Magnifier Ruler Crosshair

5
Индикатор имеет три основных инструмента: шкалы Времени и Цены, Увеличитель (всплывающий чарт) и Пересечение. Вы можете перемещать всё это с помощью мышки и настраивать различные форматы отображения, размер и цвет каждого элемента.

Увеличитель (всплывающий чарт) позволяет отображать свечи с любого таймфрейма и разным масштабом. Горячие клавиши по умолчанию:  'Q'-увеличить таймфрейм, 'A'-уменьшить таймфрейм, 'W'-уменьшить масштаб свечей, 'S'-увеличить масштаб свечей,'Z'-показать/скрыть всплывающий чарт.

Шкала Времени размечает чарт по круглым отрезкам времени. Вы можете задать сдвиг времени чтобы видеть на шкале ваше локальное время, а не время брокера. Формат времени может быть установлен как 24-часовый так и 12-часовый. Горячая клавиша 'T'-показать/скрыть шкалу времени.

Шкала Цены размечает чарт вертикально. Вы можете задать формат отображения цифр и округление цен. Горячая клавиша 'P'-показать/скрыть ценовую шкалу.

Пересечение (указатель) может показывать цену, время, количество баров, количество пунктов, процентную разницу, профит рассчитанный согласно указанному лоту, лот рассчитанный согласно указанной сумме денег. Горячая клавиша 'C'-показать/скрыть пересечение.
Если сумма рассчитывается неправильно, то попробуйте включить параметр "Recalc Profit if Symbol currency differs from Account currency".

Bar Information — всплывающее окно, показывающее информацию о свече. Помимо стандартного OHLC, можно выбрать формат времени, посмотреть размер тела и теней свечи (в пунктах, процентах и ​​деньгах), а также процентное изменение цены. Горячая клавиша 'B' по умолчанию.

Для отключения/включени стандартных МТ-шкал задана горячая клавиша 'M'.

Вы можете найти последнюю демо-версию на странице с комментариями. Эта версия работает только на одной паре USDJPY.
Отзывы 4
katototo
1066
katototo 2023.12.31 23:23 
 

I have to agree with both the comments below as this is very well done. Thank you.

Yusuf Hamzah
871
Yusuf Hamzah 2023.12.28 15:48 
 

A self-explanatory tool. A must have. Only one word "Perfect" utility. Well done!

Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Индикаторы
Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Индикаторы
Представляем вашему вниманию индикатор "Счётчик закрытия свечи", который станет вашим незаменимым помощником в мире трейдинга. Вот почему знание того, когда свеча закроется, может помочь: Если вы любите торговать, используя свечные паттерны, то вы будете знать, когда свеча будет закрыта. Этот индикатор позволит вам проверить, сформировался ли известный шаблон и есть ли возможность торговли. Индикатор поможет вам подготовиться к открытию рынка и закрытию рынка. Вы можете установить таймер, чтобы
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Утилиты
Советник TradePilot для MetaTrader 4 TradePilot — это мощный и удобный в использовании советник для MetaTrader 4 , созданный для упрощения торговли и управления рисками. Благодаря профессиональной графической панели, автоматическому расчету лота по риску и интеллектуальным функциям управления сделками, TradePilot позволяет трейдерам сосредоточиться на стратегии, а советник берет на себя точность исполнения. Преимущества Простой интерфейс : Чистая графическая панель с кнопками и горячими кл
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Индикаторы
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Эксперты
Робот скальпер для таймфрейма M5. Торгует на валютной паре GBPUSD. Этот робот был специально разработан компанией профессиональных трейдеров для торговли на фунте стерлинге. Робот примерно открывает от 5 до 15 торговых сделок каждый день. Лучше всего торгует с брокерами у которых низкий спред по GBPUSD до 10 пунктов. Рекомендуемы минимальный депозит для старта от 500$ и больше. Преимущества: не использует мартингейл. не сеточник. каждая сделка имеет стоплосс. профессиональный бот специально для
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Эксперты
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Unlimited Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Утилиты
Unlimited Binary Options Copier Remote это мощный инструмент для удаленного копирования сделок по бинарным опционам между несколькими счетами, расположенными удаленно, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, позволяющее поделиться своими сделками по бинарным опционам с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайд
