Magnifier Ruler Crosshair

El indicador tiene tres herramientas principales: lupa (gráfico con zoom), regla (escalas de tiempo y precio) y punto de mira. Puedes moverlo con el mouse y personalizar diferentes formatos de visualización, personalizar el tamaño y el color de cada elemento.





La Lupa (gráfico de zoom) le permite mostrar velas de cualquier período de tiempo y en diferentes escalas. Teclas de acceso rápido predeterminadas: 'Q' - período de tiempo más alto, 'A' - período de tiempo más bajo, 'W' - disminuir el tamaño de la vela, 'S' - aumentar el tamaño de la vela, 'Z' - mostrar/ocultar gráfico de zoom

Puede encontrar la demostración más reciente en la página de comentarios. → La versión demo solo funciona con el par USDJPY.

La escala de tiempo marca el gráfico según períodos de tiempo redondos. Puede establecer un cambio de hora para poder ver su hora local en la báscula, no la hora del corredor (por lo que se muestra su hora local en su gráfico en lugar de la hora MT). El formato de hora se puede configurar en 24 o 12 horas. Tecla de acceso rápido 'T': muestra/oculta la escala de tiempo.





La Escala de Precios marca el gráfico verticalmente. Puede configurar el formato para mostrar números y redondear precios. Tecla de acceso rápido 'P': muestra/oculta la escala de precios.





El punto de mira puede mostrar el precio, el tiempo, el número de barras, el número de puntos, el porcentaje, el beneficio calculado según el lote especificado (beneficio por lote), el lote calculado según la cantidad de dinero especificada (lote por riesgo). Tecla de acceso rápido 'C': muestra/oculta la mira. Si el monto se calcula incorrectamente, intente habilitar el parámetro "Recalcular ganancias si la moneda del símbolo difiere de la moneda de la cuenta".



La barra de información es una ventana emergente que muestra información sobre la vela. Además del formato OHLC estándar, puede elegir el formato de hora, ver el tamaño del cuerpo y las sombras de la vela (en puntos, porcentajes y dinero) y el cambio porcentual en el precio. Tecla de acceso rápido 'B' por defecto.





Para habilitar/deshabilitar básculas MT estándar, se especifica la tecla de acceso rápido 'M'.









Parámetros

Show Crosshair — Mostrar punto de mira

Show Time Scale — Mostrar escala de tiempo

Show Price Scale — Mostrar escala de precios

Show Zoom chart — Mostrar gráfico de zoom

Hide MT's Time Scale — Ocultar escala de tiempo de MT

Hide MT's Price Scale — Ocultar escala de precios de MT

Hide MT's Crosshair — Ocultar la mira de MT

Always show mouse on the Scales — Mostrar siempre el ratón en la báscula.

Numbers format — Formato de números:

12345.00

12345,00

12 345.00

12 345,00

12,345.00

12.345,00

Allow to move Scales manually — Permitir mover escalas manualmente

Ink color (None-default) — Color de tinta (ninguno predeterminado)

BG color (None-default) — Color BG (ninguno predeterminado)

Ink Select — Seleccionar tinta

BG Select — Seleccionar glucemia

Transparency (0-255) — Transparencia (0-255)

Color scheme — Esquema de colores





- - - - -- ---- Punto de mira (Crosshair) ---- -- - -

Show price text — Mostrar texto de precio

Show bars text — Mostrar texto de barras

Show points text — Mostrar texto de puntos

Show percentage text — Mostrar texto de porcentaje

Show Volume text — muestra la cantidad de volumen

Always show hh:mm text — Mostrar siempre texto hh:mm

Always show price on the Crosshair — Mostrar siempre el precio en la mira

Show 'Profit by Lot' — este parámetro calculará el beneficio según el valor del lote especificado.

Lot to calculate 'Profit by Lot' — Lote para calcular 'Beneficio por lote'

Decimal places for calculating 'Profit by Lot' — Lugares decimales para calcular 'Beneficio por lote'

Show 'Lot by Money' — este parámetro calculará el tamaño del lote necesario para ganar una determinada cantidad de dinero.

Money to calculate 'Lot by Money' — Dinero para calcular 'Lote por Dinero'

Decimal places for calculating 'Lot by Money' — Lugares decimales para calcular 'Lote por dinero'

Recalc Profit if Symbol currency differs from Account currency — Vuelva a calcular la ganancia si la moneda del símbolo difiere de la moneda de la cuenta

Color — Color

Width — Ancho

Style — Estilo

Font name — Nombre de la fuente

Font size — Tamaño de fuente





- - - -- ---- Escala de tiempo (Time Scale) ---- -- - -

Time Scale mode — Modo de escala de tiempo:

usual — habitual

advanced — avanzado

Hours offset (shift of your time from the broker's time +/-) — Compensación de horas (cambio de su tiempo respecto del tiempo del corredor +/-)

Minutes offset (shift of your time from the broker's time +/-) — Compensación de minutos (desplazamiento de su tiempo respecto del tiempo del corredor +/-)

Mouse Date format — Formato de fecha del ratón:

disable — desactivar

dd Mon — dd lunes

Mon dd — lun dd

dd Mon yyyy — dd lun aaaa

Mon dd yyyy — lun dd aaaa

yyyy.mm.dd — aaaa.mm.dd

yyyy.dd.mm — aaaa.dd.mm

yyyy — yyyy

Mouse Time format — Formato de hora del ratón:

disable — desactivar

12-hour clock — reloj de 12 horas

24-hour clock — Reloj de 24 horas

Scale First Date format — Formato de primera fecha de escala

Scale Next Date format — Escalar formato de fecha siguiente

Scale Time format — Formato de escala de tiempo

Precise time scale — Escala de tiempo precisa

Use a fixed scale to adjust the height of the candles — Utilice una escala fija para ajustar la altura de las velas.

Font style. Mouse — Estilo de fuente. Ratón

Font style. Scale First Date — Estilo de fuente. Escala Primera Fecha

Font style. Scale Next Date — Estilo de fuente. Escala Próxima Fecha

Font style. Scale Time — Estilo de fuente. Escala de tiempo

Font name — Nombre de la fuente

Font size — Tamaño de fuente

Position on chart — Posición en el gráfico

Y-offset (pix) — Desplazamiento Y (pixel)

Color odd (None-off) — Color impar (ninguno apagado)

Color even (None-off) — Color uniforme (ninguno apagado)





- - - - -- ---- Escala de precios (Price Scale) ---- -- - -

Round numbers — Números redondos: redondeo de los valores de los precios en la escala, en el automóvil o en un valor determinado.

Round nums. Font name — Números redondos. Nombre de la fuente

Round nums. Font size — Números redondos. Tamaño de fuente

Round nums. Font style — Números redondos. Estilo de fuente

Round nums. Min space between lines (font size height) — Números redondos. Espacio mínimo entre líneas (altura del tamaño de fuente)

Small nums. Font name — Números pequeños. Nombre de la fuente

Small nums. Font size (0-off) — Números pequeños. Tamaño de fuente (0-off)

Small nums. Font style — Números pequeños. Estilo de fuente

Small nums. Min space between lines (font size height) — Números pequeños. Espacio mínimo entre líneas (altura del tamaño de fuente)

Subwindow. Font name — Subventana. Nombre de la fuente

Subwindow. Font size (0-off) — Subventana. Tamaño de fuente (0-off)

Subwindow. Font style — Subventana. Estilo de fuente

Subwindow. Min space between lines (font size height) — Subventana. Espacio mínimo entre líneas (altura del tamaño de fuente)

Ask. Font name — Preguntar. Nombre de la fuente

Ask. Font size (0-off) — Preguntar. Tamaño de fuente (0-off)

Ask. Font style — Preguntar. Estilo de fuente

Bid. Font name — Licitación. Nombre de la fuente

Bid. Font size (0-off) — Licitación. Tamaño de fuente (0-off)

Bid. Font style — Licitación. Estilo de fuente

Position on chart — Posición en el gráfico

X-offset (pix) — Desplazamiento X (fotografía)





- - - - -- ---- Gráfico de zoom (Zoom Chart) ---- -- - -

Candle size — Tamaño de la vela

Width (pix) — Ancho (píxeles)

Height (pix) — Altura (foto)

Font size (0-off) — Tamaño de fuente (0-off)

Transparency (0-255) — Transparencia (0-255)

Color Candle Up — Vela de color arriba

Color Candle Down — Vela de color abajo

Chart position (relative to the mouse) — Posición del gráfico (en relación con el mouse)

Chart Y-offset (relative to the mouse +/-, pix) — Desplazamiento Y del gráfico (en relación con el mouse +/-, pix)

Draw timeframe separator — Dibujar separador de plazos

Default TF — TF predeterminado

Date format — Formato de fecha

Time format — Formato de tiempo





- - - - -- ---- Teclas de acceso rápido (Hotkeys) ---- -- - -

Enable Hotkeys — Habilitar teclas de acceso rápido del indicador.

Crosshair — Punto de mira: 'C' predeterminada.

Price Scale — Escala de precios: 'P' predeterminada.

Time Scale — Escala de tiempo: 'T' predeterminada.

MT's Price Scale — Escala de precios de MT: predeterminada 'M'.

MT's Time Scale — Escala de tiempo de MT: predeterminada 'M'.

Zoom Chart — Gráfico de zoom: 'Z' predeterminada.

Zoom Chart. Higher TF — Gráfico de zoom. TF más alto: 'Q' predeterminada.

Zoom Chart. Lower TF — Gráfico de zoom. TF inferior: 'A' predeterminada.

Zoom Chart. Decreasing candle size — Gráfico de zoom. Tamaño de vela decreciente: 'W' predeterminada.

Zoom Chart. Increasing candle size — Gráfico de zoom. Aumento del tamaño de la vela: 'S' predeterminada.