GoldMax EA 4
- Эксперты
- Sergei Linskii
- Версия: 3.50
- Обновлено: 11 декабря 2025
- Активации: 5
GoldMax EA – это один из лучших советников для Meta Trader 4. Уникальный алгоритм советника анализирует движение цены актива, учитывая факторы технического и математического анализа, определяет прибыльные точки входа и выхода, использует передовой мани менеджмент, множитель лота, сетку и механизм сокращения просадки.
After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file for real accounts + Set file to optimization
Рекомендации:
- Брокер – RoboForex, Weltrade, FxPro, Alpari, Exness, IC Trading, FxOpen и/или любой другой, где разрешен скальпинг
- Тип аккаунта – ECN/PRO (c хеджированием)
- Таймфрейм – любой, я использую М15
- Торговая пара - XAUUSD (Gold) или другой, после успешной оптимизации
- Депозит - от 5000 после успешной оптимизации, рекомендую от 10000
- Кредитное плечо – от 1:100 после успешной оптимизации, рекомендую 1:500
- Режим торговли – VPS (24/7)
- Период оптимизации и тестирования – от 6-12 месяцев
- Рекомендуемая периодичность для оптимизации – каждые 3 месяца
Преимущества:
- Советник использует индикаторы МТ, не использует внешние ресурсы, не зависим от фундаментального анализа и/или новостей.
- Советник торгует практически одинаково как в тестере стратегий, так и на демо и реальном счетах.
- Торговать можно любыми активами (валюты, металлы, крипто валюты, акции, индексы и т.д.).
- Советник можно использовать для средне-долгосрочных инвестиций, а также для разгона депозита.
- Устанавливать советник для торговли можно на график любого таймфрейма. Ключевые параметры доступны для изменения в настройках советника, чтобы каждый трейдер мог легко оптимизировать и настроить советник под своего брокера, тип счета и депозит.
ВНИМАНИЕ:
- Советник имеет встроенные Magic для всех своих ордеров. Если использовать советник на разных символах одного и того же торгового терминала, необходимо устанавливать советник с разным Magic на каждый символ отдельно.
- Перед покупкой советника, убедитесь, что вы имеете соответствующие опыт и компьютер для оптимизации и тестирования советника.
|WARNING:
+ All my Indicators and Expert Advisors are sold only through MQL5.
+ All my products that hackers are trying to sell through other sites and at a different price are counterfeit that will not work correctly and stably!!!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
- Не верьте в сказку, что какой-то советник будет торговать одинаково на любом типе счета и у любого брокера. Это ЛОЖЬ, так как у каждого брокера разные поставщики котировок, точность котирования 4(2) знака или 5(3) знака, типы исполнения ордеров и т.д.
- Перед установкой советника на реальный счет, рекомендую оптимизировать и протестировать советник именно на том брокере, типе счета, символе и депозите, на котором будет торговать советник.
💥 Профит от торговли этим советником зависит от того, на какие риски вы готовы пойти...!!!
Версия GoldMax EA для MetaTrader 5
Желаю всем удачи в торговле и стабильного профита!