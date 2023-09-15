Magnifier Ruler Crosshair
El indicador tiene tres herramientas principales: lupa (gráfico con zoom), regla (escalas de tiempo y precio) y punto de mira. Puedes moverlo con el mouse y personalizar diferentes formatos de visualización, personalizar el tamaño y el color de cada elemento.
La Lupa (gráfico de zoom) le permite mostrar velas de cualquier período de tiempo y en diferentes escalas. Teclas de acceso rápido predeterminadas: 'Q' - período de tiempo más alto, 'A' - período de tiempo más bajo, 'W' - disminuir el tamaño de la vela, 'S' - aumentar el tamaño de la vela, 'Z' - mostrar/ocultar gráfico de zoom
La escala de tiempo marca el gráfico según períodos de tiempo redondos. Puede establecer un cambio de hora para poder ver su hora local en la báscula, no la hora del corredor (por lo que se muestra su hora local en su gráfico en lugar de la hora MT). El formato de hora se puede configurar en 24 o 12 horas. Tecla de acceso rápido 'T': muestra/oculta la escala de tiempo.
La Escala de Precios marca el gráfico verticalmente. Puede configurar el formato para mostrar números y redondear precios. Tecla de acceso rápido 'P': muestra/oculta la escala de precios.
El punto de mira puede mostrar el precio, el tiempo, el número de barras, el número de puntos, el porcentaje, el beneficio calculado según el lote especificado (beneficio por lote), el lote calculado según la cantidad de dinero especificada (lote por riesgo). Tecla de acceso rápido 'C': muestra/oculta la mira. Si el monto se calcula incorrectamente, intente habilitar el parámetro "Recalcular ganancias si la moneda del símbolo difiere de la moneda de la cuenta".
La barra de información es una ventana emergente que muestra información sobre la vela. Además del formato OHLC estándar, puede elegir el formato de hora, ver el tamaño del cuerpo y las sombras de la vela (en puntos, porcentajes y dinero) y el cambio porcentual en el precio. Tecla de acceso rápido 'B' por defecto.
Para habilitar/deshabilitar básculas MT estándar, se especifica la tecla de acceso rápido 'M'.
Parámetros
Show Crosshair — Mostrar punto de mira
Show Time Scale — Mostrar escala de tiempo
Show Price Scale — Mostrar escala de precios
Show Zoom chart — Mostrar gráfico de zoom
Hide MT's Time Scale — Ocultar escala de tiempo de MT
Hide MT's Price Scale — Ocultar escala de precios de MT
Hide MT's Crosshair — Ocultar la mira de MT
Always show mouse on the Scales — Mostrar siempre el ratón en la báscula.
Numbers format — Formato de números:
- 12345.00
- 12345,00
- 12 345.00
- 12 345,00
- 12,345.00
- 12.345,00
Allow to move Scales manually — Permitir mover escalas manualmente
Ink color (None-default) — Color de tinta (ninguno predeterminado)
BG color (None-default) — Color BG (ninguno predeterminado)
Ink Select — Seleccionar tinta
BG Select — Seleccionar glucemia
Transparency (0-255) — Transparencia (0-255)
Color scheme — Esquema de colores
- - - - -- ---- Punto de mira (Crosshair) ---- -- - -
Show price text — Mostrar texto de precio
Show bars text — Mostrar texto de barras
Show points text — Mostrar texto de puntos
Show percentage text — Mostrar texto de porcentaje
Show Volume text — muestra la cantidad de volumen
Always show hh:mm text — Mostrar siempre texto hh:mm
Always show price on the Crosshair — Mostrar siempre el precio en la mira
Show 'Profit by Lot' — este parámetro calculará el beneficio según el valor del lote especificado.
Lot to calculate 'Profit by Lot' — Lote para calcular 'Beneficio por lote'
Decimal places for calculating 'Profit by Lot' — Lugares decimales para calcular 'Beneficio por lote'
Show 'Lot by Money' — este parámetro calculará el tamaño del lote necesario para ganar una determinada cantidad de dinero.
Money to calculate 'Lot by Money' — Dinero para calcular 'Lote por Dinero'
Decimal places for calculating 'Lot by Money' — Lugares decimales para calcular 'Lote por dinero'
Recalc Profit if Symbol currency differs from Account currency — Vuelva a calcular la ganancia si la moneda del símbolo difiere de la moneda de la cuenta
Color — Color
Width — Ancho
Style — Estilo
Font name — Nombre de la fuente
Font size — Tamaño de fuente
- - - -- ---- Escala de tiempo (Time Scale) ---- -- - -
Time Scale mode — Modo de escala de tiempo:
- usual — habitual
- advanced — avanzado
Hours offset (shift of your time from the broker's time +/-) — Compensación de horas (cambio de su tiempo respecto del tiempo del corredor +/-)
Minutes offset (shift of your time from the broker's time +/-) — Compensación de minutos (desplazamiento de su tiempo respecto del tiempo del corredor +/-)
Mouse Date format — Formato de fecha del ratón:
- disable — desactivar
- dd Mon — dd lunes
- Mon dd — lun dd
- dd Mon yyyy — dd lun aaaa
- Mon dd yyyy — lun dd aaaa
- yyyy.mm.dd — aaaa.mm.dd
- yyyy.dd.mm — aaaa.dd.mm
- yyyy — yyyy
Mouse Time format — Formato de hora del ratón:
- disable — desactivar
- 12-hour clock — reloj de 12 horas
- 24-hour clock — Reloj de 24 horas
Scale First Date format — Formato de primera fecha de escala
Scale Next Date format — Escalar formato de fecha siguiente
Scale Time format — Formato de escala de tiempo
Precise time scale — Escala de tiempo precisa
Use a fixed scale to adjust the height of the candles — Utilice una escala fija para ajustar la altura de las velas.
Font style. Mouse — Estilo de fuente. Ratón
Font style. Scale First Date — Estilo de fuente. Escala Primera Fecha
Font style. Scale Next Date — Estilo de fuente. Escala Próxima Fecha
Font style. Scale Time — Estilo de fuente. Escala de tiempo
Font name — Nombre de la fuente
Font size — Tamaño de fuente
Position on chart — Posición en el gráfico
Y-offset (pix) — Desplazamiento Y (pixel)
Color odd (None-off) — Color impar (ninguno apagado)
Color even (None-off) — Color uniforme (ninguno apagado)
- - - - -- ---- Escala de precios (Price Scale) ---- -- - -
Round numbers — Números redondos: redondeo de los valores de los precios en la escala, en el automóvil o en un valor determinado.
Round nums. Font name — Números redondos. Nombre de la fuente
Round nums. Font size — Números redondos. Tamaño de fuente
Round nums. Font style — Números redondos. Estilo de fuente
Round nums. Min space between lines (font size height) — Números redondos. Espacio mínimo entre líneas (altura del tamaño de fuente)
Small nums. Font name — Números pequeños. Nombre de la fuente
Small nums. Font size (0-off) — Números pequeños. Tamaño de fuente (0-off)
Small nums. Font style — Números pequeños. Estilo de fuente
Small nums. Min space between lines (font size height) — Números pequeños. Espacio mínimo entre líneas (altura del tamaño de fuente)
Subwindow. Font name — Subventana. Nombre de la fuente
Subwindow. Font size (0-off) — Subventana. Tamaño de fuente (0-off)
Subwindow. Font style — Subventana. Estilo de fuente
Subwindow. Min space between lines (font size height) — Subventana. Espacio mínimo entre líneas (altura del tamaño de fuente)
Ask. Font name — Preguntar. Nombre de la fuente
Ask. Font size (0-off) — Preguntar. Tamaño de fuente (0-off)
Ask. Font style — Preguntar. Estilo de fuente
Bid. Font name — Licitación. Nombre de la fuente
Bid. Font size (0-off) — Licitación. Tamaño de fuente (0-off)
Bid. Font style — Licitación. Estilo de fuente
Position on chart — Posición en el gráfico
X-offset (pix) — Desplazamiento X (fotografía)
- - - - -- ---- Gráfico de zoom (Zoom Chart) ---- -- - -
Candle size — Tamaño de la vela
Width (pix) — Ancho (píxeles)
Height (pix) — Altura (foto)
Font size (0-off) — Tamaño de fuente (0-off)
Transparency (0-255) — Transparencia (0-255)
Color Candle Up — Vela de color arriba
Color Candle Down — Vela de color abajo
Chart position (relative to the mouse) — Posición del gráfico (en relación con el mouse)
Chart Y-offset (relative to the mouse +/-, pix) — Desplazamiento Y del gráfico (en relación con el mouse +/-, pix)
Draw timeframe separator — Dibujar separador de plazos
Default TF — TF predeterminado
Date format — Formato de fecha
Time format — Formato de tiempo
- - - - -- ---- Teclas de acceso rápido (Hotkeys) ---- -- - -
Enable Hotkeys — Habilitar teclas de acceso rápido del indicador.
Crosshair — Punto de mira: 'C' predeterminada.
Price Scale — Escala de precios: 'P' predeterminada.
Time Scale — Escala de tiempo: 'T' predeterminada.
MT's Price Scale — Escala de precios de MT: predeterminada 'M'.
MT's Time Scale — Escala de tiempo de MT: predeterminada 'M'.
Zoom Chart — Gráfico de zoom: 'Z' predeterminada.
Zoom Chart. Higher TF — Gráfico de zoom. TF más alto: 'Q' predeterminada.
Zoom Chart. Lower TF — Gráfico de zoom. TF inferior: 'A' predeterminada.
Zoom Chart. Decreasing candle size — Gráfico de zoom. Tamaño de vela decreciente: 'W' predeterminada.
Zoom Chart. Increasing candle size — Gráfico de zoom. Aumento del tamaño de la vela: 'S' predeterminada.
I have to agree with both the comments below as this is very well done. Thank you.