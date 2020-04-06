GoldMax EA 4

Gold ATR MTF - 這是一項優秀的股票技術指標。 ATR（平均真實波動幅度）指標的演算法透過繪製指定時間範圍（D1）開盤價的指定百分比（%）的相應水平來分析資產價格的變動並反映波動性。符號價格變動方向和箭頭訊號的指標（紅色和/或藍色 D1 H4）是舒適且有利可圖的日內交易和/或剝頭皮交易的額外且必要的輔助手段。每日利潤可以從外匯符號的 20 點開始，或從黃金符號的 50 點開始。 指標特點： - 這是一個具有魔力、趨勢方向檢測器和兩個趨勢箭頭塊的超級指標，可實現舒適且有利可圖的交易。圖表上顯示用於切換方塊的紅色按鈕。 Magic 是在指標設定中設定的，這樣您就可以在顯示不同區塊的兩個圖表上安裝指標。 - 黃金 ATR MTF 可以放置在具有不同箭頭緩衝區（DM 和 SF）的兩個圖表上。為此，在設定中，您需要選擇不同的魔法，例如，一個魔法=999，另一個魔法=666。然後您就可以在圖表上選擇帶有紅色按鈕的箭頭緩衝區。 - 在黃金 ATR MTF 中，只有當價格劇烈波動時，水平線 (ATR) 才會略微擴大，僅當價格劇烈波動時，趨勢方向指標 (紅色和/或藍色 D1