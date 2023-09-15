Magnifier Ruler Crosshair

O indicador possui três ferramentas principais: Lupa (gráfico de zoom), Régua (escalas de tempo e preço) e Mira. Você pode mover tudo com o mouse e personalizar diferentes formatos de exibição, personalizar o tamanho e a cor de cada elemento.

A Lupa (gráfico de zoom) permite exibir velas de qualquer período de tempo e em diferentes escalas. Teclas de atalho padrão: 'Q' - período de tempo mais alto, 'A' - período de tempo mais baixo, 'W' - diminui o tamanho da vela, 'S' - aumenta o tamanho da vela, 'Z' - mostra/oculta o gráfico de zoom
Você pode encontrar a demonstração mais recente na página de comentários. A versão demo funciona apenas no par USDJPY.
A Escala de Tempo marca o gráfico de acordo com períodos redondos de tempo. Você pode definir uma mudança de horário para poder ver sua hora local na escala, não a hora da corretora (portanto, ela exibe sua hora local em seu gráfico em vez da hora MT). O formato da hora pode ser definido como 24 horas ou 12 horas. Tecla de atalho 'T' - mostra/oculta a escala de tempo.

A Escala de Preço marca o gráfico verticalmente. Você pode definir o formato de exibição de números e arredondamentos de preços. Tecla de atalho 'P' - mostra/oculta a escala de preços.

A Mira pode mostrar o preço, tempo, número de barras, número de pontos, porcentagem, lucro calculado de acordo com o lote especificado (lucro por lote), lote calculado de acordo com a quantidade de dinheiro especificada (lote por risco). Tecla de atalho 'C' - mostra/oculta a mira. Se o valor for calculado incorretamente, tente ativar o parâmetro "Recalcular lucro se a moeda do símbolo for diferente da moeda da conta".

A Bar Information é uma janela pop-up que mostra informações sobre a vela. Além do OHLC padrão, você pode escolher o formato de tempo, ver o tamanho do corpo da vela e sombras (em pontos, porcentagens e dinheiro) e a mudança percentual no preço. Tecla de atalho 'B' por padrão.

Para desabilitar/habilitar escalas MT padrão, a tecla de atalho 'M' é especificada.


Parâmetros

Show Crosshair — Mostrar mira
Show Time Scale — Mostrar escala de tempo
Show Price Scale — Mostrar escala de preços
Show Zoom chart — Mostrar gráfico de zoom
Hide MT's Time Scale — Ocultar escala de tempo do MT
Hide MT's Price Scale — Ocultar a escala de preços do MT
Hide MT's Crosshair — Ocultar a mira do MT
Always show mouse on the Scales — Sempre mostre o mouse na balança
Numbers format — Formato dos números:
  • 12345.00
  • 12345,00
  • 12 345.00
  • 12 345,00
  • 12,345.00
  • 12.345,00
Allow to move Scales manually — Permitir mover escalas manualmente
Ink color (None-default) — Cor da tinta (nenhuma padrão)
BG color (None-default) — Cor BG (nenhum padrão)
Ink Select — Seleção de tinta
BG Select — Seleção de BG
Transparency (0-255) — Transparência (0-255)
Color scheme — Esquema de cores

-     - - - -- ---- Mira (Crosshair) ---- -- - -
Show price text — Mostrar texto de preço
Show bars text — Mostrar texto das barras
Show points text — Mostrar texto de pontos
Show percentage text — Mostrar texto percentual
Show Volume text — exibe a quantidade de volume
Always show hh:mm text — Sempre mostrar texto hh:mm
Always show price on the Crosshair — Sempre mostre o preço na mira
Show 'Profit by Lot' — este parâmetro calculará o lucro de acordo com o valor do lote especificado.
Lot to calculate 'Profit by Lot' — Lote para calcular 'Lucro por Lote'
Decimal places for calculating 'Profit by Lot' — Casas decimais para cálculo do 'Lucro por lote'
Show 'Lot by Money' — este parâmetro calculará o tamanho do lote necessário para ganhar uma determinada quantia de dinheiro.
Money to calculate 'Lot by Money' — Dinheiro para calcular 'Lote por Dinheiro'
Decimal places for calculating 'Lot by Money' — Casas decimais para calcular 'Lote por Dinheiro'
Recalc Profit if Symbol currency differs from Account currency — Recalcular o lucro se a moeda do símbolo for diferente da moeda da conta
Color — Cor
Width — Largura
Style — Estilo
Font name — Nome da fonte
Font size — Tamanho da fonte

- -     -   -- ---- Escala de tempo (Time Scale) ---- --   -     -
Time Scale mode — Modo Escala de Tempo:
  • usual — habitual
  • advanced — avançado
Hours offset (shift of your time from the broker's time +/-) — Compensação de horas (mudança do seu horário em relação ao horário da corretora +/-)
Minutes offset (shift of your time from the broker's time +/-) — Compensação de minutos (mudança do seu horário em relação ao horário da corretora +/-)
Mouse Date format — Formato de data do mouse:
  • disable — desabilitar
  • dd Mon — dd segunda-feira
  • Mon dd — Seg dd
  • dd Mon yyyy — dd Seg aaaa
  • Mon dd yyyy — eg dd aaaa
  • yyyy.mm.dd — aaaa.mm.dd
  • yyyy.dd.mm — aaaa.dd.mm
  • yyyy — aaaa
Mouse Time format — Formato de hora do mouse:
  • disable — desabilitar
  • 12-hour clock — Relógio de 12 horas
  • 24-hour clock — Relógio de 24 horas
Scale First Date format  — Escalar formato da primeira data
Scale Next Date format — Escalar formato da próxima data
Scale Time format — Formato de escala de tempo
Precise time scale — Escala de tempo precisa
Use a fixed scale to adjust the height of the candles — Use uma escala fixa para ajustar a altura das velas
Font style. Mouse — Estilo de fonte. Rato
Font style. Scale First Date — Estilo de fonte. Dimensionar a primeira data
Font style. Scale Next Date — Estilo de fonte. Escalar próxima data
Font style. Scale Time — Estilo de fonte. Tempo de escala
Font name — Nome da fonte
Font size — Tamanho da fonte
Position on chart — Posição no gráfico
Y-offset (pix) — Deslocamento Y (pix)
Color odd (None-off) — Cor ímpar (None-off)
Color even (None-off) — Cor uniforme (sem desligar)

-     - - - -- ---- Escala de preços (Price Scale) ---- -- - -
Round numbers — Números redondos - arredondamento dos valores dos preços na escala, automático ou de um determinado valor.
Round nums. Font name — Números redondos. Nome da fonte
Round nums. Font size — Números redondos. Tamanho da fonte
Round nums. Font style — Números redondos. Estilo de fonte
Round nums. Min space between lines (font size height) — Números redondos. Espaço mínimo entre linhas (altura do tamanho da fonte)
Small nums. Font name — Números pequenos. Nome da fonte
Small nums. Font size (0-off) — Números pequenos. Tamanho da fonte (0-off)
Small nums. Font style — Números pequenos. Estilo de fonte
Small nums. Min space between lines (font size height) — Números pequenos. Espaço mínimo entre linhas (altura do tamanho da fonte)
Subwindow. Font name — Subjanela. Nome da fonte
Subwindow. Font size (0-off) — Subjanela. Tamanho da fonte (0-off)
Subwindow. Font style — Subjanela. Estilo de fonte
Subwindow. Min space between lines (font size height) — Subjanela. Espaço mínimo entre linhas (altura do tamanho da fonte)
Ask. Font name — Perguntar. Nome da fonte
Ask. Font size (0-off) — Perguntar. Tamanho da fonte (0-off)
Ask. Font style — Perguntar. Estilo de fonte
Bid. Font name — Oferta. Nome da fonte
Bid. Font size (0-off) — Oferta. Tamanho da fonte (0-off)
Bid. Font style — Oferta. Estilo de fonte
Position on chart — Posição no gráfico
X-offset (pix) — Deslocamento X (pix)

-     - - - -- ---- Gráfico de zoom (Zoom Chart) ---- -- - -
Candle size — Tamanho da vela
Width (pix) — Largura (pix)
Height (pix) — Altura (pix)
Font size (0-off) — Tamanho da fonte (0-off)
Transparency (0-255) — Transparência (0-255)
Color Candle Up — Vela colorida
Color Candle Down — Vela colorida para baixo
Chart position (relative to the mouse) — Posição do gráfico (em relação ao mouse)
Chart Y-offset (relative to the mouse +/-, pix) — Deslocamento Y do gráfico (em relação ao mouse +/-, pix)
Draw timeframe separator — Desenhar separador de período
Default TF — TF padrão
Date format — Formato de data
Time format — Formato de hora

-     - - - -- ---- Teclas de atalho (Hotkeys) ---- -- - -
Enable Hotkeys — Habilitar teclas de atalho do indicador.
Crosshair — Mira - padrão 'C'.
Price Scale — Escala de Preços - padrão 'P'.
Time Scale — Escala de tempo - padrão 'T'.
MT's Price Scale — Escala de Preços do MT - padrão 'M'.
MT's Time Scale — Escala de Tempo do MT - padrão 'M'.
Zoom Chart — Gráfico de zoom - padrão 'Z'.
Zoom Chart. Higher TF — Gráfico de zoom. TF mais alto - padrão 'Q'.
Zoom Chart. Lower TF — Gráfico de zoom. TF inferior - padrão 'A'.
Zoom Chart. Decreasing candle size — Gráfico de zoom. Diminuindo o tamanho da vela - padrão 'W'.
Zoom Chart. Increasing candle size — Gráfico de zoom. Aumentando o tamanho da vela - padrão 'S'.


katototo
1066
katototo 2023.12.31 23:23 
 

I have to agree with both the comments below as this is very well done. Thank you.

Yusuf Hamzah
871
Yusuf Hamzah 2023.12.28 15:48 
 

A self-explanatory tool. A must have. Only one word "Perfect" utility. Well done!

