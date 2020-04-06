GoldMax EA 4

GoldMax EA – это один из лучших советников для Meta Trader 4. Уникальный алгоритм советника анализирует движение цены актива, учитывая факторы технического и математического анализа, определяет прибыльные точки входа и выхода, использует передовой мани менеджмент, множитель лота, сетку и механизм сокращения просадки. 

Next price will be $699 etc.
After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file for real accounts + Set file to optimization

Trading this EA in the real account >>> CLICK HERE

My Telegram channel >>> https://t.me/GoldVenamax 

Рекомендации:

  • Брокер – RoboForex, Weltrade, FxPro, Alpari, Exness, IC Trading, FxOpen и/или любой другой, где разрешен скальпинг
  • Тип аккаунта – ECN/PRO (c хеджированием)
  • Таймфрейм – любой, я использую М15
  • Торговая пара - XAUUSD (Gold) или другой, после успешной оптимизации
  • Депозит - от 5000 после успешной оптимизации, рекомендую от 10000 
  • Кредитное плечо – от 1:100 после успешной оптимизации, рекомендую 1:500
  • Режим торговли – VPS (24/7)
  • Период оптимизации и тестирования – от 6-12 месяцев
  • Рекомендуемая периодичность для оптимизации – каждые 3 месяца

Преимущества:

  1. Советник использует индикаторы МТ, не использует внешние ресурсы, не зависим от фундаментального анализа и/или новостей.
  2. Советник торгует практически одинаково как в тестере стратегий, так и на демо и реальном счетах. 
  3. Торговать можно любыми активами (валюты, металлы, крипто валюты, акции, индексы и т.д.).
  4. Советник можно использовать для средне-долгосрочных инвестиций, а также для разгона депозита. 
  5. Устанавливать советник для торговли можно на график любого таймфрейма. Ключевые параметры доступны для изменения в настройках советника, чтобы каждый трейдер мог легко оптимизировать и настроить советник под своего брокера, тип счета и депозит. 

ВНИМАНИЕ:

  1. Советник имеет встроенные Magic для всех своих ордеров. Если использовать советник на разных символах одного и того же торгового терминала, необходимо устанавливать советник с разным Magic на каждый символ отдельно.
  2. Перед покупкой советника, убедитесь, что вы имеете соответствующие опыт и компьютер для оптимизации и тестирования советника.

WARNING:
+ All my Indicators and Expert Advisors are sold only through MQL5.
+ All my products that hackers are trying to sell through other sites and at a different price are counterfeit that will not work correctly and stably!!!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

  1. Не верьте в сказку, что какой-то советник будет торговать одинаково на любом типе счета и у любого брокера. Это ЛОЖЬ, так как у каждого брокера разные поставщики котировок, точность котирования 4(2) знака или 5(3) знака, типы исполнения ордеров и т.д.
  2. Перед установкой советника на реальный счет, рекомендую оптимизировать и протестировать советник именно на том брокере, типе счета, символе и депозите, на котором будет торговать советник.

💥 Профит от торговли этим советником зависит от того, на какие риски вы готовы пойти...!!!

💥 VPS для торговли советниками >>> https://www.myforexvps.com/billing/aff.php?aff=1824

💥 Брокер для торговли советниками >>> https://rbfxdirect.com/ru/lk/?a=kcgh


Версия GoldMax EA для MetaTrader 5

Желаю всем удачи в торговле и стабильного профита!

Рекомендуем также
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Эксперты
Gold SWmax   EA   – это отличный советник   для   Meta   Trader   4 . Уникальный алгоритм советника анализирует движение цены актива, учитывая факторы технического и математического анализа, определяет прибыльные точки входа и выхода, использует передовой мани менеджмент и множитель лота.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Эксперты
Gold SDmax   EA   – это отличный советник   для   Meta   Trader   4 . Уникальный алгоритм советника анализирует движение цены актива, учитывая факторы технического и математического анализа, определяет прибыльные точки входа и выхода, использует передовой мани менеджмент и множитель лота.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading
FXmax EA MT4
Sergei Linskii
Эксперты
FXmax   EA   – это отличный советник   для   Meta   Trader  4 . Уникальный алгоритм советника анализирует движение цены актива, учитывая факторы технического и математического анализа, определяет прибыльные точки входа и выхода, использует стандартные индикаторы Meta   Trader  4 .  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. Рекомендации: Брокер – RoboForex или другой, после успешно
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Эксперты
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Эксперты
Советник (SynapseTrader EA) от компании ProfitFXBot предназначен для торговли на рынке Forex именно на GBP/USD, используя умные стратегии для получения стабильной прибыли. Этот бот должен быть включен в 20:00 по нью-йоркскому времени и вручную выключен в 5:00 утра (UTC-5), бот должен быть помещен в темпоральность M1.. В эти часы бот принимает решения на основе анализа рынка, оптимизируя логику для эффективной торговли и максимизации прибыли. Бот будет активирован только в те дни, когда в ранние
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Эксперты
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Goal Time
Mourad Ezzaki
Эксперты
Советник GOAL TIME основан на понятии времени. Он анализирует изменение цены в зависимости от времени и определяет лучшее время для успешной установки ордера. Этот советник основан на индикаторе, который рисует кривую цены по времени. Эта кривая рассчитывается при помощи алгоритма, который анализирует прошлые данные. После этого советник использует полученную кривую и устанавливает правильный ордер. В случае неправильного выбора задачей советника становится ограничение убытков. После тщательного
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Эксперты
BENJ HYBRID EA (Martingale Arm) Your Professional Trading Cockpit: Mapped ATR • Dual-Limit Logic • Daily P&L Guard Important notice: After purchase, please contact via Telegram @CryptomanPh for installation guide and setting, and updated version (for lifetime purchase only). Why Traders Choose BENJ HYBRID EA BENJ HYBRID EA is more than a simple trading robot—it’s a complete execution, analytics, and risk management system . Built for serious traders, this EA blends institutional-grade autom
Reef Scalper
Charles Crete
Эксперты
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
Trends EA Only one order at a time
Bo Xu
Эксперты
趋势EA“缔造者”4.1.8版本最新产品，联系方式qq398867673 ，微信15940404448，（qq不经常登录，电话微信均可）都是实名认证的。国内按授权开户数量限制、授权交易仓位限制、授权使用时间限制为参考依据定价，不管您是大资金还是小资金都有相应的权限价格。黄金缔造者经过多次更新现在的交易获利能力有目共睹如图。 购买须知： 1.提供所想要授权账号，用于写入EA授权； 2.报备账户资金额度以及所想使用的时间（半年起），用于写入EA授权； 3.添加微信，有一个简单的培训； 4.本产品只适合XAUUSD的交易； 5.产品为趋势类EA，所以震荡行情会小亏，属于正常，趋势行情大赚。 （注：交易一定是有亏有赚，主要看盈亏比例，我们不会说“放心用单单都赢利”这种骗人的话）。 虽然在官网售卖，但我们有修改权限的权力，有人不相信可以联系我们，先给你写一个简单的EA都是可以的，也可以你购买产品后，额外为你写一个你自己的策略EA，算是赠送。定价高低自有意义，我们只会给最好的产品，定最合适的价格。本产品为mt4使用 EA介绍： 1.EA没有任何参数，所有的算法我们全部封存在EA里了，使用简单；
Project Infinity
Sergey Yarmish
Эксперты
Советник Infinity является скальпером, сделки совершаются при пробитии уровней сопротивления и поддержки в сторону движения цены. Управление открытыми позициями осуществляется по нескольким сценариям / алгоритмам в зависимости от ситуации на рынке (фиксированный стоп-лосс и тейк-профит, трейлинг-стоп, удержание позиции, в случае индикации тренда и др.). Требования к брокеру Cоветник чувствителен к спреду, проскальзываниям и скорости исполнения сделок. Не рекомендуется использовать советник при
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Эксперты
!! ПОЖАЛУЙСТА, ОБНОВИТЕ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ 2.05 ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ БЫСТРОЙ РАБОТЫ!! УМНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ HFT ТОЛЬКО ЧТО ПРОШЛО ИСПЫТАНИЕ НА 100К KORTANA FX В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ РЫНКА 29.01.2024 НЕСМОТРЯ НА ТАКУЮ НИЗКУЮ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ РАЗДЕЛ СКРИНШОТОВ, Я ТАМ РАЗМЕСТИЛ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВАЖНО НЕ УПУСТИТЕ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ СКИДКУ KORTANA FX %40 ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДО 29.01.2024. Раскройте свой торговый потенциал с помощью Smart Funded HFT EA!   НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В VPS / НЕТ НАСТРОЕК /
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Эксперты
This automated trading robot uses the capabilities of the macd indicator to create a grid strategy. The algorithm creates a grid strategy at overbought and oversold levels and in times of high volatility. This makes it susceptible to all price fluctuations. The Close Money input is the total amount of earnings in the cycle. We define it as the total take profit amount in the cycle. It has the ability to open more cycles in short periods. However, you can use the robot in medium-term trading. Rea
Intensive
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Алгоритм советника определяет свечные фигуры дневных графиков, которые задают направление торговли внутри дня. Торговый эксперт определяет продолжительность нахождение цены в зонах перекупленности/перпроданности и начинает работу в сторону предполагаемого трендового движения. Каждая открываемая позиция имеет жесткие стоп-лосс и тейк-профит. В рынке может находиться только одна активная позиция. Разработка и тестирование советника производились на котировках 99% качества. Советник имеет встроенны
Heavy Duty
Elie Almachaalany
5 (1)
Эксперты
This is a fully automatic Expert Advisor. It can actually outsmart a market by placing BUY and SELL orders when the requirements are met. It uses an advanced technology to place orders in the right time with the right lot. This robot is designed for beginners yet expert traders: Most of the inner parameters are hidden from user so that even a beginner will not mess up. You can download this Ea and back-test. I personally used a 99.9% real tick data for back-testing for an accurate result.  All
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Эксперты
H4 GBPUSD Trend Scalper - Трендовый сигнальный скальпер Советник торгует по трендовой стратегии с использованием оригинального встроенного индикатора для открытия и закрытия ордеров. Доступны внешние настройки для ограничения входа в рынок по пятницам и понедельникам. Цель стратегии - максимально выгодно использовать текущий тренд. По результатам тестирования и работы на демо и реальных счетах, наилучшие результаты достигаются при использовании таймфрейма Н4 на паре GBP/USD Работает на МТ4 Build
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Эксперты
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Эксперты
Matrix Arrow EA MT4 - уникальный советник, который может торговать по сигналам MT4 индикатора Matrix Arrow с помощью торговой панели на графике, вручную или на 100% автоматически. Индикатор Matrix Arrow MT4 будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX), Индекс товарного канала (CCI), Классические свечи Heiken Ashi, Скользящая средняя, Дивергенция схождения скользящих средни
Rapih Pro
Mhmwd Hsn Mhmwd Mhmd
Эксперты
Rabih_EA Pro – Умный советник, следующий за трендом, с защитным трейлинг-стопом Rabih_EA Pro – профессиональный советник, следующий за трендом, созданный для отслеживания доминирующего направления рынка и получения прибыли во время естественных откатов. Он синхронизирует старшие и младшие таймфреймы, подтверждая основной тренд на часовом графике и совершая точные входы на пятиминутном графике. Советник оснащен защитным фильтром, который проверяет реальный рыночный импульс перед открытием сделки
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Эксперты
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
Gold street EA
Amir Jahed-armaghani
Эксперты
Gold Street EA - Advanced Gold Scalper Notice: ️ The current price is for the initial launch only. After each purchase, the price will increase by $100 until it reaches the final price of $949 . This starting price is not a reflection of the robot’s power — it's designed to give early adopters a unique opportunity to own a high-end tool at a discounted price. ‍ About the Author I’m not just a coder — I’m a trader first. With over 10 years of live trading experience , I developed this
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Эксперты
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
HMA Trend Expert
Alexander Fedosov
5 (1)
Эксперты
Робот для профессиональных трейдеров HMA Trend работает с набором скользящих средними Халла(Hull Moving Average - HMA).  Параметры советника Use Trade Panel — Использовать визуальную панель для настройки и торговли советника. Lot — Размер лота для входа в рынок. Take Profit(points) — Тейк-профит для открытого ордера. Stop Loss(points) — Стоп-Лосс для открытого ордера. Max Spread(0 - disabled) — Максимально допустимый спред, при котором можно входить в рынок. 0 — отключено. Magic number — Магичес
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Эксперты
Представляем советник HFT KING — лучшего HFT-короля трейдинга! Эта полностью автоматизированная высокочастотная торговая система призвана революционизировать ваш торговый опыт благодаря передовому алгоритму и новейшим функциям. HFT King использует уникальное сочетание технического анализа, искусственного интеллекта, высокочастотной торговли и машинного обучения, чтобы предоставлять трейдерам надежные и прибыльные торговые сигналы. Передовая технология HFT King очень эффективна для определения т
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Эксперты
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Эксперты
Зигзагообразная стратегия МММ: Советники используют встроенный индикатор Zig Zag для определения ценовых тенденций и расчета сигнала для принятия решения об открытии позиций на покупку или продажу. Он отправляет ордер, закрывает или перемещает позицию Trailing Stop loss по мере работы индикатора. Общие входы: Закрывает ордера с любой прибылью значения (валюты): этот параметр работает как традиционный Take Profit, но разница в том, что вы определяете его значение в валюте депозита, обычно в долл
С этим продуктом покупают
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Эксперты
KonokaSystemNEO - одна из трех сестер ( NEO, JOY, FUN ), основанных на KonokaSystem, с новой индивидуальностью и является оригинальным советником. Торговый стиль - дневная торговля с полуночи до середины дня по японскому времени. Валютная пара - "USDJPY", вход осуществляется по цене открытия M5. Каждая из трех сестер имеет свою логику и оснащена двумя типами входов и двумя типами выходов. Никакой логики сетки или мартингейла не используется. Внутренняя логика повторяет прибыль и убыток, проглат
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Эксперты
ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc) Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью. Ключевые характеристики: ️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокоч
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Эксперты
The       Opening Range Breakout Master   — это профессиональная алгоритмическая торговая система, разработанная для извлечения выгоды из институциональных торговых концепций, таких как       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) и стратегии на основе ликвидности   . Этот экспертный советник автоматизирует обнаружение и выполнение       прорывы диапазона открытия (ORB)       в течение ключевых мировых сессий Forex, включая       Лондон, Нью-Йорк, Токио и Midnight Killzones   , по
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Эксперты
EvoTrade: Первая самообучающаяся торговая система на рынке Позвольте представить EvoTrade — уникальный торговый советник, созданный с использованием передовых технологий компьютерного зрения и анализа данных. Это первая на рынке самообучающаяся торговая система, работающая в режиме реального времени. EvoTrade анализирует рыночные условия, адаптирует стратегии и динамически подстраивается под изменения, обеспечивая исключительную точность в любых условиях. EvoTrade использует передовые нейронные
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Эксперты
После покупки напишите мне, чтобы получить руководство в формате PDF и ссылку на подробное видео с объяснениями!!! Всегда запускайте EA с настройками!!! Скачать SETFILE и инструкцию здесь   Candle Power EA Стратегия акций на основе возврата к среднему для индекса S&P 500 Пять комбинированных стратегий в рамках портфельного подхода – разработаны для волатильных рыночных фаз, коррекций и в качестве потенциальной тактической защиты портфеля. _______________________________________________________
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Эксперты
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Эксперты
About Warp Drive Forex AI is a GBPUSD scalper, it trades at night time when the volume is low and the winning chances are high. Its uses a high accuracy scalping strategy backed up with a unique and effective risk management technique. Join our   MQL5 group   for more useful information and products updates. Also, you can get the MT5 version   here. This is the Pro version of W Drive Forex AI, in Pro version, a user can adjust all the settings including the lot size as well. You can find the  
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Эксперты
УЛЬТРА-ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 в версии для MT4 — это самая мощная, стабильная и усовершенствованная версия на сегодняшний день. HFT — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он поддерживает кредитное плечо до 1:500 и работает с очень разумными объемами лота , соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. Поэтому требуется специальный скальпинг-счёт (RAW или EC
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Эксперты
Recommended:  it's better to  use in accounts with lower swap or swap-free accounts. SEE AND COMPARE WITH OTHER EA's , Real monitoring signals:  Greedy Golden +1000% Signal Contact me after payment to send you the user manual PDF file See the real monitoring signal in my profile. Use only on gold and on the  BUY direction. Trading gold is attractive to many traders due to the high volatility and depth of the market. Should we invest in gold or just scalp it? Answering this question is a big cha
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Эксперты
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Trend Following Pro
Yeoh Kia Gee
Эксперты
TREND FOLLOWING PRO EA 1. OVERVIEW The Trend-Following EA is an automated trading system designed to capitalize on market trends using moving averages. By analyzing price momentum, this EA identifies optimal trade entries and exits, ensuring effective trend-based trading. It is suitable for traders who prefer a systematic approach to following market movements without manual intervention. 2. Trading Strategy The EA identifies trend direction based on the crossover of Fast and Slow Moving Averag
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
Эксперты
Одна из самых мощных автоматических торговых стратегий 2025 года Мы преобразовали одну из сильнейших ручных торговых стратегий 2025 года в полностью автоматический торговый советник , основанный на TMA (треугольная скользящая средняя) с логикой CG . Данный Expert Advisor разработан для точных входов, умных отложенных ордеров и строгого контроля риска , что делает его подходящим как для валютных пар Forex, так и для золота (XAUUSD) . Советник лучше всего работает на ECN-счетах со спредом ниже 10
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Эксперты
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Эксперты
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Эксперты
GridSync Pro       это       сложный сетевой торговый советник       разработан для       МетаТрейдер 4       который сочетает в себе       полностью автоматизированное выполнение       с       Гибкость ручной торговли   . Это       интеллектуальная сеть EA       реализует       немартингейл, продвинутая стратегия сетки       с       точный контроль управления рисками   , включая       ежедневные цели по прибыли, лимиты убытков и скользящие стопы       для защиты капитала во время       нестабил
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Эксперты
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Другие продукты этого автора
Gold Levels MTF MT5
Sergei Linskii
5 (7)
Индикаторы
Gold Levels MTF – это прекрасный биржевой технический индикатор. Алгоритм индикатора анализирует движение цены актива, отображает ценовые уровни поддержки и сопротивления со всех таймфреймов (ТФ) по методу Мюррея на основе теории Ганна. Индикатор указывает на поля перекупленности и перепроданности, давая представление о возможных точках разворота и одновременно с этим даёт некоторое представление о силе текущего тренда. Описание уровней: ( Extreme Overshoot ) - эти уровни являются конечной подд
FREE
MA3 Trend MT5
Sergei Linskii
4.93 (14)
Индикаторы
MA 3 Trend  – это хороший трендовый индикатор на трех МА.   Преимущества индикатора: И ндикатор выдает сигналы с высокой точностью. Подтвержденный сигнал   индикатора   не исчезает и не перерисовывается. Торговать можно на торговой платформе MetaTrader 5 любого брокера. Торговать можно любыми активами (валюты, металлы, крипто валюты, акции, индексы и т.д.). Торговать можно на любых таймфреймах ( M 5- M 15 скальпинг и дейтрейдинг / М30-Н1 среднесрочная торговля / Н4- D 1 долгосрочная торговля
FREE
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Индикаторы
Gold Venamax – это лучший биржевой технический индикатор. Алгоритм индикатора анализирует движение цены актива и отражает волатильность и потенциальные зоны для входа. Live Signal of manual trading >>>   [ Click Here ] Особенности индикатора: Это супер индикатор с Magic и двумя Блоками трендовых стрелочников для комфортной и профитной торговли. Красная Кнопка переключения по блокам выведена на график. Magic задается в настройках индикатора, так чтобы можно было установить индикатор на два график
Gold Trend 4
Sergei Linskii
Индикаторы
Gold Trend – хороший биржевой технический индикатор. Алгоритм индикатора анализирует движение цены актива и отражает волатильность и потенциальные зоны для входа. Live Signal of manual trading >>>   [ Click Here ] Самые лучшие сигналы индикатора: Для SELL = красная гистограмма + красный указатель SHORT + желтая сигнальная стрелка в этом же направлении + красная стрелка направления тренда. Для BUY = синяя гистограмма + синий указатель LONG + аква сигнальная стрелка в этом же направлении + синяя с
Gold Levels MTF MT4
Sergei Linskii
5 (2)
Индикаторы
Gold Levels MTF  – это прекрасный биржевой технический индикатор. Алгоритм индикатора анализирует движение цены актива, отображает ценовые уровни поддержки и сопротивления со всех таймфреймов (ТФ) по методу Мюррея на основе теории Ганна. Индикатор указывает на поля перекупленности и перепроданности, давая представление о возможных точках разворота и одновременно с этим даёт некоторое представление о силе текущего тренда. Описание уровней: ( Extreme Overshoot ) - эти уровни являются конечной под
FREE
Gold Trend 5
Sergei Linskii
4 (3)
Индикаторы
Gold Trend – хороший биржевой технический индикатор. Алгоритм индикатора анализирует движение цены актива и отражает волатильность и потенциальные зоны для входа. Live Signal of manual trading >>>   [ Click Here ] Самые лучшие сигналы индикатора: Для SELL = красная гистограмма + красный указатель SHORT + желтая сигнальная стрелка в этом же направлении + красная стрелка направления тренда . Для BUY = синяя гистограмма + синий указатель LONG + аква сигнальная стрелка в этом же направлении + синяя
Gold TL MTF 5
Sergei Linskii
Индикаторы
Gold TL MTF – это прекрасный биржевой технический индикатор. Алгоритм индикатора анализирует движение цены актива и отражает трендовые линии по фракталам заданного таймфрейма (ТФ).   Преимущества индикатора: И ндикатор выдает сигналы с высокой точностью. Подтвержденный сигнал индикатора не исчезает и не перерисовывается. Торговать можно на торговой платформе MetaTrader 5 любого брокера. Торговать можно любыми активами (валюты, металлы, крипто валюты, акции, индексы и т.д.). Торговать можно на л
FREE
Gold Targets 5
Sergei Linskii
Индикаторы
Gold   Targets   – это лучший трендовый индикатор. Уникальный алгоритм индикатора анализирует движение цены актива, учитывая факторы технического и математического анализа, определяет самые прибыльные точки входа, выдает сигнал в виде стрелки и ценовой уровень ( BUY  Entry /   SELL Entry ) для открытия ордера . Также сразу же индикатор выдает ценовой уровень для Stop Loss и пять ценовых уровней для Take Profit. ВНИМАНИЕ:  Индикатор очень прост в применении. Установите индикатор на график одним к
MA3 Trend MT4
Sergei Linskii
4.17 (6)
Индикаторы
MA3 Trend  – это хороший трендовый индикатор на трех МА. Преимущества индикатора: Индикатор выдает сигналы с высокой точностью. Подтвержденный сигнал индикатора не исчезает и не перерисовывается. Торговать можно на торговой платформе MetaTrader 4 любого брокера. Торговать можно любыми активами (валюты, металлы, крипто валюты, акции, индексы и т.д.). Торговать можно на любых таймфреймах (M5-M15 скальпинг и дейтрейдинг / М30-Н1 среднесрочная торговля / Н4-D1 долгосрочная торговля). Индивидуа
FREE
Gold Targets 4
Sergei Linskii
Индикаторы
Gold   Targets   – это лучший трендовый индикатор. Уникальный алгоритм индикатора анализирует движение цены актива, учитывая факторы технического и математического анализа, определяет самые прибыльные точки входа, выдает сигнал в виде стрелки и ценовой уровень ( BUY  Entry /   SELL Entry ) для открытия ордера . Также сразу же индикатор выдает ценовой уровень для Stop Loss и пять ценовых уровней для Take Profit. ВНИМАНИЕ: Индикатор очень прост в применении. Установите индикатор на график одним кл
Gold PL MTF 5
Sergei Linskii
Индикаторы
Gold PL MTF – это прекрасный биржевой технический индикатор. Алгоритм индикатора анализирует движение цены актива и автоматически отражает важные Pivot Levels заданного таймфрейма (ТФ) по методике Fibonacci (золотое сечение). Live Signal of manual trading >>>   [ Click Here ] Индикатор прекрасно описывают траекторию цены выбранного таймфрейма (день, неделя, месяц, год), определяет начало тренда и начало коррекции, которая возможно перерастёт в противоположный тренд. Также индикатор показывает те
Gold Pointer
Sergei Linskii
Индикаторы
Gold Pointer – это хороший трендовый индикатор. Уникальный алгоритм индикатора анализирует движение цены актива, учитывая факторы технического и математического анализа, определяет самые прибыльные точки входа и выдает сигнал для открытия ордера BUY или SELL . Live Signal of manual trading >>>   [ Click Here ] Самые лучшие сигналы индикатора: Для SELL = красная трендовая линия + красный указатель ТФ + желтая сигнальная стрелка в этом же направлении. Для BUY = синяя трендовая линия + синий указат
GoldMax EA 5
Sergei Linskii
Эксперты
GoldMax   EA   – это один из лучших советников для Meta Trader 5. Уникальный алгоритм советника анализирует движение цены актива, учитывая факторы технического и математического анализа, определяет прибыльные точки входа и выхода, использует передовой мани менеджмент, множитель лота, сетку и механизм сокращения просадки.  Next price will be $699 etc. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file for real accounts + Set file to optimization Trading th
Gold TL MTF 4
Sergei Linskii
Индикаторы
Gold TL MTF – это прекрасный биржевой технический индикатор. Алгоритм индикатора анализирует движение цены актива и отражает трендовые линии по фракталам заданного таймфрейма (ТФ).   Преимущества индикатора: Индикатор выдает сигналы с высокой точностью. Подтвержденный сигнал индикатора не исчезает и не перерисовывается. Торговать можно на торговой платформе MetaTrader 4 любого брокера. Торговать можно любыми активами (валюты, металлы, крипто валюты, акции, индексы и т.д.). Торговать можно на лю
FREE
Stat Monitor 5
Sergei Linskii
5 (1)
Индикаторы
Stat Monitor – это хороший информационный индикатор. Преимущества индикатора: Индикатор выдает полезную информацию - текущий спред, стоимость одного лота символа, торговое плечо и рекомендуемый размер лота для торговли. Использовать индикатор можно на торговой платформе MetaTrader 5 любого брокера. Индикатор можно использовать как отличное основное дополнение к вашей торговой системе. Версия индикатора Stat Monitor для MetaTrader 4 Желаю всем удачи в торговле и стабильного профита!
FREE
Orders Manager MT5
Sergei Linskii
5 (1)
Утилиты
Orders   Manager   – это простой и незаменимый помощник для управления всеми вашими ордерами.   Входные   данные : Magic = 999;                        // Магик  TakeProfit = 1000;                   //   Тейк - профит .   Если = 0, уровень не устанавливается. StopLoss   = 0;                           //  Стоп-лосс. Если = 0, уровень не устанавливается. Slippage   = 10;                         //  Проскальзывание GeneralProfit = false;           // Закрытие всех ордеров по общей прибыли. Если fals
FREE
Orders Manager MT4
Sergei Linskii
Утилиты
Orders Manager – это простой и незаменимый помощник для управления всеми вашими ордерами.   Входные данные : Magic = 999;                         // Магик  TakeProfit = 1000;                  // Тейк - профит . Если = 0, уровень не устанавливается. StopLoss = 0;                          // Стоп-лосс. Если = 0, уровень не устанавливается. Slippage = 10;                       / / Проскальзывание GeneralProfit = false;           // Закрытие всех ордеров по общей прибыли. Если false, то функция откл
FREE
Stat Monitor 4
Sergei Linskii
Индикаторы
Stat Monitor – это хороший информационный индикатор. Преимущества индикатора: Индикатор выдает полезную информацию - текущий спред, стоимость одного лота символа, торговое плечо и рекомендуемый размер лота для торговли. Использовать индикатор можно на торговой платформе MetaTrader 4 любого брокера. Индикатор можно использовать как отличное основное дополнение к вашей торговой системе. Версия индикатора Stat Monitor для MetaTrader 5 Желаю всем удачи в торговле и стабильного профита!
FREE
Gold ATR MTF 4
Sergei Linskii
Индикаторы
Gold ATR   MTF – это прекрасный биржевой технический индикатор.  Алгоритм индикатора ATR (Average True Range) анализирует движение цены актива и отражает волатильность отрисовкой соответствующих уровней в заданных процентах (%) от цены открытия заданного таймфрейма (D1). Указатели (красный и/или синий D1 H4) направления движения цены символа и сигналы стрелок являются дополнительным и существенным помощником для комфортной и профитной внутридневной торговли и/или скальпинга. Ежедневная прибыль м
Gold TMAFractal MTF 4
Sergei Linskii
3.67 (3)
Индикаторы
Gold TMAF MTF – это хороший биржевой технический индикатор. Алгоритм индикатора анализирует движение цены актива и отражает волатильность и потенциальные зоны для входа. Live Signal of manual trading >>>   [ Click Here ] Самые лучшие сигналы индикатора: Для SELL = красная верхняя граница TMA2 выше красной верхней границы TMA1 + красный указатель фрактала сверху + желтая сигнальная стрелка SR в этом же направлении. Для BUY = синяя нижняя граница TMA2 ниже синей нижней границы TMA1 + синий указате
Gold PL MTF 4
Sergei Linskii
Индикаторы
Gold PL MTF – это прекрасный биржевой технический индикатор. Алгоритм индикатора анализирует движение цены актива и автоматически отражает важные Pivot Levels заданного таймфрейма (ТФ) по методике Fibonacci (золотое сечение).  Live Signal of manual trading >>>   [ Click Here ] Индикатор прекрасно описывают траекторию цены выбранного таймфрейма (день, неделя, месяц, год), определяет начало тренда и начало коррекции, которая возможно перерастёт в противоположный тренд. Также индикатор показывает т
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Эксперты
Gold SWmax   EA   – это отличный советник   для   Meta   Trader   4 . Уникальный алгоритм советника анализирует движение цены актива, учитывая факторы технического и математического анализа, определяет прибыльные точки входа и выхода, использует передовой мани менеджмент и множитель лота.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Эксперты
Gold SDmax   EA   – это отличный советник   для   Meta   Trader   4 . Уникальный алгоритм советника анализирует движение цены актива, учитывая факторы технического и математического анализа, определяет прибыльные точки входа и выхода, использует передовой мани менеджмент и множитель лота.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading
FXmax EA MT4
Sergei Linskii
Эксперты
FXmax   EA   – это отличный советник   для   Meta   Trader  4 . Уникальный алгоритм советника анализирует движение цены актива, учитывая факторы технического и математического анализа, определяет прибыльные точки входа и выхода, использует стандартные индикаторы Meta   Trader  4 .  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. Рекомендации: Брокер – RoboForex или другой, после успешно
Gold Pointer MT5
Sergei Linskii
Индикаторы
Gold Pointer – это хороший трендовый индикатор. Уникальный алгоритм индикатора анализирует движение цены актива, учитывая факторы технического и математического анализа, определяет самые прибыльные точки входа и выдает сигнал для открытия ордера BUY или SELL. Live Signal of manual trading >>> [ Click Here ] Самые лучшие сигналы индикатора: Для SELL = красная трендовая линия + красный указатель ТФ + желтая сигнальная стрелка в этом же направлении. Для BUY = синяя трендовая линия + синий указатель
Gold ATR MTF 5
Sergei Linskii
Индикаторы
Gold ATR   MTF – это прекрасный биржевой технический индикатор.  Алгоритм индикатора ATR (Average True Range) анализирует движение цены актива и отражает волатильность отрисовкой соответствующих уровней в заданных процентах (%) от цены открытия заданного таймфрейма (D1). Указатели (красный и/или синий D1 H4) направления движения цены символа и сигналы стрелок являются дополнительным и существенным помощником для комфортной и профитной внутридневной торговли и/или скальпинга. Ежедневная прибыль м
Gold TMAFractal MTF 5
Sergei Linskii
Индикаторы
Gold TMAF MTF – это хороший биржевой технический индикатор. Алгоритм индикатора анализирует движение цены актива и отражает волатильность и потенциальные зоны для входа.   Live Signal of manual trading >>>   [ Click Here ] Самые лучшие сигналы индикатора: Для SELL = красная верхняя граница TMA2 выше красной верхней границы TMA1 + красный указатель фрактала сверху + желтая сигнальная стрелка SR в этом же направлении. Для BUY = синяя нижняя граница TMA2 ниже синей нижней границы TMA1 + синий указа
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
Индикаторы
Gold Venamax – это лучший биржевой технический индикатор. Алгоритм индикатора анализирует движение цены актива и отражает волатильность и потенциальные зоны для входа. Live Signal of manual trading >>>   [ Click Here ] Особенности индикатора: Это супер индикатор с Magic и двумя Блоками трендовых стрелочников для комфортной и профитной торговли. Красная Кнопка переключения по блокам выведена на график. Magic задается в настройках индикатора, так чтобы можно было установить индикатор на два график
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
Эксперты
Gold SWmax   EA   – это отличный советник   для   Meta   Trader   5 . Уникальный алгоритм советника анализирует движение цены актива, учитывая факторы технического и математического анализа, определяет прибыльные точки входа и выхода, использует передовой мани менеджмент и множитель лота.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading th
Gold SDmax EA
Sergei Linskii
Эксперты
Gold SDmax   EA   – это отличный советник   для   Meta   Trader   5 . Уникальный алгоритм советника анализирует движение цены актива, учитывая факторы технического и математического анализа, определяет прибыльные точки входа и выхода, использует передовой мани менеджмент и множитель лота.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading t
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв