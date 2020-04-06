GoldMax EA 4

GoldMax EA - 是 Meta Trader 4 上最好的專家顧問之一。顧問獨特的演算法會分析資產價格的走勢，綜合考慮技術和數學分析的因素，確定有利可圖的入場和出場點，並使用先進的資金管理、手數乘數、網格和減少下沉的機制。

Next price will be $699 etc.
After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file for real accounts + Set file to optimization

Trading this EA in the real account >>> CLICK HERE

My Telegram channel >>> https://t.me/GoldVenamax 

建議：

  • 經紀商 - RoboForex, Weltrade, FxPro, Alpari, Exness, IC Trading, FxOpen 和/或其他允許剝頭皮交易的經紀商
  • 帳戶類型 - ECN/PRO（支援對沖）
  • 時間週期 - 任意，我使用 M15。
  • 交易對 - XAUUSD（黃金）和/或其他，需成功優化
  • 存款－優化成功後起價5000，我建議起價10000。
  • 槓桿 - 最低 1:100，我建議 1:500
  • 交易模式 - VPS（24/7）
  • 優化和測試週期 - 6-12 個月
  • 建議優化頻率 - 每 3 個月

優勢：

  1. 此智慧交易系統使用 MT 指標，不使用外部資源，不依賴基本面分析和/或新聞。
  2. 此智慧交易系統在策略測試器、模擬帳戶和真實帳戶中的交易方式幾乎相同。
  3. 您可以交易任何資產（貨幣、貴金屬、加密貨幣、股票、指數等）。
  4. EA 智慧交易系統可用於中長期投資，也可用於超頻。
  5. 您可以安裝 EA 智慧交易系統，用於在任何時間範圍的圖表上進行交易。關鍵參數可在 EA 智慧交易系統的設定中更改，以便每位交易者輕鬆優化和自訂其經紀商、帳戶類型和入金情況。

注意：

  1. EA 智慧交易系統內建了所有訂單的魔法。如果您在同一交易終端的不同交易品種上使用 EA 智慧交易系統，則必須為每個交易品種分別安裝具有不同魔法的 EA 智慧交易系統。
  2. 在購買 EA 智慧交易系統之前，請確保您擁有足夠的經驗和電腦來優化和測試 EA 智慧交易系統。

WARNING:
+ All my Indicators and Expert Advisors are sold only through MQL5.
+ All my products that hackers are trying to sell through other sites and at a different price are counterfeit that will not work correctly and stably!!!

警告：

  1. 不要相信「某個 EA 會在任何類型的帳戶和任何經紀商上進行相同的交易」這種童話故事。這純屬謊言，因為每家經紀商的報價提供者、報價精度（4(2) 位或 5(3) 位）、訂單執行類型等等都各不相同。
  2. 在真實帳戶上安裝 EA 之前，我建議先針對該 EA 交易將要交易的特定經紀商、帳戶類型、交易代碼和入金情況進行最佳化和測試。


💥 使用此智慧交易系統進行交易的利潤取決於您願意承擔的風險…！ ！ ！

💥 智慧交易系統 VPS >>> https://www.myforexvps.com/billing/aff.php?aff=1824

💥 智慧交易經紀商 >>> https://rbfxdirect.com/en/lk/?a=kcgh


GoldMax EA 的 MetaTrader 5 版本

祝大家交易順利，獲利穩定！

