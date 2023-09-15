Magnifier Ruler Crosshair

5
该指标具有三个主要工具：放大镜（缩放图表）、标尺（时间和价格刻度）和十字准线。 您可以用鼠标移动它并自定义不同的显示格式，自定义每个元素的大小和颜色。

放大镜（缩放图表）允许您显示任何时间范围和不同比例的蜡烛。 默认热键：“Q”- 更高的时间范围，“A”- 更低的时间范围，“W”- 减小蜡烛尺寸，“S”- 增加蜡烛尺寸，“Z”- 显示/隐藏缩放图表
您可以在评论页面找到最新的演示。 → 演示版仅适用于 USDJPY 货币对.
时间刻度根据时间周期标记图表。 您可以设置时移，以便您可以在刻度上看到您的当地时间，而不是经纪商的时间（因此它会在图表上显示您的当地时间，而不是 MT 时间）。 时间格式可以设置为 24 小时制或 12 小时制。 热键“T”- 显示/隐藏时间刻度。

价格刻度垂直标记图表。 您可以设置显示数字和四舍五入价格的格式。 热键“P”- 显示/隐藏价格等级。

十字线可以显示价格、时间、柱数、点数、百分比、根据指定手数计算的利润（按手数计算的利润）、根据指定金额计算的手数（按风险手数）。 热键“C”- 显示/隐藏十字准线。 如果金额计算不正确，请尝试启用“如果符号货币与账户货币不同，则重新计算利润”参数。

柱状图信息是一个弹出窗口，显示有关蜡烛的信息。除了标准 OHLC 之外，您还可以选择时间格式、查看蜡烛主体和阴影的大小（以点数、百分比和金额表示）以及价格的百分比变化。默认热键为“B”。

要禁用/启用标准 MT 比例，请指定热键“M”。


参数

Show Crosshair — 显示十字线
Show Time Scale — 显示时间刻度
Show Price Scale — 显示价格表
Show Zoom chart — 显示缩放图表
Hide MT's Time Scale — 隐藏 MT 的时间刻度
Hide MT's Price Scale — 隐藏 MT 的价格等级
Hide MT's Crosshair — 隐藏 MT 的十字线
Always show mouse on the Scales — 始终将鼠标显示在秤上
Numbers format — 数字格式：
  • 12345.00
  • 12345,00
  • 12 345.00
  • 12 345,00
  • 12,345.00
  • 12.345,00
Allow to move Scales manually — 允许手动移动秤
Ink color (None-default) — 墨水颜色（非默认）
BG color (None-default) — 背景色（非默认）
Ink Select — 墨水选择
BG Select — 背景选择
Transparency (0-255) — 透明度（0-255）
Color scheme — 配色方案

-     - - - -- ---- 十字线 (Crosshair) ---- -- - -
Show price text — 显示价格文字
Show bars text — 显示栏文字
Show points text — 显示点文本
Show percentage text — 显示百分比文本
Show Volume text — 显示音量
Always show hh:mm text — 始终显示 hh:mm 文本
Always show price on the Crosshair — 始终在十字线上显示价格
Show 'Profit by Lot' — 此参数将根据指定手数计算利润。
Lot to calculate 'Profit by Lot' — 用于计算“按手利润”的手数
Decimal places for calculating 'Profit by Lot' — 计算“手数利润”的小数位
Show 'Lot by Money' — 显示“Lot by Money” - 此参数将计算赚取给定金额所需的手数。
Money to calculate 'Lot by Money' — 金钱计算“Lot by Money”
Decimal places for calculating 'Lot by Money' — 计算“Lot by Money”的小数位
Recalc Profit if Symbol currency differs from Account currency — 如果符号货币与账户货币不同，则重新计算利润
Color — 颜色
Width — 宽度
Style — 风格
Font name — 字体名称
Font size — 字体大小

-     - - - -- ---- 时间尺度 (Time Scale) ---- -- - -
Time Scale mode — 时间刻度模式：
  • usual — 通常
  • advanced — 先进的
Hours offset (shift of your time from the broker's time +/-) — 小时偏移（您的时间与经纪商的时间的偏移+/-）
Minutes offset (shift of your time from the broker's time +/-) — 分钟偏移（您的时间与经纪商时间的偏移 +/-）
Mouse Date format — 鼠标日期格式：
  • disable — 禁用
  • dd Mon — 周一
  • Mon dd — 周一
  • dd Mon yyyy — 年 月 日
  • Mon dd yyyy — 年 月 日 星期一
  • yyyy.mm.dd — 年.月.日
  • yyyy.dd.mm — 年.日.月
  • yyyy — yyyy
Mouse Time format — 鼠标时间格式：
  • disable — 禁用
  • 12-hour clock — 12 小时制
  • 24-hour clock — 24小时制
Scale First Date format  — 缩放首次日期格式
Scale Next Date format — 缩放下一个日期格式
Scale Time format — 刻度时间格式
Precise time scale — 精确的时间尺度
Use a fixed scale to adjust the height of the candles — 使用固定刻度来调整蜡烛的高度
Font style. Mouse — 字体样式。 老鼠
Font style. Scale First Date — 字体样式。 规模第一次约会
Font style. Scale Next Date — 字体样式。 调整下一个日期
Font style. Scale Time — 字体样式。 缩放时间
Font name — 字体名称
Font size — 字体大小
Position on chart — 图表上的位置
Y-offset (pix) — Y 偏移（像素）
Color odd (None-off) — 颜色奇数（无关）
Color even (None-off) — 颜色均匀（无脱落）

-     - - - -- ---- 价格范围 (Price Scale) ---- -- - -
Round numbers — 舍入数字 - 按比例、自动或给定值舍入价格值。
Round nums. Font name — 轮数。 字体名称
Round nums. Font size — 轮数。 字体大小
Round nums. Font style — 轮数。 字体样式
Round nums. Min space between lines (font size height) — 轮数。 行间最小间距（字体大小高度）
Small nums. Font name — 小数字。 字体名称
Small nums. Font size (0-off) — 小数字。 字体大小（0 关闭）
Small nums. Font style — 小数字。 字体样式
Small nums. Min space between lines (font size height) — 小数字。 行间最小间距（字体大小高度）
Subwindow. Font name — 子窗口。 字体名称
Subwindow. Font size (0-off) — 子窗口。 字体大小（0 关闭）
Subwindow. Font style — 子窗口。 字体样式
Subwindow. Min space between lines (font size height) — 子窗口。 行间最小间距（字体大小高度）
Ask. Font name — 问。 字体名称
Ask. Font size (0-off) — 问。 字体大小（0 关闭）
Ask. Font style — 问。 字体样式
Bid. Font name — 出价。 字体名称
Bid. Font size (0-off) — 出价。 字体大小（0 关闭）
Bid. Font style — 出价。 字体样式
Position on chart — 图表上的位置
X-offset (pix) — X 偏移（像素）

-     - - - -- ---- 缩放图表 (Zoom Chart) ---- -- - -
Candle size — 蜡烛尺寸
Width (pix) — 宽度（像素）
Height (pix) — 高度（像素）
Font size (0-off) — 字体大小（0 关闭）
Transparency (0-255) — 透明度（0-255）
Color Candle Up — 彩色蜡烛向上
Color Candle Down — 彩色蜡烛向下
Chart position (relative to the mouse) — 图表位置（相对于鼠标）
Chart Y-offset (relative to the mouse +/-, pix) — 图表 Y 偏移（相对于鼠标 +/-，像素）
Draw timeframe separator — 绘制时间范围分隔符
Default TF — 默认TF
Date format — 日期格式
Time format — 时间格式

-     - - - -- ---- 热键 (Hotkeys) ---- -- - -
Enable Hotkeys — 启用指标的热键。
Crosshair — 十字线 - 默认“C”。
Price Scale — 价格等级 - 默认“P”。
Time Scale — 时间刻度 - 默认“T”。
MT's Price Scale — MT 的价格等级 - 默认“M”。
MT's Time Scale — MT 的时间刻度 - 默认“M”。
Zoom Chart — 缩放图表 - 默认“Z”。
Zoom Chart. Higher TF — 缩放图表。 更高的 TF - 默认“Q”。
Zoom Chart. Lower TF — 缩放图表。 下 TF - 默认“A”。
Zoom Chart. Decreasing candle size — 缩放图表。 减小蜡烛尺寸 - 默认“W”。
Zoom Chart. Increasing candle size — 缩放图表。 增加蜡烛尺寸 - 默认“S”。
评分 4
katototo
1066
katototo 2023.12.31 23:23 
 

I have to agree with both the comments below as this is very well done. Thank you.

Yusuf Hamzah
871
Yusuf Hamzah 2023.12.28 15:48 
 

A self-explanatory tool. A must have. Only one word "Perfect" utility. Well done!

筛选:
回复评论