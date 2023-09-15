Magnifier Ruler Crosshair

O indicador possui três ferramentas principais: Lupa (gráfico de zoom), Régua (escalas de tempo e preço) e Mira. Você pode mover tudo com o mouse e personalizar diferentes formatos de exibição, personalizar o tamanho e a cor de cada elemento.





A Lupa (gráfico de zoom) permite exibir velas de qualquer período de tempo e em diferentes escalas. Teclas de atalho padrão: 'Q' - período de tempo mais alto, 'A' - período de tempo mais baixo, 'W' - diminui o tamanho da vela, 'S' - aumenta o tamanho da vela, 'Z' - mostra/oculta o gráfico de zoom

Você pode encontrar a demonstração mais recente na página de comentários. → A versão demo funciona apenas no par USDJPY.



A Escala de Tempo marca o gráfico de acordo com períodos redondos de tempo. Você pode definir uma mudança de horário para poder ver sua hora local na escala, não a hora da corretora (portanto, ela exibe sua hora local em seu gráfico em vez da hora MT). O formato da hora pode ser definido como 24 horas ou 12 horas. Tecla de atalho 'T' - mostra/oculta a escala de tempo.





A Escala de Preço marca o gráfico verticalmente. Você pode definir o formato de exibição de números e arredondamentos de preços. Tecla de atalho 'P' - mostra/oculta a escala de preços.





A Mira pode mostrar o preço, tempo, número de barras, número de pontos, porcentagem, lucro calculado de acordo com o lote especificado (lucro por lote), lote calculado de acordo com a quantidade de dinheiro especificada (lote por risco). Tecla de atalho 'C' - mostra/oculta a mira. Se o valor for calculado incorretamente, tente ativar o parâmetro "Recalcular lucro se a moeda do símbolo for diferente da moeda da conta".



A Bar Information é uma janela pop-up que mostra informações sobre a vela. Além do OHLC padrão, você pode escolher o formato de tempo, ver o tamanho do corpo da vela e sombras (em pontos, porcentagens e dinheiro) e a mudança percentual no preço. Tecla de atalho 'B' por padrão.





Para desabilitar/habilitar escalas MT padrão, a tecla de atalho 'M' é especificada.









Parâmetros

Show Crosshair — Mostrar mira

Show Time Scale — Mostrar escala de tempo

Show Price Scale — Mostrar escala de preços

Show Zoom chart — Mostrar gráfico de zoom

Hide MT's Time Scale — Ocultar escala de tempo do MT

Hide MT's Price Scale — Ocultar a escala de preços do MT

Hide MT's Crosshair — Ocultar a mira do MT

Always show mouse on the Scales — Sempre mostre o mouse na balança

Numbers format — Formato dos números:

12345.00

12345,00

12 345.00

12 345,00

12,345.00

12.345,00

Allow to move Scales manually — Permitir mover escalas manualmente

Ink color (None-default) — Cor da tinta (nenhuma padrão)

BG color (None-default) — Cor BG (nenhum padrão)

Ink Select — Seleção de tinta

BG Select — Seleção de BG

Transparency (0-255) — Transparência (0-255)

Color scheme — Esquema de cores





- - - - -- ---- Mira (Crosshair) ---- -- - -

Show price text — Mostrar texto de preço

Show bars text — Mostrar texto das barras

Show points text — Mostrar texto de pontos

Show percentage text — Mostrar texto percentual

Show Volume text — exibe a quantidade de volume

Always show hh:mm text — Sempre mostrar texto hh:mm

Always show price on the Crosshair — Sempre mostre o preço na mira

Show 'Profit by Lot' — este parâmetro calculará o lucro de acordo com o valor do lote especificado.

Lot to calculate 'Profit by Lot' — Lote para calcular 'Lucro por Lote'

Decimal places for calculating 'Profit by Lot' — Casas decimais para cálculo do 'Lucro por lote'

Show 'Lot by Money' — este parâmetro calculará o tamanho do lote necessário para ganhar uma determinada quantia de dinheiro.

Money to calculate 'Lot by Money' — Dinheiro para calcular 'Lote por Dinheiro'

Decimal places for calculating 'Lot by Money' — Casas decimais para calcular 'Lote por Dinheiro'

Recalc Profit if Symbol currency differs from Account currency — Recalcular o lucro se a moeda do símbolo for diferente da moeda da conta

Color — Cor

Width — Largura

Style — Estilo

Font name — Nome da fonte

Font size — Tamanho da fonte





- - - -- ---- Escala de tempo (Time Scale) ---- -- - -

Time Scale mode — Modo Escala de Tempo:

usual — habitual

advanced — avançado

Hours offset (shift of your time from the broker's time +/-) — Compensação de horas (mudança do seu horário em relação ao horário da corretora +/-)

Minutes offset (shift of your time from the broker's time +/-) — Compensação de minutos (mudança do seu horário em relação ao horário da corretora +/-)

Mouse Date format — Formato de data do mouse:

disable — desabilitar

dd Mon — dd segunda-feira

Mon dd — Seg dd

dd Mon yyyy — dd Seg aaaa

Mon dd yyyy — eg dd aaaa

yyyy.mm.dd — aaaa.mm.dd

yyyy.dd.mm — aaaa.dd.mm

yyyy — aaaa

Mouse Time format — Formato de hora do mouse:

disable — desabilitar

12-hour clock — Relógio de 12 horas

24-hour clock — Relógio de 24 horas

Scale First Date format — Escalar formato da primeira data

Scale Next Date format — Escalar formato da próxima data

Scale Time format — Formato de escala de tempo

Precise time scale — Escala de tempo precisa

Use a fixed scale to adjust the height of the candles — Use uma escala fixa para ajustar a altura das velas

Font style. Mouse — Estilo de fonte. Rato

Font style. Scale First Date — Estilo de fonte. Dimensionar a primeira data

Font style. Scale Next Date — Estilo de fonte. Escalar próxima data

Font style. Scale Time — Estilo de fonte. Tempo de escala

Font name — Nome da fonte

Font size — Tamanho da fonte

Position on chart — Posição no gráfico

Y-offset (pix) — Deslocamento Y (pix)

Color odd (None-off) — Cor ímpar (None-off)

Color even (None-off) — Cor uniforme (sem desligar)





- - - - -- ---- Escala de preços (Price Scale) ---- -- - -

Round numbers — Números redondos - arredondamento dos valores dos preços na escala, automático ou de um determinado valor.

Round nums. Font name — Números redondos. Nome da fonte

Round nums. Font size — Números redondos. Tamanho da fonte

Round nums. Font style — Números redondos. Estilo de fonte

Round nums. Min space between lines (font size height) — Números redondos. Espaço mínimo entre linhas (altura do tamanho da fonte)

Small nums. Font name — Números pequenos. Nome da fonte

Small nums. Font size (0-off) — Números pequenos. Tamanho da fonte (0-off)

Small nums. Font style — Números pequenos. Estilo de fonte

Small nums. Min space between lines (font size height) — Números pequenos. Espaço mínimo entre linhas (altura do tamanho da fonte)

Subwindow. Font name — Subjanela. Nome da fonte

Subwindow. Font size (0-off) — Subjanela. Tamanho da fonte (0-off)

Subwindow. Font style — Subjanela. Estilo de fonte

Subwindow. Min space between lines (font size height) — Subjanela. Espaço mínimo entre linhas (altura do tamanho da fonte)

Ask. Font name — Perguntar. Nome da fonte

Ask. Font size (0-off) — Perguntar. Tamanho da fonte (0-off)

Ask. Font style — Perguntar. Estilo de fonte

Bid. Font name — Oferta. Nome da fonte

Bid. Font size (0-off) — Oferta. Tamanho da fonte (0-off)

Bid. Font style — Oferta. Estilo de fonte

Position on chart — Posição no gráfico

X-offset (pix) — Deslocamento X (pix)





- - - - -- ---- Gráfico de zoom (Zoom Chart) ---- -- - -

Candle size — Tamanho da vela

Width (pix) — Largura (pix)

Height (pix) — Altura (pix)

Font size (0-off) — Tamanho da fonte (0-off)

Transparency (0-255) — Transparência (0-255)

Color Candle Up — Vela colorida

Color Candle Down — Vela colorida para baixo

Chart position (relative to the mouse) — Posição do gráfico (em relação ao mouse)

Chart Y-offset (relative to the mouse +/-, pix) — Deslocamento Y do gráfico (em relação ao mouse +/-, pix)

Draw timeframe separator — Desenhar separador de período

Default TF — TF padrão

Date format — Formato de data

Time format — Formato de hora





- - - - -- ---- Teclas de atalho (Hotkeys) ---- -- - -

Enable Hotkeys — Habilitar teclas de atalho do indicador.

Crosshair — Mira - padrão 'C'.

Price Scale — Escala de Preços - padrão 'P'.

Time Scale — Escala de tempo - padrão 'T'.

MT's Price Scale — Escala de Preços do MT - padrão 'M'.

MT's Time Scale — Escala de Tempo do MT - padrão 'M'.

Zoom Chart — Gráfico de zoom - padrão 'Z'.

Zoom Chart. Higher TF — Gráfico de zoom. TF mais alto - padrão 'Q'.

Zoom Chart. Lower TF — Gráfico de zoom. TF inferior - padrão 'A'.

Zoom Chart. Decreasing candle size — Gráfico de zoom. Diminuindo o tamanho da vela - padrão 'W'.

Zoom Chart. Increasing candle size — Gráfico de zoom. Aumentando o tamanho da vela - padrão 'S'.



