にヘッジポジションをオープンします：
ドローダウン要件を満たす（パラメータによる）
最小ポジション数を満たす
許可された時間枠内
チャート情報
買い/売りポジションと推定実行時間の概要情報利益
仕組みの概要
EAは、アクティブロジックと時間枠に基づいてエントリー条件を監視します。最初の注文がオープンの場合、EAはPipStepとLotMultiplierの設定に従ってポジションを追加することで利益を回復します。
利益合計が目標値に達すると、EAはポジションをクローズします（Close All）。
市場状況が悪化し、ドローダウン要件を満たした場合、EAは追加の保護として緊急ヘッジ（特殊ロジック）を実行できます（保証ではありません）。
ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした