Magnifier Ruler Crosshair

Индикатор имеет три основных инструмента: шкалы Времени и Цены, Увеличитель (всплывающий чарт) и Пересечение. Вы можете перемещать всё это с помощью мышки и настраивать различные форматы отображения, размер и цвет каждого элемента.





Увеличитель (всплывающий чарт) позволяет отображать свечи с любого таймфрейма и разным масштабом. Горячие клавиши по умолчанию: 'Q'-увеличить таймфрейм, 'A'-уменьшить таймфрейм, 'W'-уменьшить масштаб свечей, 'S'-увеличить масштаб свечей,'Z'-показать/скрыть всплывающий чарт.





Шкала Времени размечает чарт по круглым отрезкам времени. Вы можете задать сдвиг времени чтобы видеть на шкале ваше локальное время, а не время брокера. Формат времени может быть установлен как 24-часовый так и 12-часовый. Горячая клавиша 'T'-показать/скрыть шкалу времени.





Шкала Цены размечает чарт вертикально. Вы можете задать формат отображения цифр и округление цен. Горячая клавиша 'P'-показать/скрыть ценовую шкалу.





Пересечение (указатель) может показывать цену, время, количество баров, количество пунктов, процентную разницу, профит рассчитанный согласно указанному лоту, лот рассчитанный согласно указанной сумме денег. Горячая клавиша 'C'-показать/скрыть пересечение.

Если сумма рассчитывается неправильно, то попробуйте включить параметр "Recalc Profit if Symbol currency differs from Account currency".



Bar Information — всплывающее окно, показывающее информацию о свече. Помимо стандартного OHLC, можно выбрать формат времени, посмотреть размер тела и теней свечи (в пунктах, процентах и ​​деньгах), а также процентное изменение цены. Горячая клавиша 'B' по умолчанию.





Для отключения/включени стандартных МТ-шкал задана горячая клавиша 'M'.





Вы можете найти последнюю демо-версию на странице с комментариями. Эта версия работает только на одной паре USDJPY.